starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Травля детей
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starshinazapasa
November 22nd, 10:01
В России началась настоящая травля этого мальчишки из Нового Уренгоя. Это, безусловно, уже новая стадия.
У меня недавно спор был с Мариэтта Чудакова. Мариэтта Омаровна говорила, что надо не бежать из страны, а взращивать молодежь. Читать им правильные книги. Воспитывать их в русле нормальных человеческих ценностей. Я уважаемой Мариэтте Омаровне возражал, что бессмысленно воспитывать новое поколение чистыми, светлыми и беззащитными, потому что именно таких детей и проще всего отправить гореть в танках в Сирии и на Донбассе. А по отношению к тем, кого они успеют убить и по отношению к самому поколению - не только бессмысленно, но еще и преступно. Их надо вывозить. Эвакуировать.

Знаете, есть такая наука, этология. Она изучает поведение человека в соотношении с поведением животных. Одним из популяризатор этологии был Виктор Дольник. Всем очень рекомендую почитать, там многое становится понятно. Про патриотизм, кстати, в том числе. Так вот, он пишет, что в природе все виды воюют самыми сильными самцами. Женщин и детей ставят в центр круга, самцов - по периметру обороны.
И только приматы воюют своими детьми. Походный строй павианов - это круг. В центре которого находятся патриархи. А охраняет их по периметру и горит за них в танках молодежь.
Ничего не напоминает?

Но эти пошли еще дальше. Этим даже и войны не надо. Эти своих детей рвут на клочки сами. Пишут доносы в ФСБ на мальчишку гимназиста. Призывают к расправе. Травят.
Я знаю, что такое травля. Это очень тяжело. Но это мне, взрослому сорокалетнему мужику с парой войн за плечами. И в столице. Где хоть какое-то подобие права еще пока осталось.
А каково семнадцатилетнему парню в регионе?

Сейчас страшно за него. Правда страшно. Не дай бог доведут. Как до этого травили и довели Влада Колесникова.
Надеюсь, он выдержит. И уедет.


Травят, отчисляют за поддержку Навального, выкидывают зимой из автобуса за неоплаченный проезд, используют детей как инструмент давления на неугодных, бьют в качестве наказания, орут, унижают, унижают, унижают.
Страна, собственноручно уничтожающая свою молодежь... Свое будущее... Свое самое лучшее, самое светлое, что у них есть...
Это днище. Это конец популяции. Это конец всего человеческого в человеке.
И это же ведь только начало процесса. Это сейчас Песков еще высказывается в поддержку. А потом ведь начнут сажать. Уже начинают проталкивать поправки. А потом - и расстреливать.
Я надеюсь, этот мальчишка - светлый, добрый, хороший, честный, открытый - надеюсь, он выдержит.
Надеюсь, не сгорит в танке на очередной войне.
Надеюсь, никого на очередной войне не убьет.
Но даже если и не убьет...

У Константина Колесова в "Самоходке номер 120" есть такой момент:
"Венька находит мою руку под шинелью и сжимает ее. Проходят минуты, и он шепчет:
— А я неплохо играл шубертовские сонаты. Ты, может, слышал о профессоре Игумнове? Он хвалил меня и обещал взять в свой класс. И бронь обещал. Как он сказал про бронь, я взбесился и ляпнул, что все это потом, когда кончится война. И все! Это Игумнову-то!
— Кончится. Уже скоро.
— Но я-то уже не тот! Вот ведь что, Димка! Ведь они уже убили меня! — Он приподнимается на локте и шепчет мне в лицо горячо, с болью: — Что я теперь?! Меткий стрелок! Ты же видел , как от них разлетаются клочья ! А в панораме это увеличено. И я всегда боялся, хотя и знал, что я за броней, но все равно боялся, что мне в рожу ошметок так и ляпнет. А быть музыкантом — это же особое, удивительное состояние. И нет у меня его. Нет! А было, было! Я же чувствовал того же Шуберта! А сейчас? Что я чувствую сейчас?! На кой это мне? Твари... сами не живут по-человечески и нам опять не дают!"

Эта страна калечит своих детей. Калечила шестьдесят лет назад, калечит и теперь. И в первую очередь - именно тех, кто не вписывается в новую парадигму. Кто хоть на вершок возвышается над бутылкой жигулевского. Самых умных, самых чистых, самых светлых.

Травля ребенка - одна из самых извращенных паталогий, до чего может дойти человеческая натура.
Дошли.
Эвакуируйте из Мородора своих детей, братцы мои. Не дайте их изуродовать. Это ваша обязанность.



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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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220 comments :
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prosto_vova
2017-11-22 08:04 am (UTC)
Там не просто травля ребенка за его нормальные человеческие и правильные слова.

