Первый штрм

Вообще, конечно, эти ровные фаланги закованных в броню когорт производили впечатление, надо сказать. Что-то в этом было такое, от битв при Фермопилах. Армия Ксеркса спускалась вниз по Институтской. Которая тогда была еще просто Институтской... Завораживало. А противостояли ей обычные люди в пластиковых строительных касках.
И над мешаниной прорывающихся и обороняющихся людей повисло облако пара. И так было несколько часов.
И эта лязгающая железом машина уткнулась в этих людей в пластиковых касках и остановилась.
А холодно тогда было, ужас.
Четыре года назад.
Первый штурм.
Начало начал.
Начало начал.
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Спасибо
Уже не актуально
Зачем вспоминать?
вот и всё, что наш тёплый декабрь, что их холодный.
безнадёга. 1993.
Но что-то пошло не так...
4 года, и вот - новый заход. Теперь уже Порошенку геть. Чуть-чуть поскакать и вот мы уже в... А где? А ХЗ, скачи выше! СУГС! СУГС!
Edited at 2017-12-12 12:04 pm (UTC)
А скажите мне, товарищи
Well done.