Я виноват в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил.
Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя.
Это последнее слово Улюкаева. Дошло до товарища, смотри-ка. А вот не посадили бы - так и целовался бы в десны с Сечиным, получал медальки от Путина и подарочки в сумке двадцать один килограмм весом от Роснефти.
Вообще, надо заметить, прям какой-то каскад прозрений наблюдаю я в последнее время. После нападения на Таню Фельгенгауэр - дошло сразу до половины "Эха Москвы". Анна Трефилова, которая не могла провести со мной эфир, потому что её в буквальном смысле трясло от моего экстремизма, после того, как рвануло вот совсем совсем уже рядышком, стала писать такие экстремистские посты - куда мне до них! Юлия Леонидовна, которая считала, что её то уж точно не тронут, после того, как тронули, прозрела сразу моментально и вывезла всю свою семью.
Теперь вот до Улюкаева дошло. Понял товарищ, какова реальность-то на самом деле. Метод погружения - все же лучший способ обучения. Иной раз смотришь-смотришь на человека, который всё призывает уточками махать, пытаешься ему что-то объяснить про реальный мир - неа, как об стенку горох. Бабченко провокатор, Бабченко радикал! А потом он выходит из тюрьмы, и фигак - такой радикализм начинает писать, что даже и тебе не снилось. Дошло. Так что я, в общем-то, ничего против не имею. Пусть учатся. Если не понимают на словах - то на собственной шкуре. Чем больше прозревших, тем лучше.
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
В дёсны целовались...
Но чем раньше - тем лучше!
У этих своя зона, конечно, в полный рост всех ништяков своего ведомства он не словит, но всё равно - интересно ))
До кого-то дошло, что гангрена уже неизлечима медикаментозно?
Дошло лишь то, что когда у тебя есть ресурсы - то все нижестоящие не стоят внимания.
Про то, что Россия сильно больна он пока не в курсе.
Посидит. Осознает.
Может быть.
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Балаклавщики блокируют СМИ,концертные площадки. Власть как бы в стороне. Ничего не напоминает?
В Гааге, например.
Выпьет яд, как тот енерал. 😃
+1000!!!