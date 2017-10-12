Турбулентность-то как на этой неделе в Европе усилилась. Каталуния, Земан, ПАСЕ, заявки Венгрии. Миропорядок, устоявшийся после Второй мировой, однозначно трещит. Правила стало можно нарушать. И их, безусловно, будут пытаться нарушать. Как бы нам вообще 2013-й не пришлось вспоминать, как последний год периода спокойствия и хорошего доброго старого мироустройства, когда законы действовали и страны жили по правилам.

А Украина будет Украиной только тогда, когда она будет сильной.

Когда она станет европейским Израилем.







Когда любые попытки раскачивания языкового сепаратизма, территориальных претензий, защиты народностей и пр. будут разбиваться о железобетон сформировавшегося устоявшегося единого сильного государства. До тех пор попытки дербанить неустоявшуюся страну, боюсь, будут продолжаться. Нехороший звоночек, на самом деле.