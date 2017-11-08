Он же памятник







В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю статью УК РФ "Вандализм". Отличная история. Со Щукой мы были хорошо знакомы. Можно сказать, приятельствовали. Вместе винтились. Он сам из Беларуси, принимал участие во всех протестных акциях. Когда его поймал центр "Э", то отвез в Беларусь, и там его насильно оприходовали в армию. Служить Родине пассионарий Щука категорически не хотел и тут же нашел у себя кучу всевозможных болезней - от туберкулеза до психических расстройств. И откосил таки! Через полгода его демобилизовали из белорусской армии по-моему именно по дурке.

Но как только началась оккупация Украины, туберкулезы, психические заболевания и пацифистские взгляды совершенно не помешали Щуке в первых рядах ломануть на Донбасс строить там русский мир. Был в Луганске командиром какого-то милицейского то ли взвода, то ли аж целого отряда.





Но что-то пошло не так. И русских патриотов нацболов, строителей счастливого нового мира, из Лугандии вскорости выпиздили. Хотя Щука продержался там довольно долго, года до шестнадцатого, наверное.

Теперь антифашист пацифист уволенный из армии по дурке будущий бывший командир милицейского террористического отряда сядет на родине русского мира, за который он так радостно сражался в рядах ненавистных ему слуг режима, которые теперь и посадят его за попытку поджога памятника Ельцину, который он так и не поджог.

Инфантилизм и идиотия. Национальная идея и религия этой страны.

Я ж говорю, жизнь - лучший сценарист.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Ну, предупреждали же.

Чота ржу.

В рамках проекта "Деды не вытирали, можем повторить"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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