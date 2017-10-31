starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Амина
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starshinazapasa
October 31st, 11:30
В первый раз мы увиделись пару недель назад, на ATR. Поздоровались, улыбнулись друг другу. Я хотел извиниться, мне было важно извиниться за ту ублюдочную имперскую войну именно перед ней, хотя я и знаю, что Амина не чеченка. Но не сложилась. Они с Адамом торопились, у меня была запись программы, а на ходу не хотелось. Подумал, что раз уж знакомство состоялось, то - в следующий раз. Следующего раза не будет. Жизнь такая, что важные вещи людям надо говорить, не откладывая в долгий ящик.



Я думал, что, уехав из России, уже никогда не буду вновь переживать это тошнотворное чувство, когда убивают твоих. Но нет. Мордор добрался и сюда.
У меня в ленте опять появилось слово "страх". Страх это нормальное чувство самосохранения. Но нельзя давать ему брать верх над собой. Ни в коем случае. Его надо перебарывать. Перемалывать. Иначе нельзя.
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
197 comments :
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gdubrovina
2017-10-31 09:34 am (UTC)
Сама выбрала такой путь , война она такая , иногда убивает .
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dagrael
2017-10-31 09:42 am (UTC)
Ее убили не на войне, так что ваша фальшь не пройдет.
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dagrael
2017-10-31 09:43 am (UTC)
Да покоится с миром.
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Олег нескажу
2017-10-31 10:51 am (UTC)
Жаль, что таких как она успокаивает только пуля в дурную башку
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kusachamu4acha
2017-10-31 09:55 am (UTC)
А что, суд уже установил, кто куда добрался?
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minutemen_ua
2017-10-31 10:03 am (UTC)
Если Вы за Суд Божий, то несомненно. Если о суде человеческом, то он может никогда ничего не установить. Так что, если так, то ничего и не было?
Ваша гнилая отсылка #адакажите ещё наивнее, чем аватарка, и уже давно не работает.
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gnus666
2017-10-31 10:00 am (UTC)
Да и насрать на нее и Украину.
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dagrael
2017-10-31 10:04 am (UTC)
Да несомненно.
Именно поэтому кацап из Канады лазит комментить к Бабченко в журнал.
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dimmoff
2017-10-31 10:24 am (UTC)
При всем уважении, не ее война, не ее страна, не ее проблемы. Это не означает, что я ее осуждаю или еще что-то, нет, она просто выбрала себе очень непростой путь, который привел ее к такому не простому концу. Совершенно не понимаю этих лицемерных камментов,"покойся с миром" и прочее. Людей умирает и на Украине, и в России немало, много погибают делая какие-то хорошие дела. Почему меня должна беспокоить некая женщина, косящая под чеченку? Потому что она воевала за Украину? Ну да, ну женщина, ну воевала, сколько их погибших в этой сраной войне? Плохо конечно все это, но конкретно этот факт для меня строчка в ленте новостей, неприятная, плохая, но просто строчка.
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gnus666
2017-10-31 10:27 am (UTC)
Почему меня должна беспокоить некая женщина, косящая под чеченку?

Потому что скоро хохол БабченкО начнет собирать "для нее" деньги с лохов.
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Олег нескажу
2017-10-31 10:26 am (UTC)
Скорее извинись за всё перед всеми остальными, Бабченко. А то можешь снова не успеть, АХАХАХАААХА
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cumpol
2017-10-31 10:35 am (UTC)
Получила по заслугам...
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officeclerk
2017-10-31 12:24 pm (UTC)
Раздался визг из параши
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rumataest0rsky
2017-10-31 10:39 am (UTC)
Всплакните еще Бабченко
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Извинитесь перед

npugypo4ek
2017-10-31 10:53 am (UTC)
Р.Кадыровом.
Он передаст кому угодно.
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bednyi_erik
2017-10-31 11:04 am (UTC)

Земля ей стекловатой...  Надо её салом обмазать... Что бы лежалось легче. Ну нечего. На каждого найдется свой маузер и своя пуля. А легко переодулся старшина. Вроде раньше воевал в чечне. Вроде за русских. Хотя возможно он уже тогда продался чеченским боевикам.



Edited at 2017-10-31 11:04 am (UTC)
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navalnypresiden
2017-10-31 01:04 pm (UTC)
Амина убивала русских?
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lavrovvv5
2017-10-31 11:34 am (UTC)
у нас сложно,пока сложно
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Ёлки Пальмы
2017-10-31 11:40 am (UTC)
Бандитские разборки.Как у нас в 90х.
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v_dokumenttiki
2017-10-31 11:45 am (UTC)
Все там будете.
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vladicusmagnus
2017-10-31 12:11 pm (UTC)
Только после тебя, мразотина.
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drug99
2017-10-31 11:51 am (UTC)
Она очищала вольную Украину от фашистско-рашистских мразей. Делала это хорошо. Светлая тебе память.
Взвизгиванием и поскуливанием расийский пидарасов - удовлетворён.


Покойся с миром.
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bednyi_erik
2017-10-31 12:03 pm (UTC)

Надо её еще салом обмазать, что бы лежалось лучше. Знайте на каждого найдется свой маузер и своя пуля. Пусть земля ей стекловатой будет. Сабаке свинячья смерть....

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(Suspicious comment)
old_hippi_buba
2017-10-31 11:57 am (UTC)
Её убили в Киеве, а вы вроде как в Праге и у вас вроде как разные Мордоры,получается
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mimikz
2017-10-31 12:04 pm (UTC)
Меня поражает факт, что только россияне могут удивляться "как мол так, местоположение указано Прага, в пишет то из Беларуси, то из Литвы а то вообще из Украины". Ну... не укладывается в башке у типичного рассейца такой вот казус с свободным пересечением границ и вообще передвижением. Домострой в генах, хуле..
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