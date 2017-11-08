starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Он же памятник
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starshinazapasa
November 8th, 12:18




В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю статью УК РФ "Вандализм".

Отличная история. Со Щукой мы были хорошо знакомы. Можно сказать, приятельствовали. Вместе винтились. Он сам из Беларуси, принимал участие во всех протестных акциях. Когда его поймал центр "Э", то отвез в Беларусь, и там его насильно оприходовали в армию. Служить Родине пассионарий Щука категорически не хотел и тут же нашел у себя кучу всевозможных болезней - от туберкулеза до психических расстройств. И откосил таки! Через полгода его демобилизовали из белорусской армии по-моему именно по дурке.
Но как только началась оккупация Украины, туберкулезы, психические заболевания и пацифистские взгляды совершенно не помешали Щуке в первых рядах ломануть на Донбасс строить там русский мир. Был в Луганске командиром какого-то милицейского то ли взвода, то ли аж целого отряда.




Но что-то пошло не так. И русских патриотов нацболов, строителей счастливого нового мира, из Лугандии вскорости выпиздили. Хотя Щука продержался там довольно долго, года до шестнадцатого, наверное.

Теперь антифашист пацифист уволенный из армии по дурке будущий бывший командир милицейского террористического отряда сядет на родине русского мира, за который он так радостно сражался в рядах ненавистных ему слуг режима, которые теперь и посадят его за попытку поджога памятника Ельцину, который он так и не поджог.

Инфантилизм и идиотия. Национальная идея и религия этой страны.

Я ж говорю, жизнь - лучший сценарист.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Ну, предупреждали же.

Чота ржу.

В рамках проекта "Деды не вытирали, можем повторить"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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38 comments :
( 38 comments Leave a comment )
dimmoff
2017-11-08 10:24 am (UTC)
Нацболы вообще занимательная публика
(Reply) (Thread)
vasjad
2017-11-08 10:41 am (UTC)
В РФ любой человек должен носить с собой бомбу, которую он метнёт в городового, царя или иного. По заветам главного террориста и его брата-террориста - Ульянова. И надо призывать брататься с врагами, как это делали большевики.
И главное - только благодаря революции, Пупин смог стать президентом. А иначе бы он никогда не стал. Кухарка правит Россией. Точнее, правила целая банда кухарок и детей кухарок - Джугашвили, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Пупин, Медведев, Пупин... Эра правления кухарок пришла. И никуда ей не уйти. Пупин должен молиться на Ульянова!!! Свечки ставит. Спать с ним рядом.
Революция в стране, где кругом памятники революционерам, где есть компартия, где главный революционер в мавзолее - это прямо самое главное событие должно быть. Че, Кастро - Ульянов, Мао - вот кто должны уничтожать капитализм в РФ, в КНР, во Вьетнаме! Т.е. Россия и Китай это неправильные страны. В них неправильные коммунисты. И неправильные революционеры.
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quokka_happy
2017-11-08 10:45 am (UTC)
Пассионарий, ёпта :)
Недоделанный че_геварушка, без мозгов и совести, и - как все они, артист по жизни.
Перерабатывающий своё единственное существование - в пушечное мясо.
Ну что же, это дело вкуса :)
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kotello_mlya
2017-11-08 12:35 pm (UTC)
Подлая Родина прежних заслуг не засчитала. Ну, то такое...
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vladicusmagnus
2017-11-08 10:46 am (UTC)
Феерическая стори
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superherr
2017-11-08 10:48 am (UTC)
Как поджечь мрамор? Хотя если нагреть то он разлагается на негашеную известь CaO и углекислый газ.
При 921 градусах мрамор разлагается с поглощением тепла. Выделяющийся газ - CO2. Реакция:
СаСО3 --> СаО + CO2 - 42 500 ккал.

Edited at 2017-11-08 10:51 am (UTC)
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kotello_mlya
2017-11-08 12:38 pm (UTC)
Это акционист - как Павленский. Интересно, а Щуку с Павленским не винтили? Было бы символично - и за дезертирство, и за нарушение присяги, и за перебежничество...
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thunderozzz
2017-11-08 11:09 am (UTC)
Слабоумие и отвага! :)))
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Я ж говорю, жизнь - лучший сценарист.

Grohott
2017-11-08 11:23 am (UTC)
Эт точно! Кульбиты с кувырками в жанре антиутопии ставит великолепно! А в России - особенно !!!
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z_zwang
2017-11-08 11:23 am (UTC)
при упоминании ельцина всю русскомирную публику начинает неиллюзорно корёжить.

надо тест фоткой ельцина проводить для выявления ))
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Grohott
2017-11-08 11:45 am (UTC)
Это старинная русская забава - топтать предыдущего начальника, чтобы не топтать действующего. Холопская забава, надо заметить. Когда зароют этого, будут на его могилу испражняться.
Но пока он жив, надувают его до фараонских размеров и водят вокруг хороводы.

Edited at 2017-11-08 11:47 am (UTC)
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Фигасе..

Александр Салов
2017-11-08 11:44 am (UTC)
Поджечь памятник...
Поджечь..
Памятник...

Даже если так - "Памятник поджечь", все равно мне не по себе от такой тупости.
Это классический строитель русского мира?
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Re: Фигасе..

kotello_mlya
2017-11-08 12:41 pm (UTC)
Не, не классический. Выпиздили его из ЛНР/ДНР - буйных дураков не любят нигде, даже идейно-близких.
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gnus666
2017-11-08 12:05 pm (UTC)
Жаль не сжёг.
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futureataka
2017-11-08 12:06 pm (UTC)
Аркаша, ты такой мудак и мерзкий гандончик. Тебя завалить как охуеву милое дело.
Вас гнид нужно давить.
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ideagenerator
2017-11-08 12:15 pm (UTC)
Ельцин - самый трезвый президент!
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deworkers
2017-11-08 12:29 pm (UTC)
он обычный дебил. Не дебил бы поджигать КАМЕНЬ бы не стал
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Полностью с Вами согласен:

npugypo4ek
2017-11-08 12:40 pm (UTC)
До лета 2016г.в ДНР и ЛНР ещё было присутствие отжимателей бизнеса из среды российских бандюков.
Но сейчас там таких почти (менее 1%)не осталось.
На многострадальной земле ДНР и ЛНР борются за свою правду в основном (более 95%) резиденты Донбасса.

Edited at 2017-11-08 12:41 pm (UTC)
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debuggerxxx
2017-11-08 12:49 pm (UTC)
давно пора развалить все памятнику этому алкашу ельцину
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dne80
2017-11-08 12:58 pm (UTC)
А их много? И вообще-то это скрепы продолжателя дела Трехпалого - крошки Цахеса!

Edited at 2017-11-08 12:58 pm (UTC)
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