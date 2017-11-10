starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Помер Максим
starshinazapasa
November 10th, 10:31
Блин, сейчас вся лента будет в Задорнове...
Печальные глаза долу, "о мертвых хорошо", христианское всепрощение.
Да фиг там.
Чувак внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо.
Нет, я не ржу. Они не смешные. Я над ними, пидарасами, не смеюсь. Я их ненавижу.

Помер? Вот и отлично. Одним говном меньше.
Земля стекловатой.
Не скорблю.

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
214 comments :
( 214 comments Leave a comment )
thunderozzz
2017-11-10 08:42 am (UTC)
Чо та не понял даже, о ком речь?
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robustov
2017-11-10 08:42 am (UTC)
Это задорнов- то пидарас?
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Ваши документики!
2017-11-10 10:00 am (UTC)
Ну дык, он же Америку обижал, которой Аркаша и ему подобные жопу отлизывают с размахом. Вот Аркаша и обижается.
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zo_zo
2017-11-10 08:51 am (UTC)
гггг Просто таки украинский подход к подобным ситуациям )))
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nuk18
2017-11-10 09:38 am (UTC)
Ага. Ща начнется традиционное: "хахлы, пачимe вы не скорбите?"
А вот почему.
ПРЕДЫСТОРИЯ
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critical_errorr
2017-11-10 08:53 am (UTC)
Ну, переключил внимание опять. Весь поток - на себя!
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kabanjugend
2017-11-10 11:11 am (UTC)

Меньше русских - меньше проблем

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derik_536
2017-11-10 08:56 am (UTC)
Аркадий прав. Прискорбно, но прав.
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dekhannn
2017-11-10 12:55 pm (UTC)
он про "тупой запад" шутил, а потом туда лечиться ездил. ну вот и "тупой запад" над ним подшутил. а как известно: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

Edited at 2017-11-10 12:56 pm (UTC)
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lexizli
2017-11-10 09:09 am (UTC)
Да, именно такие мысли :-(
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aurora_hws
2017-11-10 09:10 am (UTC)
А мне грустно стало.
Ушла еще частичка (кстати,очень теплая) моего детства. Какое оно не было,а другого взять неоткуда.
Он же не только в двухтысячные работал.
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microtigra
2017-11-10 02:17 pm (UTC)
как артист он умер уже давно. так же как и хазанов.
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cherrtina
2017-11-10 09:15 am (UTC)
А просто промолчать не пробовали? На чужих похоронах хочется быть в центре внимания?
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udarvpechen
2017-11-10 09:18 am (UTC)
он на укропитеповую аудиторию работает
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Gluhov Konstantin
2017-11-10 09:20 am (UTC)
...проводница второго девятого вагона...
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nailhosny
2017-11-10 09:32 am (UTC)
пендосы не вылечили. ну, тупыыые...
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Константин Коновалов
2017-11-10 03:49 pm (UTC)
Не вылечили же? Тупые.
Слабые духом и к гадалкам идут, когда уже некуда, с таким же результатом.
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gnus666
2017-11-10 09:36 am (UTC)
Боинг упал, потому, что он тяжелее воздуха..

Ну ты же БабченкО какл с девиантным поведением так что на твою смерть будет точно всем насрать.
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a_b_i_t
2017-11-10 12:58 pm (UTC)
Спасибо, мнение очередного унтерменша для нас особенно ценно.
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у Вас плохо пахнет изо рта

zejmianskij
2017-11-10 09:38 am (UTC)
Лучше бы Ваш максим и не родился. Так безбожно поносить может только последний неудачник. Или вам там в воду что-то добавляют?
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Re: у Вас плохо пахнет изо рта

kotello_mlya
2017-11-10 10:25 am (UTC)
Определенно же, хоть куда-то, но добавляют! Геройская Надiя на российском хлебе и воде посидела, "рабским" воздухом подышала - и на родину вернулась адекватной!
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beloe_bezmozg
2017-11-10 09:42 am (UTC)
С одной стороны, хочется согласиться.
С другой стороны - разве он силой заставлял кого-то слушать? Разве у телевизоров нет кнопок выключения?
Он давал людям то, что они хотели. То, что готовы были взять. И не надо говорить, что мы не такие - значит, большинство как раз такие. А Задорнов только отражал желания зрителей... На зеркало, как известно, неча пенять.
Ну и по-человечески - любого человека жалко. Пусть даже некоторых меньше, чем других.
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drneubauer555
2017-11-10 09:49 am (UTC)
Естественно, такие. А еще можно уголовный кодекс отменить, чтоб все делали то что им нравицца.
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