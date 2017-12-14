О, господи… Нет. Только не это. Опять пресс-конференция Путина. И теперь опять неделю читать поток "аналитики" - что Путин сказал, что он имел в виду, когда это сказал, что значит вот этот его жест, а что значит этот жест, какие тенденции может принести стране новое слово, которое он употребил, как он сегодня шутил, как он сегодня кашлял, ну и какой-нибудь новый мемасик по "Вятский квас" или "Зачем вам машина, если у вас нет дорог".
Очень немного вещей есть в мире, которые вызывают у меня такую же экзистенциальную тошноту, как эта прессуха. Даже слово "экзистенциальный" менее тошнотно, чем вся эта заунывная многочасовая бессмысленная эпопея.
В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется "до мышей".
Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой "Пресс-конференции Президента", потому что в России нет никакого Президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.
Я не буду повторять и ту банальщину, что слова, которые в принципе и так самая дешёвая вещь на свете, ведь значение имеют только дела - в устах Путина не стоят вообще ничего. Вот абсолютно. От слова "совсем". Всё, что он говорит на своих пресс-конференциях, не имеет ВООБЩЕ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Нет, ну правда. Вы серьезно будете слушать про то, что "нас там нет", что "Боинг" сбили американцы посредством украинского летчика и итальянского диспетчера, что зарплаты врачей составляют сколько-то там тыщ баксов, что он не знает, кто такой Навальный и что Россия - самая прекрасная, свободная и счастливая в мире страна?
Открою вам тайну. Этот человек врет. Вот просто банально и беззастенчиво поливает росой в ваши глаза. А вы зачем-то всё это впитываете и обсуждаете.
Нет, я понимаю, зачем это нужно "аналитикам". Они деньги на этом зарабатывают. Понимаю, зачем это нужно журналистам. Они - тоже. Мне вот, например, это нужно, чтобы написать эту колонку.
Но тебе-то, дорогой читатель, это зачем?
В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание "пресс-конференция Путина", тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей. С наслаждением. И удовольствием. Созерцая мир и философски рассуждая о том, смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра.
Такое времяпрепровождение будет куда как осмысленней. А уж приятнее - точно.
В общем, это надо просто пережить.
А чем все это закончится в реальности, я вам могу сказать прямо сейчас. Даже не смотря саму пресс-конференцию.
Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго.
А Путин будет навечно.
Удачного просмотра!
Лига. нет
Ну вот, опять конференция...
Пофиг.
Аркадий, сделайте уже нормальную карточку Привата или Райфайзена, ну не получается не резиденту кинуть.
Re: Ну вот, опять конференция...
Нет никакого ядра! Земля плоская, как блин! А люди произошли от Первопута - русского богатыря!
Так и делаю обычно.
рязанский сахар
И вам открытий чудных.
Это не человек, это излучение вашего монитора.
Я бы обратил внимание на его фразу о том, что Россия может в любой момент вмешаться на Донбассе. То есть он готов задавить там любые попытки вернуть эти территории под контроль Украины.
Максимум, будет гадить по-мелкому, как сейчас, покуда Волкеру этот балаган не надоест.
Да и покашливал часто что-то, рожа красная.
Я, если честно, не особо его слушал, в последнее время - телевизор не смотрю принципиально, новости тем более. Ну тут вот решил послушать.. Хосспади, ну какие же тупые "ответы". 3.14здец просто, совершенно невнятные.
Вопрос - Как вы оцениваете Трампа?
Ответ - не мне оценивать...
Та ты шо!
Не может быть!
Отказываюсь верить!
Не обижайся, но надо обладать особым даром, чтобы преподносить как сенсацию вещи, давно известные окружающим
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