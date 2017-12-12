starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Первый штрм
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starshinazapasa
December 12th, 10:43


Вообще, конечно, эти ровные фаланги закованных в броню когорт производили впечатление, надо сказать. Что-то в этом было такое, от битв при Фермопилах. Армия Ксеркса спускалась вниз по Институтской. Которая тогда была еще просто Институтской... Завораживало. А противостояли ей обычные люди в пластиковых строительных касках.
И над мешаниной прорывающихся и обороняющихся людей повисло облако пара. И так было несколько часов.
И эта лязгающая железом машина уткнулась в этих людей в пластиковых касках и остановилась.
А холодно тогда было, ужас.
Четыре года назад.
Первый штурм.
Начало начал.





















В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо










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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
abmtm001
2017-12-12 08:55 am (UTC)
А вчера ещё Первая Чеченская началась... На ТВ никто и не вспомнил.
(Reply) (Thread)

Уже не актуально

Александр Салов
2017-12-12 09:23 am (UTC)
отработанный для прессы материал.
Зачем вспоминать?
(Reply) (Parent) (Thread)
mpa3b666
2017-12-12 10:22 am (UTC)
Щас путинские опущенцы должны набежать. С печеньками, снайперами, жидами-олигархами..
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yuzegman
2017-12-12 10:23 am (UTC)
По мне - на фото это выглядит, как постановочное зрелище. Внизу столпились, а все вокруг за этим наблюдают. И те и другие, кажется, понятия не имели, что надо делать.
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kingeugen
2017-12-12 11:39 am (UTC)
Так они уже всё сделали: вышли на Майдан. Выполнили гражданский долг.
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z_zwang
2017-12-12 10:56 am (UTC)
а сейчас украинский совок берёт реванш.

вот и всё, что наш тёплый декабрь, что их холодный.

безнадёга. 1993.
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rorts
2017-12-12 11:30 am (UTC)
украинский совок берёт реванш,но реванш не помещается в рот, украинский совок пытается откусить напоследок,его за это ругают,но это всё на что способен сегодня украинский совок. Времена меняются, неизвестно как будет дальше, но точно по другому.
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ollo
2017-12-12 11:56 am (UTC)
а что такое штрм?
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-12-12 12:02 pm (UTC)
Эх, золотые были времена для каклофф. Все ещё живы. Грузины в гостинице готовят винтовки для отстрела сакральных жертв. Каклы в восторге - осталось немного поскакать, побренчать кастрюлями - и вот, мы уже в Европе! СУГС!

Но что-то пошло не так...
4 года, и вот - новый заход. Теперь уже Порошенку геть. Чуть-чуть поскакать и вот мы уже в... А где? А ХЗ, скачи выше! СУГС! СУГС!

Edited at 2017-12-12 12:04 pm (UTC)
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Вова Кум
2017-12-12 12:13 pm (UTC)
И ты, пидорас, тут, как тут ! Ты сюда как на работу ходишь. Впрочем, почему - "как" ? Бегать по блогам и везде срать - это и есть твоя работа. Ну, беги дальше !
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vvalera11
2017-12-12 12:03 pm (UTC)
Все завоевания майданов успешно просраны. Госдеп ставит лайк.
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poulsam
2017-12-12 03:08 pm (UTC)
Завоеваний и не было. Но подпутинского гниду прогнали
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egykrok
2017-12-12 01:25 pm (UTC)
Фаланги когорт - это дооо.. это сильно. Еще бы про косой строй Фридриха II как-нибудь ввернуть, но, видимо, пиво закончилось раньше :)
(Reply) (Thread)

А скажите мне, товарищи

Ваши документики!
2017-12-12 01:38 pm (UTC)
В каких странах преступников, агентов иностранных государств, подозреваемых в гос.перевороте сначала приговаривают к домашнему аресту, и тут же отменяют и отпускают на свободу гулять?
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Mr Ice
2017-12-12 01:54 pm (UTC)
На фото толпа агентов Путина, расшатывают ситуацию в Украине, для того чтобы другие агенты Путина в Крыму и на Донбассе взяли власть в свои руки.
Well done.
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rumataest0rsky
2017-12-12 01:54 pm (UTC)
Лпять по синей дыне текст калякали. Аль чичены били?
(Reply) (Thread)
ariy_ukraina
2017-12-12 02:00 pm (UTC)
Так, холодно було. Але про це не думалось тоді
(Reply) (Thread)
ariy_ukraina
2017-12-12 02:01 pm (UTC)
Так, холодно було. Але про це не думалось тоді
(Reply) (Thread)
vatnik_mordora
2017-12-12 02:08 pm (UTC)
Аркадий Педренко, вы ещё живы?
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dne80
2017-12-12 03:23 pm (UTC)
Теперь у них есть шанс построить нормальное социальное государство, а не эту особистско-маргинальную кодлу)))
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