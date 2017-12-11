Коррупционная эрозия

Мир меняется. Я вообще боюсь, что тот миропорядок, который установился после 1945 года, подходит к концу. Я боюсь, что мы входим в эпоху новых глобальных перемен, передела мироустройства.
И одним из инструментов этого передела мира является гибридная война.
Нельзя сказать, что гибридные войны - современное изобретение. Они существовали уже довольно давно. Такой тип войны практиковал еще СССР в Афганистане. Когда наряду с регулярной армией использовались и местные иррегулярные образования. Так что это не новость.
Но нельзя и не признать, что Россия, безусловно, вывела гибридные войны на новый уровень. И достигла впечатляющих успехов на этом поприще.
Гибридная война — это не только различные силовые операции, которые мы в данный момент видим в Сирии и в Украине. Это еще и использование пропаганды, информационных технологий, денег, инсургентов, национальных общин, вмешательства в выборы, агентов влияния и коррупции. Да, и коррупции тоже. Причем коррупция - наиболее действенный инструмент в этих войнах.
Экспорт коррупционного влияния, коррупционной эрозии обществ - одна из основных составляющих такого типа войн.
Прошло всего четверть века после крушения СССР и, казалось бы, перехода России к демократии, но к восемнадцатому году двадцать первого века приходится констатировать - этого перехода так и не произошло. Россия в данный момент вновь взяла курс на имперскость и опять превращается в ксенофобскую агрессивную империалистическую страну.Только в этот раз для достижения своих целей она использует не танковые дивизии, а ползучее влияние.
Экспорт коррупционеров с деньгами является одним из важнейших составляющих этого влияния.
Приезжая в страны первого мира, они привозят с собой не только свои деньги, но и свое мировоззрение. Влияют и на практики бизнеса, и политики в обществах тех стран, которые их принимают. И, что еще хуже - развращают их.
Попытка закрывать глаза на происхождение этих денег, в подавляющем большинстве случаев полученных преступным путем, является первой ступенькой в этом разложении. Если вор и преступник становится в обществе таким же уважаемым человеком, как и человек труда, добившийся всего сам, то автоматически встает вопрос - зачем трудиться и соблюдать законы, если воровство и коррупция - гораздо более короткий путь к успеху? Если это можно им, почему нельзя нам? Если общество не делает разницы между вором и честным человеком, зачем в таком случае быть честным?
К сожалению, западные демократии так до сих пор не могут понять, с чем они столкнулись. Какие новые вызовы становятся перед ними. Что из себя представляет путинская Россия двадцать первого века. И все пытаются и пытаются играть по правилам с шулером, который эти правила не то, что не соблюдает - он априори собирался их нарушать, пользуясь честностью и порядочностью противника.
Именно поэтому становятся такими шоковыми сообщения о десятках тысяч фейковых пророссийских аккаунтов в соцсетях, пытающихся оказывать влияние на выборы. Хотя об этом оппозиционеры в России писали не раз и не два. Именно поэтому таким шоком становятся разоблачения фейковых новостей о том, что в Германии беженцы направо и налево насилуют русских девочек, и что подобными вбросами пропагандисты пытаются раскачивать ситуацию в сторону ксенофобии. Именно поэтому таким шоком становятся расследования о том, как в той или иной западной стране радикальные ультра-правые партии так поднимаются на российских деньгах. Именно поэтому становятся таким шоком новости о попытке госпереворота в Черногории. Именно поэтому таким шоком становится новость о том, что популярные аккаунты в твиттере, назначающие манифестации и ультра-правых, и мигрантов на одно время в одном и том же месте, являются фейковымы пророссийскими троллями.
Свобода слова хороша там, где она хороша. Свобода слова - инструмент демократического устоявшегося общества. И работает она, соответственно, только в демократических обществах. Как важнейший инструмент влияния общества на власть. Но в авторитарных обществах она превращается в инструмент пропаганды. Влияния уже не общества на власть, а власти на общества. Порабощения его. И, что намного страшнее - развращения.
