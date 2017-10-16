starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Про ебанатов и ебанаторий
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starshinazapasa
October 16th, 15:27

Художника Петра Павленского задержали в Париже после акции с поджогом дверей Банка Франции. В своем заявлении он осуждает «банкиров, занявших место монархов» и обращается к «Великой французской революции»

Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.


Все-таки для художника-акциониста нет места лучше, чем Россия. Если ты художник-акционист, не надо отсюда уезжать. Потому что когда ты живешь в тоталитарной стране, которая действительно тебя травит и давит, и, протестуя против этого, выходишь и поджигаешь двери ФСБ, имея реальный шанс уехать в зону лет на двадцать - это действительно мужественно, важно и серьезно.
А когда ты приезжаешь в свободную страну, которая дала тебе убежище, документы, материальную поддержку, в совершенно, замечу, свободную страну, где тебя никто не давит и не травит, и, вместо того, чтобы элементарно начать зарабатывать, строя свою разрушенную тоталитаризмом жизнь заново, платить налоги в качестве благодарности за убежище да и вообще просто банально свободно жить, вырвавшись из ада - когда вместо этого ты захватываешь чужое имущество на сквоты, воруешь еду в магазинах - у тех людей, кто тебя приютил и укрыл, и платит тебе, блин, пособие - и в итоге поджигаешь двери банка, протестуя против какого-то мирового олигархата, который не дает тебе - вот даже не знаю, что не дает-то? колбасу в магазинах тырить? - то тут всем сразу становится понятно - нда... Оказывается, ты обычный ебанат. Жаль.
А ебанаты органично смотрятся только в ебанатории.
А в свободном нормальном мире они смотрятся просто как ебанаты.
В общем, не надо вам из ебанатория уезжать, парни.
Не нравится французская банковая система?
Ну, Родина радостно ждет, чо.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
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102 comments :
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dazevup
2017-10-16 12:39 pm (UTC)
До речі, саме так. В Україні в деякіх колах навіть панує думка, що не треба звільняти свої територіі швидше, ніж буде вирішоно питання, що потім робити з ватою. Бо залишати цих дикунів у вільній країні є дія, що протиречить здоровому глузду.
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lehaim_navalny
2017-10-16 12:45 pm (UTC)
Вы меня прям удивили, думал будете оправдывать Павленского, мол художник и все такое.
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tonyhofstra
2017-10-16 01:25 pm (UTC)
Че удивительного. аркадий либо сам смотался либо пытается. А этот художник выставляет всех этих борцов с режимом в плохом свете. Кстати а как можно пабвленского оправдать? Хотя выступил на отлично и двойные стандарты западног о мира на показ. А так аркадий сам обосрался. Ибо там где павленскому "грозил тиран и 20 лет" (с), там не дали ничего. А в свободной франции дадут срок и депротируют на хуй. Вот как получилось интересно
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Grohott
2017-10-16 01:01 pm (UTC)
Согласен. Тоже так подумал, как новость услышал.
Странный пассажир. Возвращайся, Пётр! Здесь тебе будет хорошо.
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vogel_rus
2017-10-16 01:09 pm (UTC)

Не,  Аркадий! Ерунду в этот раз сморозили.
Вот реально: ни смысла,  ни логики.
Это притом,  что Павленского я защищать не собираюсь. Лишь по сути возражаю.
Очень похоже на девиз: стань бюргером,  раз удалось вырваться до городу Парижу,  а если не видишь в этом смысла,  то ты идиот. Ну,  так поперечитывайте Достоевского,  забыли поди. Вместо того,  чтобы пиво без конца глушить,  по крайней мере фотографии с пивом без конца публиковать.
Вот еще пример: медведь при переезде из московского зоопарка в парижский должен перестать быть медведем и стать зайкой? Бабуин перестанет скакать по каким-никаким лианам ему даденным? По какой логике вы считаете,  что это должно произойти? Потому что в Париже бабуину миску с едой три раза в день ставят,  а не два,  как в Москве?



Edited at 2017-10-16 01:09 pm (UTC)
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stanislav141
2017-10-16 01:23 pm (UTC)
Суть в том, что бабуин должен быть там, где он органичен, уместен либо просто безопасен. Например, в джунглях или в зоопарке. А, например, в отвязанном виде, в зрительном зале кинотеатра среди толпы зрителей бабуин не уместен и опасен. И быть его там не должно.

Edited at 2017-10-16 01:24 pm (UTC)
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Жорик Вартанов
2017-10-16 01:16 pm (UTC)
Ну ты же тоже как ебанат смотришься, но тебе это не мешает по Израилям милостыню выпрашивать )) Че твоему дружку Павленскому нельзя чтоль?
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Ivan Mouravyeff
2017-10-16 01:41 pm (UTC)
Как ебанат здесь смотришься ты, одиннадцатирублевое чмо.
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Ivan Mouravyeff
2017-10-16 01:42 pm (UTC)
написал житель ебанатория, где за ловлю воображаемых зверей в здании, посвященному воображаемому ебанату, осуждают по реальной уголовной статье и закрывают в реальное сизо.

Edited at 2017-10-16 01:42 pm (UTC)
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shultz_flory
2017-10-16 01:25 pm (UTC)
>> элементарно начать зарабатывать

По-моему, он этим как раз и занимается.
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derik_536
2017-10-16 01:36 pm (UTC)
Пост в десятку!
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livejournal
2017-10-16 01:37 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-10-16 01:37 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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poulsam
2017-10-16 02:20 pm (UTC)
А вату берут?
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ariy_ukraina
2017-10-16 01:57 pm (UTC)
З іншого боку - Павленського ж не банк у Франції прихистив
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vels
2017-10-16 02:02 pm (UTC)

Ма зе кашур бихлаль?
hу ибанат ве Аркадий избир эт зе бе цура ахи брура.

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poulsam
2017-10-16 02:19 pm (UTC)
И что за репутационные потери?
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japunesi
2017-10-16 02:06 pm (UTC)
Аркадий, вот вы в России смотрелись очень органично!
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dazevup
2017-10-16 02:55 pm (UTC)
Тобто харошому кацапу в лайні добре. А всі, хто з того лайна лізе по сусідніх країнах, то погані кацапи. Зрозуміло.
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