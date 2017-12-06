Персонально ваш

Что-то точек соприкосновения уже все меньше и меньше. Я перестаю понимать моих бывших сограждан. Не столько эфир, сколько словесная перепалка.
https://www.youtube.com/watch?v=xfU9KHyRnxM
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Местами просто слышится крик души у вопрошающего "Ну пошли меня на хуй! Что тебе стоит?!"
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- может вы боитесь? - да не, просто не считаю для себя возможным...
- может вам заплатили? - да не, а хорошо бы..
- дык какого же чёрта? - а так, не считаю для себя возможным...
Надо было сразу прощаться и вырубать скайп, как только вы поняли что за типчик вас интервьирует и куда он клонит.
Edited at 2017-12-06 03:06 pm (UTC)
После 15 лет слушанья радио Свобода, Эхо Москвы - просто балаган, до сих пор не могу привыкнуть.
Я бы послал давно этих двух мудаков...