Я виноват в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил.

Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя.

Это последнее слово Улюкаева. Дошло до товарища, смотри-ка. А вот не посадили бы - так и целовался бы в десны с Сечиным, получал медальки от Путина и подарочки в сумке двадцать один килограмм весом от Роснефти.

Вообще, надо заметить, прям какой-то каскад прозрений наблюдаю я в последнее время. После нападения на Таню Фельгенгауэр - дошло сразу до половины "Эха Москвы". Анна Трефилова, которая не могла провести со мной эфир, потому что её в буквальном смысле трясло от моего экстремизма, после того, как рвануло вот совсем совсем уже рядышком, стала писать такие экстремистские посты - куда мне до них! Юлия Леонидовна, которая считала, что её то уж точно не тронут, после того, как тронули, прозрела сразу моментально и вывезла всю свою семью.

Теперь вот до Улюкаева дошло. Понял товарищ, какова реальность-то на самом деле. Метод погружения - все же лучший способ обучения. Иной раз смотришь-смотришь на человека, который всё призывает уточками махать, пытаешься ему что-то объяснить про реальный мир - неа, как об стенку горох. Бабченко провокатор, Бабченко радикал! А потом он выходит из тюрьмы, и фигак - такой радикализм начинает писать, что даже и тебе не снилось. Дошло. Так что я, в общем-то, ничего против не имею. Пусть учатся. Если не понимают на словах - то на собственной шкуре. Чем больше прозревших, тем лучше.

Добро пожаловать в наш мир.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy

Paypal:

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.

Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78.

Мегафон: +7 926 558 57 89

Спасибо