Недавно в Берлине прошла странная акция коммунистов - по Фридрихшстрассе проехали на платформах советские танки и крейсер «Аврора» с лозунгами «Революция лучше войны». Какая революция в Германии? Зачем Германии нужна революция? При чем здесь русские танки и крейсер «Аврора», ставший символом одного из самых страшных государственных переворотов, приведшего к миллионам погибших? Кто оплачивает это не самое дешевое шествие? Да, один раз такая акция выглядит нелепо. Второй раз - смешно. Но если долбить в одну точку год за годом - поверьте, эта тактика приносит свои результаты.
Демократия - признак взрослого свободного общества. Признак авторитарного незрелого общества - инфантилизм. Неспособность выстроить логические связки и понять, что такие-то действия приводят к таким-то результатам.
Попытки играть в демократию с авторитарными режимами в инфантильных обществах, желающих простых решений сложных проблем, однажды уже привели Европу на грань катастрофы. Я сейчас говорю о гитлеровском фашизме. Попытка говорить с такими режимами языком демократии - не достижение, а слабость. Подобные режимы не понимают этого языка. С ними надо говорить на том языке, который понимают именно они. Бить по рукам сразу. Незамедлительно. Давать жесткий отпор. Не позволять им пускать корни.
Давать свободу самовыражения людоедам не просто непредусмотрительно — это опасно. К сожалению, Запад до сих пор в полной мере не осознает этой опасности. Мне довольно часто приходится общаться с людьми, в том числе и политиками в Европе, и я вижу, что люди просто не понимают тех опасностей, о которых я говорю. Все еще по инерции пытаются воспринимать Россию как пусть и кривое, но все же правовое государство. Это давно уже не так.
Россия давно уже поняла циничную мысль: играть не по правилам - выгоднее. Особенно, если тебе это позволяют. Если ты не можешь выиграть Олимпиаду честно, значит, нужно провести спецоперацию с допингом. И целый майор ФСБ лезет в хранилище пробирок мочи спортсменов и меняет грязные пробы мочи с мельдонием на чистые. Это не сюжет рассказов Кафки. Это реальность, которая привела к недавнему мельдониевому скандалу. Являющемуся все той же частью ползучего влияния, каким является и коррупционный экспорт.
Сейчас в России - и не только в России, на всем постсоветском пространстве - принят термин «клептократия». Власть воров, коррупционеров. Это очень точный термин. Клептократия стала возможна именно благодаря тому инфантилизму, о котором писал выше. Той безответственности населения перед территорией, на которой они живут. Перед будущими поколениями, которые они оставят после себя.
Но что еще хуже - именно экспорт этой коррупционной эрозии на данный момент является наиболее действенным инструментом ползучего влияния.
Какие деньги вы впускаете в свою страну? Как и на кого они будут работать? Как они будут влиять на общество? Как они будут разлагать его? Как и какие манифестации, партии, силы, коррупционные схемы, фейковые ботофермы и механизмы влияния будут оплачиваться в следующий раз через них? А, главное, повторюсь - как они будут продолжать разлагать общество? Потому что, если долго бить в одну точку, это неизменно принесет свои результаты. А бить в одну точку такие режимы умеют.
Мне кажется, очень важно задавать именно эти вопросы. Очень важно, наконец, понять, что коррупционная эрозия — это уже не просто про воровство и про отмывание денег, нажитых преступным путем. Это теперь - и уже, пожалуй, в первую очередь - про гибридную войну.
И уже исходя из этого понимания выстраивать стратегии противостояния ей. В рамках этого комментария невозможно вдаваться в подробности, как эта стратегия точно могла бы выглядеть. Но, очевидно, что первый шаг к успешной стратегии противостояния – это широкое осознание среди политиков и общества, что Запад находится под воздействием по сути атаки коррупцией, что его открытые каналы бизнеса используются для темных политических целей путинского режима. После осознания масштаба этого явления, который, на мой взгляд, является обязательной первой ступенью к созданию стратегии, дальше уже можно рассуждать – нужно ли все бизнес потоки из России на Запад перекрывать или выборочно, как именно отделять более-менее чистые деньги от кремлевских, как сохранять связи Запада с российским обществом, но сдерживать подрывающее воздействие кремлевских клептократов.
