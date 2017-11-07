starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Деды не вытирали!
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starshinazapasa
November 7th, 10:41

В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината для производства туалетной бумаги были закуплены две огромные английские бумагоделательные машины. Третьего ноября 1969 года состоялся торжественный пуск. Сначала новая продукция натолкнулась на нулевой спрос — простой гражданин СССР не знал, для чего нужны рулоны бумаги, и не покупал её. Вскоре, после организованной через киножурналы в кинотеатрах (перед показом фильма) рекламной кампании и добровольно-принудительного распространения её среди работников на крупных заводах, туалетная бумага стала дефицитным товаром.

Оказывается, великая держава научилась вытирать жопу только при моем поколении...
Вот, блин, чота даже и не знаю, как это прокомментировать-то.
Юбилей, однако. В следующем году - полвека, как мы научились цивилизованно срать! На десть лет позже, чем летать в Космос.
И ведь, поразительно, но даже здесь без английских технологий не обошлось.



Нет, я знаю, что история этой территории - фейк практически полностью, и когда начинаешь изучать, как оно было на самом деле, открываешь много интересного, но, черт возьми, не до такой же степени. Я родился в семьдесят седьмом, жил в столице нашей родины и до конца восьмидесятых новости о достижениях народного хозяйства тоже все еще впитывал через задницу, но теоретически о существовании ТБ все же знал - просто её не было. И примерно как-то так мне представлялось и до этого. А, оказывается, вишь оно как.
Все-таки тот факт, что первый человек в космосе до самой смерти вытирал задницу лопухом и так и не узнал про туалетную бумагу, несколько обескураживает.
Какую страну просрали.
Сорри за каламбур.
Спокойной ночи.

В рамках проекта "Деды не вытирали, можем повторить"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
omonkrivomazov
2017-11-07 08:47 am (UTC)

Собссно татары жопу мыли.Водой.На Руси пользовались мхом или травой.На конях не ездили,поэтому тщательность была не обязательна

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ptiburducoff
2017-11-07 08:58 am (UTC)
А я вот взрослым переехал на Ближний Восток, и тут уже осознал, что жопу куда чудесней мыть, чем просто вытерать. Нет, дело ясное что при невозможности мыть надо вытерать, бумага быть должна, да. Но вообще вставать с толчка ЧИСТЫМ - это о**енно.
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ruslankuznetsov
2017-11-07 08:59 am (UTC)
Теперь осталось научиться подмываться или хотя бы подтираться мокрыми салфетками.
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dimmoff
2017-11-07 09:01 am (UTC)
Такогонебылоникогда
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Grohott
2017-11-07 09:06 am (UTC)
Есть данные, что треть одной шестой суши до сих пор ходит за удобствами через свежий воздух, т.е. на улицу.
При советах я прожил 29 лет, 62-го г.р., туалетную бумагу помню скорее как ожерелье на шее урвавшего счастливчика, рулоны на верёвке как бусы на папуасе. И это в Северной Пальмире Культурной Столице Городе Трёх Революций и всякий такой разный трэш.

Edited at 2017-11-07 09:32 am (UTC)
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quokka_happy
2017-11-07 09:08 am (UTC)
Дак газетка жи! :)
С черненькой поганенькой типографской краской, с мордочками лукича и его идейных предков.
Нарви, помни - и в дело.
По заветам предков :)
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superherr
2017-11-07 09:12 am (UTC)
Газета очень плохо. Ядовитый свинец проникает в кровь через жопу!!!!
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superherr
2017-11-07 09:11 am (UTC)
Слава Великой Октябрьской Социалистической Революции!
Слава-Слава-Слава!
Слава Ленину и Сталину!
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colobus1
2017-11-07 09:16 am (UTC)
Вова путину!
Кадыр рамазану!
ГУЛАГ архипелагу!
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colobus1
2017-11-07 09:15 am (UTC)
Судя по последним заявлениям нашего великого президентика о краже биоматериалов, скоро начнем это самое тут же есть. Чтоб врагу не досталось.
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superherr
2017-11-07 09:18 am (UTC)
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО (с) Войнович
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gatta_bianka
2017-11-07 09:19 am (UTC)
А тампоны и памперсы были изобретены и запущены в массовое производство еще в 60х годах прошлого века, а до нас дошли только с распадом совка!
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gelena_s
2017-11-07 10:48 am (UTC)
Ну у Эрви Базена описано , что еще сороковые и пятидесятые и во Франции подтирались газетками с « целомудренно вырезанными ножницами религиозными лозунгами». Цитирую по памяти, может не точно. А это описывается относительно звжиточная семья.
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probegavshij
2017-11-07 09:23 am (UTC)
Я родился в семьдесят седьмом, жил в столице нашей родины и до конца восьмидесятых новости о достижениях народного хозяйства тоже все еще впитывал через задницу, но теоретически о существовании ТБ все же знал - просто её не было
Я родился в семьдесят первом, жил в столице нашей родины и всегда дома висел в туалете рулон бумаги.
Другое дело что в сортирах казённых и общественных, даже газету надо было приносить с собой - потому как отсутствовала всяческая подтирка, это да.
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vld_sergio_jr
2017-11-07 09:27 am (UTC)
1982 - провинция. ТБ в обмен на макулатуру, и потом гордо везёшь эти восемь рулонов бумаги через весь город на троллейбусе.
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livejournal
2017-11-07 09:36 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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ollo
2017-11-07 10:04 am (UTC)
неужели даже члены Политбюро не вытирали жопу туалетной бумагой?
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bik_meev
2017-11-07 10:04 am (UTC)
Подтираться было интереснее газетой - мордой генсека или передовицей о колхозе.
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unnoheitai
2017-11-07 10:35 am (UTC)
Гигиену отменили в 1917, как пережиток империализма. Это известный факт.
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livejournal
2017-11-07 10:36 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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unimperium
2017-11-07 10:46 am (UTC)
А я первый раз увидел разовые шприцы в 1981 в Анголе в каком-то деревенском медпункте; Мы их набирали в карманы что-бы везти в Союз как диковину.В Великой Расее тогда все еще кипятили.
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