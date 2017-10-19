starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Гори, гори ясно
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starshinazapasa
October 19th, 7:56


Официальные СМИ об этом упорно молчат - они очень не любят говорить о таких вещах - ну, так давайте я вам расскажу.
Есть в Питере такой человек - Евгений Пригожин. Еще известный как «повар Путина».
Ему приписывают создание фабрики троллей в Ольгино, обливание Юлии Латыниной фекалиями, покушение на неё с при помощи отравляющего вещества, вмешательство в американские выборы, создание пропагандистского агентства ФАН. Ну, вы знаете.
И есть в Питере такое движение "Д-СОРМ". Об этом вы знаете намного меньше.
"Д-СОРМ" - Движение "Славянское объединение Русский Майдан" - это исключительно сопротивленческая история. Подпольная. Правая. Националистическая. Антиимперская. Антишовинистическая. Нет, гастарбайтеров они не режут, мигрантов не избивают. Это именно политическое сопротивление против узурпации власти, войны и скатывания в средневековье. Выступает против аннексии Крыма, против оккупации Украины, против Крымнаша.
С начала войны на Донбассе "Д-СОРМ" брало на себя ответственность за следующее:
- Поджог дома Анатолия Артюха, помощника депутата Виталия Милонова
- Избиение главы местного землячества донбассовцев, главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского.
- Поджог двери газеты «Комсомольская Правда в Питере»
- Поджог входа в ту самую фабрику троллей на Савушкина 55. При помощи покрышки, к слову.
- Избиение агитаторов «Единой России» и слом их агитационной палатки
- Поджог двери представительства «Единой России» в Питере
- Поджог музея «Новороссии»
Последнее вы наверняка помните.


В 2014 году пригожинская фабрика троллей разрослась в Агентство «ФАН» - точнее в холдинг, в который входят еще несколько изданий - и переехала из небольшого здания на Савушкина 55 в большой Бизнес Центр «Ильич» на Белоосторовской, 8.
Седьмого октября, как вы помните, в Москве и Питере прошли протесты. Об этом по телевизору говорили много. Мол, несколько сот человек, малочисленная акция, маргиналы, да и кому они вообще нужны.
А в ночь с седьмого на восьмое октября была атакована штаб-квартира Агентства «ФАН». В БЦ «Ильич» был брошен коктейль Молотова. Вон он на фото, горит.





Ответственность за это на себя взяло тоже Д-СОРМ.
Бутылка, правда, попала в стену и особого вреда не принесла, но факт остается фактом.
Люди уже не видят другого выхода и переходят к более радикальным методам. Это все, повторюсь, не акционизм. Это - именно сопротивление. И именно политическое сопротивление.
Просто так это всё не рассосется. В какой-то момент обязательно рванет. И рванет уже по-настоящему.
Потому что всякое действие рождает противодействие. Закон Ньютона. Ничего не поделаешь. Физика. Чем больше власть будет закручивать гайки в котле, тем активнее будут происходить выбросы пара. Пока не взорвется.
Трактор возле сельсовета мы случайно подожгли, не достанется Советам перепаханной земли, в общем.
А вы говорите "Павленский".
Но по Первому вам об этом не расскажут.
Доброе утро.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо




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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
55 comments :
( 55 comments Leave a comment )
vladgr
2017-10-19 05:05 am (UTC)
"Там где два раза крикнули "Слава России" на третий раз крикнут "Зиг*аиль" (c) Невозоров.

Российские националисты очень опасные союзники.
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klimentyevmd
2017-10-19 05:32 am (UTC)
кстати, как по-немецки будет "Слава великой победе!"?
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Mr Ice
2017-10-19 05:45 am (UTC)
>Избиение главы местного землячества донбассовцев, главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского.

