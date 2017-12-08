starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Третьего Майдана не будет
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starshinazapasa
December 8th, 11:24
Я не понимаю, зачем в стране с работающим механизмом сменяемости власти устраивать революцию. Тем более во время войны. Тем более во время войны! Этот Президент перестал нравится? Ну так проголосуй за другого, в чем проблема-то. Все возможности есть. В Украине ЕСТЬ свободные выборы. К чему этот перебор инструментария, необходимого только в крайних ситуациях?
Я совсем не понимаю, зачем надо бороться с Саакашвили. Вот даже если оставить в стороне вопросы права и демократии, то чисто рационально - зачем? У чувака рейтинг был полтора процента. Нет, сейчас-то, конечно, раскрутили на порядок, и чем дальше, тем выше он будет. Каждое действие власти только прибавляет ему популярности и сторонников. Зачем?
Я совсем-совсем не понимаю, как из устранения политического оппонента можно устроить такую клоунаду. Детсадовская истина, известная уже две тысячи лет - власть может быть тупой, злобной, жадной, воровской, узурпаторской, агрессивной и какой угодно еще. Но она не может быть смешной.


Смешная власть - смерть для власти. Если ты уж и решил приступить к политическим репрессиям и начать устранять политических оппонентов, то это должно быть только в двух форматах - 1. убил у всех на виду на мосту, чтобы посеять в стране страх, или 2. все заснули, все проснулись, никто ничего не видел, а оппозиция уже сброшена в атлантический океан рейсами смерти. А когда ты проводишь репрессии с тем результатом, что твой противник бегает по крышам, а потом его вытаскивают из машины, а потом вы заблудились в трех палатках и не можете там его найти... Вряд ли можно было бы сделать что-нибудь лучшее для разрушения имиджа власти.

И я уж точно никогда не смогу понять, зачем несколько игроков только исключительно ради своих личных амбиций ТАК раскачивают ситуацию в стране.

Никакого третьего Майдана не будет. Будет сразу хаос, который с достаточно высокой степенью вероятности может уже действительно закончится внутренней войной. Войны никогда не объединяют общество. Даже самые справедливые. Войны могут общество временно консолидировать против внешного врага, но затем неизбежно всегда расслаивают его. Воюющая страна легко начинает воевать и внутри. Воюющая армия гораздо легче начинает стрелять и внутри.

Будет хаос - Путин будет как минимум в Харькове. И в этот раз Запад уже сам попросит его об этом.

На этом, собственно, можно будет ставить точку.

Зачем несколько человек исключительно ради своей игры толкают страну к этому сценарию? Они уже совсем в свой мир ушли? Или что? Я не понимаю.



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194 comments :
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predvaritelno
2017-12-08 09:28 am (UTC)
эээ... вы, вроде, давеча говорили, что укр события не считаете вправе себя комментировать, будучи обладателем краснокожей паспортины?
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ajento
2017-12-08 02:43 pm (UTC)
Комментировать вправе а вот лезть со своими ценными указаниями, формированиями мнений и прочей "помощью" - нет.
И Аркадий на редкость правильно и адекватно понимает ситуацию, во всяком случае если судить по интервью.
Именно такие люди как Бабченко лучше всяких лозунгов доказывают что не все россияне свихнувшиеся от потоков пропаганды и бытового шовинизма идиоты.
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predvaritelno
2017-12-08 09:30 am (UTC)
а насчёт "поднялся рейтинг МНС на порядок" - не соглашусь. то, шо у ПАП подопустился, ну то такое.
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dagrael
2017-12-08 09:31 am (UTC)
Хаоса не будет. Сторонники Саакашвили слишком малочисленны для того, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. Трезво мыслящих гораздо больше.
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ygififi
2017-12-08 10:57 am (UTC)
:)) не будет, ога.

kardafid
12 окт, 2011 16:57 (UTC)
Извиняюсь, бредите. На Украине жизнь абсолютно такая как всегда, х****вая. Народ привык, бузить не будет. Янек власть удержит, потому что ее некому отбирать.

