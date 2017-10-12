starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Трясёт
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starshinazapasa
October 12th, 14:05
Турбулентность-то как на этой неделе в Европе усилилась. Каталуния, Земан, ПАСЕ, заявки Венгрии. Миропорядок, устоявшийся после Второй мировой, однозначно трещит. Правила стало можно нарушать. И их, безусловно, будут пытаться нарушать. Как бы нам вообще 2013-й не пришлось вспоминать, как последний год периода спокойствия и хорошего доброго старого мироустройства, когда законы действовали и страны жили по правилам.
А Украина будет Украиной только тогда, когда она будет сильной.
Когда она станет европейским Израилем.

Когда любые попытки раскачивания языкового сепаратизма, территориальных претензий, защиты народностей и пр. будут разбиваться о железобетон сформировавшегося устоявшегося единого сильного государства. До тех пор попытки дербанить неустоявшуюся страну, боюсь, будут продолжаться. Нехороший звоночек, на самом деле.

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88 comments :
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kazak_esaul
2017-10-12 11:20 am (UTC)
"Когда любые попытки раскачивания языкового сепаратизма, территориальных претензий, защиты народностей и пр. будут разбиваться о железобетон сформировавшегося устоявшегося единого сильного государства."

И чем автору данного афоризма Путин нехорош? Железобетон у него слабоват?
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dimmoff
2017-10-12 11:27 am (UTC)
единое сильное государство? что тут путин-то сделал?
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dimmoff
2017-10-12 11:26 am (UTC)
Левые наступают!

Edited at 2017-10-12 11:26 am (UTC)
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navalnypresiden
2017-10-12 03:56 pm (UTC)
Правые отступают
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kazak_esaul
2017-10-12 11:43 am (UTC)
Именно трисёт!
Меня тоже всего трисёт!

Попробовали бы они в мичети о правах венгров заикнуться.
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zloy_bonifaciy
2017-10-12 11:46 am (UTC)
Когда... когда... судя по описанным приметам - никогда.

А у автора тяжелейшая амнезия, если он считает, что до 2013-го все законы действовали, и все страны жили по правилам.
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paster_nag
2017-10-12 04:45 pm (UTC)
да он штатный пропагандист

Edited at 2017-10-12 04:45 pm (UTC)
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kuzh
2017-10-12 11:58 am (UTC)
А что там Земан натворил? Плюрализм - вполне в рамках мирового порядка.
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kazak_esaul
2017-10-12 12:14 pm (UTC)
"А что там Земан натворил? "

Предложил, чтобы Путин заплатил за Крым.
А считался первым путинистом Европы.
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kuzh
2017-10-12 12:19 pm (UTC)
А ПАСЕ - вообще молодцы. Или украинцы думали, что им теперь всё будет сходить с рук?
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kazak_esaul
2017-10-12 12:21 pm (UTC)
"А ПАСЕ - вообще молодцы."

Чем они молодцы?
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bigironx
2017-10-12 12:40 pm (UTC)
Народов, которые смогут превратить свои страны во второй Израиль, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Даже армянам это не удалось, хотя надежды были.
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concluder
2017-10-12 01:31 pm (UTC)

На Украине нет мертвого моря, -грехи смывать некуда

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vvalera11
2017-10-12 12:41 pm (UTC)
Согласен! Украина должна стать как Израиль. По площади и количеству населения.
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colonel_tg
2017-10-12 03:44 pm (UTC)
Очнись, ватнявый, ты серишь...
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metsuyan
2017-10-12 01:03 pm (UTC)

мирное время было закончено РФ в 2008 году нападением на Грузию.

Позор развитым странам, что не раздавили гадину тогда, а ведь всё было уже понятно

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dmitriykrilov
2017-10-12 01:13 pm (UTC)
Да как бы и чеченскую войну тоже мирным временем не назовёшь.
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estonskiy
2017-10-12 01:10 pm (UTC)
Пусть сначала Меркель открывает турецкие школы, а Украина уже последует их примеру , иначе какой то беспрецендентный случай получается
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kuzh
2017-10-12 01:16 pm (UTC)
Вот вы это и скажите немцам, а то иш
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used_against
2017-10-12 01:25 pm (UTC)
Наши типа либералы никак не поймут простой вещи: с их представлениями о демократии на уровне питекантропа их не пустят даже на порог демократического общества.
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drneubauer555
2017-10-12 01:32 pm (UTC)
Все верно. Путинскую братву и не пускают.
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drneubauer555
2017-10-12 01:31 pm (UTC)
Государства наоборот издыхают. Какой уж тут железобетон.)
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aspasiaroma
2017-10-12 01:56 pm (UTC)
Землю трясет периодически. Ничего нового.
Меня только одно волнует: будет ли Кондратьевский подъем в 2020 г.
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kazak_esaul
2017-10-12 02:12 pm (UTC)
"Меня только одно волнует: будет ли Кондратьевский подъем в 2020 г."

Обязательно, какой разговор!
В ноябре дело по обвинению секты "кондратов" в мошенничестве должно поступить в суд, а к 2020 г. у них, очевидно, будет подъем.
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Mr Ice
2017-10-12 02:35 pm (UTC)
Каталония с Мадридом как-нибудь договорятся. Во всяком случае из РСЗО по Барсе никто стрелять точно не будет. Земан же, ПАСЕ и заявки Венгрии и вовсе европейской турбулентностью считать никак нельзя, по одной простой причине - Украина - не Европа, и европейцам на нее по большому счету ... .
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