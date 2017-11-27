starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Паша Шехтман
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starshinazapasa
November 27th, 16:08


Паша Шехтман четыре года назад. Требует моего освобождения из турецкого плена. Теперь мы с Пашей оба беженцы. Но если у меня есть возможность работать, то у Паши до сих пор нет никакого статуса и он не может никуда устроиться. А еще его забанили на месяц. И сейчас Паша сидит в своей деревне где-то в Черкасской, кажется, области, совершенно без средств к существованию. Паша - один из самых мужественных людей, которых я знаю. Никогда не оставался в стороне. Сорок административных задержаний, два административных ареста. Внесён в России в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Он сделал просто дофига чего. И помог огромному количеству людей. Давайте и мы поможем Паше в его трудной ситуации. Сейчас наша очередь.





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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
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cangoose_si
2017-11-27 02:15 pm (UTC)
Забавно, что образец мужества для вас -- не однополчане, плечом к плечу с которыми вы защищали россиян от ичкерийских людоловов, а Паша Шехтман, чья безопасность гарантирована самим статусом "политического диссидента".
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josef_schweyk
2017-11-27 02:21 pm (UTC)

Тебе не понять поступки людей, даже не пытайся.
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tomatov_pomidor
2017-11-27 02:22 pm (UTC)

Слушайте, Лев Щаранский всегда был неравнодушен к судьбе Паши Шехтмана. Нужно сообщить Л.Щ. о незавидном положении Паши. Думаю, что поможет.

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zo_zo
2017-11-27 02:30 pm (UTC)
Ну лично мой совет Павлу - нужно ехать в Западную Украину. Тут, как ни странно, гораздо легче для экспата.
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Дмитро Шумейко
2017-11-27 03:21 pm (UTC)
Люблю твиты Шехтмана:

Шёл по Киеву. В окне квартиры на первом этажеуслышал, что смотрят росиянское тв. Стукнул в СБУ. СУГС!
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vladahapov
2017-11-27 03:54 pm (UTC)
Это какая-то другая Черкасская область, не та что в Украине? Потому что в украинской Черкасской области(и прочих областях) не составляет труда найти работу без официального трудоустройства.
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vladahapov
2017-11-27 03:56 pm (UTC)
Это какая-то другая Черкасская область, не та что в Украине? Потому что в украинской Черкасской области(и прочих областях) не составляет труда найти работу без официального трудоустройства.
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Дмитро Шумейко
2017-11-27 04:23 pm (UTC)
Он идейный. На Украине оно ж как - все, кроме Верховной зрады и сволонтёров, спокойно говорят на русском, а ему больно при звуках родной речи, перед глазами сразу горящие дома, голодные котята и Путин в крови. Вот он и сидит в доме, на улице нос не кажет.
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moisha_liberman
2017-11-27 04:27 pm (UTC)
Это Вы так изысканно предложили его пристрелить? А зачем? Окраина и так справляется...
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nagorelov
2017-11-27 04:33 pm (UTC)
А что он делать-то умеет, кроме как протестовать? А то такого на работу и брать ссыкотно.
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lkrmn
2017-11-27 05:03 pm (UTC)
Прелестный пост!
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dinamotor
2017-11-27 05:42 pm (UTC)
Так чего он сидит-то? Если есть нечего?
Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку!
https://rabota.ua/jobsearch/vacancy_list?regionId=24&profLevelIDs=1
Работы в Черкассах валом!
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Можно не благодарить!
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dbmann
2017-11-27 06:14 pm (UTC)
странно, а судя по антиукраинской зраде, которую он извергал в соцсетях, он работу давно нашел. хотя что-то давно не видел от него скриншотов. может, уже потерял?
а если охота зраду искать, то пусть лучше в Молдову едет. и ищет, но только не в проевропейском правительстве, а в окружении прокремлевца Додона.

на нормальную работу устроиться не предлагаю - понимаю, что не обучен.
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mikle97
2017-11-27 07:39 pm (UTC)
Работать пойти Паша Шехтман не пробовал?
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mercatror99
2017-11-27 07:54 pm (UTC)
А статус мудака у Паши кто-то отнял?
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Ivan Mouravyeff
2017-11-27 08:28 pm (UTC)
Из РФ:
"Невозможно сделать перевод
Обратитесь в службу поддержки или попробуйте сделать новый перевод"

Давайте яндекс-деньги, что ли.
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