В феврале 2013 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов опубликовал в отраслевом еженедельнике «Военно-промышленный курьер» статью «Ценность науки в предвидении». В ней он рассуждает о так называемой «теории хаоса», суть которой сводится к тому, что военные действия - лишь заключительная часть новой гибридной войны. А основная её часть - расшатывание ситуации. Создание хаоса в государстве и обществе вероятного противника.
И, главное, понять - коррупционная эрозия, как и кибератаки или попытки влияния на политику других стран через фейковые аккаунты в соцсетях - и есть как раз та самая доктрина Герасимова. Та самая теория хаоса в действии. Та самая гибридная война.
И она уже здесь.
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Или мозги не те, или уже действительно деградировали.
и нашупал простое и очень эффектное противодействие:
выводить на белый свет делишки оппонентов и вслух рассказывать о них.
достаточно по каждому случаю разложить в сми методику действий противника, указать действующие лица - и все сразу будет видно всё убожество замысла оппонента.
а они ещё и наворованное принялись щемить.
худо другое: эти меры тактические, а не стратегические. кремль сменит вывеску, выставит новых петрушек, начнёт новую "разрядку" с западом.
чтобы потом снова восстать из ада.
западу и самому нужно измениться ))
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Д. Глуховский
― .... У меня есть своя конспирологическая теория по поводу того, что происходит в международной политике. И что произошло с Россией. Может быть она конспирологическая странная, но она заключается в следующем. Когда стало можно разложить страну по карманам, люди, приближенные ко двору, стали этим заниматься. Они, усвоив очевидное преимущество частного бизнеса и капитализма, увидели в этом благо. И яхты они раньше не могли себе позволить, даже если они были генерал-полковниками, как Якунин, например, то никакого сравнения с шубохранилищем нет. Есть преимущество в новом образе жизни, в проклятом, капиталистическом.
Д.Глуховский: Народ оглупляется, ему промывают мозг и полностью его устраняют из всех политических процессов
QТвитнуть
Потом они подумали, что неплохо бы этот опыт перенести. Как есть байка про 300 семей, которые правят миром, половина из них Ротшильды. Они подумали, пусть нас будет 330 – вы и мы, ребята. И попытались произвести экспансию русских денег за рубеж, вот этих токсичных русских денег, о которых теперь любят говорить. Деньги наши люди с удовольствием принимали, в банках размещали, в офшорах, в трастах.
В. Дымарский
― Виолончели покупали.
Д. Глуховский
― Виолончели покупали. Деньги нам хотите? Давайте их сюда. Но, в это же время стали разбираться, как у нас в стране все управляется. И поняли, что «демократия» — не совсем точное слово, которое подходит для описания этого. Здесь мы скорее приведем речь о спайке специальных служб, организованной преступности, крупного бизнеса. И этот конгломерат управляет очень эффективно страной, администрирует ее. И когда мы, перенося наши управленческие открытия, потому что человек, на которого есть досье, лучше управляем, чем человек, на которого нет досье. Что лучшими эмиссарами рыночной экономики являются члены Солнцевской ОПГ. И другие открытия, которые оригинальны у нас.
В Испании Бальтасар Гарсон, судья, плеснул на это света. И тут они поняли, что за люди хотят влиться в их экономическую систему. И стали не продавать свои металлургические компании, свои энергетические компании, не допускать нас в свой газотранзитный сектор и так далее. Держать нас на дистанции. И тут наше руководство подумало, что к нему как-то дискриминирующе относятся. Мы хотим быть с вами, ребята. Мы деньги вам наши несем. Продайте нам немного своих труб или металла, а мы будем с вами играть вместе. Они поняли, что влияние российской системы управления экономикой и политикой будет для них растлевающе, опасно и токсично. Потому что мы привыкли покупать политиков. Мы привыкли запугивать управленцев. Мы решаем все старыми методами вербовки. У каждого человека есть слабость: либо жадность, либо он за семью боится, надо его запугать или подкупить. И нас не пустили туда. Стали намекать, что деньги не пахнут, а вот участие ваше в нашем бизнесе попахивает. И не тем.
