Странный период моей жизни

В моем чемодане лежат странные вещи. Кеды, в которых меня расстреливали, как российского шпиона. И рядом с ними - российские тактические очки, в чехле из российской цифры, которые я купил в магазине российского спецназа, владельцы которого воевали в Донбассе. Они узнали меня, и ошалело смотрели на украинского шпиона, припершегося покупать у них экипировку в войне против них же. На мне сейчас куртка, подаренная беженцем из Мордора, который воевал против Мордора. А жил я - тогда на костылях со сломанной ногой - у однорукого крымского татарина, бежавшего из Крыма. Дом, блядь, странных детей миссис Перегрин. И все это в чемодане, купленном в беженстве в Чехии. Открываешь крышку, и сочетание несочетаемого взрывается фейерверком абсурда.

Я ж вам говорю, Пелевин с Палаником жизни нифига не знают.

Доброе утро.