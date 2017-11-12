starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Одесса
Напоминаю, что в среду, в 19.00 в Одессе в "Терминале 42" наша с вами творческая встреча. Все деньги пойдут на службу эвакуации в АТО. Приходите. А потом пойдем пива хлопнем. Репост категорически приветствуется. Особенно среди одесситов.
Записываться тута:
https://www.facebook.com/events/1895701664091503/
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Сча это популярно и монеты приносит.
Edited at 2017-11-12 01:00 pm (UTC)
рассказы про злых русских?
Тем более когда аншлага нету.
В Российской, Героической Одессе
На Молдаванке выебли Бабетту!