Паша Шехтман четыре года назад. Требует моего освобождения из турецкого плена. Теперь мы с Пашей оба беженцы. Но если у меня есть возможность работать, то у Паши до сих пор нет никакого статуса и он не может никуда устроиться. А еще его забанили на месяц. И сейчас Паша сидит в своей деревне где-то в Черкасской, кажется, области, совершенно без средств к существованию. Паша - один из самых мужественных людей, которых я знаю. Никогда не оставался в стороне. Сорок административных задержаний, два административных ареста. Внесён в России в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Он сделал просто дофига чего. И помог огромному количеству людей. Давайте и мы поможем Паше в его трудной ситуации. Сейчас наша очередь.