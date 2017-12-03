С праздничком

Раскуроченная техника. Сожженные дома. Больница забита людьми. Дети в грузовиках. Жорик в подвале. Труп в гараже. Сожженные женщины в кульках. Сожженная стопа в танке. Сожженная грудина на улице. Горящий труп грузинского солдата. Двадцать пять сгоревших заживо в бэхах российских солдат. Черт, ну почему все время — сгоревшие? Жара. Пыль. Воды бы…

На перекрестке табличка "Современный Гуманитарный Университет. Цхинвальское отделение" В Современном Гуманитарном я учился. Бакалавр юриспруденции. Курс лекций по международному праву. Изучал правовые основы отношений между странами. Россия воюет с Грузией. В каком страшном сне это вообще могло когда-нибудь присниться?







Это кусок моего репортажа с грузинской войны. Девять лет назад. Помню, как меня действительно вырубило, когда на площади трех подбитых танков, около пробившей козырек подъезда танковой башни, над сгоревшей человеческой грудиной, я наткнулся на эту табличку своего университета, в котором учился. Две параллельные вселенные встретились и взорвались шизофренией. Бакалавр юриспруденции. Международное право. Сгоревшие люди. Россия напала на Грузию.

Сегодня, оказывается, день юриста.

А Россия напала на Украину.

Вова с Димой тоже юристы.

С праздником, чо.

Коллеги, блядь.

Ненавижу