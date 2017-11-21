starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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И снова здравствуйте
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starshinazapasa
November 21st, 11:10
Ура-ура! Мне починили компьютер. И я снова на связи. А то с телефона просто трындец как не удобно. Совет: если у вас диск зашифрован, а вам приходит уведомление установить новую Хай Сиера - не делайте этого. Лучше не надо. Как оказалось, я такой далеко не один. В десяти процентах случаев новая Сиера не ставиться на зашифрованный диск и в итоге все это выходит в три дня переустановки винта и восстановления информации. Лучше дождитесь, пока они этот свой баг исправят. А то будете, как я, с дискового телефона в интернет выходить.
Ну и да, продолжим с того, на чем и остановились:



В эфире снова наша постоянная и самая любимая рубрика "А жрать чего-то надо". Мы с вами неплохо поработали, друзья мои, насобирали деньги на газеты, на медиков, резали правду-матку, прочищали мозги, но, как ни крути, а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.
Поэтому, как всегда.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
  • 1
Grohott
2017-11-21 09:22 am (UTC)
Мальчика распять бы надо, товарищ старшина. Коленьку, из бундестага фашиссково. Зело болтлив, гадёныш.
(Reply) (Thread)
aurora_hws
2017-11-21 09:44 am (UTC)
Неможно это.
Мальчиков неприменно в трусиках распинывать нужно,а чичас зима.
Просто тулупчик наденут и ногами запинают,чай не звери.
(Reply) (Parent) (Thread)
asintez
2017-11-21 02:31 pm (UTC)
там Песков уже вписался, назвал "экзальтированной"! во! травлю пацана,теперь думаю с "предателем" все будет спокойно )
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thomasrv
2017-11-21 09:31 am (UTC)

Странно-странно. MacAir, диск шифрованный, всё стало без вопросов и апдейтится..

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dimmoff
2017-11-21 09:52 am (UTC)
новая сиерра какая-то глючная
(Reply) (Thread)
Александр Буртасов
2017-11-21 09:55 am (UTC)
Думаю, все гораздо проще: Оркадий забухал. Трубы, наверное, горят?
(Reply) (Thread)
vehf263
2017-11-21 11:42 am (UTC)
А слабО прожевать что есть "новая Хай Сиера" и схера ее ставить?
(Reply) (Thread)
simple_reader_0
2017-11-21 11:48 am (UTC)
Нормально все обновилось, проблем не увидел.
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abramson_nuvo
2017-11-21 11:54 am (UTC)
Давно говноеда не было видно. Жаль опять вылез.
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prorsus
2017-11-21 12:47 pm (UTC)
И снова до свидания.
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a_l_x_n
2017-11-21 01:08 pm (UTC)
Это оказывается речь про огрызок. Кто ж огрызки покупает? Они жутко дорогие! И софт почти весь платный :(
(Reply) (Thread)

СДЕЛАЙ НОРМАЛЬНУЮ КАРТУ В КОНЦЕ ТО КОНЦОВ.

Александр Салов
2017-11-21 01:26 pm (UTC)
Аркадий, не резиденту перечислить не получается.
И на телефон так же.
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rumataest0rsky
2017-11-21 08:02 pm (UTC)
Очень надеялись, что комп не починят, а вы от ледоруба в кому падете
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