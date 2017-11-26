Декабрьский сбор

Не забываем о главном. Продолжаем сбор на газеты "День" в зоне АТО. Поддержите борьбу с российской пропагандой на востоке Украины. Ну и репост, конечно же.
Друзья, осталось собрать 18500 гривен (46400 рублей) на печать в декабре 28000 газет ДЕНЬ на украинском языке для прифронтовых городов и сёл!
Если 37 человек переведут по 500 гривен, то сумма будет собрана!
Сделайте перевод с пометкой ГАЗЕТЫ
гривны: Приват 4149497800098552 Бурый
рубли: ЯД 410011099230845, Сбербанк 4276620013898816
$ или €: перевод в Украину через Western Union или MoneyGram на имя Vyacheslav Kazakov
PayPal: kottvc@gmail.com
Вот уж хуй.
Против Путина? Всегда готов.
Против агрессии РФ в/на Украине? Всегда готов.
Против Кремля?
Всегда готов.
На мове?
Хуй.