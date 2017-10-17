Сжечь банковскую систему

Давайте-ка я разъясню свою позицию. Акция Петра Павленского с прибиванием себя к Красной площади была просто офигительной. Те, кто иронизирует над "прибитыми яйцами к брусчатке", видимо, просто забыли Шаламова, Довлатова или Амальрика. Прибивание мошонки к нарам было довольно распространенным способом противостояния системе. Вы засунули меня в лагерь, волки позорные, и еще хотите, чтоб я здесь на вас работал? Ну так вот вам. Нате. Отдирайте меня и волочите на свою работу сами как хотите.

Да, безусловно, этот поступок, как и любой иной в уркаганском мире, основан на элементе истерики и позерства, но нельзя не согласиться, что шаг этот мужественный и очень выразительный. Влекущий за собой потом и ШИЗО, и новый срок по членовредительству и саботажу.

Так что как протест против системы эта акция Петра - была великолепна. Стопроцентное попадание. Даже лучше, чем дверь ФСБ.

Но вот чего я не могу понять...

"Возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций. В этом огне Россия начнет свое освобождение" - говорится в заявлении Павленского.

ДА ПОШЛИ ВЫ НАХУЙ СО СВОЕЙ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ!!!!!!

Сто лет назад одни уже раздували на горе всем буржуям. Все, блин. Хватит. Мало было? Не наелись еще?

Не надо мне, блин, больше никаких "мировых революций". Желание скинуть тиранию и сделать из Запоребрика хоть какое-то подобие адекватного государства и желание разжечь мировую революцию - вообще противоположные желания.

Какого черта вы вообще решили, что огонь освобождения России надо раздувать в Париже? Вот какие клеммы в голове должно переклинить, чтобы выстроить эту логическую цепочку?

Если ко мне в квартиру постучится беженец откуда-нибудь из Сирии и скажет: спасите мою жизнь и свободу, пустите жить - ок, чувак, без проблем, живи. Вот хлеб, вот матрас, на первых порах помогу тебе. Но если он зайдет, не знаю, в мой туалет и подожжет там запасы туалетной бумаги, потому что решит, что с этого пожара начнется освобождение его Сирии от тирании, да и вообще корпорации туалетной бумаги порабощают его право подмываться по принятой у него в стране традиции - да пошел ты нахер с такими раскладами, братан. Езжай к себе домой и там поджигай, что хочешь.

Не нравятся банки? Ну так не пользуйся ими. В чем проблема-то? К тому же у Петра, насколько можно понять, это и так отлично получалось. Зачем сжигать то, чем и так не пользуешься?

Я вот не люблю портвейн "Три семерки". Я и не пью его.

Хочешь жить в сквотах, в бедности, всеобщем равенстве и братстве и не быть заложником банков? Ок. Кто мешает-то. Живи.

Но я вот, например, хочу жить в системе, где есть депозиты, счета, он-лайн банкинг и виртуальные деньги.

Мне нравится путешествовать с пластиковой карточкой в кармане, а не с пудовой мошной с дублонами в телеге. Мне нравится возможность в полтора клика перевести деньги своей семье из любой точки мира в любую точку мира. Мне нравится возможность хранить деньги не под подушкой, а в циферках на своем аккаунте. Нравится зарабатывать при помощи банковской системы.

Так чего вдруг вы покушаетесь на эту мою свободу, потому что считаете, что кого-то из вас она "закабалила"? С чего вдруг кто-то решил, что я мечтаю вернуться к оплате собольими шкурками?

Да и потом, то, что хорошо в ебанатории, не очень комильфо в ресторане. Инструменты должны соответствовать времени и месту. Комара надо убивать мухобойкой, а не ядерным зарядом.

Считаешь, что банковская система зло? Твое право, дружище. Это свободна страна. Не нравится - иди и голосуй на выборах за социалистов и всеобщее право жить в нищете. Все инструменты у тебя в руках есть. Свободные выборы. Право агитировать. Право избираться.

А поджигать банки, когда есть все остальные доступные инструменты - это overqualified, чувак. Перебор.

Как совершенно замечательно и потрясающе образно сказал Айдер Муждабаев - насрать в рояль Сталину, это одно. А просто насрать в рояль - совершенно другое.

Порт май френч.

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