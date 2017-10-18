Касательно травли режиссера Юрия Быкова. Кто о чем, а я все о точности формулировок.

В авторитарном государстве травля - это когда за твоей спиной стоит репрессивный аппарат. Когда поливание дерьмом в государственных или окологосударственных хунвейбиновских агитлистках имеют великовероятные шансы перерасти в репрессии. В лишение профессии. Увольнение. Уголовные дела. Ссылку. Активизацию титушек. Арматурку.

Травля, это когда после сюжета на "Лайфе" ты ночами вскакиваешь от сработавшего лифта и тихо, стараясь не шуметь, идешь к глазку. А бита стоит у двери.

Когда прежде чем выйти из дома, ты долго смотришь в окно, пытаясь угадать, нет ли во дворе подозрительных автомобилей или людей.

Когда тебе на телефон приходят сообщения с твоим адресом и предложением ждать в гости.

Когда напротив "Эха" вывешивают плакаты с изображениями ведущих и призывами к расправе над предателями.

Когда проплаченные пропагандисты всячески накручивают истерию и агрессию, подстрекая толпу на погромы и суды линча.

Когда идешь по улице и сканируешь каждого встречного на предмет опасности.

Вот это - травля.

Это информационная артподготовка перед репрессиями.

Заведомо сильной стороны в отношении заведомо слабой.

И это вправду очень тяжело. Уж поверьте.

И это именно то, чем режиссер Быков и занимался.

Сериал "Спящие" - это именно ни что иное, как травля инакомыслящих. Всех скопом. На канале агенства государственной пропаганды. За государственные деньги.

Это как раз Быков травит вас, мои дорогие любители всепрощения.

Меня он травит, этот ваш Быков.

А когда человека спрашивают - зачем же ты, сволочь, травил людей, выставляя их шпионами и предателями, предполагая, к каким последствиям это может привести, при этом заведомо зная, что твои вопросы в фейсбуке как раз ни к каким последствиям не приведут - это не травля.

Это так, обычный срач в Фейсбуке.

Ну, или, говоря приличным языком - общественный остракизм.

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