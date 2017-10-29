starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Украинская бабушка Ксении Собчак
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starshinazapasa
October 29th, 15:21


А все уже перепостили фотографию украинской бабушки Ксении Собчак? Там совершенно потрясающая история. Её зовут Феодосия. Фото сделано в 1944 году, и здесь ей 22 года. Она родилась в Дрозднях, это между Луцком и Ковелем, совсем Западная Украина. Родителей сослали в Сибирь, в колонию-поселение, за то, что имели батрачку. Батрачкой советские власти назвали девочку, которую они нашли на улице умирающей с голода, взяли в семью и вырастили наравне со своими детьми. Феодосию спрятали соседи и в Сибирь она не попала. В войну работала санитаркой и выступила с другими девчонками госпиталя с концертом перед бойцами 1-го Украинского фронта. Бойцы эти участвовали в освобождении Ровно, Луцка и Львова, а уже после капитуляции принимали участие в Пражской операции. Среди этих бойцов был дед, который родился по соседству, в Киверцах, но познакомились они уже после войны.
Здесь все правда.
Одно только "но".


Это бабушка журналиста Антона Наумлюка. Который, собственно, и выложил у себя в фб эту фотографию.
А потом какой-то кекс исключительно ради троллинга взял, и написал, что это бабушка Ксении Собчак.
И все заверте...
Ведь, как мы с вами знаем из переписки Ленина с Бисмарком, люди сразу верят всему, что написано в интернете.
Ладно еще когда это постили исторические форумы - что, впрочем, уже само по себе оксюморон - но когда фейк начал разгонять "Пикабу", стало понятно, что фейк состоялся. Теперь в кэше это фото останется навечно, как бабушка Ксении Собчак.
К чему я, собственно, это?
А к силе интернета.
Если при помощи интернета можно разогнать фейк про бабушку Ксении Собчак, то давайте мы сможем и собрать денег для противодействия российской пропаганде на востоке Украины и дособрать таки Анне Домбровской необходимую сумму на печать и развоз по серой зоне украинских газет.
А поскольку аккаунт Анны фейсбук упорно блокирует, то реквизиты вот:

Приват 4149497800098552 Бурый
рубли: ЯД 410011099230845,
Сбербанк 4276620013898816
$ или €: перевод в Украину через MoneyGram на имя Vyacheslav Kazakov
PayPal: kottvc@gmail.com

Ну и, конечно же, максимальный репост максимально приветствуется.
Пусть Антон, наконец, обретет свою бабушку, а пропаганда зомбоящика обретет достойный отпор.
Спасибо.
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24 comments :
( 24 comments Leave a comment )
  • 1
proff_yanuck
2017-10-29 01:47 pm (UTC)
Батрачкой советские власти назвали девочку, которую они нашли на улице умирающей с голода, взяли в семью и вырастили наравне со своими детьми
-----------------------------------
Кто на ком стоял? )
(Reply) (Thread)
vadymukraine
2017-10-29 02:11 pm (UTC)
Хорошее дело (насчет газет) - поддержим!
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-29 02:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-29 02:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
ollo
2017-10-29 02:37 pm (UTC)
ну и что, какая разница чья это бабушка?
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gnus666
2017-10-29 02:49 pm (UTC)
Большая. РФ оккупирована хохлами.
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ollo
2017-10-29 02:53 pm (UTC)
да ну? А я не знал.
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gnus666
2017-10-29 02:59 pm (UTC)
Матвиенко, Бабченко, Полтавченко, Собчак, Белковский, Явлинский, Поклонская их тысячи.
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Ivan Mouravyeff
2017-10-29 03:06 pm (UTC)
Щас вам жидоеды расскажут, что это все евреи.
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gnus666
2017-10-29 03:08 pm (UTC)
Так они тоже криптохохлы из черты оседлости. Фридман например, их тысячи.
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ollo
2017-10-29 04:09 pm (UTC)
А они разве не русские все?
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bizon_2015
2017-10-29 02:45 pm (UTC)
Все это от того , что молодежи не хера делать. Был бы Сталин, все эти недоумки 25+ херачили бы по 2 смены на заводе и на эти истории сил бы не было.
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chlorian
2017-10-29 03:25 pm (UTC)
Один ты сидел бы в бложиках чатился.
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bizon_2015
2017-10-29 03:39 pm (UTC)
Туп ты, хотя обходчик.
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gnus666
2017-10-29 02:47 pm (UTC)
Посмотри Вики, хохлушка без вариантов.
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metromaxi
2017-10-29 02:59 pm (UTC)
а вопрос, как бабушка ксении собчак одновременно является бабушкой и Наумлюка? Они родственники?
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dimintc
2017-10-29 03:46 pm (UTC)
они однофамильцы
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dka
2017-10-29 03:04 pm (UTC)
Хотел кинуть вам 1000 на сбер, но банк просит еще срок действия карты и cvc номер. Напишите их пожалуйста.
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cumpol
2017-10-29 03:05 pm (UTC)
Изящный поворот. Начал с бабушки, а затем протянул руку. Ладонью вверх... Украинских-то газет там уже давно ждут...
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-10-29 03:49 pm (UTC)
Да, холодает, печки растапливать надо.
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Ivan Mouravyeff
2017-10-29 03:05 pm (UTC)
Вы, Аркадий, самые топовые строки рейтинга ЖЖ занимаете. При 5-то комментариях. Либо вы популярны, либо ЖЖ загибается — и то и то, кстати, хорошо.
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Агриппина Несмеянова
2017-10-29 03:37 pm (UTC)
ну надо же! А я ,признаться, прочитав первые строки, подумала- до чего ж Ксюха на бабушку похожа!
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escapistus
2017-10-29 03:42 pm (UTC)
Аркадий, из переписки Ленина с Бисмарком следует, что никакой Пражской операции Красная армия не проводила. Прагу освобождала от немцев 1-я дивизия РОА генерала Буняченко, заместителя Власова. Который, кстати, и сам оказался не предателем, а разведчиком. И в плену выполнял задание Сталина по срыву мобилизации населения оккупированных территорий на борьбу с большевизмом. А там, по разным данным, находилось от 60 до 80 млн. человек. Подробнее, если вам интересно:

https://escapistus.livejournal.com/2044945.html

Это немцы по своим архивам выяснили.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-10-29 03:48 pm (UTC)
"дособрать таки Анне Домбровской необходимую сумму на печать и развоз по серой зоне украинских газет. "

Вот это правильно. Там будут с таким удовольствием их использовать, что даже туалетную бумагу покупать не станут, хоть она и мягче.
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