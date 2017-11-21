Аркадий Аркадьевич Константину Аркадьевичу

Ок. Оставим в стороне Олега Попова, Славу Полунина, или, скажем, Барышникова, которые просто уехали и с дарованием такого уровня свободно работают по всему миру. Иногда художник побеждает администратора. Иногда администратор художника. Театр, государственное финансирование, связи, бюджет. "Райкин-плаза", наконец. Это все понятно.
Оставим в стороне и тот факт, что весь остальной мир ты рассматриваешь с позиции мировоззрения того места в пространстве, в котором живешь. В России жизнь приучает бояться. Соответсвенно, ты по привычке боишься и в любой другой стране мира. Потому что с детства знаешь - если к тебе подходят и спрашивают, с какого ты района, то не надо показывать карту. Надо бежать. В России власть взращивала фашистов годами. Ультра-наци убивали людей годами. Да какой годами, десятилетиями. В России каждый знает - если к тебе идет группа людей со скандированием "Слава чему бы то ни было" - беги, дружочек. Беги и не оглядывайся. Потому что следующей картинкой будет реанимация. Если повезет. Соответсвенно, ты так же относишься к людям и во всем остальном мире. Это я знаю по себе.
Оставим в стороне даже медальки, значочки и пивные крышечки на грудь от власти. Иногда художник побеждает тщеславие, иногда тщеславие побеждает художника.
В конце-концов, Константин Аркадьевич не конченный все же ватник. Не Кургинян. Пытается хотя бы вилять. И время от времени говорит действительно верные вещи. Которые потом, правда, берет назад, потому что на втором стуле тоже усидеть надо, но все же хотя бы говорит.
Оставим в стороне даже тот факт, зачем вообще с таким мировоззрением приезжать в Украину.
Но, вот... Ну, элементарные же вещи. Все что надо сделать - это просто сказать.
"Друзья. Я был мудаком. Три года назад я не подумавши ляпнул чушь про бандеровцев, которые будут вырезать русских в Крыму. Я поддался массовой истерии. Да, сейчас двадцать первый век и полно альтернативных источников информации, но зомбоящик по прежнему работает, и так случилось, что его излучение накрыло и меня. Пропаганда возымела свое действие. Я поддался на распятых мальчиков. Но сейчас я вижу, что никаких фашистов, вырезающих русских, в Украине нет. Я хожу по украинским улицам, говорю со своим московским акцентом, который тут вычисляется с первого же слова, и никто меня не трогает. И мне и вправду страшно от того, как зомбоящик может перевернуть человеческие мозги. Мне страшно от того, как он перевернул мои собственные мозги. И что я поверил в это. И стыдно. Я был не прав. Фашизм - приходит совсем в другую страну. И как гражданин этой страны агрессора я, безусловно, чувствую свою вину. И, конечно же, как минимум половина собранных от моих концертов в Украине денег пойдет пострадавшим от этой войны. На госпитали и протезы. На медиков и запчасти. На дома переселенцам и реабилитацию детям. Перевести деньги напрямую на АТО я не могу, потому что меня тут же обвинят в поддержке терроризма и посадят лет на двадцать, но в противостоянии этой агрессии я постараюсь принять самое посильное участие. В качестве моих личных репараций за мой российский паспорт".
И всё. Собственно, больше ничего не надо. Не скажу, что после этого начнут прям в десны целовать, но срывать концерты, скорее всего, уже перестанут.
И не придется со сцены убегать от страшных бандеровцев.
Которых нет.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
, есть и будет украинским, а не убегать трусливо за кулисы.
А ведь травля начнется.
Денежнее - однозначно.
Нет уж, сидите за поребриком, лицедеи ебаные. А деньги, которые могли быть потраченными на ваш концертик, мы сами в госпиталь отнесем.
Райкина, сука, пригласили выступить.
Райкин абсолютно легально попал в Одессу.
Люди, заплатили деньги за билет.
Но какой то тупорылый рагуль, сорвал концерт и смачно насрал на головы тем, кто пришёл на выступление.
Не хотите его слушать, значит не пускайте его к себе.
Переключите канал. Пройдите мимо.
В этом, смысл демократии и либерализма, как таковой.
Раз он приехал, уважайте тех, кто пришёл на его концерт.
Повзрослейте уже.
Edited at 2017-11-21 11:41 am (UTC)
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Политика и искусство это...
Вот прямо в точку.
+
Бандеровцев нет.
Просто есть какие-то люди в черной одежде, которые взяли так и сорвали спектакль, за который граждане заплатили деньги.
А давайте их чернорубашечниками назовем!
По цвету одежды так сказать.
Ну или Sturmabteilung - тоже хорошее название.
Я и сам поступил бы точно так же:
постарался бы не допустить выступление оккупационной ваты в своей стране,
а также артистов поддерживающих оккупацию и аннексию.
Что, разве для это надо быть каким-то специальным "бандеровцем" или ещё как-то специально называться?
Нет, достаточно быть просто нормальным человеком и немножко патриотом.