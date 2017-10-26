starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Всё правильно
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starshinazapasa
October 26th, 13:30

Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию. «Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников, буду вооружать редакцию. Мы пережили множество покушений. Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу, официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

В "Новой газете" я проработал лет семь. За эти семь лет я Дмитрию Муратову выгрыз весь мозг насчет самообороны. Я эту тему начинал при каждой встрече и достал Дмитрия Андреевича до такой степени, что он уже в коридоре на другую сторону переходил, когда меня видел.
"Новая" тогда из себя представляла тоже проходной двор с двумя вахтершами на охране. И этим пользовались. В редакцию приносили дохлого осла уши в коробочке, националисты принесли проткнутую ножом дохлую крысу с угрозами, что так будет со всеми - и эти угрозы я, например, рассматривал как реальные, потому что наци тогда активно поддерживались Кремлем, были очень активны и убивали направо и налево - присылали пакеты с белым порошком, пару раз непосредственно в саму редакцию заходили провокаторы - слава богу никого не убили - а НОД митинговал под окнами через день.
Это не считая портретов шести убитых сотрудников, которые висят в зале для планерок, нападения на Лену Костюченко, Лену Милашину, Юлию Латынину и так далее.
Вот чего я никогда никак не мог понять - делать расследования про бандитов, убийц и людоедов, про похищения и пытки, мешать гигантским финансовым потокам, а потом безоружным выходить в ночь и в одиночку ехать домой за город на электричке. У вас тут что, клуб смоубийц?
Я предлагал купить хотя бы несколько стволов хотя бы трем-пяти сотрудникам, прогнать их через обучение и сделать некое подобие группы самообороны в очередной нештатной ситуации.
Видимо, именно это и будет сделано.


Что ж. Лучше поздно, чем никогда. Хоть и через пять лет.
Все правильно делаешь, Дмитрий Андреевич. Не слушай никого, кто несет хрень про "журналист не может брать в руки оружие". Эти люди либо идиоты, не понимающие смысла фразы, либо... нет, просто идиоты.
Защита своей жизни - важнейшая и первейшая обязанность каждого индивида. И в первую очередь - именно его и только его. Особенно в ситуации не то, что отсутствующего государства, а государства-подстрекателя.
Про развоз еще только не забудьте. Купите уже, наконец, какую-нибудь ладу-седан-баклажан с водителем-мужиком, который женщин будет довозить вечерами до дома. До квартиры, а не до подъезда.
Да, это не панацея. Но это снижает риски. Совершенно незачем играть в повышенную виктимность.
Понятно, что гарантии не дает даже танковая дивизия. У Украины вот было полно танков, например. Но владение оружием отсекает идиотов. Если ты знаешь, что человек вооружен, тебе требуется совсем другой уровень покушения на него. А это совсем другие деньги. Совсем другие задачи. Совсем другой уровень их решения. Совсем другие проблемы. Избить в подворотне или расстрелять из снайперской винтовки - совсем разный уровень поставленных задач. Девяносто процентов неадекватов знание о том, что жертва вооружена, отсечет тут же. Группа реагирования и банально закрытая дверь на "Эхе" - и Таня вела бы сейчас эфиры, а не лежала с трубкой в горле в Склифе.
Все правильно делаете, коллеги.
Наконец-то.


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25 comments :
( 25 comments Leave a comment )
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ddnorth
2017-10-26 10:34 am (UTC)
Ирек уже давно в кевларовых трусах ходит...
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gdubrovina
2017-10-26 10:37 am (UTC)
И женщин проучить , чтобы впредь были разборчивыми
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pashekot
2017-10-26 12:26 pm (UTC)
чёйто? Какие проблемы там у женщин?
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gdubrovina
2017-10-26 12:37 pm (UTC)
Спросите у Лимонова , он знает
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pashekot
2017-10-26 12:45 pm (UTC)
При чём тут Лимонов?
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gdubrovina
2017-10-26 12:48 pm (UTC)
Он написал , что маньяк и жертва были знакомы
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pashekot
2017-10-26 12:57 pm (UTC)
Ну так зачем тогда про разборчивость говорить? Пусть это Лимонов фантазирует
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opossum
2017-10-26 01:48 pm (UTC)
Лимонов бы постыдился (хотя о чем я...) писать "Слухи гудят"; это называется "в бане рассказали", и цена этому соответствующая.

