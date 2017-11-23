Странный период моей жизни

В моем чемодане лежат странные вещи. Кеды, в которых меня расстреливали, как российского шпиона. И рядом с ними - российские тактические очки, в чехле из российской цифры, которые я купил в магазине российского спецназа, владельцы которого воевали в Донбассе. Они узнали меня, и ошалело смотрели на украинского шпиона, припершегося покупать у них экипировку в войне против них же. На мне сейчас куртка, подаренная беженцем из Мордора, который воевал против Мордора. А жил я - тогда на костылях со сломанной ногой - у однорукого крымского татарина, бежавшего из Крыма. Дом, блядь, странных детей миссис Перегрин. И все это в чемодане, купленном в беженстве в Чехии. Открываешь крышку, и сочетание несочетаемого взрывается фейерверком абсурда.
Я ж вам говорю, Пелевин с Палаником жизни нифига не знают.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Тоже вспомнилось.
А где реквизиты для подаяния?
И вот, что я подумал - мне все равно нужно ехать в Пермь в поликлинику, и я хочу пойти на встречу с Навальным и посмотреть, что и как там будет своими глазами. Обещаю выложить подробную заметку с впечатлениями и возможно фото( правда, среднего качества) на страничке в “Живом журнале” и на своих страницах в гугл блогере и фейсбуке . Если что, меня ( уже немножечко известен) легко найти по поиску - наберите Виталий Кишертский.
Средств на поездку не хватает - если есть возможность прошу помочь материально.
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Все верят, что там что-то есть. А я уже не верю, а знаю, что Бог есть - и православное служение цель моей жизни. Раньше, как и многие, трудился рабочим на заводах, вредных производствах. Но, начал бедственно хронически болеть и сейчас посвятил всю свою жизнь Богу, молитвам за людей, христианскому служению.Из доброты, мне отдали старенький компьютер, помогли с интернетом и всё о Боге и христианской жизни пишу в моих блогах.
Заходите в мой блог http:// kishertskiy.blogspot. ru/ (убрать 2 пробела в ссылке)
Спасительная поддержка жизненно необходима. Временно не делаю сбор по болезни - так как не люблю публичность. Прошу помощь, только как автор в поддержку моей христианской публицистики, моих блогов. Пожалуйста, пожертвуйте - 1000...300 рублей, сколько ради Христа сможете.
Трезвенник, не курю и судим не был - всю помощь с благодарственной от чистого сердца молитвой, трачу только на лекарства и простые продукты.
Добро всегда возвращается. Буду рад молится за вас в храме. Яндекс кошелёк 410012407849065 или номер билайн 8 965 56 79 277 Дай вам Господь всего наилучшего. А лучшее, это всегда здоровье вам, деткам и близким.
Edited at 2017-11-23 03:23 pm (UTC)
Накоплю - ещё пошлю
если в одиннадцатирублевом стаде ходишь послушно))
Да, беженцы...
Что же ты творишь, кровавый режим?
)
Ваш А. Навальный.