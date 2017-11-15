starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Танк штопаный
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starshinazapasa
November 15th, 7:28




В прошлом году в подмосковной Кубинке прошел слет организации «Юнармия». Министру обороны Сергею Шойгу юные армейцы вручили необычный подарок – вязаный шерстяной танк Т-34.

Вязаный шерстяной танк...
Вязаный, блять, шерстяной танк...
Прости нас, Кафка. Мы все сделали былью.


Но, впрочем, я не об этом. В эфире наша постоянная и самая любимая рубрика "А жрать чего-то надо". Мы с вами неплохо поработали, друзья мои, насобирали деньги на газеты, на медиков,резали правду-матку, прочищали мозги, но, как ни крути, а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.
Поэтому, как всегда.

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71 comments :
( 71 comments Leave a comment )
genrih_25
2017-11-15 05:32 am (UTC)

Закину сегодня 100 р.

(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-15 08:25 am (UTC)
Ты, бля, хоть раз бы закинул. Только пиздеть мастер, да обещать.
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lifeguard_fluid
2017-11-15 05:38 am (UTC)
Позорище какое, и танк тоже - даже нарисовать нормально не смогли.

Edited at 2017-11-15 05:40 am (UTC)
(Reply) (Thread)
yarick76
2017-11-15 05:55 am (UTC)
Ватный танк.
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peresmeshneek
2017-11-15 12:01 pm (UTC)
с красной звездой
б-р-р
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simfa_nat
2017-11-15 06:06 am (UTC)
Ну что, браття и сестри, патриоты и примкнувшие к ним совестливые чеченские геи,даешь по копеечке на боротьбу с режымом бутерброд с красной икрой?
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Vyacheslav Skorykh
2017-11-15 06:19 am (UTC)
По 30 копеек в самый раз будет.
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vdoskov
2017-11-15 06:10 am (UTC)
А попрошайничать не стыдно???
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Бабетта знову обосравси

eraser__
2017-11-15 06:17 am (UTC)
По сути высера - 4 строки, подайте на домики для бездомных поросят - 14 строк.

Залупой тебе по лбу, хехе
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Vyacheslav Skorykh
2017-11-15 06:18 am (UTC)
Ну подарок, ну танк, ну вязаный. Что сказать-то хотел? Ожидалось, что подростки Шойгу настоящий танк подарят? Или предполагается, что других танков у Шойгу нет? Или же пофиг о чем вообще говорить, лишь бы бабла прислали?
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klimentyevmd
2017-11-15 07:12 am (UTC)
зачем настоящий? Можно же было хотя бы скриншотов наделать с WoT, вручить Шойге как неопровержимое доказательство американской военщины.
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Андрей Щербак
2017-11-15 06:19 am (UTC)
Если вязаная детская игрушка вызывает у лысых либерастов такую истерику, значит всё в порядке!
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dagrael
2017-11-15 07:52 am (UTC)
Обосрался в автобусе и разбрасываешь дерьмо по салону? Окружающие негодуют?
Назови их либерастами и считай, что все в порядке!))
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lussien
2017-11-15 06:30 am (UTC)
Лучше б тапки в виде танчиков подарили.
Жаль, ЖЖ не позволяет показать шедевры патриотического творческого промысла.
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korzukhin
2017-11-15 06:35 am (UTC)
Подаааайте на Абрамс для картаааавой Бабетты!
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shomanka
2017-11-15 06:50 am (UTC)
Думаете, коллЭга, Бабетту так бомбануло, потому что школьники с их вязаным танком напомнили Бабетте, что только такой, вязаный, ему светит? И мечты о том, как он въедет на Красную Площадь на броне, останутся влажными мечтами?
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adamantiumchair
2017-11-15 06:37 am (UTC)

Пиздец побирушка ебаная. Работать на завод иди чурка херова...

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gopnikov
2017-11-15 08:04 am (UTC)
как у тя подгорает то, в ольгино огнетушители закончились?
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uglynoob
2017-11-15 06:37 am (UTC)
А вот я закину денег, пожалуй.
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shomanka
2017-11-15 06:48 am (UTC)
Ну ты хоть торговать начни чем-нибудь, как Порномарио. Тот хоть кавой паству окормляет, а не канючит: подайте копеечку, же не манж па сис жур. Хотя чем тебе торговать. Ни ума, ни Родины, ни совести. Так что да, продолжай просить мылостыньку.
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jiniplus
2017-11-15 06:49 am (UTC)
>> а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.

работать не пробовал?
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Dmitri Kuznetsov
2017-11-15 07:32 am (UTC)
Некогда даже поесть - грузит тушенку в Абрамс, чтобы потом раскидывать по Москве.
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