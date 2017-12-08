Я не понимаю, зачем в стране с работающим механизмом сменяемости власти устраивать революцию. Тем более во время войны. Тем более во время войны! Этот Президент перестал нравится? Ну так проголосуй за другого, в чем проблема-то. Все возможности есть. В Украине ЕСТЬ свободные выборы. К чему этот перебор инструментария, необходимого только в крайних ситуациях?
Я совсем не понимаю, зачем надо бороться с Саакашвили. Вот даже если оставить в стороне вопросы права и демократии, то чисто рационально - зачем? У чувака рейтинг был полтора процента. Нет, сейчас-то, конечно, раскрутили на порядок, и чем дальше, тем выше он будет. Каждое действие власти только прибавляет ему популярности и сторонников. Зачем?
Я совсем-совсем не понимаю, как из устранения политического оппонента можно устроить такую клоунаду. Детсадовская истина, известная уже две тысячи лет - власть может быть тупой, злобной, жадной, воровской, узурпаторской, агрессивной и какой угодно еще. Но она не может быть смешной.
Смешная власть - смерть для власти. Если ты уж и решил приступить к политическим репрессиям и начать устранять политических оппонентов, то это должно быть только в двух форматах - 1. убил у всех на виду на мосту, чтобы посеять в стране страх, или 2. все заснули, все проснулись, никто ничего не видел, а оппозиция уже сброшена в атлантический океан рейсами смерти. А когда ты проводишь репрессии с тем результатом, что твой противник бегает по крышам, а потом его вытаскивают из машины, а потом вы заблудились в трех палатках и не можете там его найти... Вряд ли можно было бы сделать что-нибудь лучшее для разрушения имиджа власти.
И я уж точно никогда не смогу понять, зачем несколько игроков только исключительно ради своих личных амбиций ТАК раскачивают ситуацию в стране.
Никакого третьего Майдана не будет. Будет сразу хаос, который с достаточно высокой степенью вероятности может уже действительно закончится внутренней войной. Войны никогда не объединяют общество. Даже самые справедливые. Войны могут общество временно консолидировать против внешного врага, но затем неизбежно всегда расслаивают его. Воюющая страна легко начинает воевать и внутри. Воюющая армия гораздо легче начинает стрелять и внутри.
Будет хаос - Путин будет как минимум в Харькове. И в этот раз Запад уже сам попросит его об этом.
На этом, собственно, можно будет ставить точку.
Зачем несколько человек исключительно ради своей игры толкают страну к этому сценарию? Они уже совсем в свой мир ушли? Или что? Я не понимаю.
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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
И Аркадий на редкость правильно и адекватно понимает ситуацию, во всяком случае если судить по интервью.
Именно такие люди как Бабченко лучше всяких лозунгов доказывают что не все россияне свихнувшиеся от потоков пропаганды и бытового шовинизма идиоты.
kardafid
12 окт, 2011 16:57 (UTC)
Извиняюсь, бредите. На Украине жизнь абсолютно такая как всегда, х****вая. Народ привык, бузить не будет. Янек власть удержит, потому что ее некому отбирать.
lozhkamyoda_73
13 окт, 2011 09:57 (UTC)
Это Вы думаете,что она х****вая.
А через пять лет Вы возможно будите думать,что сегодня ещё хорошо живётся.
Всё относительно.
Если будет спад процентов 50,кто и как удержит страну?
У Каддафи с Мубареком не получилось,а Янукович не умнее их
18 марта - Путин сойдёт?
Другой альтернативы нет и не будет!
А что тут понимать? То же мне высшая математика.
Своя игра тут имеет место, но она - дело десятое. В реальности все игроки выражают мение и интересы определенной части населения.
Порошенко (как и Путин) - барыг.
Саакашвили - недовольных барыгами.
Добровольные порохоботы - обываетелей, не желающих, чтобы их кто-то оторвал с дивана.
На самом деле власть становится неадекватной и хоронит себя потихоньку.
Пример - разгромив оппозицию в России, власть дала зеленый свет и безальтернативность Навальному.
На Украине власть еще более неадекватная.
"Цена спешки при выборе «безальтернативного» ложного пути" -
https:// aillarionov. livejournal. com/360056. html
"Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения" -
http:// www. nur. kz/833106-kazakhstan-obognal-rossiyu-po-vvp-na-dush. html
"Казахстан занял первое место в СНГ по уровню потребления" -
https:// eadaily. com/ru/news/2017/09/06/kazahstan-zanyal-pervoe-mesto-v-sng-po-urovnyu-potrebleniya
При Пиночете не было в Чили выборов, но были реформы, которые вытащили страну из движения к пропасти нищеты.
И про работающую систему смены власти - так это что, разве кроме майданов еще какая-то есть?! Оставим уж, что ворья на ворье :)
Ну...
В ней - корень.
"Я совсем не понимаю, зачем надо бороться с Саакашвили."
И последнее. Аркадий, Вам не кажется, что Вы становитесь "демократическим фетишистом" (а это значит -- "леваком")? "Что бы в стране ни происходило, лишь бы это было освящено "волей народа""? Вы уже забыли, что небезызвестный Адольф Алоизиевич стал главой правительства в стране "с работающим механизмом сменяемости власти"? С другой стороны, учителя, прячущие и подменяющие бюллетени для голосования, менты, засовывающие в задницы задержанных бутылки, судьи, дающие им за это 2 года условно -- ЭТО НЕ НАРОД? ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ? А ЧТО ТОГДА?
Edited at 2017-12-08 10:23 am (UTC)
нравитЬся, извенити.
Правительство должно всегда ощущать на себе тяжелую руку (и ногу, которая может дать пинка) народа.
Ибо власть принадлежит народу.
Любая ошибка правительства при нормальном народе должна приводить неравнодушных людей к майдану. Это закон.
Если попускать и ждать, то получишь вместо Порошенко НовоЯнуковича. А то и целого Путина, который по размерам половина Януковича, но намного более говнистый.
Например, в 2013, когда легла банковская система Украины, Янукович отказался рисовать гривну спасать банки за счет населения. А до выборов было ещё далеко. Пришлось свергать и обваливать курс срочно.
А сейчас кризиса пока нет, но он уже маячит на горизонте. Так что, Пете не позавидуешь.