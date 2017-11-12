starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Троцкий
54 position in rating
starshinazapasa
November 12th, 14:32
Вот у меня лента, понятное дело, либерально-демократическая. И вот в этой либерально демократической ленте через два поста на третий - о Троцком на первом канале и о Ленине на втором. И всё это на полном серьезе так обсуждается. Можно ли смотреть фильм "Троцкий" на Первом канале? Хороша ли драматургия? Игра актеров? Чем он лучше "Демонов революции" на втором. Чем хуже. Парвус. Хуярвус. Минусы, плюсы, подводные камни.
И вот все это реально на полном серьезе.
Друзья мои. Я вас еще пару лет назад предупреждал, что вы дойдете до этой стадии. Вы и дошли. Изнутри этого, наверное, не видно - хотя хрена там говорить, все, конечно, тоже прекрасно видно - но вот снаружи заметно очень отчетливо.
Хороша ли сегодня передовица в "Фолькише беобахтер"?
Хорошо ли автор главного фашистского пропагандистского агенства вывел образ Бисмарка? А то вот на прошлой неделе был сериал "Спящие" про Гестапо - вот он плох, плох, да. А этот - хорош, хорош. Да. Нет, мы не разделяем принципы, которые пропагандирует "Фолькише беобахтер" на полученные от Гестапо деньги, но ведь это же игра актеров. Это же актерский состав. Ведь вот этот же Вася Пупкин играл раньше в другой передовице - и хорошо играл же Драматургия. Сюжет.


Мыль о том, что "Фолькише беобахтер" просто банально недопустимо брать в руки, в голову почему-то не приходит. Мысль о том, что все, на чем стоит клеймо "произведено по заказу Первого канала" - радиоактивное дерьмо априори, которое просто в принципе нельзя смотреть - в голову почему-то не приходит. Мысль о том, что обсуждать, какой привкус у дерьма сегодня - клубничный или вишневый - просто банально недостойно звания человека, тоже почему-то не приходит. Мысль о том, что этот зомбоящик надо просто выкинуть к чертям собачьим и больше тут взрослому человеку даже и обсуждать нечего, в голову не приходит тоже.
Вы смотрите и обсуждаете сериал "Троцкий" на Первом канале. Троцкий. На Первом канале. Просто прочитайте эту фразу. Дважды. Медленно. Этого достаточно, чтобы понять её идиотию.
Почему вы такие небрезгливые, друзья мои?
Зачем вы все это смотрите?
И, главное, обсуждаете?
Не делайте так больше.

В рамках проекта "Зомбоящик будет люстрирован"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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63 comments :
( 63 comments Leave a comment )
futureataka
2017-11-12 12:35 pm (UTC)
Аркаш, а почему ты пиздишь как Троцкий и деньги просишь на ЯК?
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a_b_i_t
2017-11-12 12:45 pm (UTC)
С тобой, унтерменшем, иначе нельзя.
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al_kazilo
2017-11-12 12:39 pm (UTC)
солидарен с Аркадием.
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navalnypresiden
2017-11-12 04:08 pm (UTC)
Так смотреть-то больше нечего, а интернет это сложно, искать надо, клавиши тыкать..
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skif_tag
2017-11-12 12:39 pm (UTC)
Футбол хоть можно?(
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z_zwang
2017-11-12 06:28 pm (UTC)
исключительно заграничный, а то подхватить можно - и не заметишь.
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Потому что все твои

re_camcew
2017-11-12 12:40 pm (UTC)
либерально-демократические друзья банальные продажные твари. Вот и отрабатывает свой глубокий обсос..
А других тут отрадась не бывало.
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penetrat0r
2017-11-12 12:43 pm (UTC)
Как обычно в точку.
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lexizli
2017-11-12 12:44 pm (UTC)
Какие альтернативно одаренные в комментарии приходят, просто загляденье! Паноптикум.

Совершенно согласен, Аркадий. Я могу понять тех, кто по долгу службы. Ну там про теленовости недели надо рассказать. А по своей воле тратить время на это говно? Да ну? Да правда? Я знаю, что у меня в ящике есть первый кАНАЛ. Но уже несколько лет это знание скорее мифическое. Типа того, что я знаю, что у Луны есть обратная сторона.

Чувствую себя, кстати, без спящих Троцких прекрасно.
А на телефон подкину, пусть упыри побрызгаются :-)))
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ccc4299
2017-11-12 05:13 pm (UTC)
Ну почему ? Среди либерастни тоже иногда встречаются "честные давалки". Или "полезные идиоты"... А так все остальные рукопожатые, к сожалению только за грины. Желательно :)
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try_out
2017-11-12 12:48 pm (UTC)
Телевизор не выкидываю из-за мультиков для дочери. Больше в нём ничего не включается. Первый канал и прочие НТВ не знаю даже на каких кнопках находятся.
Иногда вдруг попадаю на какие-то совецкие каналы, когда настраиваю комп в какой-нибудь конторе или квартире. Волосы дыбом встают сразу.
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superherr
2017-11-12 12:54 pm (UTC)
Либерализмом в этой ленте не пахнет.
Эта лента против уголовников проста. Против всяких сечиных хуечиных.
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average_russian
2017-11-12 01:12 pm (UTC)
а я не смотрел, как и кавэнэ, например, не смотрю, который, как оказалось, никто из ленты уже не смотрит. возможно, так же и с Троцким и аналогом евойным. В общем, не всё так плохо, если что.
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ollo
2017-11-12 01:16 pm (UTC)
А что не так с Первым каналом?
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navalnypresiden
2017-11-12 04:11 pm (UTC)
волк в овечей шкуре, когда остальные уже все сбросили и просто воют
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kuzh
2017-11-12 01:40 pm (UTC)
Не делайте так больше.

...
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным...

(смешно же)
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kuzh
2017-11-12 01:44 pm (UTC)
Кстати, а правда, что вы телеведущим стали? Банальный конфликт интересов.
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diver61
2017-11-12 01:47 pm (UTC)
С каждым годом все говенее и говенее, Ленин,Троцкий,Сралин, Николашка вливается в ум дебильного лектората Хуйла.
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pezda_hollywuda
2017-11-12 01:52 pm (UTC)
ой, смотри-смотри, как он всех на кую вертел, даже хитрожопых хохлов...
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claire_1973
2017-11-12 01:53 pm (UTC)
Ко мне в ленту зайдите, вполне либертарианскую - за исключением "Новой" и "Радио Свобода" ни от Троцком, ни о Задорнове.

Чистить нужно вовремя. И претензии к французам - они выслали Льва Давидовича из страны за пропаганду пацифизма и мира без контрибуций.

И к немцам претензии - их цеппелин бомбил английский город через день после отъезда Ильича.

Но нехорошо получается - опять Запад виноват, что весь этот мусор по стечению обстоятельств не вовремя в страну вернулся. А мы в домике, Керенский обещал разрулить, но поссорился с Корниловым. И настало царствие народа такое. что до сих пор Путин оправдывается, что народ несвоевременно кончился в результате побед неизбежных в сельском хозяйстве, экономике и войнах.
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pezda_hollywuda
2017-11-12 03:31 pm (UTC)
ой, что-то ты мутная какая-то. небось время от времени лесбиянишь...
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elhombresombro
2017-11-12 02:02 pm (UTC)
Аркадий, попрошу пояснить - за что, хотя бы даже в теории, вы предлагаете переводить вам деньги конкретно за этот текст?
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