И стало накапливаться определенное раздражение, когда мы не смогли, ни руководство наше, ни представители крупного бизнеса, толком интегрироваться в их экономику. Нас все время держали на дистанции. К нам все время относились как к второсортным. Почему китайцев пускают, арабов пускают…
В. Дымарский
― Арабов пускают.
Д. Глуховский
― А нас не пускают. И, мне кажется, что здесь засада оказалась в специфике нашей. В спайке между криминалом, спецслужбами и крупным бизнесом. Непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. Они просто этого побоялись. Не русских побоялись, а того, что мы их растлим, разложим. Так же, как у нас тут все разложено, растлено.
К. Ларина
― А в чем тогда опасность для других стран?
Д. Глуховский
― Это коррупция.
К. Ларина
― Это такое тотальное растление.
Д. Глуховский
― Это растление политической системы, это растление их экономики. Это опасность. И они наших первых, вторых и третьих лиц изолировали, не давали им эти огромные средства, находящиеся в благотворительных фондах. Не давали никуда толком вкладывать. И мы себя чувствовали, наши товарищи, первые, вторые лица, чувствовали себя отвергнутыми. И по личным причинам нарастало это раздражение.
В. Дымарский
― И обиделись.
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Отличный пост, но есть замечание.
Т.е. к развитости или неразвитости общества эта проблема не имеет никакого отношения. Это несовместимость систем ценностей и нынешнего исторического периода.
Edited at 2017-12-11 09:11 am (UTC)
К сожалению, Вы сами не понимаете, чем являются т.н. "западные демократии" (в которых я имею честь проживать более четверти века). А именно: такими же гнилыми, коррумпированными и ублюдочно тоталитарными государствами, что и путинская Раша.
Вы, наверно, не слышали про полторы тысячи европейских НГО на одном только Ближнем Востоке, которые кормятся от ЕС и европейских правительств?
Разница лишь в том, что путинские бабки практически кончились, и покупать скопом европейских Бахов, Шредеров, Штайнмайеров и Габриэлей больше не на что. Путинский совок очень скоро развалится.
Европейский совок продержится, вероятно, чуть дольше, но тоже развалится.
Вы правы в том, что мы стоим на пороге больших перемен.
Всерьез рассуждать о "демократии" может лишь восторженный поклонник "Запада", о котором он не имеет ни малейшего представления, ибо ему еще не доводилось ежедневно вдыхать испарения европейских зомбоящиков и блевать от них.
Если демократия в Европе где и сохранилась, так это в восточной Европе.
Впрочем, эти темы, видимо, не для Вас. Вы настолько сосредоточены на одной стороне доски, что другой просто не замечаете, а главное, не замечаете того, что у этой доски вовсе не две стороны, а полубесконечное множество.
>> Именно поэтому становятся такими шоковыми сообщения о десятках тысяч фейковых пророссийских аккаунтов в соцсетях, пытающихся оказывать влияние на выборы.
Если б Вы почитывали хоть иногда независтмую западную прессу, Аркадий, то заметили бы интересную вещь: кремлядь обвиняют ни много, ни мало в подтасовке американских выборов, т.к. русские вели пропаганду с RT (который даже полпроцента американцев никогда не смотрело, в то время как все каналы, кроме Фокса, вели и ведут массированную антитрамповскую пропаганду) и потратили на объявления в Фейсбуке аж целых 100 тысяч долларов, причем половину уже после выборов, а из оставшейся половины половину на другие цели. Вся Америка ржет над этими цифрами и фейками CNN, но Вы этого не замечаете, поскольку не СNN до Вас, как и всех прочих русских либерастов, не доносится. Америка, выбравшая Трампа, и Англия, выбравшая Брексит, для Вас не существуют, Вы их голоса не слышите, для Вас это всего лишь непонятные помехи в якобы идеально работающих механизмах западной "демократии". Масс-медиа все труднее удерживать ту слащавую картинку, которой Вы наивно верите. И где-то в течение следующего года, максимум двух, рассыпется окончательно.
