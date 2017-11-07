starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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И снова об оружии
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starshinazapasa
November 7th, 11:38

Итак. Устроившего стрельбу в баптистской церкви в Техасе звали Девин Патрик Келли. Двадцть шесть лет. Служил в армии в звании неквалифицированного рядового. Избил жену и ребенка, за что получил год тюрьмы и был с позором уволен из вооруженных сил. На этом основании не смог получить лицензию на оружие -
федеральное законодательство запрещает продажу оружия лицам, с позором уволенным из рядов вооруженных сил. Однако винтовку ему все равно продали - Келли указал ложный адрес и солгал о наличии судимости.
После очередного семейного конфликта, в одиннадцать тридцать утра Келли в бронежилете и со штурмовой винтовкой вошел в здание церкви в городке Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по собравшимся.
Когда Келли, убив двадцать шесть человек, вышел из здания церкви, полиции все еще не было. Келли подошел к своей машине, хотел сесть в неё и ехать в другое место, но был остановлен сантехником.
Стивен Уилфорд, живущий неподалеку пятидесятипятилетний сантехник, не имеющий специальной армейской подготовки, схватил собственную винтовку и побежал на звуки стрельбы, после того как его дочь рассказала ему о происходящем.
Прибежав к церкви, Уилфорд столкнулся с нападавшим лицом к лицу. Уилфорд сумел ранить Келли, попав ему в бок через зазор в бронежилете, после чего тот был вынужден обратиться в бегство.
Уилфорд и еще один житель городка Джонни Лангендорф, кинулись за ним в погоню, не дожидаясь прибытия полиции. Они преследовали нападавшего на скорости около 150 км/час до тех пор, пока тот не потерял управление автомобилем.
"Мы держали его на мушке, пока не прибыла полиция", - сказал Джонни Лангендорфф.
Сейчас его страничка в фейсбуке полна благодарностей от американцев.

Выводы:


- Преступник приобрел оружие незаконно.
- Человек, планирующий преступление, вероятнее всего, найдет способ вооружиться.
- Невооруженным будешь ты.
- После убийства десятков человек полиция на место так и не успела.
- Преступник собирался ехать куда-то еще и бог знает, сколько еще людей он убил бы там.
- Преступник был остановлен гражданином, обычным сантехником, даже не служившим в армии.
- Стандартное возражение: "обычный человек не сможет противостоять вооруженному бандиту" опровергнуто теперь ну вот просто на пальцах.
- Стандартное возражение "я не смогу выстрелить в человека" по прежнему не интересует. Не сможешь выстрелить - умирай ради бога. Меня не интересует твоя жизнь. Меня интересует, чтобы рядом со мной оказался вооруженный сантехник, который спасет мою.
- Сантехник с винтовкой спас еще бог его знает сколько жизней.
- В вооруженном Техасе преступник был остановлен гражданами через несколько минут после преступления.
- В невооруженной России брянский стрелок после убийства девяти человек еще сутки был на свободе и ранил двух полицейских.
- Не хотите вооружаться - не вооружайтесь. Ваще право оставаться беззащитными. Мое право - иметь шанс защитить и себя, и людей вокруг.
- Оружие должно быть разрешено.
Точка.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
roheleo
2017-11-07 09:44 am (UTC)
Аркадий, а по поводу стрельбы в Вегасе что думаете?
(Reply) (Thread)
Grohott
2017-11-07 09:48 am (UTC)
Здесь оружия холопам не положено, не пройдёт это.
(Reply) (Thread)
probegavshij
2017-11-07 09:54 am (UTC)
Любой сантехник в России, при условии отсутствия непогашенных судимостей и не состоящий на учёте у психиатра и нарколога, на абсолютно законных основаниях может купить ружьё не хуже чем у сантехника американского.
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kulikov2g
2017-11-07 10:05 am (UTC)
и куда он с ним?....Вот честно не тролю ни сколько. КМК оно будет лежать в сейфе всю жизнь если ты не охотник рядом нет сертифицированного стрельбища....ну и если не спортсмен стрелун.
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probegavshij
2017-11-07 10:23 am (UTC)
Ну, можно подумать, что у вышеупомянутый техасец повсюду ходил с ружьём.
Так же и наш при нужде достанет и применит раньше, чем приедет полиция.
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kulikov2g
2017-11-07 10:28 am (UTC)
по нашим законам (Необходимая оборона) этот техасец мог бы попасть под превышении оной
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ds_finance
2017-11-07 10:35 am (UTC)
не мог бы, а попал бы обязательно
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kulikov2g
2017-11-07 10:40 am (UTC)
"....Посягательство должно быть наличным, т.е. иметь место в действительности. Состояние необходимой обороны начинается с момента начала посягательства и заканчивается в момент его окончания, т.е. когда посягающее лицо явно отказалось от своих намерений, обратилось в бегство, перестало осуществлять свои преступные намерения, обезоружено и т.д...."
Так что как бэ не все так однозначно
Из коментов юриста ".... Поэтому нужно иметь в виду, что действия будут считаться необходимой обороной, если они совершены в период с фактического начала посягательства и до момента окончания посягательства."


Edited at 2017-11-07 10:42 am (UTC)
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Nihil Nihil
2017-11-07 10:08 am (UTC)
Должно быть разрешено не оружие. Должна быть разрешена самооборона, независимо от меры воздействия нападающего. Чтобы навсегда в подкорке: напал - сам виноват. А так то на адреналине с перепугу уебать и сковородником можно.. Но разве сковорода - оружие? Не решаются на самозащиту именно потому, что потом отхватишь люлей по УК.
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superherr
2017-11-07 10:33 am (UTC)
Оружие гражданам нельзя, потому что всякие хозяева жизни чувствуют опасность. У них оружие есть полюбому и им хорошо.
(Reply) (Thread)
average_russian
2017-11-07 10:42 am (UTC)
Всё так, но с вооружённым народом придётся ещё и демократию строить, а это никому не нужно в этих землях
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uelfrjd
2017-11-07 10:46 am (UTC)
приходят к примеру хабалки из органов опеки отбирать детей за неуплату ЖКХ, а им в морду так нежданчиком из дробовика бах! вот и веснушек дабавилось!
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