lozhkamyoda_73
13 окт, 2011 09:57 (UTC)
Это Вы думаете,что она х****вая.
А через пять лет Вы возможно будите думать,что сегодня ещё хорошо живётся.
Всё относительно.
Если будет спад процентов 50,кто и как удержит страну?
У Каддафи с Мубареком не получилось,а Янукович не умнее их
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ddnorth
2017-12-08 09:36 am (UTC)
Уровень поддержки власти падает и находиться уже ниже уровня злочинной влады. Тут бы досрочные не помешали.
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anatoligreen
2017-12-08 01:40 pm (UTC)
Пажалста!
18 марта - Путин сойдёт?
Другой альтернативы нет и не будет!
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Endy Tucker
2017-12-08 09:38 am (UTC)
так ты порохобот? Не ожидал...
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user_cruser
2017-12-08 12:52 pm (UTC)
А может януковичебот? Тот тоже выборы не запрещал.
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almarrus
2017-12-08 09:39 am (UTC)
>Зачем несколько человек исключительно ради своей игры толкают страну к этому сценарию? Они уже совсем в свой мир ушли? Или что? Я не понимаю.

А что тут понимать? То же мне высшая математика.
Своя игра тут имеет место, но она - дело десятое. В реальности все игроки выражают мение и интересы определенной части населения.
Порошенко (как и Путин) - барыг.
Саакашвили - недовольных барыгами.
Добровольные порохоботы - обываетелей, не желающих, чтобы их кто-то оторвал с дивана.
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inoy_dmitriy
2017-12-08 02:06 pm (UTC)
Решения, которые принимают- это следствие развала системы- тогда кажется, что она играет на руку противникам, усиливая их, а со стороны власти просто прилагают много усилии и выслуживаются.
На самом деле власть становится неадекватной и хоронит себя потихоньку.

Пример - разгромив оппозицию в России, власть дала зеленый свет и безальтернативность Навальному.

На Украине власть еще более неадекватная.
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derik_536
2017-12-08 09:41 am (UTC)
Баьченко в корне не прав. Нынешняя власть это предавшие идеи и Героев Майдана(ов). И совершенно не важно, есть или нет выборность в стране, совершенно не важно, что в следующую итерацию можно будет (или нет?) сменить власть, не проведшую никаких нужных стране (как в Грузии при Саакашвили) реформ. Так дойдет, что Бабченко солидаризуется с Путиным в оценке Майдана - а чего было не потерпеть украинцам Януковича, не сменить его на следующих выборах, а потом не продолжить изменять страну под европейские стандарты? - так, Аркадий? Нет, не так. И сейчас Саакашвили продолжает процесс лечения страны и совершенно верно не ждет идиотских выборов. Не выборы и не демократия цель, а реформы. В Казахстане Назарбаев непереизбираем с 1991г (Путин о таким и мечтать не может), но реформы Назарбаева открывают дорогу Казахстану в будущее.
"Цена спешки при выборе «безальтернативного» ложного пути" -
https:// aillarionov. livejournal. com/360056. html
"Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения" -
http:// www. nur. kz/833106-kazakhstan-obognal-rossiyu-po-vvp-na-dush. html
"Казахстан занял первое место в СНГ по уровню потребления" -
https:// eadaily. com/ru/news/2017/09/06/kazahstan-zanyal-pervoe-mesto-v-sng-po-urovnyu-potrebleniya

При Пиночете не было в Чили выборов, но были реформы, которые вытащили страну из движения к пропасти нищеты.
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Andrew Norton
2017-12-08 11:08 am (UTC)
Про Пиночета - миф, Чили продОлжило деградировать, как сейчас Россия. Развитие Казахстана надо сравнивать не с раненым СНГ, а с другими странами мира и там он будет выглядеть слабовато.
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egykrok
2017-12-08 09:57 am (UTC)
Эээ.. а кто же это давеча 48 минут распинался как у него нет никакого права обсуждать политические и иные процессы на Украине?!
И про работающую систему смены власти - так это что, разве кроме майданов еще какая-то есть?! Оставим уж, что ворья на ворье :)
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Ну...

jumper_alpha
2017-12-08 10:01 am (UTC)
Что здесь непонятного? Человеческая природа. Там, здесь и везде :):):)
В ней - корень.
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"Я совсем не понимаю, зачем надо бороться с Саакашвили."

