С праздничком

Раскуроченная техника. Сожженные дома. Больница забита людьми. Дети в грузовиках. Жорик в подвале. Труп в гараже. Сожженные женщины в кульках. Сожженная стопа в танке. Сожженная грудина на улице. Горящий труп грузинского солдата. Двадцать пять сгоревших заживо в бэхах российских солдат. Черт, ну почему все время — сгоревшие? Жара. Пыль. Воды бы…
На перекрестке табличка "Современный Гуманитарный Университет. Цхинвальское отделение" В Современном Гуманитарном я учился. Бакалавр юриспруденции. Курс лекций по международному праву. Изучал правовые основы отношений между странами. Россия воюет с Грузией. В каком страшном сне это вообще могло когда-нибудь присниться?
Это кусок моего репортажа с грузинской войны. Девять лет назад. Помню, как меня действительно вырубило, когда на площади трех подбитых танков, около пробившей козырек подъезда танковой башни, над сгоревшей человеческой грудиной, я наткнулся на эту табличку своего университета, в котором учился. Две параллельные вселенные встретились и взорвались шизофренией. Бакалавр юриспруденции. Международное право. Сгоревшие люди. Россия напала на Грузию.
Сегодня, оказывается, день юриста.
А Россия напала на Украину.
Вова с Димой тоже юристы.
Вова с Димой тоже юристы.
С праздником, чо.
Коллеги, блядь.
Ненавижу
Ненавижу
поздравляю, кажется это Вы.
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как юрист скажу - да, это правда. Когда юрист не понимает его надо бить, тогда он сразу начинает реагировать.
Это действительно самое страшное для юристов - когда его такого в его глахаз зашибатого бьют физически.
Это относится и к упомянутым выше юристам тоже.
Это же твои бывшие товарищи на Грузию напали, миротворцев расстреляли, дома в Цхинвали пожгли? А их кто в БМП пожёг?
Тварь ты. И сдохнешь тварью.
Всего – 115
В т.ч. офицеров – 8
Капралов/сержантов – 96
Рядовых – 1
Резервистов – 9
Гражданских лиц – 1
Подчеркиваю гражданских со стороны Грузии-1
Edited at 2017-12-03 05:18 pm (UTC)
А ООНовских юристов - на кол. Ибо мрази.
Что значит в каком страшном сне? Рашка постоянно так де
Вы знаете, как рашка "добровольно" присоединила Грузию в первый раз? Грузин подбили выступить против персов, обещая им защиту русской армии и широкую автономию. Грузины повелись. Персы послали карательную экспедицию. Русская армия не двинулась с места. Персы вырезали страну. И вот уже после этого русская армия вощла в обескровленную Грузию, не способную сопротивляться, и отменила всякую автономию так, как никаким персам и не снилось (персы, в частности, не посягали на самостоятельность грузинской церкви).
После большевицкого переворота Грузия объявила независимость. Ращка ее признала, подписала договор. Потом, как только ее армия освободилась от собственной гражданской войны - разумеется, напала. Первую атаку грузины отбили, но силы были слишком неравны. Точно так же - с Украиной и другими захваченными русней территориями.
Не в конкретном правителе и даже не в конкретном строе дело. Русские - это раковая опухоль планеты.
Всем ватникам сдохнуть в мучениях, разумеется.