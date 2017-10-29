Украинская бабушка Ксении Собчак

А все уже перепостили фотографию украинской бабушки Ксении Собчак? Там совершенно потрясающая история. Её зовут Феодосия. Фото сделано в 1944 году, и здесь ей 22 года. Она родилась в Дрозднях, это между Луцком и Ковелем, совсем Западная Украина. Родителей сослали в Сибирь, в колонию-поселение, за то, что имели батрачку. Батрачкой советские власти назвали девочку, которую они нашли на улице умирающей с голода, взяли в семью и вырастили наравне со своими детьми. Феодосию спрятали соседи и в Сибирь она не попала. В войну работала санитаркой и выступила с другими девчонками госпиталя с концертом перед бойцами 1-го Украинского фронта. Бойцы эти участвовали в освобождении Ровно, Луцка и Львова, а уже после капитуляции принимали участие в Пражской операции. Среди этих бойцов был дед, который родился по соседству, в Киверцах, но познакомились они уже после войны.Здесь все правда.Одно только "но".