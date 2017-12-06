starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Персонально ваш
11 position in rating
starshinazapasa
December 6th, 15:36
Что-то точек соприкосновения уже все меньше и меньше. Я перестаю понимать моих бывших сограждан. Не столько эфир, сколько словесная перепалка.






https://www.youtube.com/watch?v=xfU9KHyRnxM
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
45 comments :
( 45 comments Leave a comment )
mpa3b666
2017-12-06 01:38 pm (UTC)
Хуйло в президенты собрался. Кто бы мог подумать!
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poll59
2017-12-06 01:57 pm (UTC)
да, это новость года
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dominikanez
2017-12-06 01:45 pm (UTC)
Ощущение, что у ведущих на эхе был один пункт темнике - показать, что движухи - это плохо; надо всё делать без резких движений и, упаси боже, без революций. Вон, дескать, сам Аркадий Бабченко даже устал от движухи Ссааки и не понимает ея.
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dimmoff
2017-12-06 02:03 pm (UTC)
Я просто поражен! Я не думал, что такие мудаки работают на Эхе. Это просто пиздец, вести интервью в стиле Лайф. Веник все бухает видать)
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mpa3b666
2017-12-06 02:07 pm (UTC)
Во всей красе они себя с Мальцевым показали. Конченые ебанашки.
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punya_1
2017-12-06 02:08 pm (UTC)
думала, Леся была непревзойденной, ошибалась; ведущим мои поздравления((
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Дмитрий Барсук О.
2017-12-06 02:17 pm (UTC)
Надо буддистское спокойствие чтобы внятно и доходчиво отвечать на эти головожопо поставленные вопросы которые дублируются часто или просто поставлены так, что сами содержат в себе ответ какой надо.
Местами просто слышится крик души у вопрошающего "Ну пошли меня на хуй! Что тебе стоит?!"
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mpa3b666
2017-12-06 02:19 pm (UTC)
Пусть путенские спарцмены выступают под радужным флагом. С Путин-тим во главе.
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Данунафиг Великий
2017-12-06 02:23 pm (UTC)
Не повезло тебе с населением России.
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mpa3b666
2017-12-06 02:26 pm (UTC)
Убитым украинцам и сирийцам тоже.
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livejournal
2017-12-06 02:39 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-12-06 02:39 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
almarrus
2017-12-06 02:46 pm (UTC)
нормальная тема, хотя ведущие всё время пытались спровоцировать Аркадия.
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shopa_golic
2017-12-06 02:55 pm (UTC)
вообще моральные соображения объяснять соотечественникам становится всё сложнее:
- может вы боитесь? - да не, просто не считаю для себя возможным...
- может вам заплатили? - да не, а хорошо бы..
- дык какого же чёрта? - а так, не считаю для себя возможным...
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ed_jan_lt
2017-12-06 02:58 pm (UTC)
Есть одна народная мудрость - если ты берёшься спорить с идиотом, ты рискуешь, что окружающие могут не заметить между вами разницы. )
Надо было сразу прощаться и вырубать скайп, как только вы поняли что за типчик вас интервьирует и куда он клонит.
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Дмитрий Барсук О.
2017-12-06 03:05 pm (UTC)
Я не вытянул все 48 минут. Вроде как и спрашивали не меня, но желание послать на хуй появилось довольно быстро даже слушая со стороны. Потому как "клонили" и наводили так, что можно можно было при желании этих двух человек по ту сторону пустить на монолог.

Edited at 2017-12-06 03:06 pm (UTC)
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karvek
2017-12-06 03:04 pm (UTC)
смешно..а Украине есть выборы президента в 19 году перевыберут...можно подумать что в 14 их не было
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Grohott
2017-12-06 03:05 pm (UTC)
Пионеры, фигли, им подушками надо биться. Я их и по-отдельности с трудом выношу, а уж вместе...
После 15 лет слушанья радио Свобода, Эхо Москвы - просто балаган, до сих пор не могу привыкнуть.
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a_s_k_e_t
2017-12-06 03:08 pm (UTC)
У вас железные нервы.

Я бы послал давно этих двух мудаков...
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