В первый раз мы увиделись пару недель назад, на ATR. Поздоровались, улыбнулись друг другу. Я хотел извиниться, мне было важно извиниться за ту ублюдочную имперскую войну именно перед ней, хотя я и знаю, что Амина не чеченка. Но не сложилась. Они с Адамом торопились, у меня была запись программы, а на ходу не хотелось. Подумал, что раз уж знакомство состоялось, то - в следующий раз. Следующего раза не будет. Жизнь такая, что важные вещи людям надо говорить, не откладывая в долгий ящик.
Я думал, что, уехав из России, уже никогда не буду вновь переживать это тошнотворное чувство, когда убивают твоих. Но нет. Мордор добрался и сюда.
У меня в ленте опять появилось слово "страх". Страх это нормальное чувство самосохранения. Но нельзя давать ему брать верх над собой. Ни в коем случае. Его надо перебарывать. Перемалывать. Иначе нельзя.
Ваша гнилая отсылка #адакажите ещё наивнее, чем аватарка, и уже давно не работает.
Именно поэтому кацап из Канады лазит комментить к Бабченко в журнал.
Потому что скоро хохол БабченкО начнет собирать "для нее" деньги с лохов.
Извинитесь перед
Он передаст кому угодно.
Земля ей стекловатой... Надо её салом обмазать... Что бы лежалось легче. Ну нечего. На каждого найдется свой маузер и своя пуля. А легко переодулся старшина. Вроде раньше воевал в чечне. Вроде за русских. Хотя возможно он уже тогда продался чеченским боевикам.
Edited at 2017-10-31 11:04 am (UTC)
Взвизгиванием и поскуливанием расийский пидарасов - удовлетворён.
Покойся с миром.
Надо её еще салом обмазать, что бы лежалось лучше. Знайте на каждого найдется свой маузер и своя пуля. Пусть земля ей стекловатой будет. Сабаке свинячья смерть....