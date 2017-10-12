Турбулентность-то как на этой неделе в Европе усилилась. Каталуния, Земан, ПАСЕ, заявки Венгрии. Миропорядок, устоявшийся после Второй мировой, однозначно трещит. Правила стало можно нарушать. И их, безусловно, будут пытаться нарушать. Как бы нам вообще 2013-й не пришлось вспоминать, как последний год периода спокойствия и хорошего доброго старого мироустройства, когда законы действовали и страны жили по правилам.
А Украина будет Украиной только тогда, когда она будет сильной.
Когда она станет европейским Израилем.
Когда она станет европейским Израилем.
Когда любые попытки раскачивания языкового сепаратизма, территориальных претензий, защиты народностей и пр. будут разбиваться о железобетон сформировавшегося устоявшегося единого сильного государства. До тех пор попытки дербанить неустоявшуюся страну, боюсь, будут продолжаться. Нехороший звоночек, на самом деле.
И чем автору данного афоризма Путин нехорош? Железобетон у него слабоват?
Edited at 2017-10-12 11:26 am (UTC)
Меня тоже всего трисёт!
Попробовали бы они в мичети о правах венгров заикнуться.
А у автора тяжелейшая амнезия, если он считает, что до 2013-го все законы действовали, и все страны жили по правилам.
Edited at 2017-10-12 04:45 pm (UTC)
Предложил, чтобы Путин заплатил за Крым.
А считался первым путинистом Европы.
Чем они молодцы?
Даже армянам это не удалось, хотя надежды были.
На Украине нет мертвого моря, -грехи смывать некуда
мирное время было закончено РФ в 2008 году нападением на Грузию.
Позор развитым странам, что не раздавили гадину тогда, а ведь всё было уже понятно
Меня только одно волнует: будет ли Кондратьевский подъем в 2020 г.
Обязательно, какой разговор!
В ноябре дело по обвинению секты "кондратов" в мошенничестве должно поступить в суд, а к 2020 г. у них, очевидно, будет подъем.