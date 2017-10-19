Гори, гори ясно

Официальные СМИ об этом упорно молчат - они очень не любят говорить о таких вещах - ну, так давайте я вам расскажу.
Есть в Питере такой человек - Евгений Пригожин. Еще известный как «повар Путина».
Ему приписывают создание фабрики троллей в Ольгино, обливание Юлии Латыниной фекалиями, покушение на неё с при помощи отравляющего вещества, вмешательство в американские выборы, создание пропагандистского агентства ФАН. Ну, вы знаете.
И есть в Питере такое движение "Д-СОРМ". Об этом вы знаете намного меньше.
"Д-СОРМ" - Движение "Славянское объединение Русский Майдан" - это исключительно сопротивленческая история. Подпольная. Правая. Националистическая. Антиимперская. Антишовинистическая. Нет, гастарбайтеров они не режут, мигрантов не избивают. Это именно политическое сопротивление против узурпации власти, войны и скатывания в средневековье. Выступает против аннексии Крыма, против оккупации Украины, против Крымнаша.
С начала войны на Донбассе "Д-СОРМ" брало на себя ответственность за следующее:
- Поджог дома Анатолия Артюха, помощника депутата Виталия Милонова
- Избиение главы местного землячества донбассовцев, главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского.
- Поджог двери газеты «Комсомольская Правда в Питере»
- Поджог входа в ту самую фабрику троллей на Савушкина 55. При помощи покрышки, к слову.
- Избиение агитаторов «Единой России» и слом их агитационной палатки
- Поджог двери представительства «Единой России» в Питере
- Поджог музея «Новороссии»
Последнее вы наверняка помните.
В 2014 году пригожинская фабрика троллей разрослась в Агентство «ФАН» - точнее в холдинг, в который входят еще несколько изданий - и переехала из небольшого здания на Савушкина 55 в большой Бизнес Центр «Ильич» на Белоосторовской, 8.
Седьмого октября, как вы помните, в Москве и Питере прошли протесты. Об этом по телевизору говорили много. Мол, несколько сот человек, малочисленная акция, маргиналы, да и кому они вообще нужны.
А в ночь с седьмого на восьмое октября была атакована штаб-квартира Агентства «ФАН». В БЦ «Ильич» был брошен коктейль Молотова. Вон он на фото, горит.
Ответственность за это на себя взяло тоже Д-СОРМ.
Бутылка, правда, попала в стену и особого вреда не принесла, но факт остается фактом.
Люди уже не видят другого выхода и переходят к более радикальным методам. Это все, повторюсь, не акционизм. Это - именно сопротивление. И именно политическое сопротивление.
Просто так это всё не рассосется. В какой-то момент обязательно рванет. И рванет уже по-настоящему.
Потому что всякое действие рождает противодействие. Закон Ньютона. Ничего не поделаешь. Физика. Чем больше власть будет закручивать гайки в котле, тем активнее будут происходить выбросы пара. Пока не взорвется.
Трактор возле сельсовета мы случайно подожгли, не достанется Советам перепаханной земли, в общем.
А вы говорите "Павленский".
Но по Первому вам об этом не расскажут.
Доброе утро.
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Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
Российские националисты очень опасные союзники.
На Мильчакова видимо смелости не хватило. Поэтому решили отмудохать интеллихента. Далеко пойдут ребята.
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Ловко лубянские литейщики замутили.
Из своих зарплат борцы откладывают или добровольные пожертвования доведенных до отчаяния россиян помогают борьбе?
Перед выборами приехали агитаторы. Местные спросили : Кто ты? . На ответ что из "ЕР", морда была немного попорчена.
Edited at 2017-10-19 07:02 am (UTC)
Подумали. что за Новальнова )
Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )
И про отсталых "троллей в офисе" ахахахах, в то время как все передовые госдепы на аутсорсе агитлядей нанимают. через интернеты
Re: Снова агитлядьи сказки про "скоро рванет" )
Скоро по современным социальным меркам это 5-7-10 лет динамики.
Динамики подыхания экономики, когда обесценивается нацональная валюта, падают доходы и они расслаиваются по группам, растет безработица, разворовываются налоговые фонды, и прочее.
И с некоего момента кумулятивный эффект.
Вы слишком долго жили в Мордоре,чтобы знать,что в Европе своего дерьма тоже хватает.
А люди,способные на "радикальные методы",которые вы вроде бы поддерживаете,там в куда бОльшем дефиците.
Edited at 2017-10-19 07:26 am (UTC)
А политическая деятельность никак не предусматривает поджоги и избиения.
>А политическая деятельность никак не предусматривает поджоги и избиения.
Угу, и войну в Домбасе c Сириями.
Народ перекормили агрессией
Поэтому - улыбаемся и машем (с)
Они не должны знать, что это длится тысячелетиями повсеместно. И всегда будет.
Они абсолютно, абсолютно независимы от кровавого режима.
Приоритет нациста - интересы своего народа.
У власти в Рашке - антинародная клика.
Нацист против такой клики.
Клика присоединила новую провинцию и стала богаче.
Нацист против присоединения новой провинции.
Где противоречие?