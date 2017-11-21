И снова здравствуйте

Ура-ура! Мне починили компьютер. И я снова на связи. А то с телефона просто трындец как не удобно. Совет: если у вас диск зашифрован, а вам приходит уведомление установить новую Хай Сиера - не делайте этого. Лучше не надо. Как оказалось, я такой далеко не один. В десяти процентах случаев новая Сиера не ставиться на зашифрованный диск и в итоге все это выходит в три дня переустановки винта и восстановления информации. Лучше дождитесь, пока они этот свой баг исправят. А то будете, как я, с дискового телефона в интернет выходить.

Ну и да, продолжим с того, на чем и остановились:







В эфире снова наша постоянная и самая любимая рубрика "А жрать чего-то надо". Мы с вами неплохо поработали, друзья мои, насобирали деньги на газеты, на медиков, резали правду-матку, прочищали мозги, но, как ни крути, а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.

Поэтому, как всегда.

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