starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Дошло
76 position in rating
starshinazapasa
December 7th, 14:47
Я виноват в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил.
Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя.

Это последнее слово Улюкаева. Дошло до товарища, смотри-ка. А вот не посадили бы - так и целовался бы в десны с Сечиным, получал медальки от Путина и подарочки в сумке двадцать один килограмм весом от Роснефти.
Вообще, надо заметить, прям какой-то каскад прозрений наблюдаю я в последнее время. После нападения на Таню Фельгенгауэр - дошло сразу до половины "Эха Москвы". Анна Трефилова, которая не могла провести со мной эфир, потому что её в буквальном смысле трясло от моего экстремизма, после того, как рвануло вот совсем совсем уже рядышком, стала писать такие экстремистские посты - куда мне до них! Юлия Леонидовна, которая считала, что её то уж точно не тронут, после того, как тронули, прозрела сразу моментально и вывезла всю свою семью.


Теперь вот до Улюкаева дошло. Понял товарищ, какова реальность-то на самом деле. Метод погружения - все же лучший способ обучения. Иной раз смотришь-смотришь на человека, который всё призывает уточками махать, пытаешься ему что-то объяснить про реальный мир - неа, как об стенку горох. Бабченко провокатор, Бабченко радикал! А потом он выходит из тюрьмы, и фигак - такой радикализм начинает писать, что даже и тебе не снилось. Дошло. Так что я, в общем-то, ничего против не имею. Пусть учатся. Если не понимают на словах - то на собственной шкуре. Чем больше прозревших, тем лучше.
Добро пожаловать в наш мир.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
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Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
45 comments :
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prosto_vova
2017-12-07 12:49 pm (UTC)
Да, дошло до Улюкаева. А может и раньше понимал, да думал, что проскочит. А нет, там нельзя проскочить и отскочить. Коготок увяз - все. Хорошо, если оторвут коготок с пальцем, а могут и с ногой. А то и по шею.
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pharao
2017-12-07 02:31 pm (UTC)
да все там всё прекрасно понимают, и всё они прекрасно знают.
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i_p_2008
2017-12-07 12:55 pm (UTC)
Зато на Эхо никого не трясло беседовать с Александром "Невским".
В дёсны целовались...
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fester29
2017-12-07 05:10 pm (UTC)
Это с Курицыным, что ли? От клоунов трясти не должно. Если только от смеха.
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andreyblaze
2017-12-07 01:15 pm (UTC)
Как говорится: лучше поздно, чем никогда.
Но чем раньше - тем лучше!
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Grohott
2017-12-07 01:17 pm (UTC)
Самый чудный кувырок случился с главой ФСИН Реймером. Как он там, зайчег?? Заиграл ли мир новыми красками через колючку и решётки? Небо такое же синее или немного по-другому?
У этих своя зона, конечно, в полный рост всех ништяков своего ведомства он не словит, но всё равно - интересно ))
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starshinazapasa
2017-12-07 01:36 pm (UTC)
Вы нам Реймера не трожьте! Мы Реймеру по гроб жизнь обязаны. Чувак проебал столько браслетов, что народ до сих пор после оглашения домашнего ареста выходит из зала суда и банально уезжает за границу. Реймер революционный засланный казачок был!
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firemyhair
2017-12-07 01:19 pm (UTC)
А что дошло???
До кого-то дошло, что гангрена уже неизлечима медикаментозно?
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apopovv
2017-12-07 02:36 pm (UTC)
Нет. Этого до него еще не дошло.
Дошло лишь то, что когда у тебя есть ресурсы - то все нижестоящие не стоят внимания.

Про то, что Россия сильно больна он пока не в курсе.
Посидит. Осознает.
Может быть.
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livejournal
2017-12-07 01:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-12-07 01:29 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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ddnorth
2017-12-07 01:29 pm (UTC)
Самое интересное,что гастролируя по Украине вы не заметили зародышей путинизиа в ней. А ведь Петр так же прибирает власть как и Володя. Шаг за шагом,шаг за шагом. У Володи 40 лярдов? МБ. А кто самый богатый человек в Украине? Думаю ответ очевиден,хотя в журнале Форбс его не найдете.
Балаклавщики блокируют СМИ,концертные площадки. Власть как бы в стороне. Ничего не напоминает?
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ram4er
2017-12-07 02:19 pm (UTC)
"Балаклавшики" разные. При этом в Одессе был значительный бугурт и суды, а вот в Киеве тишина и спокойствие. "Балаклавщиков" то тоже различать надо...
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try_out
2017-12-07 02:16 pm (UTC)
Аркадий, а до Путина дойдёт когда-нибудь?)
В Гааге, например.
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grihanm
2017-12-07 03:05 pm (UTC)

Выпьет яд, как тот енерал. 😃

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mpa3b666
2017-12-07 02:16 pm (UTC)
Я плакал весь.
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alexander_pavl
2017-12-07 02:23 pm (UTC)
"Юлия Леонидовна, которая считала, что её то уж точно не тронут" - Но взгляды-то свои она не переменила, хоть и вывезла семью. По прежнему считает, что "эскадроны смерти" - это замечательно. А то, что "эскадроны смерти" ею заинтересовались, так это досадная случайность.
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Сергей Макаров
2017-12-07 02:47 pm (UTC)
Ну не верю я в искренность улюкаевских слов !!!
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hoggwar
2017-12-07 02:52 pm (UTC)
Если б это было только в России, это грехопадшая природа человека, которая более склонна к греху, нежели к благим делам. Все народы произошли от Адама и несут в себе эту печать грехопадения.
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pohod_vosemvrat
2017-12-07 02:59 pm (UTC)
Конечно! До них доходит только когда их лично очень сильно коснется
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