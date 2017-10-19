Про Ксению Собчак

Блин, все это обсуждается всерьез! Вот лента сейчас на полном серьезе обсуждает эти "выборы".
Выборы. В России. Карл.
На полном серьезе приглашается политтехнолог, продвигавший Ангелу Меркель, Барака Обаму и Берни Сандерса!
На полном серьезе будут вбухиваться лямы баксов, собираться сотни тысяч подписей, разрабатываться стратегии, создаваться штабы, вестись агитация и прочее и прочее.
Люди на полном серьезе потеряли связь с реальностью и пошли участвовать в виртуальной имитации с таким рвением, как будто все это происходит взаправду! Люди всерьез обсуждают что-то про «выборы» на семнадцатом году правления Путина, который их уже четыре раза на резьбе крутил как хотел и в пятый достиг наивысшего пика мастерства в этом своем умении!
Вот скажите мне: положа руку на сердце - вы вот прям действительно на полном серьезе верите, что если вместо Собчак будет Алексей Навальный, то человек, развязавший три войны, убивающий оппонентов и перебежчиков, строящий власть на приближенных бандитах и убийцах, повязанный международными преступлениями, "Боингом" и гигантскими, невообразимыми ярдами баксов - действительно на полном серьезе отдаст вам власть в результате опускания листка бумаги в тумбочку с прорезью? Рили?
Обычная логика реального мира подсказывает - для того, чтобы участвовать в выборах, эти выборы нужно завоевать. Выборы - это не просто голосование. Выборы - это возможность регистрировать партии. Возможность выдвигаться. Это свободные СМИ. Это равный доступ к СМИ. Это работающие институты судов, милиции и прокуратуры. Это наблюдатели. Это равное отношение закона ко всем. И только в последнюю очередь - честное прозрачное голосование.
Ничего этого в России нет. Ни-че-го.
О каких «выборах» вообще идет речь?
Все решаться будет на улицах. Только на улицах и исключительно на улицах.
Точность формулировок. То, о чем я талдычу годами. Это не выборы. Это очередная спецоперация по сохранению власти узурпатора.
То есть алгоритм прост до банальности - сносим узурпатора, создаем институт свободных выборов и дальше выдвигаемся кто хочет, как хочет, куда хочет и за кого хотим голосуем.
Казалось бы, да.
Но нет.
Это еще одно «то, о чем я талдычу годами». Искусство грамотно закрывать глаза. Искусство всячески стараться не видеть правду. Не видеть реального положения вещей. Потому что реальное положение вещей требует реальных действий. А ведь так комфортно в своей зоне комфорта…
Нам кинули возможность поиграться в имитацию выборов, как дураку пивную пробку - ну, что ж, давайте в неё играться и делать вид, что мы не дурак. И пытаться не замечать гомерического хохота, исходящего сверху. От взрослых дядь, хозяев пробки.
В общем, друзья мои. Мораль моя предельно проста.
Вы можете выдвинуть хоть Ксению Собчак, хоть Юлию Навальную, хоть Махатму Ганди, хоть Леха Валенсу, хоть Елену Беркову, Хоть Лесю Рябцеву, хоть Свету Курицину - результат будет один.
Царем у вас все равно будет Путин.
Играйтесь, чо.
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Спасибо
Каждому во что-нибудь хочется верить. Вот, к примеру, почти каждый алкоголик на ФБ и в ЖЖ верит в то, что он проживет до 90 лет, как Черчилль.
Пелевин еще когда все это растолковал:
Блядских.
умныйудачливый бизнесмен.
И печальный. :(
Edited at 2017-10-19 02:06 pm (UTC)
развязал три войны