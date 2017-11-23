starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Странный период моей жизни
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starshinazapasa
November 23rd, 13:35
В моем чемодане лежат странные вещи. Кеды, в которых меня расстреливали, как российского шпиона. И рядом с ними - российские тактические очки, в чехле из российской цифры, которые я купил в магазине российского спецназа, владельцы которого воевали в Донбассе. Они узнали меня, и ошалело смотрели на украинского шпиона, припершегося покупать у них экипировку в войне против них же. На мне сейчас куртка, подаренная беженцем из Мордора, который воевал против Мордора. А жил я - тогда на костылях со сломанной ногой - у однорукого крымского татарина, бежавшего из Крыма. Дом, блядь, странных детей миссис Перегрин. И все это в чемодане, купленном в беженстве в Чехии. Открываешь крышку, и сочетание несочетаемого взрывается фейерверком абсурда.


Я ж вам говорю, Пелевин с Палаником жизни нифига не знают.
Доброе утро.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
27 comments :
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  • 1
max_andriyahov
2017-11-23 11:38 am (UTC)
почти Довлатов
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gray_bird
2017-11-23 12:10 pm (UTC)
Точно!
Тоже вспомнилось.
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skif_tag
2017-11-23 12:14 pm (UTC)
После Довлатова это будет вторично...))
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okwalker
2017-11-23 12:50 pm (UTC)
Кафка знает.
(Reply) (Thread)
li_20s
2017-11-23 02:25 pm (UTC)

А где реквизиты для подаяния?

(Reply) (Thread)
rappax
2017-11-23 02:33 pm (UTC)
Ну, эт ты, Аркадий, про Пелевина, наверное, здря. Он сурьёзные глубины всковырнул. Показал, так сказать, закулисья закулисьев.
(Reply) (Thread)
vitaliy_ivanvch
2017-11-23 02:56 pm (UTC)
Друзья, узнал, что известный оппозиционный политик Алексей Навальный приезжает в Пермь на встречу с избирателями завтра 24 ноября. Место встречи - улица Уральская придомовая территория у дома 77. Это напротив остановки трамвая “Рабочий посёлок”.

И вот, что я подумал - мне все равно нужно ехать в Пермь в поликлинику, и я хочу пойти на встречу с Навальным и посмотреть, что и как там будет своими глазами. Обещаю выложить подробную заметку с впечатлениями и возможно фото( правда, среднего качества) на страничке в “Живом журнале” и на своих страницах в гугл блогере и фейсбуке . Если что, меня ( уже немножечко известен) легко найти по поиску - наберите Виталий Кишертский.

Средств на поездку не хватает - если есть возможность прошу помочь материально.
****
Все верят, что там что-то есть. А я уже не верю, а знаю, что Бог есть - и православное служение цель моей жизни. Раньше, как и многие, трудился рабочим на заводах, вредных производствах. Но, начал бедственно хронически болеть и сейчас посвятил всю свою жизнь Богу, молитвам за людей, христианскому служению.Из доброты, мне отдали старенький компьютер, помогли с интернетом и всё о Боге и христианской жизни пишу в моих блогах.
Заходите в мой блог http:// kishertskiy.blogspot. ru/ (убрать 2 пробела в ссылке)

Спасительная поддержка жизненно необходима. Временно не делаю сбор по болезни - так как не люблю публичность. Прошу помощь, только как автор в поддержку моей христианской публицистики, моих блогов. Пожалуйста, пожертвуйте - 1000...300 рублей, сколько ради Христа сможете.

Трезвенник, не курю и судим не был - всю помощь с благодарственной от чистого сердца молитвой, трачу только на лекарства и простые продукты.
Добро всегда возвращается. Буду рад молится за вас в храме. Яндекс кошелёк 410012407849065 или номер билайн 8 965 56 79 277 Дай вам Господь всего наилучшего. А лучшее, это всегда здоровье вам, деткам и близким.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-23 03:23 pm (UTC)
Мы тут и так последнее подскребаем. Навальному отправили, Аркадию отправили, сейчас снова Навальному собираем.

Edited at 2017-11-23 03:23 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
vitaliy_ivanvch
2017-11-23 03:31 pm (UTC)
К эндокринологу нужно.
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-23 03:37 pm (UTC)
Эх, подцепить бы совковой лопатой, да в еблище! Красота была бы!
(Reply) (Parent) (Thread)
vitaliy_ivanvch
2017-11-23 03:40 pm (UTC)
Ваша аватарка, как из советского мультфильма и ваш русский матерный - вызывают у меня когнитивный диссонанс. Святой водой бы вас окропить - может бесы бы вышли))
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Ваши документики!
2017-11-23 05:40 pm (UTC)
Да, именно такой эффект был заложен в проекте)
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navalniy_a
2017-11-23 04:54 pm (UTC)
Спасибо за деньги друзi/
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Накоплю - ещё пошлю

Ваши документики!
2017-11-23 05:38 pm (UTC)
Я уже неделю по утрам булочки не ем, экономлю для тебя!
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dmitriykrilov
2017-11-23 10:40 pm (UTC)
Херасебе, кремлеботы вообще обнаглели -- сами признаются в ботоводстве.
kremlebot_vashi_documentiki.png
(Reply) (Parent) (Thread)
voda_bez_gaza
2017-11-23 08:05 pm (UTC)
Работать иди, тогда и на поездку денег хватит, блоггир хренов.
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-23 03:21 pm (UTC)
Мышей не ловишь нихера. Прошвырнись там по мусоркам, там ништяков дохера, гардероб пополнишь, да и хавчика там навалом бывает.
(Reply) (Thread)
lumilich
2017-11-23 04:21 pm (UTC)
не так много, значит, находил "по мусоркам" себе тЬІ "хавчика",
если в одиннадцатирублевом стаде ходишь послушно))
(Reply) (Parent) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-23 05:40 pm (UTC)
Россия нищая страна. Тут в мусорку выкидывают только тогда, когда что-то в руках прямо разваливается. А кости обгладывают до блеска.
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navalniy_a
2017-11-23 04:53 pm (UTC)
Да кому ты нахуй нужен Вася? Ты и твои кеды?
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Денис Петров
2017-11-23 05:26 pm (UTC)
богата земля русская ебанатами
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u3_poccuu
2017-11-23 07:00 pm (UTC)

Да, беженцы...


Что же ты творишь, кровавый режим?








)

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alebastr3
2017-11-23 07:20 pm (UTC)
Как ни тужься, но полоумный попрошайка никак не тянет на Довлатова.
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voda_bez_gaza
2017-11-23 08:09 pm (UTC)
Что-то совсем стал унылым воен меча и орала.
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yabarmalei
2017-11-23 08:53 pm (UTC)
а почему в таких очках и не в АТО?
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navalniy_a
2017-11-23 11:55 pm (UTC)
Хватит стонать, несите мне деньги.
Ваш А. Навальный.
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