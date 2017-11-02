Выборы, выборы....

Нет, поймите меня правильно . Я совершенно не имею ничего против кандидатов.
Ксения Собчак? Ксения Анатольевна умная женщина. Отличный интервьюер. В последние годы она и вправду выросла в очень неплохого журналиста, не остающегося в стороне от важных вопросов. Не боящегося говорить на серьезные, иногда даже опасные, темы. Мне нравится её неприятие узурпации власти и пропаганда гражданских свобод и прав человека. Нравится раскачивание ситуации. Неприятие автократии.
Забуду ли я при этом "Дом-2" и её гигантский вклад в становление этого говномета, который потом стал зомбоящиком? В во всероссийское навязывание пошлости, душевного стриптиза, нравственной идиотии, блядства и продажности, которые во многом благодаря ей и стали национальной идеей этой территории? В развращении целого поколения подростков? Нет. Не забуду. Не я создал Ксении Анатольевне такой бэкграунд. Она создала его себе сама.
Алексей Панин? Этот чувак мне импонирует своим кредо: "да на спиннере я вертел ваше мнение обо мне": да, я трахаю собак, дрочу в трико, сосу члены и говорю об этом открыто - но скажите, каким боком это волнует вас вообще? И я с ним полностью согласен. Меня это вообще никак не волнует. Я и не смотрю его ролики. Мне глубочайшим образом плевать, что делает с собой, собаками, алкоголем и наркотой актер Панин, если это не нарушает свобод других. Я категорически поддерживаю право детей быть огороженными от всего этого, но я ровно так же поддерживаю и право взрослых деградировать до любого свиноподобного состояния. Пять утра - это взрослое время. Предпринял необходимые меры, чтобы никому не помешать и фапаешь на камеру перед магазином с бухлом? Никакому ребенку не нанес психологическую травму? Ок. Пожалуйста. Если бы нанес - был бы другой разговор. А так - да на здоровье. Я либертарианец. Я уважаю право любого человека разрушать свой мозг и свою личность любыми алкалоидами, опиатами, коксом, боярой, стекломоем и прочими веществами. Я вообще считаю, что из всех остальных этот кандидат наиболее органично соответствует данной стране. Скрепы и духовность, и всё такое.
Катя Гордон, которая, по-моему, вообще не отдупляет, что происходит? За ради бога. В своем предвыборном ролике кандидат в президенты заявляет, что он до этого вообще ни разу не ходил даже голосовать? Да пожалуйста. Если кого-то устраивает такой политик - голосуйте, не вижу проблем.
Анфиса Чехова? Многим нравится пятый размер. Если устраивает президент с единственным таким достоинством, почему бы и нет.
Так что к личностям кандидатов я не имею вообще никаких претензий.
За Ксению Анатольевну, кажется, я даже сам голосовал на выборах в Координационный Совет оппозиции. И даже сам туда поперся сдуру. Слава богу, не прошел, занял тридцать восьмое место из тридцати пяти. Мол, мы устроим сейчас альтернативные выборы и власть как увидит, как обсрется...
Увидела. Не обосралась. Стала только сильнее, шесть лет на троне укреплялась так, что теперь и ломом не сковырнешь и взрастила такую когорту силовиков, что без внешнего воздействия тут теперь вообще вряд ли что возможно. Это если не говорить про аннексию Крыма, оккупацию соседней страны и убийство десяти тысяч человек.
Ну, предупреждали же. Ах, какой теплый декабрь и так далее.
Претензии у меня совершенно не к этому.
Претензии у меня к тому, что я с тех пор повзрослел, а вы, друзья мои, все так же играетесь и играетесь в свои альтернативные выборы. Живете по принципу "что бы ни делать, лишь бы не делать главного". Чтобы участвовать в выборах, их надо завоевать. А вы упорно закрываете глаза на это. И все делаете вид, что у вас еще существует какая-то страна.
Ну, играйтесь, чо.
Даешь Джигурду, Бузову и Лену Беркову!
Зовите всех. Желаю, чтобы цирк был полным.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
"Чтобы участвовать в выборах, их надо завоевать"
Вы заблуждаетесь в том, что есть только дилемма "сидеть на попе ровно"/"завоевывать". Порочны оба варианта. Одинаково порочны. В первом выборе все гниет, во втором - все разрушается. Конечный результат одинаков, дело вкуса :)
Когда-то умные братья дали стратегию победы - не разрушать, строить. И вот здесь сразу открывается плато новых возможностей. Одна из этих возможностей: https://jumper-alpha.livejournal.com/39676.html
Re: "Чтобы участвовать в выборах, их надо завоевать"
:))
З.А.
А вообще ты прав, старшина, Право надо завоевать. Поэтому мы - терпилы - еще долго тут будем рабами. И Балодя очень хорошо это понимает. Он даже наверно расстраивается, что не может жить вечно. Ведь такой лохо-народ надо еще поискать! :(
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
________________________________________
И где же вы всё это разглядели...
Возможно ей сделали "Предложение, от которого нельзя отказаться"?
Эти все могут!
Не,граждане Рассии от этого не откажутся)
А что все казино заведомо проигрышные...да все равно им кроме штанов проигрывать нечего.
Edited at 2017-11-02 10:06 am (UTC)
Протоколы голосования делает компьютер
Единственная возможность побороть эту систему - сломать комп на участке. Тогда им придется писать протокол руками, как в с добрые 80-90е годы. И тут все фальсификации увидит комиссия. Писать то придется всем!
Заголовок- намёк на песенку Шнура
Re: Заголовок- намёк на песенку Шнура