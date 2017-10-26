Всё правильно

Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию. «Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников, буду вооружать редакцию. Мы пережили множество покушений. Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу, официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

В "Новой газете" я проработал лет семь. За эти семь лет я Дмитрию Муратову выгрыз весь мозг насчет самообороны. Я эту тему начинал при каждой встрече и достал Дмитрия Андреевича до такой степени, что он уже в коридоре на другую сторону переходил, когда меня видел.

"Новая" тогда из себя представляла тоже проходной двор с двумя вахтершами на охране. И этим пользовались. В редакцию приносили дохлого осла уши в коробочке, националисты принесли проткнутую ножом дохлую крысу с угрозами, что так будет со всеми - и эти угрозы я, например, рассматривал как реальные, потому что наци тогда активно поддерживались Кремлем, были очень активны и убивали направо и налево - присылали пакеты с белым порошком, пару раз непосредственно в саму редакцию заходили провокаторы - слава богу никого не убили - а НОД митинговал под окнами через день.

Это не считая портретов шести убитых сотрудников, которые висят в зале для планерок, нападения на Лену Костюченко, Лену Милашину, Юлию Латынину и так далее.

Вот чего я никогда никак не мог понять - делать расследования про бандитов, убийц и людоедов, про похищения и пытки, мешать гигантским финансовым потокам, а потом безоружным выходить в ночь и в одиночку ехать домой за город на электричке. У вас тут что, клуб смоубийц?

Я предлагал купить хотя бы несколько стволов хотя бы трем-пяти сотрудникам, прогнать их через обучение и сделать некое подобие группы самообороны в очередной нештатной ситуации.

Видимо, именно это и будет сделано.

Что ж. Лучше поздно, чем никогда. Хоть и через пять лет.

Все правильно делаешь, Дмитрий Андреевич. Не слушай никого, кто несет хрень про "журналист не может брать в руки оружие". Эти люди либо идиоты, не понимающие смысла фразы, либо... нет, просто идиоты.

Защита своей жизни - важнейшая и первейшая обязанность каждого индивида. И в первую очередь - именно его и только его. Особенно в ситуации не то, что отсутствующего государства, а государства-подстрекателя.

Про развоз еще только не забудьте. Купите уже, наконец, какую-нибудь ладу-седан-баклажан с водителем-мужиком, который женщин будет довозить вечерами до дома. До квартиры, а не до подъезда.

Да, это не панацея. Но это снижает риски. Совершенно незачем играть в повышенную виктимность.

Понятно, что гарантии не дает даже танковая дивизия. У Украины вот было полно танков, например. Но владение оружием отсекает идиотов. Если ты знаешь, что человек вооружен, тебе требуется совсем другой уровень покушения на него. А это совсем другие деньги. Совсем другие задачи. Совсем другой уровень их решения. Совсем другие проблемы. Избить в подворотне или расстрелять из снайперской винтовки - совсем разный уровень поставленных задач. Девяносто процентов неадекватов знание о том, что жертва вооружена, отсечет тут же. Группа реагирования и банально закрытая дверь на "Эхе" - и Таня вела бы сейчас эфиры, а не лежала с трубкой в горле в Склифе.

Все правильно делаете, коллеги.