Ну а с вашей стороны несколько странно подавать эту информацию как "написал , что маньяк и жертва были знакомы".
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gdubrovina
2017-10-26 01:51 pm (UTC)
Поверила Лимонову , но и чуйка подсказывает , что у маньяка были иные цели и мотивы чем навредить Эхо .
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dmitriykrilov
2017-10-26 02:20 pm (UTC)
Ага, через телепатический контакт.
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conti_nues
2017-10-26 02:31 pm (UTC)
Лимонов знает не только про женщин....
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gdubrovina
2017-10-26 02:33 pm (UTC)
Звучит правдиво .
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Grohott
2017-10-26 10:38 am (UTC)
Да, режим-то не рассасывается, саспенс нагнетает, идиотов много - вооружайся, кто может.
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superherr
2017-10-26 10:42 am (UTC)
Надо каждому журналисту выдать по гранаде РГД-5.
То-то будет веселуха!
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aleks_mar
2017-10-26 12:43 pm (UTC)
и заряд самоподрыва))
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greywildcat
2017-10-26 10:49 am (UTC)
Жвачкоплюи. Сильно поможет, ага.
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Grohott
2017-10-26 11:39 am (UTC)
Движуха лучше, чем недвижуха. Сами тренировки и прочая подготовка изменят мозги, подготовят к необычным ситуациям.
От всего вообще защититься невозможно, это ясно, тем более, что появились всякие кремлёвские повара со своими военными компаниями и боевыми отравляющими веществами. Но всё равно шансов больше.
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Всё почти правильно

tellepuz
2017-10-26 11:42 am (UTC)
Но в нашей стране применение оружия для самообороны равносильно самоубийству. Посадят обязательно, будь хоть сто раз прав!
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oldfellowhank
2017-10-26 12:06 pm (UTC)
Условного сантехника Федю Пупкина, скорее всего, посадят. А журналиста "Новой", возможно, отобьют. Но у журналистов и риски выше. На мой взгляд, всё лучше, чем ножом по горлу
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warlohz
2017-10-26 11:57 am (UTC)
Аркадий, рекомендуйте Муратову просто спасаться. Мордор ни перед чем не остановится, чтобы загнать слово правды изо рта в задницы правдолюбов... Так что - либо рот на замок, либо попу - в горсть, и за вами следом, Аркадий.
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prazskijpoet
2017-10-26 12:20 pm (UTC)
Бухать меньше надо, уже хорошо
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nmakeeva_photo
2017-10-26 12:42 pm (UTC)
Запасаюсь попкорном. И у меня есть на то причины! ;)))
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jack8merkin
2017-10-26 01:26 pm (UTC)
ВНЕЗАПНО оказалось, что жизнь журналистов так же подвержена опасности, как и жизнь людей других профессий, а если учесть особенности их работы, то и сильнее.
ВНЕЗАПНО оказалось, что для обеспечения безопасности надо предпринимать какие-то меры в виде хотя бы запертых дверей и пропускного режима, который предположительно позволит отсечь хотя бы граждан Израиля, которым голову затуманила пропаганда по Израиль-ТВ.
ВНЕЗАПНО оказалось, что Венедиктов (как и многие другие) на эту безопасность забил болт.
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Отстрел майдаунов
2017-10-26 02:07 pm (UTC)
Странно, что не появилось аналогичных рекомендаций украинским журналистам после убитых Шеремета и Бузины. Помнится, там было даже "понимание мотивов убийц". Либералы такие либералы ))
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c0nsp1racy
2017-10-26 02:54 pm (UTC)
Новый сектор какой-то .
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