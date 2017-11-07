И снова об оружии

Итак. Устроившего стрельбу в баптистской церкви в Техасе звали Девин Патрик Келли. Двадцть шесть лет. Служил в армии в звании неквалифицированного рядового. Избил жену и ребенка, за что получил год тюрьмы и был с позором уволен из вооруженных сил. На этом основании не смог получить лицензию на оружие -

федеральное законодательство запрещает продажу оружия лицам, с позором уволенным из рядов вооруженных сил. Однако винтовку ему все равно продали - Келли указал ложный адрес и солгал о наличии судимости.

После очередного семейного конфликта, в одиннадцать тридцать утра Келли в бронежилете и со штурмовой винтовкой вошел в здание церкви в городке Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по собравшимся.

Когда Келли, убив двадцать шесть человек, вышел из здания церкви, полиции все еще не было. Келли подошел к своей машине, хотел сесть в неё и ехать в другое место, но был остановлен сантехником.

Стивен Уилфорд, живущий неподалеку пятидесятипятилетний сантехник, не имеющий специальной армейской подготовки, схватил собственную винтовку и побежал на звуки стрельбы, после того как его дочь рассказала ему о происходящем.

Прибежав к церкви, Уилфорд столкнулся с нападавшим лицом к лицу. Уилфорд сумел ранить Келли, попав ему в бок через зазор в бронежилете, после чего тот был вынужден обратиться в бегство.

Уилфорд и еще один житель городка Джонни Лангендорф, кинулись за ним в погоню, не дожидаясь прибытия полиции. Они преследовали нападавшего на скорости около 150 км/час до тех пор, пока тот не потерял управление автомобилем.

"Мы держали его на мушке, пока не прибыла полиция", - сказал Джонни Лангендорфф.

Сейчас его страничка в фейсбуке полна благодарностей от американцев.

Выводы:



- Преступник приобрел оружие незаконно.

- Человек, планирующий преступление, вероятнее всего, найдет способ вооружиться.

- Невооруженным будешь ты.

- После убийства десятков человек полиция на место так и не успела.

- Преступник собирался ехать куда-то еще и бог знает, сколько еще людей он убил бы там.

- Преступник был остановлен гражданином, обычным сантехником, даже не служившим в армии.

- Стандартное возражение: "обычный человек не сможет противостоять вооруженному бандиту" опровергнуто теперь ну вот просто на пальцах.

- Стандартное возражение "я не смогу выстрелить в человека" по прежнему не интересует. Не сможешь выстрелить - умирай ради бога. Меня не интересует твоя жизнь. Меня интересует, чтобы рядом со мной оказался вооруженный сантехник, который спасет мою.

- Сантехник с винтовкой спас еще бог его знает сколько жизней.

- В вооруженном Техасе преступник был остановлен гражданами через несколько минут после преступления.

- В невооруженной России брянский стрелок после убийства девяти человек еще сутки был на свободе и ранил двух полицейских.

- Не хотите вооружаться - не вооружайтесь. Ваще право оставаться беззащитными. Мое право - иметь шанс защитить и себя, и людей вокруг.

- Оружие должно быть разрешено.

Точка.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy

Paypal: putnpnh@gmail.com

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.

Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78.

Мегафон: +7 926 558 57 89

Спасибо





