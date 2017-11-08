Он же памятник

В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю статью УК РФ "Вандализм".
Отличная история. Со Щукой мы были хорошо знакомы. Можно сказать, приятельствовали. Вместе винтились. Он сам из Беларуси, принимал участие во всех протестных акциях. Когда его поймал центр "Э", то отвез в Беларусь, и там его насильно оприходовали в армию. Служить Родине пассионарий Щука категорически не хотел и тут же нашел у себя кучу всевозможных болезней - от туберкулеза до психических расстройств. И откосил таки! Через полгода его демобилизовали из белорусской армии по-моему именно по дурке.
Но как только началась оккупация Украины, туберкулезы, психические заболевания и пацифистские взгляды совершенно не помешали Щуке в первых рядах ломануть на Донбасс строить там русский мир. Был в Луганске командиром какого-то милицейского то ли взвода, то ли аж целого отряда.
Но что-то пошло не так. И русских патриотов нацболов, строителей счастливого нового мира, из Лугандии вскорости выпиздили. Хотя Щука продержался там довольно долго, года до шестнадцатого, наверное.
Теперь антифашист пацифист уволенный из армии по дурке будущий бывший командир милицейского террористического отряда сядет на родине русского мира, за который он так радостно сражался в рядах ненавистных ему слуг режима, которые теперь и посадят его за попытку поджога памятника Ельцину, который он так и не поджог.
Инфантилизм и идиотия. Национальная идея и религия этой страны.
Я ж говорю, жизнь - лучший сценарист.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Ну, предупреждали же.
Чота ржу.
И главное - только благодаря революции, Пупин смог стать президентом. А иначе бы он никогда не стал. Кухарка правит Россией. Точнее, правила целая банда кухарок и детей кухарок - Джугашвили, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Пупин, Медведев, Пупин... Эра правления кухарок пришла. И никуда ей не уйти. Пупин должен молиться на Ульянова!!! Свечки ставит. Спать с ним рядом.
Революция в стране, где кругом памятники революционерам, где есть компартия, где главный революционер в мавзолее - это прямо самое главное событие должно быть. Че, Кастро - Ульянов, Мао - вот кто должны уничтожать капитализм в РФ, в КНР, во Вьетнаме! Т.е. Россия и Китай это неправильные страны. В них неправильные коммунисты. И неправильные революционеры.
Недоделанный че_геварушка, без мозгов и совести, и - как все они, артист по жизни.
Перерабатывающий своё единственное существование - в пушечное мясо.
Ну что же, это дело вкуса :)
При 921 градусах мрамор разлагается с поглощением тепла. Выделяющийся газ - CO2. Реакция:
СаСО3 --> СаО + CO2 - 42 500 ккал.
Edited at 2017-11-08 10:51 am (UTC)
Я ж говорю, жизнь - лучший сценарист.
надо тест фоткой ельцина проводить для выявления ))
Но пока он жив, надувают его до фараонских размеров и водят вокруг хороводы.
Edited at 2017-11-08 11:47 am (UTC)
Фигасе..
Поджечь..
Памятник...
Даже если так - "Памятник поджечь", все равно мне не по себе от такой тупости.
Это классический строитель русского мира?
Re: Фигасе..
Вас гнид нужно давить.
Полностью с Вами согласен:
Но сейчас там таких почти (менее 1%)не осталось.
На многострадальной земле ДНР и ЛНР борются за свою правду в основном (более 95%) резиденты Донбасса.
Edited at 2017-11-08 12:41 pm (UTC)
Edited at 2017-11-08 12:58 pm (UTC)