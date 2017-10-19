starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Про Ксению Собчак
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starshinazapasa
October 19th, 15:46
Не знаю, я вот обеими руками поддерживаю выдвижение Ксении Собчак. Наконец-то у россиян будут достойные кандидаты. Достойные россиян, я имею в виду. Выбор из подполковника КГБ и ведущей «Дома-2» - да это просто кристаллизованная суть России! Недонаполеон и блондинка в шоколаде. Мания величия и пошлость. Никогда низы и верхи еще не были так органичны.
Если к этому прибавить, что одна идет по предварительному сговору со вторым в имитации с заведомо известным концом - так квинтэссенция сегодняшнего дня получается вообще полной.
Жаль, конечно, что в этом спектакле не будут участвовать такие замечательные потенциальные президенты как Леся Рябцева и Светлана Курицина. Я перфекционист и всегда стремлюсь к цельности картины. Цирк должен быть полным. Яровая, Мизулина, Мединский, Милонов, Валуев, Матвиенко, Поклонская - и над всем этим Президент Ксения Анатольевна. Ну хорошо же. Но на безрыбье и так сойдет.
Кстати говоря, при грамотном подходе Ксения Анатольевна может набрать совсем немаленький процент голосов.
Во-первых, как ни крути, но Ксения Анатольевна однозначно возьмет на себя значимую долю оппозиционных голосов. Возьмет, возьмет. Вы сейчас пошумите, друзья мои, повозмущаетесь, постебетесь, а потом все равно пойдете и поставите галочку за неё. Потому что других вариантов вам просто не оставили.
Во-вторых, её популярность среди прослойки электората - зрителей «Дома-2» - реально высока. О, не надо их недооценивать. Их много. Их очень много. Их миллионы. Десятки миллионов. Недаром эта смесь пошлости, нравственной идиотии и душевного стриптиза была так популярна на протяжении десятилетия. Потому и страна такая. Так что кандидат вполне отвечает запросам.
Ну и, в-третих, заявленная Собчак стратегия «кандидат против всех». Вот это и правда блестящий ход. Вот прям стопроцентное попадание. Действительно - хотите клоунады, ну нате тогда вам мою галочку в квадратике «Собчак». История уже знает примеры, как подобным образом мэрами городов становились котики, козлики, собачки и ослики.
Так что хайп обещает быть зачетным. Сдается мне, это будет знатная комедия.
Но вот что действительно вызывает недоумение…

Блин, все это обсуждается всерьез! Вот лента сейчас на полном серьезе обсуждает эти "выборы".
Выборы. В России. Карл.
На полном серьезе приглашается политтехнолог, продвигавший Ангелу Меркель, Барака Обаму и Берни Сандерса!
На полном серьезе будут вбухиваться лямы баксов, собираться сотни тысяч подписей, разрабатываться стратегии, создаваться штабы, вестись агитация и прочее и прочее.
Люди на полном серьезе потеряли связь с реальностью и пошли участвовать в виртуальной имитации с таким рвением, как будто все это происходит взаправду! Люди всерьез обсуждают что-то про «выборы» на семнадцатом году правления Путина, который их уже четыре раза на резьбе крутил как хотел и в пятый достиг наивысшего пика мастерства в этом своем умении!
Вот скажите мне: положа руку на сердце - вы вот прям действительно на полном серьезе верите, что если вместо Собчак будет Алексей Навальный, то человек, развязавший три войны, убивающий оппонентов и перебежчиков, строящий власть на приближенных бандитах и убийцах, повязанный международными преступлениями, "Боингом" и гигантскими, невообразимыми ярдами баксов - действительно на полном серьезе отдаст вам власть в результате опускания листка бумаги в тумбочку с прорезью? Рили?
Обычная логика реального мира подсказывает - для того, чтобы участвовать в выборах, эти выборы нужно завоевать. Выборы - это не просто голосование. Выборы - это возможность регистрировать партии. Возможность выдвигаться. Это свободные СМИ. Это равный доступ к СМИ. Это работающие институты судов, милиции и прокуратуры. Это наблюдатели. Это равное отношение закона ко всем. И только в последнюю очередь - честное прозрачное голосование.
Ничего этого в России нет. Ни-че-го.
О каких «выборах» вообще идет речь?
Все решаться будет на улицах. Только на улицах и исключительно на улицах.
Точность формулировок. То, о чем я талдычу годами. Это не выборы. Это очередная спецоперация по сохранению власти узурпатора.
То есть алгоритм прост до банальности - сносим узурпатора, создаем институт свободных выборов и дальше выдвигаемся кто хочет, как хочет, куда хочет и за кого хотим голосуем.
Казалось бы, да.
Но нет.
Это еще одно «то, о чем я талдычу годами». Искусство грамотно закрывать глаза. Искусство всячески стараться не видеть правду. Не видеть реального положения вещей. Потому что реальное положение вещей требует реальных действий. А ведь так комфортно в своей зоне комфорта…
Нам кинули возможность поиграться в имитацию выборов, как дураку пивную пробку - ну, что ж, давайте в неё играться и делать вид, что мы не дурак. И пытаться не замечать гомерического хохота, исходящего сверху. От взрослых дядь, хозяев пробки.
В общем, друзья мои. Мораль моя предельно проста.
Вы можете выдвинуть хоть Ксению Собчак, хоть Юлию Навальную, хоть Махатму Ганди, хоть Леха Валенсу, хоть Елену Беркову, Хоть Лесю Рябцеву, хоть Свету Курицину - результат будет один.
Царем у вас все равно будет Путин.
Играйтесь, чо.



