Травля детей

В России началась настоящая травля этого мальчишки из Нового Уренгоя. Это, безусловно, уже новая стадия.
У меня недавно спор был с Мариэтта Чудакова. Мариэтта Омаровна говорила, что надо не бежать из страны, а взращивать молодежь. Читать им правильные книги. Воспитывать их в русле нормальных человеческих ценностей. Я уважаемой Мариэтте Омаровне возражал, что бессмысленно воспитывать новое поколение чистыми, светлыми и беззащитными, потому что именно таких детей и проще всего отправить гореть в танках в Сирии и на Донбассе. А по отношению к тем, кого они успеют убить и по отношению к самому поколению - не только бессмысленно, но еще и преступно. Их надо вывозить. Эвакуировать.
Знаете, есть такая наука, этология. Она изучает поведение человека в соотношении с поведением животных. Одним из популяризатор этологии был Виктор Дольник. Всем очень рекомендую почитать, там многое становится понятно. Про патриотизм, кстати, в том числе. Так вот, он пишет, что в природе все виды воюют самыми сильными самцами. Женщин и детей ставят в центр круга, самцов - по периметру обороны.
И только приматы воюют своими детьми. Походный строй павианов - это круг. В центре которого находятся патриархи. А охраняет их по периметру и горит за них в танках молодежь.
Ничего не напоминает?
Но эти пошли еще дальше. Этим даже и войны не надо. Эти своих детей рвут на клочки сами. Пишут доносы в ФСБ на мальчишку гимназиста. Призывают к расправе. Травят.
Я знаю, что такое травля. Это очень тяжело. Но это мне, взрослому сорокалетнему мужику с парой войн за плечами. И в столице. Где хоть какое-то подобие права еще пока осталось.
А каково семнадцатилетнему парню в регионе?
Сейчас страшно за него. Правда страшно. Не дай бог доведут. Как до этого травили и довели Влада Колесникова.
Надеюсь, он выдержит. И уедет.
Травят, отчисляют за поддержку Навального, выкидывают зимой из автобуса за неоплаченный проезд, используют детей как инструмент давления на неугодных, бьют в качестве наказания, орут, унижают, унижают, унижают.
Страна, собственноручно уничтожающая свою молодежь... Свое будущее... Свое самое лучшее, самое светлое, что у них есть...
Это днище. Это конец популяции. Это конец всего человеческого в человеке.
И это же ведь только начало процесса. Это сейчас Песков еще высказывается в поддержку. А потом ведь начнут сажать. Уже начинают проталкивать поправки. А потом - и расстреливать.
Я надеюсь, этот мальчишка - светлый, добрый, хороший, честный, открытый - надеюсь, он выдержит.
Надеюсь, не сгорит в танке на очередной войне.
Надеюсь, никого на очередной войне не убьет.
Но даже если и не убьет...
У Константина Колесова в "Самоходке номер 120" есть такой момент:
"Венька находит мою руку под шинелью и сжимает ее. Проходят минуты, и он шепчет:
— А я неплохо играл шубертовские сонаты. Ты, может, слышал о профессоре Игумнове? Он хвалил меня и обещал взять в свой класс. И бронь обещал. Как он сказал про бронь, я взбесился и ляпнул, что все это потом, когда кончится война. И все! Это Игумнову-то!
— Кончится. Уже скоро.
— Но я-то уже не тот! Вот ведь что, Димка! Ведь они уже убили меня! — Он приподнимается на локте и шепчет мне в лицо горячо, с болью: — Что я теперь?! Меткий стрелок! Ты же видел , как от них разлетаются клочья ! А в панораме это увеличено. И я всегда боялся, хотя и знал, что я за броней, но все равно боялся, что мне в рожу ошметок так и ляпнет. А быть музыкантом — это же особое, удивительное состояние. И нет у меня его. Нет! А было, было! Я же чувствовал того же Шуберта! А сейчас? Что я чувствую сейчас?! На кой это мне? Твари... сами не живут по-человечески и нам опять не дают!"
Эта страна калечит своих детей. Калечила шестьдесят лет назад, калечит и теперь. И в первую очередь - именно тех, кто не вписывается в новую парадигму. Кто хоть на вершок возвышается над бутылкой жигулевского. Самых умных, самых чистых, самых светлых.
Травля ребенка - одна из самых извращенных паталогий, до чего может дойти человеческая натура.
Дошли.
Эвакуируйте из Мородора своих детей, братцы мои. Не дайте их изуродовать. Это ваша обязанность.
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Там уже крайняя степень, максимально близкая к фашизму: ФСБ разбирается в наличии украинских корней у мальчика. А это одна из последних стадий.
Думаю, что Германия ему сможет предоставить политическое убежище.
Фашизм обыкновенный.не чего нового
Вот уж этих "наших" не надо.
Это один из этапов войны
Круглорожий немец ни чем, по своим ужимкам и ухваткам, не отличается от круглорожего русочка ватника.
Или какой нибудь круглорожий мекс, точно так же ненавидит длинолицего из Штатов.
Толькоотам эти круглорожие находятся на своём месте-у параши, а в рашковании они Начальники.
Это просто два разных типа человечества.
Re: Это один из этапов войны
Edited at 2017-11-22 08:28 am (UTC)
Просто пиздец , насколько оскотинился русский народ. А может и не оскотинился, может он таким и был всегда, просто это было незаметно?
Но для начала ликвидировать телевидение в России...
Очень похоже, что мальчик єтот, всего лишь дурилка фесебешная. Слишком уж возня вокруг него на очередную "спецоперацию" похожа.
А в мордоре живут орки. И расползаться им белу свету не надо. Не стоит єтого делать. Пусть своим умом доходят кем им біть и как им жить. Єто их земля, их дом. Не могут? Не хотят? Их все устраивает? Тогда не..х им расползаться из банки под названием "рефе".
Такое утверждение очень смахивает на нацизм...
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Он же мразь конченная. Его на обложке журнала Time верно изобразили - вот он такой и есть. Кстати, его холопы даже не поняли, что это карикатура в стиле гиперреализм, размножили её для путингов. Они подсознательно Западу больше доверяют: раз на их журнале, то годится. Потешно.