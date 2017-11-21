starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Аркадий Аркадьевич Константину Аркадьевичу
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starshinazapasa
November 21st, 12:29
Ок. Оставим в стороне Олега Попова, Славу Полунина, или, скажем, Барышникова, которые просто уехали и с дарованием такого уровня свободно работают по всему миру. Иногда художник побеждает администратора. Иногда администратор художника. Театр, государственное финансирование, связи, бюджет. "Райкин-плаза", наконец. Это все понятно.
Оставим в стороне и тот факт, что весь остальной мир ты рассматриваешь с позиции мировоззрения того места в пространстве, в котором живешь. В России жизнь приучает бояться. Соответсвенно, ты по привычке боишься и в любой другой стране мира. Потому что с детства знаешь - если к тебе подходят и спрашивают, с какого ты района, то не надо показывать карту. Надо бежать. В России власть взращивала фашистов годами. Ультра-наци убивали людей годами. Да какой годами, десятилетиями. В России каждый знает - если к тебе идет группа людей со скандированием "Слава чему бы то ни было" - беги, дружочек. Беги и не оглядывайся. Потому что следующей картинкой будет реанимация. Если повезет. Соответсвенно, ты так же относишься к людям и во всем остальном мире. Это я знаю по себе.
Оставим в стороне даже медальки, значочки и пивные крышечки на грудь от власти. Иногда художник побеждает тщеславие, иногда тщеславие побеждает художника.
В конце-концов, Константин Аркадьевич не конченный все же ватник. Не Кургинян. Пытается хотя бы вилять. И время от времени говорит действительно верные вещи. Которые потом, правда, берет назад, потому что на втором стуле тоже усидеть надо, но все же хотя бы говорит.
Оставим в стороне даже тот факт, зачем вообще с таким мировоззрением приезжать в Украину.
Но, вот... Ну, элементарные же вещи. Все что надо сделать - это просто сказать.


"Друзья. Я был мудаком. Три года назад я не подумавши ляпнул чушь про бандеровцев, которые будут вырезать русских в Крыму. Я поддался массовой истерии. Да, сейчас двадцать первый век и полно альтернативных источников информации, но зомбоящик по прежнему работает, и так случилось, что его излучение накрыло и меня. Пропаганда возымела свое действие. Я поддался на распятых мальчиков. Но сейчас я вижу, что никаких фашистов, вырезающих русских, в Украине нет. Я хожу по украинским улицам, говорю со своим московским акцентом, который тут вычисляется с первого же слова, и никто меня не трогает. И мне и вправду страшно от того, как зомбоящик может перевернуть человеческие мозги. Мне страшно от того, как он перевернул мои собственные мозги. И что я поверил в это. И стыдно. Я был не прав. Фашизм - приходит совсем в другую страну. И как гражданин этой страны агрессора я, безусловно, чувствую свою вину. И, конечно же, как минимум половина собранных от моих концертов в Украине денег пойдет пострадавшим от этой войны. На госпитали и протезы. На медиков и запчасти. На дома переселенцам и реабилитацию детям. Перевести деньги напрямую на АТО я не могу, потому что меня тут же обвинят в поддержке терроризма и посадят лет на двадцать, но в противостоянии этой агрессии я постараюсь принять самое посильное участие. В качестве моих личных репараций за мой российский паспорт".

И всё. Собственно, больше ничего не надо. Не скажу, что после этого начнут прям в десны целовать, но срывать концерты, скорее всего, уже перестанут.
И не придется со сцены убегать от страшных бандеровцев.
Которых нет.



В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
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МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
76 comments :
( 76 comments Leave a comment )
ddnorth
2017-11-21 10:42 am (UTC)
Мимо. В срывах концертов нет никакой идеологии. Идет предел рынка. Денег в стране меньше - народ должен ходить на концерты правильных организаторов. Одни концерты полиция позволяет провести,другие позволяет сорвать.
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ded_vasilij
2017-11-21 10:59 am (UTC)
Не врет служивый, хоть у Шендеровича вон спросите. Сколько концертов тому сорвали из за лопнувших в последнюю минуту труб. Не счесть.
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arnaut_09
2017-11-21 10:43 am (UTC)
Всего лишь надо было сказать, что Крым был
, есть и будет украинским, а не убегать трусливо за кулисы.
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starshinazapasa
2017-11-21 10:47 am (UTC)
Это статья. В Мордоре такое говорить позволено пока только Ксении Анатольевне
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superherr
2017-11-21 10:47 am (UTC)
Смелый человек.
А ведь травля начнется.
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lama_doch
2017-11-21 10:51 am (UTC)
Деньги? На протезы и дома? Смеетесь?.. Проще со ста сцен убежать
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nata1709
2017-11-21 05:32 pm (UTC)

Денежнее - однозначно.