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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
57 comments :
( 57 comments Leave a comment )
tequillerboy
2017-10-19 12:52 pm (UTC)
Вот скажите мне: положа руку на сердце - вы вот прям действительно на полном серьезе верите...

Каждому во что-нибудь хочется верить. Вот, к примеру, почти каждый алкоголик на ФБ и в ЖЖ верит в то, что он проживет до 90 лет, как Черчилль.
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Пелевин еще когда все это растолковал:

stainlesstlrat
2017-10-19 01:11 pm (UTC)
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andpierrot
2017-10-19 12:53 pm (UTC)
перефразируя товарщиа Ленина - каждая блядь может принять участие в выборах.
Блядских.
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antshadow
2017-10-19 12:57 pm (UTC)
Они пусть косяком идут, а я на этот раз дома останусь.
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antshadow
2017-10-19 12:56 pm (UTC)
Нет, не пойду, не поставлю и обсуждать её не буду. А вменяемым политикам готовиться к нормальным выборам нужно постоянно, не важно, когда они будут и к чему приведут - это я уже о Навальном.
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warlohz
2017-10-19 02:42 pm (UTC)
Это Навальный - вменяемый политик?! А сколько у него денег?)) Если есть - пусть покажет. если такой демократичный и умный удачливый бизнесмен.
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kremlgaz
2017-10-19 12:56 pm (UTC)
А почему не Кони? Кони тоже выросла на руках у Путина.
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antshadow
2017-10-19 12:59 pm (UTC)
Кони уже всё - в 2014, перед самой политической карьерой.
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try_out
2017-10-19 12:56 pm (UTC)
Лично у меня есть крохотная искорка надежды, что выборы станут бикфордовым шнуром. Что вот проголосует большинство за Лёху или Ксюху, а припишут всё Вове. И вот тут что-нибудь начнёт происходить. От полной безнадёжности ситуации мне остаётся надеяться только на это.
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Ваши документики!
2017-10-19 01:44 pm (UTC)
А как ты узнаешь, что проголосовали за Ксюху, если всё припишут Вове? Ты наверное долбайоп?
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shultz_flory
2017-10-19 12:58 pm (UTC)
Ну что вы кипятитесь? Все и так прекрасно понимают, что выберут Вову.
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antshadow
2017-10-19 12:59 pm (UTC)
Чаушеску тоже ни разу не проиграл на выборах.
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thunderozzz
2017-10-19 01:09 pm (UTC)
Вывод правильный.
И печальный. :(
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Grohott
2017-10-19 01:27 pm (UTC)
Пускай Ксения Анатольевна сначала за кадровую политику папеньки ответит.
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skribacov
2017-10-19 01:37 pm (UTC)
А кем себя считает афтар, если не россиянином?
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Ваши документики!
2017-10-19 01:42 pm (UTC)
Ксения молодец. Успешная и богатая, умеет делать разные проекты, умеет отвечать за дела и за базар. Яркий пример для Лёши-неудачника. Ему есть на кого равняться и у кого учиться.
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yuganspb
2017-10-19 02:04 pm (UTC)
Товарищ прапорщик, вас в части ищут.
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yuganspb
2017-10-19 02:05 pm (UTC)
Больше Чиччолин - хороших и разных.
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yalexey
2017-10-19 02:06 pm (UTC)
Выборы должны быть весёлыми. Добавить ещё Удальцова, Навального, Поклонскую, Милонова, Кадырова. И пусть они публично дебатируют раз в четыре года. Цирк же.

Edited at 2017-10-19 02:06 pm (UTC)
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развязал три войны

finniken
2017-10-19 02:25 pm (UTC)
Грузия, Украина, а третья какая?
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sjolto
2017-10-19 02:34 pm (UTC)
Охренеть, а что плохого у человека подполковника КГБ (даже не Путина)??? Он служил своей Родине, защищал ее интересы, он не предатель, не ублюдок, не приспешник сатаны. Ваш отец и дед служили в «преступных» ВС СССР?
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magriff
2017-10-19 02:42 pm (UTC)
А еще добавить джигурду, стриптизера тарзана и еще такого - с черным глазом и черными губами. Да, еще можно парикмахера зверева. Было хорошее предложение - беркову. А что? Имеют право.Понравился тандем: полковник и ведущая "Дом-2". Никаких комиков не надо - и так весело.
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