Танк штопаный







В прошлом году в подмосковной Кубинке прошел слет организации «Юнармия». Министру обороны Сергею Шойгу юные армейцы вручили необычный подарок – вязаный шерстяной танк Т-34.

Вязаный шерстяной танк...

Вязаный, блять, шерстяной танк...

Прости нас, Кафка. Мы все сделали былью.

Но, впрочем, я не об этом. В эфире наша постоянная и самая любимая рубрика "А жрать чего-то надо". Мы с вами неплохо поработали, друзья мои, насобирали деньги на газеты, на медиков,резали правду-матку, прочищали мозги, но, как ни крути, а жрать, повторюсь, все равно что-то надо.

Поэтому, как всегда.

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