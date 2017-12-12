Первый штрм





Вообще, конечно, эти ровные фаланги закованных в броню когорт производили впечатление, надо сказать. Что-то в этом было такое, от битв при Фермопилах. Армия Ксеркса спускалась вниз по Институтской. Которая тогда была еще просто Институтской... Завораживало. А противостояли ей обычные люди в пластиковых строительных касках. Вообще, конечно, эти ровные фаланги закованных в броню когорт производили впечатление, надо сказать. Что-то в этом было такое, от битв при Фермопилах. Армия Ксеркса спускалась вниз по Институтской. Которая тогда была еще просто Институтской... Завораживало. А противостояли ей обычные люди в пластиковых строительных касках.

И над мешаниной прорывающихся и обороняющихся людей повисло облако пара. И так было несколько часов.

И эта лязгающая железом машина уткнулась в этих людей в пластиковых касках и остановилась.

А холодно тогда было, ужас.

Четыре года назад.

Первый штурм.

Начало начал.





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