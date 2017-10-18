starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Травля
26 position in rating
starshinazapasa
October 18th, 12:14
Касательно травли режиссера Юрия Быкова. Кто о чем, а я все о точности формулировок.
В авторитарном государстве травля - это когда за твоей спиной стоит репрессивный аппарат. Когда поливание дерьмом в государственных или окологосударственных хунвейбиновских агитлистках имеют великовероятные шансы перерасти в репрессии. В лишение профессии. Увольнение. Уголовные дела. Ссылку. Активизацию титушек. Арматурку.
Травля, это когда после сюжета на "Лайфе" ты ночами вскакиваешь от сработавшего лифта и тихо, стараясь не шуметь, идешь к глазку. А бита стоит у двери.
Когда прежде чем выйти из дома, ты долго смотришь в окно, пытаясь угадать, нет ли во дворе подозрительных автомобилей или людей.
Когда тебе на телефон приходят сообщения с твоим адресом и предложением ждать в гости.
Когда напротив "Эха" вывешивают плакаты с изображениями ведущих и призывами к расправе над предателями.
Когда проплаченные пропагандисты всячески накручивают истерию и агрессию, подстрекая толпу на погромы и суды линча.
Когда идешь по улице и сканируешь каждого встречного на предмет опасности.
Вот это - травля.


Это информационная артподготовка перед репрессиями.
Заведомо сильной стороны в отношении заведомо слабой.
И это вправду очень тяжело. Уж поверьте.
И это именно то, чем режиссер Быков и занимался.
Сериал "Спящие" - это именно ни что иное, как травля инакомыслящих. Всех скопом. На канале агенства государственной пропаганды. За государственные деньги.
Это как раз Быков травит вас, мои дорогие любители всепрощения.
Меня он травит, этот ваш Быков.
А когда человека спрашивают - зачем же ты, сволочь, травил людей, выставляя их шпионами и предателями, предполагая, к каким последствиям это может привести, при этом заведомо зная, что твои вопросы в фейсбуке как раз ни к каким последствиям не приведут - это не травля.
Это так, обычный срач в Фейсбуке.
Ну, или, говоря приличным языком - общественный остракизм.
Инструмент прямой демократии.
Говорите правильно.



В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
32 comments :
( 32 comments Leave a comment )
  • 1
dimmoff
2017-10-18 09:24 am (UTC)
Да - остракизьму!
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z_zwang
2017-10-18 09:39 am (UTC)
кто такой этот быков, просветите, пжлст
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lek_kaa
2017-10-18 10:11 am (UTC)
местный гебельс. сначала получил гонорар за чекистские фантазии, потом испугавшись критики давай оправдываться, называя свою пропаганду "похвальной целью"
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ext_662075
2017-10-18 09:54 am (UTC)
Я тоже писала "травля",но я полностью отдаю себе отчет,что одно слово Аркадия Бабченко напрочь перечеркивает тысячу причитаний бабушек-пенсионерок.Разбирайтесь сами,мужики!
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superherr
2017-10-18 09:59 am (UTC)
Росийские пропагандистские фильмы и сериалы качеством ниже плинтуса. Их смотреть скучно и неохота.
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ghjkgjkhkljk
2017-10-18 10:32 am (UTC)
Тьфу, опять. Ну, не убедительно, Аркадий.
Смотрите.
На всё ваше (яркое и образное, да) изложение читатель всегда ответит - ты сам себя поставил в такое положение. Тяжело работать - ну, так меняй работу. Либо вписывай заказчику в счет дополнительные издержки.
Вы не объясняете, почему Ваше положение трагично, почему у Вас нет выхода, почему надо встать на Вашу сторону.
Старайтесь.
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Grohott
2017-10-18 10:36 am (UTC)
Ясность мысли у вас примерно как никнейм - ghjkgjkhkljk
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Grohott
2017-10-18 10:33 am (UTC)
Странный этот Быков. После "Дурака" снял поганую пропаганду...
Впрочем, не он один странный, взять того же Бортко: после "Собачьего Сердца" деградировать до коммуняк - это надо ухитриться.
Я смотрю, Господь таки большой шутник!
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saltichixa
2017-10-18 10:49 am (UTC)
Как все правильно. Но, в последнее время стало модно быть затравленным. То депа какого-то затравили, то еще какого-то сытого и успешного...Сбрендинг совсем зашкаливает...Вконец заврались.
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maria_shipovnik
2017-10-18 10:51 am (UTC)
Непонятно, с чего такой накал страстей вообще. У одного режиссёра одно мнение, у другого другое. Ну, и хорошо. И взгляды политические разные. Чего стулья-то ломать?
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zaykas
2017-10-18 12:04 pm (UTC)
Потому что пропаганда убивает. Геббельса вам напомнить?
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kingeugen
2017-10-18 02:14 pm (UTC)
потому что пропаганда - это не мнение.
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jedirani77
2017-10-18 11:06 am (UTC)
Согласна. Пару ругательных комментариев оставленных неизвестно кем в сети стали называть травлей. Ох и ах. А Быкову как говориться бог судья.
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saltichixa
2017-10-18 12:43 pm (UTC)
Скоро все жирные задницы и их ТП в затравленные подадутся. Спасибо, что вы просто и емко написали и обозначили, что такое травля...Ишь, моду ввели, гниды!
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Клянусь печенью Пескова!

avtutaev
2017-10-18 02:09 pm (UTC)
Суд над Юрием Быковым и ему подобными будет скорым, но справедливым.
Соплей и всепрощения, как в 1991 году, не будет
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