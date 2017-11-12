Напоминаю, что в среду, в 19.00 в Одессе в "Терминале 42" наша с вами творческая встреча. Все деньги пойдут на службу эвакуации в АТО. Приходите. А потом пойдем пива хлопнем. Репост категорически приветствуется. Особенно среди одесситов.Записываться тута: