starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Декабрьский сбор
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starshinazapasa
November 26th, 13:21
Не забываем о главном. Продолжаем сбор на газеты "День" в зоне АТО. Поддержите борьбу с российской пропагандой на востоке Украины. Ну и репост, конечно же.
Друзья, осталось собрать 18500 гривен (46400 рублей) на печать в декабре 28000 газет ДЕНЬ на украинском языке для прифронтовых городов и сёл!
Если 37 человек переведут по 500 гривен, то сумма будет собрана!
Сделайте перевод с пометкой ГАЗЕТЫ

гривны: Приват 4149497800098552 Бурый
рубли: ЯД 410011099230845, Сбербанк 4276620013898816
$ или €: перевод в Украину через Western Union или MoneyGram на имя Vyacheslav Kazakov
PayPal: kottvc@gmail.com

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
2 comments :
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  • 1
superherr
2017-11-26 11:23 am (UTC)
Где взять гривны чтобы перевести?
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vlasovetz55
2017-11-26 02:58 pm (UTC)
На украинском языке?

Вот уж хуй.


Против Путина? Всегда готов.
Против агрессии РФ в/на Украине? Всегда готов.
Против Кремля?
Всегда готов.
На мове?
Хуй.
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