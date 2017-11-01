Если не Панин, то - пёс!

Анфиса Чехова сообщила, что выдвинет свою кандидатуру в Президенты, если наберет 200 тысяч лайков.
На данный момент первая пятерка выглядит так.
Отлично, отлично. Поддерживаю.
Пусть блядский цирк будет полным!
По-моему, Панин - самый органичный для этой страны кандидат.
rbc.ru/politics/01/11/2017/59f7b73f9a794
Извините.
Не понимаю сарказма.
"Тенически сие отработано:
"1000 лайков - покажу сыске.
10000 лайков - покажу писечку" (с)
Тема сисег не раскрыта.
Старшина, а каково это хаить страну и тут де просить денег? Что за блядский либерализм?
Обама, верни наши пенсии!
И вообще, что это за издевательство: был Димон, потом Недимон, а теперь ещё и Путчдимон?? Это либеральный фашызм!
Есть связь между уровнем интеллекта и разнообразием сексуальной жизни. Парень явно не дурак.
Смелый. На его месте другой забился бы в норку, а этот свой позор осознает, но ему хватает мужества открыто смотреть в лицо обществу.
Панин не сможет узурпировать власть. Не с его историей успеха. Если будет плохо работать на посту, то вылетит мгновенно. Тут не надо искать спрятанные миллиарды.