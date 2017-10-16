Про ебанатов и ебанаторий

Художника Петра Павленского задержали в Париже после акции с поджогом дверей Банка Франции. В своем заявлении он осуждает «банкиров, занявших место монархов» и обращается к «Великой французской революции»
Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.
Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.
А когда ты приезжаешь в свободную страну, которая дала тебе убежище, документы, материальную поддержку, в совершенно, замечу, свободную страну, где тебя никто не давит и не травит, и, вместо того, чтобы элементарно начать зарабатывать, строя свою разрушенную тоталитаризмом жизнь заново, платить налоги в качестве благодарности за убежище да и вообще просто банально свободно жить, вырвавшись из ада - когда вместо этого ты захватываешь чужое имущество на сквоты, воруешь еду в магазинах - у тех людей, кто тебя приютил и укрыл, и платит тебе, блин, пособие - и в итоге поджигаешь двери банка, протестуя против какого-то мирового олигархата, который не дает тебе - вот даже не знаю, что не дает-то? колбасу в магазинах тырить? - то тут всем сразу становится понятно - нда... Оказывается, ты обычный ебанат. Жаль.
А ебанаты органично смотрятся только в ебанатории.
А в свободном нормальном мире они смотрятся просто как ебанаты.
В общем, не надо вам из ебанатория уезжать, парни.
Не нравится французская банковая система?
Ну, Родина радостно ждет, чо.
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Спасибо
Странный пассажир. Возвращайся, Пётр! Здесь тебе будет хорошо.
Не, Аркадий! Ерунду в этот раз сморозили.
Вот реально: ни смысла, ни логики.
Это притом, что Павленского я защищать не собираюсь. Лишь по сути возражаю.
Очень похоже на девиз: стань бюргером, раз удалось вырваться до городу Парижу, а если не видишь в этом смысла, то ты идиот. Ну, так поперечитывайте Достоевского, забыли поди. Вместо того, чтобы пиво без конца глушить, по крайней мере фотографии с пивом без конца публиковать.
Вот еще пример: медведь при переезде из московского зоопарка в парижский должен перестать быть медведем и стать зайкой? Бабуин перестанет скакать по каким-никаким лианам ему даденным? По какой логике вы считаете, что это должно произойти? Потому что в Париже бабуину миску с едой три раза в день ставят, а не два, как в Москве?
Edited at 2017-10-16 01:09 pm (UTC)
Edited at 2017-10-16 01:24 pm (UTC)
Edited at 2017-10-16 01:42 pm (UTC)
По-моему, он этим как раз и занимается.
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Ма зе кашур бихлаль?
hу ибанат ве Аркадий избир эт зе бе цура ахи брура.