Leonid Riefenstuhl
2017-12-08 10:14 am (UTC)
Аркадий, ну, вот, снова Вы "блуждаете в трех соснах". Вы одновременно укоряете сторонников Саакашвили в том, что они хотят незаконными методами скинуть действующего президента в стране "с работающим механизмом сменяемости власти" (вопрос, с чего Вы это взяли, я поставлю ниже), и недоумеваете, зачем Попрошенко так "неуклюже" преследует Саакашвили. Я не понимаю Вашей логики. Раньше Вы выражали свои мысли четче. Вы считаете, что оба неправы? Что оба правы? Ладно. Теперь у меня такой вопрос: Вы утверждаете, что в Украине работает "демократический механизм смены власти". (Понятно, что в России этот механизм не работает.) Тогда я прошу Вас: напишите внятную статью о том, КАКИЕ КОНКРЕТНО ФАКТЫ позволяют вам делать вывод о том, что в Украине "работает механизм сменяемости власти"? Я признаЮсь совершенно откровенно: мне это абсолютно непонятно. А я постарше Вас.
И последнее. Аркадий, Вам не кажется, что Вы становитесь "демократическим фетишистом" (а это значит -- "леваком")? "Что бы в стране ни происходило, лишь бы это было освящено "волей народа""? Вы уже забыли, что небезызвестный Адольф Алоизиевич стал главой правительства в стране "с работающим механизмом сменяемости власти"? С другой стороны, учителя, прячущие и подменяющие бюллетени для голосования, менты, засовывающие в задницы задержанных бутылки, судьи, дающие им за это 2 года условно -- ЭТО НЕ НАРОД? ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЯ? А ЧТО ТОГДА?

Edited at 2017-12-08 10:23 am (UTC)
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shultz_flory
2017-12-08 10:16 am (UTC)
нравитЬся, извенити.
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нравитЬся, извенити.

Leonid Riefenstuhl
2017-12-08 10:25 am (UTC)
Надо писать: "ндравица".
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vvoldemar
2017-12-08 10:20 am (UTC)
В 15 честных выборов бы не было, а в 19 - на фоне вывоза грузин с мешками на головах, фабрикации доказательств и препятствования расслебованиям НАБУ= ФБР - они появятся? Ну оооок..
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ajento
2017-12-08 04:04 pm (UTC)
Ну до высоких стандартов выборного процесса в ЛНР конечно далеко.
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oleg_sentia
2017-12-08 10:27 am (UTC)
Майданы надо устраивать регулярно и сменяемость власти тут совершенно нипричем.
Правительство должно всегда ощущать на себе тяжелую руку (и ногу, которая может дать пинка) народа.
Ибо власть принадлежит народу.
Любая ошибка правительства при нормальном народе должна приводить неравнодушных людей к майдану. Это закон.
Если попускать и ждать, то получишь вместо Порошенко НовоЯнуковича. А то и целого Путина, который по размерам половина Януковича, но намного более говнистый.
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mpa3b666
2017-12-08 10:36 am (UTC)
Согласен. Власть нужно постоянно держать в состоянии страха и пинка давать не по расписанию, раз в четыре года, а в любой момент.
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ygififi
2017-12-08 10:49 am (UTC)
Время в кризис нет ждать до выборов.
Например, в 2013, когда легла банковская система Украины, Янукович отказался рисовать гривну спасать банки за счет населения. А до выборов было ещё далеко. Пришлось свергать и обваливать курс срочно.
А сейчас кризиса пока нет, но он уже маячит на горизонте. Так что, Пете не позавидуешь.
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pohod_vosemvrat
2017-12-08 10:53 am (UTC)
Тоже не понимаю. Порошенко хочет похерить все завоевания Майдана и выстроить там рашку номер два
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Andrew Norton
2017-12-08 11:09 am (UTC)
А он ничего другого не умеет, кроме "отнимать и делить", как и все совковые воры.
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