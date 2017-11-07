В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината для производства туалетной бумаги были закуплены две огромные английские бумагоделательные машины. Третьего ноября 1969 года состоялся торжественный пуск. Сначала новая продукция натолкнулась на нулевой спрос — простой гражданин СССР не знал, для чего нужны рулоны бумаги, и не покупал её. Вскоре, после организованной через киножурналы в кинотеатрах (перед показом фильма) рекламной кампании и добровольно-принудительного распространения её среди работников на крупных заводах, туалетная бумага стала дефицитным товаром.
Оказывается, великая держава научилась вытирать жопу только при моем поколении...
Вот, блин, чота даже и не знаю, как это прокомментировать-то.
Юбилей, однако. В следующем году - полвека, как мы научились цивилизованно срать! На десть лет позже, чем летать в Космос.
И ведь, поразительно, но даже здесь без английских технологий не обошлось.
Нет, я знаю, что история этой территории - фейк практически полностью, и когда начинаешь изучать, как оно было на самом деле, открываешь много интересного, но, черт возьми, не до такой же степени. Я родился в семьдесят седьмом, жил в столице нашей родины и до конца восьмидесятых новости о достижениях народного хозяйства тоже все еще впитывал через задницу, но теоретически о существовании ТБ все же знал - просто её не было. И примерно как-то так мне представлялось и до этого. А, оказывается, вишь оно как.
Все-таки тот факт, что первый человек в космосе до самой смерти вытирал задницу лопухом и так и не узнал про туалетную бумагу, несколько обескураживает.
Какую страну просрали.
Сорри за каламбур.
Спокойной ночи.
В рамках проекта "Деды не вытирали, можем повторить"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Собссно татары жопу мыли.Водой.На Руси пользовались мхом или травой.На конях не ездили,поэтому тщательность была не обязательна
При советах я прожил 29 лет, 62-го г.р., туалетную бумагу помню скорее как ожерелье на шее урвавшего счастливчика, рулоны на верёвке как бусы на папуасе. И это в Северной Пальмире Культурной Столице Городе Трёх Революций и всякий такой разный трэш.
Edited at 2017-11-07 09:32 am (UTC)
С черненькой поганенькой типографской краской, с мордочками лукича и его идейных предков.
Нарви, помни - и в дело.
По заветам предков :)
Слава-Слава-Слава!
Слава Ленину и Сталину!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
Я родился в семьдесят первом, жил в столице нашей родины и всегда дома висел в туалете рулон бумаги.
Другое дело что в сортирах казённых и общественных, даже газету надо было приносить с собой - потому как отсутствовала всяческая подтирка, это да.
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