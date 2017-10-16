Про ебанатов и ебанаторий

Художника Петра Павленского задержали в Париже после акции с поджогом дверей Банка Франции. В своем заявлении он осуждает «банкиров, занявших место монархов» и обращается к «Великой французской революции»

Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.

Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.

А когда ты приезжаешь в свободную страну, которая дала тебе убежище, документы, материальную поддержку, в совершенно, замечу, свободную страну, где тебя никто не давит и не травит, и, вместо того, чтобы элементарно начать зарабатывать, строя свою разрушенную тоталитаризмом жизнь заново, платить налоги в качестве благодарности за убежище да и вообще просто банально свободно жить, вырвавшись из ада - когда вместо этого ты захватываешь чужое имущество на сквоты, воруешь еду в магазинах - у тех людей, кто тебя приютил и укрыл, и платит тебе, блин, пособие - и в итоге поджигаешь двери банка, протестуя против какого-то мирового олигархата, который не дает тебе - вот даже не знаю, что не дает-то? колбасу в магазинах тырить? - то тут всем сразу становится понятно - нда... Оказывается, ты обычный ебанат. Жаль.

А ебанаты органично смотрятся только в ебанатории.

А в свободном нормальном мире они смотрятся просто как ебанаты.

В общем, не надо вам из ебанатория уезжать, парни.

Не нравится французская банковая система?

Ну, Родина радостно ждет, чо.





В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy

Paypal: putnpnh@gmail.com

Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.

В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.

Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608

Либо просто кинуть на телефон

МТС: +7 915 237 41 78.

Мегафон: +7 926 558 57 89

Спасибо



