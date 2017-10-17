starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Сжечь банковскую систему
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starshinazapasa
October 17th, 13:11
Давайте-ка я разъясню свою позицию. Акция Петра Павленского с прибиванием себя к Красной площади была просто офигительной. Те, кто иронизирует над "прибитыми яйцами к брусчатке", видимо, просто забыли Шаламова, Довлатова или Амальрика. Прибивание мошонки к нарам было довольно распространенным способом противостояния системе. Вы засунули меня в лагерь, волки позорные, и еще хотите, чтоб я здесь на вас работал? Ну так вот вам. Нате. Отдирайте меня и волочите на свою работу сами как хотите.
Да, безусловно, этот поступок, как и любой иной в уркаганском мире, основан на элементе истерики и позерства, но нельзя не согласиться, что шаг этот мужественный и очень выразительный. Влекущий за собой потом и ШИЗО, и новый срок по членовредительству и саботажу.
Так что как протест против системы эта акция Петра - была великолепна. Стопроцентное попадание. Даже лучше, чем дверь ФСБ.
Но вот чего я не могу понять...


"Возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций. В этом огне Россия начнет свое освобождение" - говорится в заявлении Павленского.
ДА ПОШЛИ ВЫ НАХУЙ СО СВОЕЙ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ!!!!!!
Сто лет назад одни уже раздували на горе всем буржуям. Все, блин. Хватит. Мало было? Не наелись еще?
Не надо мне, блин, больше никаких "мировых революций". Желание скинуть тиранию и сделать из Запоребрика хоть какое-то подобие адекватного государства и желание разжечь мировую революцию - вообще противоположные желания.
Какого черта вы вообще решили, что огонь освобождения России надо раздувать в Париже? Вот какие клеммы в голове должно переклинить, чтобы выстроить эту логическую цепочку?
Если ко мне в квартиру постучится беженец откуда-нибудь из Сирии и скажет: спасите мою жизнь и свободу, пустите жить - ок, чувак, без проблем, живи. Вот хлеб, вот матрас, на первых порах помогу тебе. Но если он зайдет, не знаю, в мой туалет и подожжет там запасы туалетной бумаги, потому что решит, что с этого пожара начнется освобождение его Сирии от тирании, да и вообще корпорации туалетной бумаги порабощают его право подмываться по принятой у него в стране традиции - да пошел ты нахер с такими раскладами, братан. Езжай к себе домой и там поджигай, что хочешь.
Не нравятся банки? Ну так не пользуйся ими. В чем проблема-то? К тому же у Петра, насколько можно понять, это и так отлично получалось. Зачем сжигать то, чем и так не пользуешься?
Я вот не люблю портвейн "Три семерки". Я и не пью его.
Хочешь жить в сквотах, в бедности, всеобщем равенстве и братстве и не быть заложником банков? Ок. Кто мешает-то. Живи.
Но я вот, например, хочу жить в системе, где есть депозиты, счета, он-лайн банкинг и виртуальные деньги.
Мне нравится путешествовать с пластиковой карточкой в кармане, а не с пудовой мошной с дублонами в телеге. Мне нравится возможность в полтора клика перевести деньги своей семье из любой точки мира в любую точку мира. Мне нравится возможность хранить деньги не под подушкой, а в циферках на своем аккаунте. Нравится зарабатывать при помощи банковской системы.
Так чего вдруг вы покушаетесь на эту мою свободу, потому что считаете, что кого-то из вас она "закабалила"? С чего вдруг кто-то решил, что я мечтаю вернуться к оплате собольими шкурками?
Да и потом, то, что хорошо в ебанатории, не очень комильфо в ресторане. Инструменты должны соответствовать времени и месту. Комара надо убивать мухобойкой, а не ядерным зарядом.
Считаешь, что банковская система зло? Твое право, дружище. Это свободна страна. Не нравится - иди и голосуй на выборах за социалистов и всеобщее право жить в нищете. Все инструменты у тебя в руках есть. Свободные выборы. Право агитировать. Право избираться.
А поджигать банки, когда есть все остальные доступные инструменты - это overqualified, чувак. Перебор.
Как совершенно замечательно и потрясающе образно сказал Айдер Муждабаев - насрать в рояль Сталину, это одно. А просто насрать в рояль - совершенно другое.
Порт май френч.

