Выборы, выборы....

Забуду ли я при этом "Дом-2" и её гигантский вклад в становление этого говномета, который потом стал зомбоящиком? В во всероссийское навязывание пошлости, душевного стриптиза, нравственной идиотии, блядства и продажности, которые во многом благодаря ей и стали национальной идеей этой территории? В развращении целого поколения подростков? Нет. Не забуду. Не я создал Ксении Анатольевне такой бэкграунд. Она создала его себе сама.

Забуду ли я при этом "Дом-2" и её гигантский вклад в становление этого говномета, который потом стал зомбоящиком? В во всероссийское навязывание пошлости, душевного стриптиза, нравственной идиотии, блядства и продажности, которые во многом благодаря ей и стали национальной идеей этой территории? В развращении целого поколения подростков? Нет. Не забуду. Не я создал Ксении Анатольевне такой бэкграунд. Она создала его себе сама.