Танк штопаный

В прошлом году в подмосковной Кубинке прошел слет организации «Юнармия». Министру обороны Сергею Шойгу юные армейцы вручили необычный подарок – вязаный шерстяной танк Т-34.
Вязаный шерстяной танк...
Вязаный, блять, шерстяной танк...
Прости нас, Кафка. Мы все сделали былью.
Но, впрочем, я не об этом. В эфире наша постоянная и самая любимая рубрика "А жрать чего-то надо". Мы с вами неплохо поработали, друзья мои, насобирали деньги на газеты, на медиков,резали правду-матку, прочищали мозги, но, как ни крути, а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.
Поэтому, как всегда.
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Спасибо
Закину сегодня 100 р.
Edited at 2017-11-15 05:40 am (UTC)
б-р-р
боротьбу с режымомбутерброд с красной икрой?
Бабетта знову обосравси
Залупой тебе по лбу, хехе
Назови их либерастами и считай, что все в порядке!))
Жаль, ЖЖ не позволяет показать шедевры патриотического творческого промысла.
Пиздец побирушка ебаная. Работать на завод иди чурка херова...
работать не пробовал?