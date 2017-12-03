starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С праздничком
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starshinazapasa
December 3rd, 15:56
Раскуроченная техника. Сожженные дома. Больница забита людьми. Дети в грузовиках. Жорик в подвале. Труп в гараже. Сожженные женщины в кульках. Сожженная стопа в танке. Сожженная грудина на улице. Горящий труп грузинского солдата. Двадцать пять сгоревших заживо в бэхах российских солдат. Черт, ну почему все время — сгоревшие? Жара. Пыль. Воды бы…
На перекрестке табличка "Современный Гуманитарный Университет. Цхинвальское отделение" В Современном Гуманитарном я учился. Бакалавр юриспруденции. Курс лекций по международному праву. Изучал правовые основы отношений между странами. Россия воюет с Грузией. В каком страшном сне это вообще могло когда-нибудь присниться?


Это кусок моего репортажа с грузинской войны. Девять лет назад. Помню, как меня действительно вырубило, когда на площади трех подбитых танков, около пробившей козырек подъезда танковой башни, над сгоревшей человеческой грудиной, я наткнулся на эту табличку своего университета, в котором учился. Две параллельные вселенные встретились и взорвались шизофренией. Бакалавр юриспруденции. Международное право. Сгоревшие люди. Россия напала на Грузию.

Сегодня, оказывается, день юриста.
А Россия напала на Украину.
Вова с Димой тоже юристы.
С праздником, чо.
Коллеги, блядь.
Ненавижу
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
53 comments :
( 53 comments Leave a comment )
gringo36
2017-12-03 02:02 pm (UTC)
Аватарка оттуда?
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koka_lermont
2017-12-03 02:21 pm (UTC)
Аркадий, спасибо, что напомнил про юристов-казуистов.
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Grohott
2017-12-03 02:21 pm (UTC)
Я тогда своими глазами видел по России 24 сюжетец: осетинские женщины рассказывают Путину, как грузинские фашысты кидают под танки грудных детей, а он такой "Да что вы говорите!", а они такие "Да, да!" "Это новая нормальность" - смекнул я. И не ошибся.
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Ваши документики!
2017-12-03 03:49 pm (UTC)
И виноват в этом конечно Путин?
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yuganspb
2017-12-03 03:15 pm (UTC)
Был у меня один дальний родственник, типа муж дочери второго мужа моей покойной тети. Познакомился я с ним в конце 90-х. На вопрос чем занимаешься? он отвечал просто "Ну, я юрист", хотя по манере поведения напоминал скорее классического братка. Позже знающие люди мне объяснили, что такой юрист есть по сути мягкая форма термина жулик. Вообще, в Питере тогда было много разных юристов, да и сейчас их немало. Некоторые сделали хорошую карьеру.
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anonymus
2017-12-03 03:25 pm (UTC)
Что общего между юристом и сперматозоидом? - Человеком станет один из трёх миллионов (с) BCS

поздравляю, кажется это Вы.
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livejournal
2017-12-03 03:30 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-12-03 03:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-12-03 03:47 pm (UTC)
Недоучка, блять. Даже новейшую историю не знает. Не Россия напала, а Грузия напала на российских миротворцев! Учи матчасть, недоросль!
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dagrael
2017-12-03 03:57 pm (UTC)
Зато ты хорошо знаешь "по-новейшему написанную" историю, написанную кацапьем для такого же кацапья как ты, быдлотролль. Даже лучше участника событий знаешь, а хули - методичками же снабжен.
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d_nation
2017-12-03 04:20 pm (UTC)
Знаете есть такой анекдот "Нет смысла спорить с юристом, это тоже самое что поливать свинью грязью - она от этого только тащится" ?

как юрист скажу - да, это правда. Когда юрист не понимает его надо бить, тогда он сразу начинает реагировать.

Это действительно самое страшное для юристов - когда его такого в его глахаз зашибатого бьют физически.

Это относится и к упомянутым выше юристам тоже.
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angel_oleg66
2017-12-03 04:26 pm (UTC)
Когда ты а бабло валил чехов, то вс было ровно. А потом оказалось, что и война несправедливая и твои сослуживцы злые люди. А тут ты новый бизнес придумал: Родину грязью обливать и факты передёргивать.
Это же твои бывшие товарищи на Грузию напали, миротворцев расстреляли, дома в Цхинвали пожгли? А их кто в БМП пожёг?
Тварь ты. И сдохнешь тварью.
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mectilda
2017-12-03 04:35 pm (UTC)
Вашу родину обливает грязью (точнее,уже топит ее в грязи) только один человек: фюрер всея руси.За брехней - к нему,а здесь правду говорят.
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Александр Буртасов
2017-12-03 04:34 pm (UTC)
Не понимаю, а где в этом посте про умное-доброе-вечное, про "ктосколькосчитаетнужным"?!
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raw77
2017-12-03 04:42 pm (UTC)
Цхинвали видимо сам сгорел,причем грузинское гражданское население,заранее уехало к родным.Результат-1400 мирных гражданских погибло.Для сравнения :По данным министерства обороны Грузии, в ходе грузино-российской войны в августе 2008 года погибло 115 военнослужащих, 54 пропали без вести.

Всего – 115
В т.ч. офицеров – 8
Капралов/сержантов – 96
Рядовых – 1
Резервистов – 9
Гражданских лиц – 1
Подчеркиваю гражданских со стороны Грузии-1
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komarov21
2017-12-03 05:16 pm (UTC)
Цифру- 1400 человек погибших в Цхинвале, кроме зомбоящика, нигде не публиковали.Помнится даже сайт открыли, куда вносили данные погибших. До 200-от не добралось вместе с "ополченцами".

Edited at 2017-12-03 05:18 pm (UTC)
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komarov21
2017-12-03 05:14 pm (UTC)
Керенский тоже вроде из юристов.
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alfa_2384
2017-12-03 05:37 pm (UTC)
А что "храбрые грузины" делали в Ю.Осетии? И зачем бежали? Прям по классике получается.

А ООНовских юристов - на кол. Ибо мрази.
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Что значит в каком страшном сне? Рашка постоянно так де

yury_nesterenko
2017-12-03 05:44 pm (UTC)
Всю свою историю, а не только при вове и диме. Более подлой, агрессивной, захватнической страны мир не знает. Собственно, уже размеры ее территории - тому доказательство.
Вы знаете, как рашка "добровольно" присоединила Грузию в первый раз? Грузин подбили выступить против персов, обещая им защиту русской армии и широкую автономию. Грузины повелись. Персы послали карательную экспедицию. Русская армия не двинулась с места. Персы вырезали страну. И вот уже после этого русская армия вощла в обескровленную Грузию, не способную сопротивляться, и отменила всякую автономию так, как никаким персам и не снилось (персы, в частности, не посягали на самостоятельность грузинской церкви).
После большевицкого переворота Грузия объявила независимость. Ращка ее признала, подписала договор. Потом, как только ее армия освободилась от собственной гражданской войны - разумеется, напала. Первую атаку грузины отбили, но силы были слишком неравны. Точно так же - с Украиной и другими захваченными русней территориями.
Не в конкретном правителе и даже не в конкретном строе дело. Русские - это раковая опухоль планеты.

Всем ватникам сдохнуть в мучениях, разумеется.
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