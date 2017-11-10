Помер Максим

Блин, сейчас вся лента будет в Задорнове...
Печальные глаза долу, "о мертвых хорошо", христианское всепрощение.
Да фиг там.
Чувак внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо.
Нет, я не ржу. Они не смешные. Я над ними, пидарасами, не смеюсь. Я их ненавижу.
Помер? Вот и отлично. Одним говном меньше.
Земля стекловатой.
Не скорблю.
А вот почему.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Меньше русских - меньше проблем
+1
Edited at 2017-11-10 12:56 pm (UTC)
Ушла еще частичка (кстати,очень теплая) моего детства. Какое оно не было,а другого взять неоткуда.
Он же не только в двухтысячные работал.
Слабые духом и к гадалкам идут, когда уже некуда, с таким же результатом.
Ну ты же БабченкО какл с девиантным поведением так что на твою смерть будет точно всем насрать.
у Вас плохо пахнет изо рта
Re: у Вас плохо пахнет изо рта
С другой стороны - разве он силой заставлял кого-то слушать? Разве у телевизоров нет кнопок выключения?
Он давал людям то, что они хотели. То, что готовы были взять. И не надо говорить, что мы не такие - значит, большинство как раз такие. А Задорнов только отражал желания зрителей... На зеркало, как известно, неча пенять.
Ну и по-человечески - любого человека жалко. Пусть даже некоторых меньше, чем других.