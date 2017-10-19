Гори, гори ясно



Официальные СМИ об этом упорно молчат - они очень не любят говорить о таких вещах - ну, так давайте я вам расскажу.

Есть в Питере такой человек - Евгений Пригожин. Еще известный как «повар Путина».

Ему приписывают создание фабрики троллей в Ольгино, обливание Юлии Латыниной фекалиями, покушение на неё с при помощи отравляющего вещества, вмешательство в американские выборы, создание пропагандистского агентства ФАН. Ну, вы знаете.

И есть в Питере такое движение "Д-СОРМ". Об этом вы знаете намного меньше.

"Д-СОРМ" - Движение "Славянское объединение Русский Майдан" - это исключительно сопротивленческая история. Подпольная. Правая. Националистическая. Антиимперская. Антишовинистическая. Нет, гастарбайтеров они не режут, мигрантов не избивают. Это именно политическое сопротивление против узурпации власти, войны и скатывания в средневековье. Выступает против аннексии Крыма, против оккупации Украины, против Крымнаша.

С начала войны на Донбассе "Д-СОРМ" брало на себя ответственность за следующее:

- Поджог дома Анатолия Артюха, помощника депутата Виталия Милонова

- Избиение главы местного землячества донбассовцев, главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского.

- Поджог двери газеты «Комсомольская Правда в Питере»

- Поджог входа в ту самую фабрику троллей на Савушкина 55. При помощи покрышки, к слову.

- Избиение агитаторов «Единой России» и слом их агитационной палатки

- Поджог двери представительства «Единой России» в Питере

- Поджог музея «Новороссии»

Последнее вы наверняка помните.



В 2014 году пригожинская фабрика троллей разрослась в Агентство «ФАН» - точнее в холдинг, в который входят еще несколько изданий - и переехала из небольшого здания на Савушкина 55 в большой Бизнес Центр «Ильич» на Белоосторовской, 8.

Седьмого октября, как вы помните, в Москве и Питере прошли протесты. Об этом по телевизору говорили много. Мол, несколько сот человек, малочисленная акция, маргиналы, да и кому они вообще нужны.

А в ночь с седьмого на восьмое октября была атакована штаб-квартира Агентства «ФАН». В БЦ «Ильич» был брошен коктейль Молотова. Вон он на фото, горит.











Ответственность за это на себя взяло тоже Д-СОРМ.

Бутылка, правда, попала в стену и особого вреда не принесла, но факт остается фактом.

Люди уже не видят другого выхода и переходят к более радикальным методам. Это все, повторюсь, не акционизм. Это - именно сопротивление. И именно политическое сопротивление.

Просто так это всё не рассосется. В какой-то момент обязательно рванет. И рванет уже по-настоящему.

Потому что всякое действие рождает противодействие. Закон Ньютона. Ничего не поделаешь. Физика. Чем больше власть будет закручивать гайки в котле, тем активнее будут происходить выбросы пара. Пока не взорвется.

Трактор возле сельсовета мы случайно подожгли, не достанется Советам перепаханной земли, в общем.

А вы говорите "Павленский".

Но по Первому вам об этом не расскажут.

Доброе утро.

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