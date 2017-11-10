Помер Максим

Блин, сейчас вся лента будет в Задорнове...

Печальные глаза долу, "о мертвых хорошо", христианское всепрощение.

Да фиг там.

Чувак внес не самый последний вклад в дебилизацию, взращивание скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномета руку он приложил неслабо.

Нет, я не ржу. Они не смешные. Я над ними, пидарасами, не смеюсь. Я их ненавижу.



Помер? Вот и отлично. Одним говном меньше.

Земля стекловатой.

Не скорблю.



