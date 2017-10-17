Искажение исторической правды

В своё время, до крымских и донбасских событий, я некоторое время сотрудничал с "Новой газетой", написал туда пару колонок и даже водил пить пиво Аркашу Бабченко, который там трудился. Аркаша, к слову сказать, всегда пил на халяву и совершенно не интересовался политикой, - сообщает нам Захар Прилепин на телеканале Рен-ТВ.

Да камон, Захар, чего ты стесняешься-то. О, етит твою мать, профессор, заходи! Ну какие "пару колонок" для "Новой"? Ну что ты в самом деле? Ты ж с 2007 по 2015 был генеральным директором и главным редактором "Новой газеты" в Нижнем Новгороде!

Генеральным(!), на секундочку, Директором(!). И Главным(!), на секундочку, Редактором (!). Семь, на секундочу, лет. До две тыщи, секундочку, пятнадцатого. Ужде год как война шла. Уже год как бендеровцы русских мальчиков распинали. А ты все еще на Госдеп работал.

Так что твой вклад в становление России-матушки на колени куда как неоценимей моего.

И с "кровавой гэбней", про которую ты сейчас так замечательно иронизируешь в свете покушения на Юлию Латынину, ты тогда тоже боролся во всю силу своего революционного таланта. Ну, давай. Напряги память. Вспомни. Это ж совсем недавно было. Стас Дмитриевский. Марши несогласных. Нижний Новгород. Как тебя запирали в квартире, забивая замок спичками, а ты выпрыгивал из окна на козырек подъезда и бежал на революцию. Помнишь? А я помню. Я ж тоже там был.

И выпивали мы с тобой не раз. И не два. И не три.

И даже во вполне приятельских отношениях были. И ничто тебе не мешало с Дмитрием Муратовым, этим исчадием американского Госдепа, кататься на катере во Владивостоке. Ну что ты стесняешься, право слово...

Нет, я, конечно, понимаю. Ты своим новым друзьям об этом на каждом углу, пожалуй, не рассказывай. А то ж они могу не понять. Зачем ты с нацпредателями и американскими шпионами по кабакам шастал пиво пить после - страшно, блин, сказать! - митингов против царя-батюшки Путина? Может, ты еще и Родину не любишь?

И посиделки, о которых ты рассказываешь, я тоже отлично помню. Хипстерский кабак на Красном Октябре. После Болотной. Когда ты с Лимоновым призывал не уходить с Площади Революции и валить власть. Ты еще зачитал тогда письмо от приморских партизан - ну, помнишь, тех парней, которые русских милиционеров, наших защитников-спасителей, убивали, а сейчас приняли ислам и вообще немножко против русского мира.

Там еще за соседним столиком Кашин был. И этот. Как его. Красовский. Ой, вей. Вот об этом ты своим новым друзьям и вправду лучше не рассказывай.

А угощал тогда действительно ты. Это верно. Потому что в "Новой" денег не было тогда от слова "совсем". Зарплата у меня тогда была то ли двести, то ли триста баксов.

А вот у тебя деньги уже были. Ты тогда уже, по-моему, вел на госдеповском "Дожде" свою авторскую передачу (ой-ёй-ёй-ёй-ёй... об этом лучше тоже не рассказывай). Ну, мы там как-то вместе с тобой вместе были, помнишь?

А помнишь, как твое издание "Свободная пресса" поддерживало бандеровский Майдан? Как восторженно вы писали о революционных украинцах, которые, в отличие от нас, смогли? Да я же у тебя в "СП" и писал.

А помнишь вообще шикарную байку, как нацболы у Березовского бабло брали? Смешно вышло, согласись.

В общем, мы с Мединским тебя не понимаем, Захар.

Зачем ты искажаешь свое историческое прошлое?

Да к тому же и так все в Википедии написано.

С революционным американским приветом.

Твой бывший друг национал-предатель я.

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