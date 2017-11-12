Вот у меня лента, понятное дело, либерально-демократическая. И вот в этой либерально демократической ленте через два поста на третий - о Троцком на первом канале и о Ленине на втором. И всё это на полном серьезе так обсуждается. Можно ли смотреть фильм "Троцкий" на Первом канале? Хороша ли драматургия? Игра актеров? Чем он лучше "Демонов революции" на втором. Чем хуже. Парвус. Хуярвус. Минусы, плюсы, подводные камни.

И вот все это реально на полном серьезе.

Друзья мои. Я вас еще пару лет назад предупреждал, что вы дойдете до этой стадии. Вы и дошли. Изнутри этого, наверное, не видно - хотя хрена там говорить, все, конечно, тоже прекрасно видно - но вот снаружи заметно очень отчетливо.

Хороша ли сегодня передовица в "Фолькише беобахтер"?

Хорошо ли автор главного фашистского пропагандистского агенства вывел образ Бисмарка? А то вот на прошлой неделе был сериал "Спящие" про Гестапо - вот он плох, плох, да. А этот - хорош, хорош. Да. Нет, мы не разделяем принципы, которые пропагандирует "Фолькише беобахтер" на полученные от Гестапо деньги, но ведь это же игра актеров. Это же актерский состав. Ведь вот этот же Вася Пупкин играл раньше в другой передовице - и хорошо играл же Драматургия. Сюжет.

Мыль о том, что "Фолькише беобахтер" просто банально недопустимо брать в руки, в голову почему-то не приходит. Мысль о том, что все, на чем стоит клеймо "произведено по заказу Первого канала" - радиоактивное дерьмо априори, которое просто в принципе нельзя смотреть - в голову почему-то не приходит. Мысль о том, что обсуждать, какой привкус у дерьма сегодня - клубничный или вишневый - просто банально недостойно звания человека, тоже почему-то не приходит. Мысль о том, что этот зомбоящик надо просто выкинуть к чертям собачьим и больше тут взрослому человеку даже и обсуждать нечего, в голову не приходит тоже.

Вы смотрите и обсуждаете сериал "Троцкий" на Первом канале. Троцкий. На Первом канале. Просто прочитайте эту фразу. Дважды. Медленно. Этого достаточно, чтобы понять её идиотию.

Почему вы такие небрезгливые, друзья мои?

Зачем вы все это смотрите?

И, главное, обсуждаете?

Не делайте так больше.

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