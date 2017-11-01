starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Если не Панин, то - пёс!
starshinazapasa
November 1st, 16:26



Анфиса Чехова сообщила, что выдвинет свою кандидатуру в Президенты, если наберет 200 тысяч лайков.
На данный момент первая пятерка выглядит так.
Отлично, отлично. Поддерживаю.
Пусть блядский цирк будет полным!

По-моему, Панин - самый органичный для этой страны кандидат.

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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
penetrat0r
2017-11-01 02:45 pm (UTC)
Ну как минимум Панин снялся на наиболее близком к бытию большей части избирателей фоне. Ближе к народу, так сказать.
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i_blackorange
2017-11-01 02:46 pm (UTC)
неполный список-то! есть еще герои!

rbc.ru/politics/01/11/2017/59f7b73f9a79476e5b8ba9c0
(Reply) (Thread)
otto_kazz
2017-11-01 03:38 pm (UTC)
" наберет 200 тысяч лайков"
Извините.
Не понимаю сарказма.
"Тенически сие отработано:
"1000 лайков - покажу сыске.
10000 лайков - покажу писечку" (с)
(Reply) (Thread)
blagorodnii_don
2017-11-01 03:41 pm (UTC)
Нормально. Российского гражданина усиленно убеждают в том, что выборы,демократия,вот это всё-цирк и клоунада. Сначала населили Госдуму забавными персонажами,теперь хотят опохабить идею выборов как таковых. Ну как тут не уповать на Императора всея Руси?
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andybelg
2017-11-01 04:08 pm (UTC)
Жаль что в Думе сейчас забавных персонажей нет.

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blagorodnii_don
2017-11-01 04:16 pm (UTC)
Мизулина с Поклонской Вам,значит,недостаточно смешные?
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Дим Димыч
2017-11-01 04:50 pm (UTC)
как туповатые бревна могут быть смешными?
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critical_errorr
2017-11-01 04:14 pm (UTC)
вот если бы Панин выступил, как полномочный представитель своей собачки...
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average_russian
2017-11-01 04:43 pm (UTC)
человек-многоножка самый органичный. его и собирают, судя по всему
(Reply) (Thread)
lussien
2017-11-01 05:23 pm (UTC)
А две левых - это кто?
Тема сисег не раскрыта.
(Reply) (Thread)
bednyi_erik
2017-11-01 06:04 pm (UTC)

Старшина, а каково это хаить страну и тут де просить денег? Что за блядский либерализм?

(Reply) (Thread)
Grohott
2017-11-01 07:16 pm (UTC)
Немедленно прекратите травлю Соловьёва и Мединского!
Обама, верни наши пенсии!
И вообще, что это за издевательство: был Димон, потом Недимон, а теперь ещё и Путчдимон?? Это либеральный фашызм!
(Reply) (Thread)
kiryan
2017-11-01 07:30 pm (UTC)
ГДЕ СТАВИТЬ ЛАЙК???!!!!!111
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qmed
2017-11-01 08:01 pm (UTC)
а кто из них Анфиса? а дрочер кто, какой-то родственник хуйла?
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lasth
2017-11-01 09:55 pm (UTC)
А я бы за Панина проголосовал.

Есть связь между уровнем интеллекта и разнообразием сексуальной жизни. Парень явно не дурак.

Смелый. На его месте другой забился бы в норку, а этот свой позор осознает, но ему хватает мужества открыто смотреть в лицо обществу.

Панин не сможет узурпировать власть. Не с его историей успеха. Если будет плохо работать на посту, то вылетит мгновенно. Тут не надо искать спрятанные миллиарды.
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