На Мильчакова видимо смелости не хватило. Поэтому решили отмудохать интеллихента. Далеко пойдут ребята.
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salomafie
2017-10-19 08:53 am (UTC)
Хуесос, они тебе кишки выпустят, бгг
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livejournal
2017-10-19 06:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-19 06:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
bro bro
2017-10-19 06:52 am (UTC)
Наброс говна на вентилятор мало имеющий отношение к реальности
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rikchel
2017-10-19 06:57 am (UTC)
Вы намекаете, что Д-СОРМ- тоже пригожинская контора? И Павленский с ними в одном флаконе?
Ловко лубянские литейщики замутили.
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ghjkgjkhkljk
2017-10-19 09:25 am (UTC)
А Вы полагаете, что есть какие-то другие источники финансирования?
Из своих зарплат борцы откладывают или добровольные пожертвования доведенных до отчаяния россиян помогают борьбе?
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blagotrav
2017-10-19 07:01 am (UTC)
Получается у нас в каждой деревне отдел Д-СОРМ. )))
Перед выборами приехали агитаторы. Местные спросили : Кто ты? . На ответ что из "ЕР", морда была немного попорчена.



Edited at 2017-10-19 07:02 am (UTC)
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Подумали. что за Новальнова )

Vladimir Zelenskiy
2017-10-19 07:17 am (UTC)
Подумали. что за Новальнова )
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pavlov_gay
2017-10-19 07:14 am (UTC)
До Павленского этим сопливым прироманам далеко!
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Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )

Vladimir Zelenskiy
2017-10-19 07:17 am (UTC)
Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )

И про отсталых "троллей в офисе" ахахахах, в то время как все передовые госдепы на аутсорсе агитлядей нанимают. через интернеты
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Re: Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )

onborodin
2017-10-19 08:36 am (UTC)
>Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )

Скоро по современным социальным меркам это 5-7-10 лет динамики.
Динамики подыхания экономики, когда обесценивается нацональная валюта, падают доходы и они расслаиваются по группам, растет безработица, разворовываются налоговые фонды, и прочее.

И с некоего момента кумулятивный эффект.
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aurora_hws
2017-10-19 07:24 am (UTC)
Да что вы до Павленского докопались?
Вы слишком долго жили в Мордоре,чтобы знать,что в Европе своего дерьма тоже хватает.
А люди,способные на "радикальные методы",которые вы вроде бы поддерживаете,там в куда бОльшем дефиците.

Edited at 2017-10-19 07:26 am (UTC)
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bystander90
2017-10-19 08:30 am (UTC)
Дерьмо дерьмом не лечится.
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misskarr
2017-10-19 07:27 am (UTC)
Национализм как-то не срастается с антишовинизмом.
А политическая деятельность никак не предусматривает поджоги и избиения.
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onborodin
2017-10-19 08:27 am (UTC)


>А политическая деятельность никак не предусматривает поджоги и избиения.

Угу, и войну в Домбасе c Сириями.
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Народ перекормили агрессией

mydickinyourass
2017-10-19 07:30 am (UTC)
Все эти сериалы про ментов, страшилки о распятых мальчиках, сказки о России в кольце врагов и т.д. уже четвертый год держат электорат в постоянном стрессе. Но постоянный стресс никто выдержать не в состоянии.
Поэтому - улыбаемся и машем (с)
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ghjkgjkhkljk
2017-10-19 09:49 am (UTC)
Четвертый год - это правильно. Хунвейбины, Гавроши, красноармейцы, бейтаровцы и антиглобалисты должны себя чувствовать в гуще истории.
Они не должны знать, что это длится тысячелетиями повсеместно. И всегда будет.
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ollo
2017-10-19 07:33 am (UTC)
Это движение "сорм" наверняка само ФСБ и создало
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ghjkgjkhkljk
2017-10-19 10:21 am (UTC)
Нет, ну что Вы! Оно само по себе выросло, это же просто инициатива совестливых граждан.
Они абсолютно, абсолютно независимы от кровавого режима.
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kolcokolmara
2017-10-19 07:39 am (UTC)
Бизнесмен средней руки заказал писательницу политической фантастики. Четкая движуха, подпольное правительство и масоны видать.
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dimmoff
2017-10-19 10:39 am (UTC)
Забыл добавить в маленько нищем государстве.
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svetalobach
2017-10-19 08:04 am (UTC)
Какие-то нацики странные - за крымненаш! С головой не дружат.
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ghjkgjkhkljk
2017-10-19 09:55 am (UTC)
Ну, отчего же?
Приоритет нациста - интересы своего народа.
У власти в Рашке - антинародная клика.
Нацист против такой клики.
Клика присоединила новую провинцию и стала богаче.
Нацист против присоединения новой провинции.

Где противоречие?


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