Добро пожаловать в Зомбиленд

starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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starshinazapasa
December 15th, 13:25

У нас тут с Екатерина Шульман уже несколько лет продолжается перманентный спор. Екатерина говорит, что "ничего этого не будет", я говорю, что тут будет одна большая ДНР от моря и до моря. Екатерина говорит, что если нас на Марш мира выходит 150 тысяч, а сталинистов к бюсту Сталина выходит триста человек - то будущее за нами. Я говорю, что пофиг, сколько нас выходит - мы не способны действовать. А полоумные православные сталинисты способны. И будущее за ними. Так что на фонарных столбах висеть будем мы.
Итог? Итог таков.
Радикальные христиане таранят кинотеатры на начиненной порохом и бензином "буханке" и отменяют прокат киношки по всей стране.
СЕРБ и новороссы приходят в центр Москвы на международный кинофестиваль, разносят его и отменяют показ фильма про "Айдар".
Возмущенные ингуши приходят на ТНТ и весь телеканал извиняется по центральному телевизору, продюсер едет извиняться в представительство, Батрутдинов записывает ролики и кается.
Студент пишет твиты про религию - совершенно, между прочим, нейтральные, просто с размышлениями, там вообще ничего оскорбительного не было, его находят, избивают, и опять заставляют извиняться на камеру.
Ну, про стабильную мочу на фотографиях и главного извинятеля я молчу.
Заметьте - во всех этих случаях совершенно отсутсвует государство. Принуждение к устранению "нарушений", равно как и "наказание", исходит не со стороны правоохранителей и суда, не со стороны монополиста на насилие, каковым сильное государство и должно быть - а со стороны неких агрессивных сплоченных групп людей.
И это еще без учета обычного бандитизма, разбоя и гопничества, которые, чувствуя ослабление государственного аппарата насилия, взорвались инфляционно, как на дрожжах. Чтобы посреди городов днем инкассаторские машины жгли с перестрелками - я уже давно такого не помню.
То есть, друзья мои...


В общем, вы УЖЕ живете не по закону, который навязывает государство, а по каким-то другим представлениям, которые навязывают группировки сильных вооруженных мужчин.
Вы УЖЕ вынуждены подстраиваться под их правила, ну или как минимум иметь их в виду, и думать не о том, как не нарушить закон, а о том, как не вызвать их агрессию и не уехать для извинений в лес.
Ну, что. Поздравляю. Будущее уже наступило.
Его первые ростки уже здесь. Дальше, конечно, будет хуже. Нет, в Москве и днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом... Сохрани господь ваш разум и душу выходить на болота с наступлением темноты.
Исходя из этого я бы и советовал строить дальнейшие свои стратегии безопасности и выживания.
Удачной всем пятницы.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
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МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо



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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
95 comments :
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pohod_vosemvrat
2017-12-15 11:33 am (UTC)
православные сталинисты тоже не способны , когда им сверху не дают команду, что теперь все можно.... это трусливые и очень беспомощные на самом деле люди, нуждающиеся в вожаках, сбивающиеся в стаю, чтоб травить более слабых или одиноких
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Pawel Godlewski
2017-12-15 12:43 pm (UTC)
А попробуйте "дать сверху команду" не пить, не воровать и идти работать - и Вы поймёте, что кем командует. Или - не поймёте...
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mpa3b666
2017-12-15 11:39 am (UTC)
Русня терпильная.
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ugu_pa6omamb
2017-12-15 12:54 pm (UTC)
И всегда такой была.
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teza_il
2017-12-15 11:40 am (UTC)

Таки соглашусь.

