Жизнь в Мордоре.

Чтобы попасть в здание Радио "Свободы" в Праге, нужно пройти четыре периметра охраны. Первый - еще на улице. Пуленепробиваемое стекло, за которым вооруженный охранник. Бронированная запертая на невскрываемый замок дверь. Даешь паспорт в лоток. Проверяет. Впускает внутрь КПП. Это - второй периметр. Заходишь, дверь за тобой закрывается. Два-три вооруженных охранника. Как минимум один из-за того же бронестекла наблюдает за происходящим. Рамки. Досмотр. Сканер взрывчатых веществ. Охрана вооружена. Боевым оружием. "Глоки", если не ошибаюсь. Если все в порядке, за тобой приходит сотрудник, который заказал на тебя пропуск и тебя выпускают из КПП. Вход в само здание радиостанции

- третий периметр. Меня поразила дверь. Её толщина. Сантиметров пятнадцать, наверное. Я таких никогда не видел. За дверью - снова охана за стеклом, еще раз рамки, еще раз проверка паспорта. И только после этого вас впустят за четвертый периметр - турникеты и еще одну толстую дверь.

Если вы идете в составе гостевой группы, то, прошу прощения, без сопровождающего вам запрещено даже сходить в туалет. Я сейчас серьезно. Вас доведут до туалета, подождут снаружи, потом проведут обратно.

Всё это не выглядит ни смешным, ни чрезмерным. После одиннадцатого сентября Госдеп сделал выводы и чрезвычайно усилил охрану всех своих зарубежных миссий. На "Свободу" не то, что с ножом - я думаю, даже с гранатометом не пробиться. Люди осознали, что реальность изменилась, и сделали выводы из этих новых изменившихся обстоятельств.

Что меня всегда поражает в России - так это упорное нежелание воспринимать реальный мир. Какая-то прям навязчивая тяга делать вид, что мы живем еще в относительно более-менее нормальных условиях.

Заниматься чем угодно, писать и обсуждать что угодно, всякую десятистепенную неважную невыносимую херню. Про какие-то, блин, "выборы". Про Ксению Собчак. Её поллитехнологов. Харви, блин, Вайнштейна. Про что угодно еще. И упорно закрывать глаза на главное.

Реальность - изменилась. Жизнь - изменилась. Гибридная война началась. И редакции оппозиционных СМИ - это точки применения насилия в этой гибридной войне.



Почему вы так настойчиво не дорожите своей жизнью, коллеги? Почему вы так упорно стараетесь делать вид, что все еще не так плохо и можно продолжать жить, как раньше? Ну, с некими небольшими оговорками.

В этот раз на почве зомбоящика свихнулся один псих с телепатией в голове, а если завтра вы достанете какого-нибудь очередного путинского повара окончательно и к вам придут какие-нибудь "сорок сороков" с битами?

Я в России боялся не столько обысков с космонавтами, сколько именно вот таких вот поломуных, которым зомбоящик со скрепами свихнул мозги окончательно. Потому что не знаешь, какой очередной псих на какой очередной якорь среагирует. Какого идиота ты возбудишь своим очередным постом. Что ему там покажут по телевизору и что у него от этого очередного сюжета в башке переклинит.

Кровавая гэбня - это в России сейчас вторая проблема. А первая - это то, что вы живете теперь в стране, главной идеологией которой стала ненависть и агрессия, в стране, количество неадекватов в которой упорно ползет вверх и где официальная власть этих неадекватов только разжигает и раз за разом показывает им ваши портреты с подстрекательством - иди, расправься с предателем, избей, убей, освободи страну от нечисти.

Почему в этих условиях вы так упорно не хотите защищать свою жизнь и обсуждаете тексты плакатов, вместо того, чтобы обсуждать ТТХ оружия самообороны?

Работодатель болт забил на вашу безопасность и ему плевать, что редакция - проходной двор? Ну организуйтесь вы сами. Скиньтесь деньгами и установите бронированную дверь. Купите хотя бы газовые баллончики. Они эффективны. Это вот вчера было доказано. Устройте забастовку. Не будем работать, пока на входе не будут сидеть два здоровых амбала с берданками. Купите троим сотружникам травматы, чтобы в редакции всегда была группа быстрого реагирования. Наймите Дядю Васю с ладой седан на вечерний развоз. Чтобы хотя бы женщины в темноте после эфира не спускались по одиночке в подземный переход. Ну из "Эха" вечерами после эфира реально же страшно выходить. Ты в прямом эфире, ты засвечен, ты говоришь - вот моя геолокация и время, я здесь. Сходите на курсы самообороны, где вас научат хотя бы азам - как контролировать пространство. У меня вот после войны двадцать лет прошло - а я до сих пор в кафе сажусь за столики спиной к стене лицом ко входу. Купите хотя бы кевларовые бронежилеты. Закажите на амазоне кепки с титановыми вставками.

Неудобно? Придется менять жизнь и привычки?

Ну, так она и так изменилась. Реальность - изменилась.

Почему вы так упорно пытаетесь закрывать глаза на это и всё обсуждаете Ксюшу Собчак, вместо того, чтобы понять - гибридная война - это и про вас тоже, и вы теперь в реалиях этой войны, на которой мощнейшая машина пропаганды в истории человечества натравливает на вас неадекватов и психов всех мастей?

Этот полоумный не пошел же резать кого-то на "Первый" канал или ВГТРК. Он пошел на "Эхо".

Защищать свою жизнь и здоровье - первейшая обязанность каждого индивидуума.

Придется изменить свою жизнь, таскать с собой тяжелую неудобную штуку, входить в подъезд по предварительному звонку домой, в метро стоять так, чтоб не столкнули на рельсы и вообще сделать жизнь менее комфортной? Ну, таки да, придется. Вы ж когда едете в командировку на войну, не говорите - ой, бронежилет это неудобно, я привык без него.

Ну так осознайте главное - привыкать к нему пора уже и в России. И не сегодня стало пора. Давно уже. Несколько лет как.

В Украине вот сейчас, например, бум курсов самообороны. Люди осознали изменившуюся реальность и пошли учиться защищать себя сами.

Почему вы никак не можете принять эту новую реальность?

Те, кто меня знает, подтвердят - я всем мозг выклевал про обеспечение безопасности. Со мной уже пить перестали, потому что я каждый разговор сводил к этой теме. Меня уже за параноика держать стали.

Ну, и? Лучше стало от этой легкомысленности?

А ведь это только начало. Дальше будет хуже.

Осознайте это уже, наконец.

Собственно, это касается не только журналистов.

А вообще всех.

Реальность - изменилась.

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