Там уже крайняя степень, максимально близкая к фашизму: ФСБ разбирается в наличии украинских корней у мальчика. А это одна из последних стадий.
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abmtm001
2017-11-22 08:15 am (UTC)
Мерзавцы, просто и слов нет.
Думаю, что Германия ему сможет предоставить политическое убежище.
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yrec19
2017-11-22 08:16 am (UTC)

Фашизм обыкновенный.не чего нового

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gdubrovina
2017-11-22 08:17 am (UTC)
В любом случае он уехал бы в Киев или в Германию . Мальчик далеко не инфантильный и сумеет постоять за себя . Просто он не наш мальчик . Чужой !
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Вот уж этих "наших" не надо.

igor_piterskiy
2017-11-22 09:54 am (UTC)
Дерьма и так хватает...
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sivka_burkin
2017-11-22 08:21 am (UTC)
училку свою пусть заберёт с собой. хе-хе.
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geoba
2017-11-22 08:33 am (UTC)
Ник вам какой замечательный выдали.. :)))
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Это один из этапов войны

re_camcew
2017-11-22 08:26 am (UTC)
Между круглорожими и длиннолицими.
Круглорожий немец ни чем, по своим ужимкам и ухваткам, не отличается от круглорожего русочка ватника.
Или какой нибудь круглорожий мекс, точно так же ненавидит длинолицего из Штатов.
Толькоотам эти круглорожие находятся на своём месте-у параши, а в рашковании они Начальники.
Это просто два разных типа человечества.
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Re: Это один из этапов войны

Дмитро Шумейко
2017-11-22 11:27 am (UTC)
Сколько твоя мамка за минет берёт?
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myugor
2017-11-22 08:27 am (UTC)
Вы, видимо, не заметили, что кроме травли активно идет и его защита, и отнюдь не по команде Пескова. А готовые затравить за неправильные слова, и дурно пахнущие продукты их выделений - они везде, такое вот странное сочетание дурного характера и скверного воспитания.

Edited at 2017-11-22 08:28 am (UTC)
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Дмитро Шумейко
2017-11-22 11:29 am (UTC)
Вот ведь странный народ сейчас пошёл - США позволено начинать войны, революции, свергать правительства, пытать в тюрьмах - это цивилизация ж, нам не понять! Стоит начать делать что то подобное - варвары-с, дикай народ! ты там у себя в методичке, дебил, разберись.
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hanibal_israel
2017-11-22 08:36 am (UTC)
В некоторых блогах, в коментах уже идёт открытый призыв к убийству этого мальчика.

Просто пиздец , насколько оскотинился русский народ. А может и не оскотинился, может он таким и был всегда, просто это было незаметно?
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anatoligreen
2017-11-22 08:43 am (UTC)
С этой популяцией нужно что-то делать.
Но для начала ликвидировать телевидение в России...
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gdubrovina
2017-11-22 08:39 am (UTC)
Не будьте наивными , там осознанная речь . И у меня есть мальчик , не такой нарцисс , а уличный . Просто он русский и мысли у него другие .
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self_dww
2017-11-22 08:53 am (UTC)
Аркадий, понимаю Ваше негодование. Но...
Очень похоже, что мальчик єтот, всего лишь дурилка фесебешная. Слишком уж возня вокруг него на очередную "спецоперацию" похожа.

А в мордоре живут орки. И расползаться им белу свету не надо. Не стоит єтого делать. Пусть своим умом доходят кем им біть и как им жить. Єто их земля, их дом. Не могут? Не хотят? Их все устраивает? Тогда не..х им расползаться из банки под названием "рефе".
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cka3ka_na_no4
2017-11-22 10:58 am (UTC)
Аркадий тоже из Мородора, вообще-то, как и Макаревич и Алексеева и проч. и проч. - они тоже все орки?
Такое утверждение очень смахивает на нацизм...
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gdubrovina
2017-11-22 09:18 am (UTC)
Черчиль вообще -то предложил кастрировать и стерелизовать всех граждан Германии , а Сталин заступился
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lilasbleu
2017-11-22 09:40 am (UTC)
Это на уроке истории вам такой бред сообщили?
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livejournal
2017-11-22 09:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-11-22 09:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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ollo
2017-11-22 09:42 am (UTC)
да никто его не травит
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Grohott
2017-11-22 09:46 am (UTC)
Недавно была встреча правозащитников с гражданином начальником. Людмила Алексеева, Николай Сванидзе, Стас Кучер внятно просили его завязывать с нагнетанием ненависти, но он доебался до того, что этот Гриц, который Таню Фенгельгауер хотел зарезать, из Израиля, и он не при делах, типа, зачем вы мне дело шьёте? Какая ненависть? В Израиле ваша ненависть!
Он же мразь конченная. Его на обложке журнала Time верно изобразили - вот он такой и есть. Кстати, его холопы даже не поняли, что это карикатура в стиле гиперреализм, размножили её для путингов. Они подсознательно Западу больше доверяют: раз на их журнале, то годится. Потешно.
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