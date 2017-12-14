О, господи… Нет. Только не это. Опять пресс-конференция Путина. И теперь опять неделю читать поток "аналитики" - что Путин сказал, что он имел в виду, когда это сказал, что значит вот этот его жест, а что значит этот жест, какие тенденции может принести стране новое слово, которое он употребил, как он сегодня шутил, как он сегодня кашлял, ну и какой-нибудь новый мемасик по "Вятский квас" или "Зачем вам машина, если у вас нет дорог".

Очень немного вещей есть в мире, которые вызывают у меня такую же экзистенциальную тошноту, как эта прессуха. Даже слово "экзистенциальный" менее тошнотно, чем вся эта заунывная многочасовая бессмысленная эпопея.

В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется "до мышей".

Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой "Пресс-конференции Президента", потому что в России нет никакого Президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

Я не буду повторять и ту банальщину, что слова, которые в принципе и так самая дешёвая вещь на свете, ведь значение имеют только дела - в устах Путина не стоят вообще ничего. Вот абсолютно. От слова "совсем". Всё, что он говорит на своих пресс-конференциях, не имеет ВООБЩЕ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Нет, ну правда. Вы серьезно будете слушать про то, что "нас там нет", что "Боинг" сбили американцы посредством украинского летчика и итальянского диспетчера, что зарплаты врачей составляют сколько-то там тыщ баксов, что он не знает, кто такой Навальный и что Россия - самая прекрасная, свободная и счастливая в мире страна?

Открою вам тайну. Этот человек врет. Вот просто банально и беззастенчиво поливает росой в ваши глаза. А вы зачем-то всё это впитываете и обсуждаете.



Нет, я понимаю, зачем это нужно "аналитикам". Они деньги на этом зарабатывают. Понимаю, зачем это нужно журналистам. Они - тоже. Мне вот, например, это нужно, чтобы написать эту колонку.

Но тебе-то, дорогой читатель, это зачем?

В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание "пресс-конференция Путина", тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей. С наслаждением. И удовольствием. Созерцая мир и философски рассуждая о том, смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра.

Такое времяпрепровождение будет куда как осмысленней. А уж приятнее - точно.

В общем, это надо просто пережить.

А чем все это закончится в реальности, я вам могу сказать прямо сейчас. Даже не смотря саму пресс-конференцию.

Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго.

А Путин будет навечно.

Удачного просмотра!





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Спасибо

Аркадий Бабченко,



