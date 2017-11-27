Паша Шехтман четыре года назад. Требует моего освобождения из турецкого плена. Теперь мы с Пашей оба беженцы. Но если у меня есть возможность работать, то у Паши до сих пор нет никакого статуса и он не может никуда устроиться. А еще его забанили на месяц. И сейчас Паша сидит в своей деревне где-то в Черкасской, кажется, области, совершенно без средств к существованию. Паша - один из самых мужественных людей, которых я знаю. Никогда не оставался в стороне. Сорок административных задержаний, два административных ареста. Внесён в России в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Он сделал просто дофига чего. И помог огромному количеству людей. Давайте и мы поможем Паше в его трудной ситуации. Сейчас наша очередь.
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Спасибо
Тебе не понять поступки людей, даже не пытайся.
Слушайте, Лев Щаранский всегда был неравнодушен к судьбе Паши Шехтмана. Нужно сообщить Л.Щ. о незавидном положении Паши. Думаю, что поможет.
Шёл по Киеву. В окне квартиры на первом этажеуслышал, что смотрят росиянское тв. Стукнул в СБУ. СУГС!
Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку!
https://rabota.ua/jobsearch/vacancy_list?regionId=24&profLevelIDs=1
Работы в Черкассах валом!
Можно не благодарить!
а если охота зраду искать, то пусть лучше в Молдову едет. и ищет, но только не в проевропейском правительстве, а в окружении прокремлевца Додона.
на нормальную работу устроиться не предлагаю - понимаю, что не обучен.
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Давайте яндекс-деньги, что ли.