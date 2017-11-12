starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Одесса
entry is in top500 rating
starshinazapasa
November 12th, 13:22



Напоминаю, что в среду, в 19.00 в Одессе в "Терминале 42" наша с вами творческая встреча. Все деньги пойдут на службу эвакуации в АТО. Приходите. А потом пойдем пива хлопнем. Репост категорически приветствуется. Особенно среди одесситов.


Записываться тута:
https://www.facebook.com/events/1895701664091503/
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 314
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
11 comments :
( 11 comments Leave a comment )
  • 1
superherr
2017-11-12 12:06 pm (UTC)
Онлайн трансянт нужен.
(Reply) (Thread)
josef_schweyk
2017-11-12 12:25 pm (UTC)
Стрим нужен.
Сча это популярно и монеты приносит.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-12 12:58 pm (UTC)
Аркадий! Нельзя все собранные деньги отдавать в АТО. Нужно оставить немного себе, ведь тебе нужно на что-то жить, чтобы продолжать свой кампф! Так-то недорого билет 100грн - 300грн. Я наверное тоже приду.

Edited at 2017-11-12 01:00 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
yabarmalei
2017-11-12 01:33 pm (UTC)
а чо там будет?
рассказы про злых русских?
(Reply) (Parent) (Thread)
karpukka
2017-11-12 04:30 pm (UTC)
Пошел на х..й уебок)))
(Reply) (Parent) (Thread)
xrun Morjov
2017-11-12 02:32 pm (UTC)
кому ты нахуй нужен чмордяй вонючий ,тем более одесситам.
(Reply) (Thread)
xbn
2017-11-12 03:08 pm (UTC)
Не все актёры действуют по пьесе
Тем более когда аншлага нету.
В Российской, Героической Одессе
На Молдаванке выебли Бабетту!
(Reply) (Thread)
Oleg Ilyenko
2017-11-12 03:56 pm (UTC)
нахуй ты здесь кому всрался
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-11-12 04:45 pm (UTC)
Интересно, если "Терминал 42" в этот день останется без посетителей и без выручки, по причине присутствия там Аркадия - кто оплатит убытки? Аркадий, что-что, а за убытки хохлы из тебя душу вынут стопудово!
(Reply) (Thread)
alterfx
2017-11-12 06:26 pm (UTC)
Во Львов едь!
(Reply) (Thread)
( 11 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Nov2017

S
M
T
W
T
F
S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account