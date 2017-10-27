starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Послание потомкам
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starshinazapasa
October 27th, 8:16

В Биробиджане решили открыть капсулу с посланием потомкам, заложенную в 1967 году в пьедестале памятника Герою Советского Союза Иосифу Бумагину. После вскрытия монумента выяснилось, что капсула отсутсвует. Первой версией была кража, но после расследования выяснилось, что её уже извлекали в 2000 году во время миллениума, но где она теперь, никто не знает. Торжественный митинг перенесен. Записей вскрытия также не осталось - они переданы в Госархив. Что было в послании, остается неизвестным.

Ну, что вы прям как дети малые, друзья мои. Что было в послании, что было в послании. Давайте я вам расскажу, что там было.
"Дорогие наши потомки. Пишут вам пионеры 1967 года. В этом году мы отмечаем шестилетие полета первого человека в Космос. Надеемся, в прекрасном коммунистическом будущем страна советов по прежнему является лидером в космической области. Как мы завидуем вашим базам на Луне и на Марсе! Как мы зави....
Что? Кто-о-о пло-о-оская? Премия за фильм о плоской Земле в номинации "просвещение"? Попы окропляют ракеты ладаном? "Ангара" не влезла в построенный для неё ангар? Разворовали деньги на постройку космодрома "Восточный"? После наводнения по Биробиджану проплыла первая ступень баллистической ракеты? Да вы чего там, сдурели все что ли?
Простите, вырвалось...


Ладно, продолжим. Надеемся, что в вашем светлом будущем по прежнему крепится братство советских народов, сплоченное...
Что-о-о-о? С кем воюете? Захватили Грузию, Молдову и Украину? Штурмуете Донбасс? Отправляете наемников убивать украинцев? Да вы что там, все ааахххууеее....
Извините. Итак, в этом году мы отмечаем двадцатидвухлетие окончания самой страшной войны. Мы все потеряли в этой войне своих близких - отцов, матерей, дедов. Надеемся, что в вашем светлом будущем...
Что, блядь? Что вы можете повторить, идиоты? Миллионы смертей? Уничтоженные полмира? Какой "На Берлин"? Какой "Трофей" на "Мерседесе"? Какой, блядь, байкер Хирург на американском Харлее, устраивающий мотопробег под иконами? Какое освящение кадилом ракеты "Сатана"? Какие, блин, иконы с портретом Сталина? Какие еще фальшивые ветераны, белоказаки с медальками и попы в рясах на параде? У вас что там, психиатрию отменили? Вы вообще там все что ли ахххууу....
Ладно. Хорошо. Ок. Ну, по крайней мере, вы хотя бы не знаете голода. Уверены, у вас всего вдоволь и в любой момент вы можете выбрать...
Какие, блядь, помидоры вы тракторами давите, идиоты? Каких, блядь, гусей сжигаете? Какие, блядь, польские яблоки? Какие уголовные дела за сыр и ветчину???? Вы что там, вообще все....
Хорошо. Ладно. Все ясно. Кажется, мы понимаем.
Итак, дорогие наши потомки, вот наше вам послание в ваше счастливое будущее (свят-свят-свят)
Воруйте. Убивайте. Давите гусей - по пионерски, по коммунистически, с большевистским задором! Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Завоевывайте соседние страны. Поклоняйтесь портрету государя нашего коммунистического Императора Николая Второго. Жгите кинотеатры. Громите выставки. Молитесь богу. И яхте Патриарха. Облетайте с иконой Сталина лесные пожары. Просрите Космос! И вообще всё! Нам нет преград! На суше и на море. Скатывайтесь в средневековье. Пейте мочу, смотрите Малахова, лечитесь мощами, целуйте святые трусы умершего триста лет назад мужика, устраивайте молебен за запрет майнинга биткоинов. Засовывайте огурцы в задницу. Глушите бояру. Возводите из говна петухов и танки. Передайте церкви Исаакий, ХСС, все деньги и последние штаны. Богохульниц сажайте. А лучше побивайте камнями. Как это завещано священным писанием "Краткая История КПСС". Смогите развязать третью мировую. Мы верим в вас, наши счастливые потомки!
И, да, все верно, земля плоская. Гагарин сказал.
С коммунистическим приветом, ваши пионеры шестидесятых.
Мы счастливы, что вы живете по заветам Ильича!
Спасибо, что обратно насрали.
Будь готов!"

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо



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35 comments :
( 35 comments Leave a comment )
tequillerboy
2017-10-27 05:29 am (UTC)
Что-то мне подсказывает, что власть в большинстве это как раз то поколение, которое в детстве эти капсулы запихивало. Подросли, дома в Майами прикупили и хихикают.

Edited at 2017-10-27 05:29 am (UTC)
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Grohott
2017-10-27 01:19 pm (UTC)
Примерно так, да. Друг в питерском универе с Сергеем Ивановым учился, который был рукадминпрез и обороной. Он ярым битломаном тогда был, грит. Медвед фанат Deep Purple. Хотя бы поэтому построение православного паханата здесь невозможно.
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shultz_flory
2017-10-27 05:41 am (UTC)
А слабо сейчас написать послание потомкам и замуровать под Северо-Западной хордой? У меня вот даже идей никаких.
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dimintc
2017-10-27 06:17 am (UTC)
шедеврально!
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livejournal
2017-10-27 06:32 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-10-27 06:32 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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harbinger001
2017-10-27 06:37 am (UTC)
Отлично! С добрым утром.

Edited at 2017-10-27 06:37 am (UTC)
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hentai_hunter
2017-10-27 07:17 am (UTC)
Текст классный С:
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Отлично Аркадий

Александр Салов
2017-10-27 07:37 am (UTC)
И очень эффективно как вижу зажигает пердаки(так по моему говорят) определенной категории посетителей Вашей странички, которые ходят сюда на работу.
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yyyk
2017-10-27 07:38 am (UTC)
Первое, о чём бы написали в 1967-м это о 50-летии революции. И больше всего бы удивились тому, что просрали социализм. Всё остальное уже закономерно вытекает из этого.

Edited at 2017-10-27 07:39 am (UTC)
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extrimbiz
2017-10-27 07:38 am (UTC)
Эмоций много, смысла мало. Плоская земля - это нормальное явление, особенно если вспомнить про 95%
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aurora_hws
2017-10-27 08:04 am (UTC)
Аааааа!Суууупер!)
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rus_sumer
2017-10-27 08:05 am (UTC)
Скажите, а правда что Путина засунут в кремлёвскую стену рядом с Гагариным? Там сейчас какую-то дыру долбят.
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d0ct0rlecter
2017-10-27 09:26 am (UTC)
Накати боярки и забей!
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