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dimmoff
2017-11-21 11:15 am (UTC)
А Костя-то ниче мужик, признался в собственных ошибках, не всякому дано.
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silver_popov
2017-11-21 11:17 am (UTC)
Константин, по-моему, просто глуповат. Он был доверенным лицом на выборах Путина, и мотивировал это так: "Путин познакомился со своей женой на концерте моего отца. Для меня это очень важно!" Такой вот повод выбирать человека президентом.
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ded_vasilij
2017-11-21 12:21 pm (UTC)
Это у верховного говнокомувдувающего всея .уйлосрани матрица такая, из гебешной методички. Он со своей женой познакомился столько раз и в таких местах, что ни в сказке сказать, ни перо обоссать.
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nadia_76
2017-11-21 11:27 am (UTC)
И кто это проверит, перечислял ли он, сколько, и был ли факт перечисления? А то очень интересно получается - люды добри, допоможить, з голоду пухну на расии, дайте подзаработать, я был неправ. А потом - гы, хохлы-лохи, поверили.
Нет уж, сидите за поребриком, лицедеи ебаные. А деньги, которые могли быть потраченными на ваш концертик, мы сами в госпиталь отнесем.
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Михаил Никулин
2017-11-21 11:40 am (UTC)
Вот тебя, тупую пизду, забыли спросить на что тратить деньги.
Райкина, сука, пригласили выступить.
Райкин абсолютно легально попал в Одессу.
Люди, заплатили деньги за билет.

Но какой то тупорылый рагуль, сорвал концерт и смачно насрал на головы тем, кто пришёл на выступление.
Не хотите его слушать, значит не пускайте его к себе.
Переключите канал. Пройдите мимо.
В этом, смысл демократии и либерализма, как таковой.
Раз он приехал, уважайте тех, кто пришёл на его концерт.

Повзрослейте уже.

Edited at 2017-11-21 11:41 am (UTC)
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livejournal
2017-11-21 11:33 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-11-21 11:33 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

Политика и искусство это...

Chingiz Mamedov
2017-11-21 12:52 pm (UTC)
...диаметрально противоположные понятия,в политике больше грязи,лжи, ненависти и крови взаправду,а в искусстве все это понарошку,а посему раз ты человек искусства типа лицедея так умей отличать и разделять *зерна от плевел* и не суй свой нос в реальную политику, ну а если тебе в невмоготу то вспомни Эзопа или Крылова например...так живее будешь.Политикой пусть политики и политиканы занимаются и их электорат,будь он цивилизованный или анархический типа *майданщиков*...
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Ёлки Пальмы
2017-11-21 01:13 pm (UTC)
Не читал.. осуждаю!
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aleks_mar
2017-11-21 01:25 pm (UTC)
Жалкий слуга двух господ и это не роль
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Вот прямо в точку.

Александр Салов
2017-11-21 01:32 pm (UTC)
Сняли с пальцев пост.
+
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rrookk
2017-11-21 01:29 pm (UTC)
Ну да.
Бандеровцев нет.
Просто есть какие-то люди в черной одежде, которые взяли так и сорвали спектакль, за который граждане заплатили деньги.
А давайте их чернорубашечниками назовем!
По цвету одежды так сказать.
Ну или Sturmabteilung - тоже хорошее название.
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avla
2017-11-21 03:35 pm (UTC)
Ну я например этих украинцев очень хорошо понимаю.
Я и сам поступил бы точно так же:
постарался бы не допустить выступление оккупационной ваты в своей стране,
а также артистов поддерживающих оккупацию и аннексию.
Что, разве для это надо быть каким-то специальным "бандеровцем" или ещё как-то специально называться?
Нет, достаточно быть просто нормальным человеком и немножко патриотом.
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alexsas2645
2017-11-21 01:45 pm (UTC)
Константин Аркадьичу и другим расейским артистам наука.
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hazar_99
2017-11-21 02:12 pm (UTC)
Был бы приличный человек, вообще бы в 404 не поехал, а в мерзкую Одессу, где людей заживо жгут и называют этот позор "днём шашлыка", и подавно. Тварь продажная, правильно от бандеровцев получил, быдло... Хотел подлизать, а ему, продажному, в харю... Даже не все бандерлоги предателей уважают...
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