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50 comments :
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azesh_78
2017-10-17 10:26 am (UTC)
вы чего, всеръез ищете логику в поступках стопроцентного шизика?
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Grohott
2017-10-17 10:35 am (UTC)
Он не шизик. Здесь, в России у него правильные акции были, включая вышеописанную.
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conti_nues
2017-10-17 10:29 am (UTC)
"совершенно замечательно и потрясающе образно сказал Айдер Муждабаев"

не подскажете, он есть в жж?
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hogzon
2017-10-17 01:27 pm (UTC)
аффтора тож бы прибить яйками к красной площади
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portweyn13
2017-10-17 10:31 am (UTC)
"Я вот не люблю портвейн "Три семерки". - А 13-й?
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Grohott
2017-10-17 10:39 am (UTC)
Щас таких уже не делают. Я увидел раз в разливухе 3 семёрки, сто грамм выпил, но в голове сама собой сложилась формула: вода, спирт, ароматизатор, краситель, сахар.
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Grohott
2017-10-17 10:33 am (UTC)
Во Франции всегда хватало леваков всех мастей. Небось, нашёл каких-нить маоистов или троцкистов ))
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almarrus
2017-10-17 10:40 am (UTC)
>"Возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций. В этом огне Россия начнет свое освобождение" - говорится в заявлении Павленского.

ну это явная ошибка, причина которой в слабой политической грамотности. Путинская Россия не начнет свое освобождение, а привычно выступит в роли провинциального полицмейстера, пытаясь помочь в подавлении этой революции. Так было в 19 веке, за что российские держиморды удостоились от еврореволюционеров эпитета "свинологовые".

>ДА ПОШЛИ ВЫ НАХУЙ СО СВОЕЙ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ!!!!!! Сто лет назад одни уже раздували на горе всем буржуям. Все, блин. Хватит. Мало было? Не наелись еще?

как раз наоборот. Сегодня демшиза пожинает плоды своего антиреволюционного угара 90-х. Они хвалили пиночета с франко, а теперь удивляются откуда им на голову взялся путин.

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Они хвалили пиночета с франко

zyrlin
2017-10-17 11:29 am (UTC)
Но неужели Пиночет оттяпал кусок у Аргентины, потому что там тоже говорят на испанском языке, а Франко завоевал Португалию, потому что португальский язык это испорченный испанский?
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tigr6
2017-10-17 11:07 am (UTC)
Как говорится:
Воздух свободы сыграл с ним шутку. (с)
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Это плата за дверь ФСБ

rikchel
2017-10-17 11:14 am (UTC)
Да, Аркадий, повёлся ты как обычная интернет-портянка (она же- ватник) на тончайший троллинг мирового класса.
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Re: Это плата за дверь ФСБ

dokmom6
2017-10-17 11:58 am (UTC)
Согласен с Вами. Акционизм, это вообще вещь не для средних умов, да и не для всех "не средних". Здесь господин П.Павленский явно оказался не "по зубам" уважаемому ХЭБу. И, что особенно удивляет, то, что Аркадий явно "упорствует в ереси" (второй текст, как-никак, на одну и ту же тему выложил...)
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derik_536
2017-10-17 11:16 am (UTC)
+100 Аркадию в карму!
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roadfront
2017-10-17 01:14 pm (UTC)
но лучше на яндекс деньги
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nesterov_as
2017-10-17 11:35 am (UTC)
А теперь он будет преподавать азы воровской романтики на французских нарах.
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livejournal
2017-10-17 11:37 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-17 11:37 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

Россия первой не нападает!

zyrlin
2017-10-17 11:46 am (UTC)
Украина подсунула России Поклонскую, а за это Россия подсунула Украине Савченко.
Франция подсунула России Депардье, а за это Россия подсунула Франции Павленского.
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Re: Россия первой не нападает!

warlohz
2017-10-17 01:29 pm (UTC)
+++)))
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angorus
2017-10-17 12:16 pm (UTC)

Пластиковые карты и интернет-банк это действительно удобно. А вот ростовщичество и прочие финансовые игры сомнительного содержания - зло, которое надо устранить, пока оно нас не...

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alexsas2645
2017-10-17 12:47 pm (UTC)
мне нужны деньги, я пойду в банк и займу под процент. И никакая блять, распинающаяся о справедливости, меня не остановит. И таких как я большинство.
Так что пошли вы нахуй понял!
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firemyhair
2017-10-17 12:29 pm (UTC)
Дануна!)
Чувак просто устал жить в проголодь. Устроил перфоманс по старой схеме. Теперь какое-то время будет продавать интервью и не нужно будет воровать еду в маркетах.
Всё! Конец истории.
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geovad
2017-10-17 12:37 pm (UTC)
шо и Во францеи банки гавно? воруют
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