Меркелей, Шульцев, Могерини и Юнкеров отправят на свалку истории даже раньше Путина, представляете?
А Обамы с Клинтонами уже там.
>> Именно поэтому таким шоком становятся разоблачения фейковых новостей о том, что в Германии беженцы направо и налево насилуют русских девочек
Вы будете смеяться, но против двух мусульман, насиловавших ту самую девочку Лизу (пусть в несколько других обстоятельствах), открыто и ведется уголовное дело. Правда, ни немецкие СМИ, ни русские на первых страницах об этом не сообщают.
И да, по всей Германии, как и по всей Скандинавии, катится волна мусульманских изнасилований, грабежей, избиений, убийств, в несколько раз больше, чем пару лет назад. Но Вы-то по-прежнему будете считать это изобретением путинской пропаганды. Раз она врет про Украину, значит, не может не врать и про Европу, вот Ваш единственный критерий истины.
>> Какая революция в Германии? Зачем Германии нужна революция?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо пожить в ней хотя бы год, выучить язык, поговорить с местными, послушать зомбоящик, понюхать и посмотреть, как люди озабочены покупкой оружия и приобретением разрешений на него. А приехать один раз в Берлин на оплаченную кем-то конференцию, побухать в отеле и пройтись по Унтер ден Линден мало, Аркадий.
У Вас умная голова, но весьма ограниченный кругозор, вот в чем проблема.
Вы не в состоянии выйти из плоскости. У Вас в голове есть только один враг и одна война, это сильно зашоривает. Понимаете?
Отличие путинцев от антипутинцев только в одном - в знаке.
В остальном вы и они - близнецы-братья.
Без сомнения! Путин уйдёт только в могилу, а эти к тому времени будут пенсионерами.
Про "Закат Европы" давно слыхать, кстати. Да и крах капитализма "исторически неизбежен", я об этом с пелёнок слышу.
We have got a Gatling gun, and they have not
-иформационная накачка;
-точечные провокации;
-влияние через диаспоры;
-подкуп дипломатов.
Европа проходила еще в 17-19 веке. Нынешнее непонимание вполне объяснимо.
Когда на "тонкую красную линию" валит толпа фанатиков, джентльмены сначала не понимают, потом удивляются, потом заряжают "Гатлинг". Махди конечно мог поднять несколько тысяч фанатиков, но не смог научить их пользоваться пулеметами (в сокровищнице султана в Омдурмане они были).
А джентльмены умеют...
Учитывая то, что они нагло, по-хамски диктуют свои условия игры, мы получаем классическое определение фашизма, выведенное Георгием Димитровым.
Можно по-страусиному, искать "четырнадцать признаков фашизма", а можно отбросить классовые противоречия (пусть даже на время) , признать правоту Димитрова и объединиться для того, чтобы дать хоть какой-то отпор фашизму...
Edited at 2017-12-11 06:50 am (UTC)
Коррупция, двойные стандарты, безудержное потреблядство - это суть капитализма. По другому, быть не может.
К примеру, лобби, это та же коррупция, только "цивилизованная". Но от этого она не прекращает быть коррупцией.
Вторая мировая была точно такой как то что сейчас вытворяет Хуйло.
- и пропаганда была, радиостанции и листовки
- и экспорт капитала
- и различные переодевания для атак на радиостанцию
- или местные силы самообороны, типа партизанов совсем не новая идея и даже не второй мировой
Путин всё взял на вооружение, ибо этому его научили в КГБ. Другого он ничего не знает и не умеет, просто потому что тупенький дедушка. Троечник.
Есть способ всё это прекратить, далеко ходить не надо. Так поступали с Мордором испокон веков. Заартачится Москва - перестанет платить дань, приходит хан Гирей, Мамай или Наполеон, неважно кто и сжигает столицу нахер. Несколько десятилетий из Москвы говном не воняет. Потом опять...
Можем повторить. Повторяли и будем повторять.
Edited at 2017-12-11 07:03 am (UTC)