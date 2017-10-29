Украинская бабушка Ксении Собчак

А все уже перепостили фотографию украинской бабушки Ксении Собчак? Там совершенно потрясающая история. Её зовут Феодосия. Фото сделано в 1944 году, и здесь ей 22 года. Она родилась в Дрозднях, это между Луцком и Ковелем, совсем Западная Украина. Родителей сослали в Сибирь, в колонию-поселение, за то, что имели батрачку. Батрачкой советские власти назвали девочку, которую они нашли на улице умирающей с голода, взяли в семью и вырастили наравне со своими детьми. Феодосию спрятали соседи и в Сибирь она не попала. В войну работала санитаркой и выступила с другими девчонками госпиталя с концертом перед бойцами 1-го Украинского фронта. Бойцы эти участвовали в освобождении Ровно, Луцка и Львова, а уже после капитуляции принимали участие в Пражской операции. Среди этих бойцов был дед, который родился по соседству, в Киверцах, но познакомились они уже после войны.
Здесь все правда.
Одно только "но".
Это бабушка журналиста Антона Наумлюка. Который, собственно, и выложил у себя в фб эту фотографию.
А потом какой-то кекс исключительно ради троллинга взял, и написал, что это бабушка Ксении Собчак.
И все заверте...
Ведь, как мы с вами знаем из переписки Ленина с Бисмарком, люди сразу верят всему, что написано в интернете.
Ладно еще когда это постили исторические форумы - что, впрочем, уже само по себе оксюморон - но когда фейк начал разгонять "Пикабу", стало понятно, что фейк состоялся. Теперь в кэше это фото останется навечно, как бабушка Ксении Собчак.
К чему я, собственно, это?
А к силе интернета.
Если при помощи интернета можно разогнать фейк про бабушку Ксении Собчак, то давайте мы сможем и собрать денег для противодействия российской пропаганде на востоке Украины и дособрать таки Анне Домбровской необходимую сумму на печать и развоз по серой зоне украинских газет.
А поскольку аккаунт Анны фейсбук упорно блокирует, то реквизиты вот:
Приват 4149497800098552 Бурый
рубли: ЯД 410011099230845,
Сбербанк 4276620013898816
$ или €: перевод в Украину через MoneyGram на имя Vyacheslav Kazakov
PayPal: kottvc@gmail.com
Ну и, конечно же, максимальный репост максимально приветствуется.
Пусть Антон, наконец, обретет свою бабушку, а пропаганда зомбоящика обретет достойный отпор.
Спасибо.
А потом какой-то кекс исключительно ради троллинга взял, и написал, что это бабушка Ксении Собчак.
И все заверте...
Ведь, как мы с вами знаем из переписки Ленина с Бисмарком, люди сразу верят всему, что написано в интернете.
Ладно еще когда это постили исторические форумы - что, впрочем, уже само по себе оксюморон - но когда фейк начал разгонять "Пикабу", стало понятно, что фейк состоялся. Теперь в кэше это фото останется навечно, как бабушка Ксении Собчак.
К чему я, собственно, это?
А к силе интернета.
Если при помощи интернета можно разогнать фейк про бабушку Ксении Собчак, то давайте мы сможем и собрать денег для противодействия российской пропаганде на востоке Украины и дособрать таки Анне Домбровской необходимую сумму на печать и развоз по серой зоне украинских газет.
А поскольку аккаунт Анны фейсбук упорно блокирует, то реквизиты вот:
Приват 4149497800098552 Бурый
рубли: ЯД 410011099230845,
Сбербанк 4276620013898816
$ или €: перевод в Украину через MoneyGram на имя Vyacheslav Kazakov
PayPal: kottvc@gmail.com
Ну и, конечно же, максимальный репост максимально приветствуется.
Пусть Антон, наконец, обретет свою бабушку, а пропаганда зомбоящика обретет достойный отпор.
Спасибо.
Tags: Кафка больше ада!
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Кто на ком стоял? )
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https://escapistus.livejournal.com/2044945.html
Это немцы по своим архивам выяснили.
Вот это правильно. Там будут с таким удовольствием их использовать, что даже туалетную бумагу покупать не станут, хоть она и мягче.