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tigr6
2017-12-15 11:56 am (UTC)
Г-жа Шульман вызывает стойкое ощущение работы на Кремль.
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bondarev
2017-12-15 12:08 pm (UTC)

+1. Ну невозможно в таких условиях искренне сохранять такой оптимизм

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Pavel Zaytsev
2017-12-15 12:02 pm (UTC)
Интересный вопрос вы подняли, Аркадий. Сейчас таки да, условно светлая сторона не способна на радикальные действия. Но со временем она может трансформироваться в нечто в стиле условно темной стороны. Время не настало просто, пока бьются исключительно маргиналы между собой, а масса спит, посматривая зомбоящик и почитывая либеральный инет. Их это пока не касается непосредственно.
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pusets
2017-12-15 12:54 pm (UTC)
Между какими - собой? Они буцкают самое обычное общество.
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Данунафиг Великий
2017-12-15 12:21 pm (UTC)
"Так что на фонарных столбах висеть будем мы"

Знает кошка, чьё мясо съела(русская поговорка)
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mpa3b666
2017-12-15 12:27 pm (UTC)
Ты тоже будешь, терпила, не обольщайся.
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Pawel Godlewski
2017-12-15 12:38 pm (UTC)
В полном соответствии с теорией развитие системы идёт изнутри, от базовых определяющих характеристик элементарных компонентов, в данном случае - граждан, семьи, низовых социальных и производственных структур. Россия в этом отношении ничем от остальных систем не отличается. И верхушка системы (власть, перзидент и т.п.) принимают формы, в ПОЛНОЙ зависимости от развития системы. Предположить, что на такую консервативную, инертную систему, как Россия, могут влиять "личные" качества и "решения" отставного ГБшного капитана/майора - просто смешно. Даже на "кнопку" нажимает не ОН, а вся система.

Edited at 2017-12-15 12:46 pm (UTC)
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Grohott
2017-12-15 01:01 pm (UTC)
"Группировки сильных вооружённых мужчин" даже при усатом иногда бедокурили: в Пушкинских Горах деревня ходила на деревню с огнестрелом, когда все допивались до чертей. Настоящие боевые действия вели. Мне старожил рассказывал. Впрочем, сейчас там полторы старухи доживают свой век, пустые и развалившиеся дома - итог политики Сталина, начавшейся в 29-м году и уничтожившей деревню.
Полагаю, таких партизанских выступлений по стране было немало, и если выстроить цепь из них и построить прогноз, то к 80-му году у нас был бы не "развитый социализм", а именно что "одна большая ДНР от моря и до моря". Но не случилось.
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darth_mickey
2017-12-15 01:31 pm (UTC)
Ха, сруSSкие задолго до уссатого хаживали стенка на стенку. Допьются, хвать кол из забора, и понеслась. Я считаю, что и заборов путёвых на роиссе нет потому, что из них колы неудобно выдёргивать.
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ewnapij
2017-12-15 01:14 pm (UTC)

А что это за фильм такой, показ которого отменили по всей стране?

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artashkin
2017-12-15 02:23 pm (UTC)
Да про нацистов киноха.
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in fiocci
2017-12-15 01:49 pm (UTC)
это было предсказуемо. потом они начнут резать своих же. потом республики и богатые области начнут отделяться. потом наконец придут солдаты нато, чтобы ядрёное оружие не расползалось по миру
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fly_yorik
2017-12-15 01:57 pm (UTC)
Аркадий любит точность?

И как же Е.Шульман с ним спорит? Мысленными лучами?
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nb92
2017-12-15 02:23 pm (UTC)
Помню, что в одной из передач Екатерина отреагировала на какой-то из пассажей Аркадия.
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Ольга Антонова
2017-12-15 02:27 pm (UTC)
Ффсе! П...дец! Завтра опять все умрем! Штож ты нас так пугаешь, мы ж так не испужаемся... От поста к посту Аркадий нагнетает. Ты лучше расскажи как дела, как сам то!
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z_zwang
2017-12-15 03:01 pm (UTC)
не знаю, какой рейтинг на кинопоиске у фильма про царя и балерину, но у украинского - высокий.
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chuk_and_gek
2017-12-15 03:32 pm (UTC)

Опять нашим либералам не тот народ достался..!

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salomafie
2017-12-15 06:41 pm (UTC)
тебе пидору чеченский хуй в жопе достался, руская рабская свинособака, совок-то подох ебаный нахуй! сдохнет и рашка!
пойдете все раком нахуй!
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seregarozhkov
2017-12-15 03:58 pm (UTC)
Что за стабильная моча?
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