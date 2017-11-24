Не, я только за. Категорически поддерживаю. Янукович, Плотницкий. Из Судана вон чувак просится. Ждем не дождемся Мугабе. Еще каких-нить совсем диких людоедов из Африки понабрать. Душку Дутерте. Абу Аль-Багдади. Ленина оживить. И туда же. В Ростов. Всех в Ростов. Город диктаторской славы. Будем их кормить. Показывать за деньги. Возить выступать на арене по всему миру. Километровые очереди стоять будут! Со всего света народ в Ростов приезжать начнет. Какой там "Диснейлэнд". Построим аэропорт. Морской вокзал. Само море. Сафари парк. А сейчас, дети, вы увидите удивительный аттракцион - кормление Мугабе. Кто хочет купить пакетик селедочных голов? Сто евро. А за сто пятьдесят можно положить голову ему в пасть. Не бойтесь, не укусит. Он тихий. Когда селедки нажрется. Если много диктаторов наберем, их можно будет размножать в неволе. И отправлять на экспорт. Вместо нефти. Лицензии на охоту продавать, опять же. А еще Мугабе можно в Думу посадить. К Поклонской. А то она одна не успевает. Маразма еще слишком много неосвоенного. В помощь товарищ нужен. Да и вообще, людоед в Госдуме - самое то. Очень органично, по-моему. Таких законов напринимаем! Ух. Просто дух сводит от перспектив. А селедки в стране и на двоих хватит, вы не волнуйтесь.

А меня покормить селедкой можно тута:

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