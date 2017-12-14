starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Цвет сопли царя
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starshinazapasa
December 14th, 13:47

О, господи… Нет. Только не это. Опять пресс-конференция Путина. И теперь опять неделю читать поток "аналитики" - что Путин сказал, что он имел в виду, когда это сказал, что значит вот этот его жест, а что значит этот жест, какие тенденции может принести стране новое слово, которое он употребил, как он сегодня шутил, как он сегодня кашлял, ну и какой-нибудь новый мемасик по "Вятский квас" или "Зачем вам машина, если у вас нет дорог".

Очень немного вещей есть в мире, которые вызывают у меня такую же экзистенциальную тошноту, как эта прессуха. Даже слово "экзистенциальный" менее тошнотно, чем вся эта заунывная многочасовая бессмысленная эпопея.

В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется "до мышей".

Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой "Пресс-конференции Президента", потому что в России нет никакого Президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

Я не буду повторять и ту банальщину, что слова, которые в принципе и так самая дешёвая вещь на свете, ведь значение имеют только дела - в устах Путина не стоят вообще ничего. Вот абсолютно. От слова "совсем". Всё, что он говорит на своих пресс-конференциях, не имеет ВООБЩЕ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Нет, ну правда. Вы серьезно будете слушать про то, что "нас там нет", что "Боинг" сбили американцы посредством украинского летчика и итальянского диспетчера, что зарплаты врачей составляют сколько-то там тыщ баксов, что он не знает, кто такой Навальный и что Россия - самая прекрасная, свободная и счастливая в мире страна?

Открою вам тайну. Этот человек врет. Вот просто банально и беззастенчиво поливает росой в ваши глаза. А вы зачем-то всё это впитываете и обсуждаете.


Нет, я понимаю, зачем это нужно "аналитикам". Они деньги на этом зарабатывают. Понимаю, зачем это нужно журналистам. Они - тоже. Мне вот, например, это нужно, чтобы написать эту колонку.

Но тебе-то, дорогой читатель, это зачем?

В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание "пресс-конференция Путина", тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей. С наслаждением. И удовольствием. Созерцая мир и философски рассуждая о том, смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра.

Такое времяпрепровождение будет куда как осмысленней. А уж приятнее - точно.

В общем, это надо просто пережить.

А чем все это закончится в реальности, я вам могу сказать прямо сейчас. Даже не смотря саму пресс-конференцию.

Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго.

А Путин будет навечно.

Удачного просмотра!

Аркадий Бабченко,
Лига. нет


Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо


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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
50 comments :
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Ну вот, опять конференция...

Александр Салов
2017-12-14 11:54 am (UTC)
Опять выводят из Сирии...
Пофиг.

Аркадий, сделайте уже нормальную карточку Привата или Райфайзена, ну не получается не резиденту кинуть.
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Re: Ну вот, опять конференция...

Vlad K
2017-12-14 06:55 pm (UTC)
Деньги ему выслать за что? Побирушка и засранец он завидывающий.
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Grohott
2017-12-14 11:55 am (UTC)
<смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра>

Нет никакого ядра! Земля плоская, как блин! А люди произошли от Первопута - русского богатыря!
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antshadow
2017-12-14 12:01 pm (UTC)
"Как только наткнешься глазами на словосочетание..."

Так и делаю обычно.
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metsuyan
2017-12-14 12:01 pm (UTC)
"Вятский квас"

рязанский сахар
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nagorelov
2017-12-14 12:07 pm (UTC)
===Открою вам тайну. Этот человек врет.==
И вам открытий чудных.
Это не человек, это излучение вашего монитора.
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hard_squeeze
2017-12-14 12:15 pm (UTC)
ППКС. Это действо не стоит смотреть хотя бы потому, что и так заранее ясно, что он скажет. И даже о чём его спросят.

Я бы обратил внимание на его фразу о том, что Россия может в любой момент вмешаться на Донбассе. То есть он готов задавить там любые попытки вернуть эти территории под контроль Украины.
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Pavel Zaytsev
2017-12-14 02:00 pm (UTC)
Дык это фейк для ваты. Свой шанс по-настоящему вмешаться в виде танкового броска на Киев с посажением на царство Янука он пофукал со свистом летом 14-го. Об чем воет последние три года Гиркин в песне про вождя-нацпредателя.

Максимум, будет гадить по-мелкому, как сейчас, покуда Волкеру этот балаган не надоест.
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andpierrot
2017-12-14 12:21 pm (UTC)
путенские анал-итики
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ubei_bloggera
2017-12-14 02:15 pm (UTC)
Анал-нытики же...
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severin_v
2017-12-14 12:44 pm (UTC)
Мне одному показалось, что у Самого язык заплетался? Как у меня, когда я немножечко бухой) Может, тяпнул для "смелости), а кто-то говорит, что похоже и на инсульт.
Да и покашливал часто что-то, рожа красная.
Я, если честно, не особо его слушал, в последнее время - телевизор не смотрю принципиально, новости тем более. Ну тут вот решил послушать.. Хосспади, ну какие же тупые "ответы". 3.14здец просто, совершенно невнятные.
Вопрос - Как вы оцениваете Трампа?
Ответ - не мне оценивать...
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navalnypresiden
2017-12-14 02:20 pm (UTC)
Ему ботокса за пару дней закапали, вот и красное, а кожа гладкая, гладкая, как попка младенца
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Мистер водопроводчик
2017-12-14 12:52 pm (UTC)
Это что, Навальный там наваял очередной манифест Единой России.
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fado_fado
2017-12-14 01:29 pm (UTC)
"Открою вам тайну. Этот человек врет"

Та ты шо!
Не может быть!
Отказываюсь верить!

Не обижайся, но надо обладать особым даром, чтобы преподносить как сенсацию вещи, давно известные окружающим
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livejournal
2017-12-14 01:33 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-12-14 01:33 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Mr Ice
2017-12-14 01:42 pm (UTC)
>А Путин будет навечно.

Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
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poulsam
2017-12-14 02:32 pm (UTC)
Комменты строчили?
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