starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Привет, бандеровцы и фашисты!
starshinazapasa
October 10th, 9:31



Вместе с диверсантами задержали и четырех пособников. Аркадий Бабченко из ДНР, из города Горловки. Он привозил диверсантам деньги. Во время выезда на Украину Аркадий познакомился с сотрудником службы безопасности и выполнял его просьбы. Помогал диверсантам.
Россия-24. Александр Сладков. Когда-то мой коллега и даже почти товарищ. Кстати, Саш, фиговый актер из этого твоего диверсанта Аркадия Бабченко из города Горловки. Переигрывает.
Ну, что, как пособник диверсантов я теперь имею полное право официально писать:
Доброе утро, хунта!

Тута:

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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
62 comments :
( 62 comments Leave a comment )
  • 1
vladicusmagnus
2017-10-10 06:34 am (UTC)
Аркадий, вам нравится когда вас называют Аркашкой?
Нет?
Ну так почему ты бритый придурок говоришь НА Украину ?

ЗЫ. Я беларус
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argument_q
2017-10-10 06:39 am (UTC)
Вы прекрасный зритель :)
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xor2xor
2017-10-10 06:48 am (UTC)
подучи язык.
по-русски будет "на украине".
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viacheslav_sn
2017-10-10 08:17 am (UTC)

Спасибо за ваш комментарий и за то, что он встал первым! )))

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suetin_13
2017-10-10 12:05 pm (UTC)
Ты понравился хохлам. Тупой же.
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mjol1nir
2017-10-10 12:39 pm (UTC)
Твоя определяющая характеристика — дурак.
А белорус ты там или чукча — дело двадцать девятое.
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jedi_padavan_2
2017-10-10 12:54 pm (UTC)

А почему правила украинского языка должный действовать в русском? Может, нужно говорить "ин Великобританию" и "нах Германию"?

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malpa
2017-10-10 01:54 pm (UTC)
Полякам тоже прикажете вместо na Ukrainie говорить w Ukrainie? Ну-ну.
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Джек Рассел
2017-10-11 01:23 am (UTC)
Дорогой беларус! Нормой русского языка является "на". Нормой украинского является "в". Вы видите здесь блог на каком языке? Вот на каком языке блог, на том и надо писать грамотно.
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provokatorz
2017-10-11 02:47 am (UTC)
Пипец тебе шаблон рвет.
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drneubauer666
2017-10-11 05:35 pm (UTC)
По тому же, почему не говорят "на Исландию", долбоеб.
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argument_q
2017-10-10 06:40 am (UTC)
Хунтовський ранок :)
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prosto_vova
2017-10-10 06:45 am (UTC)
Ловись Бабченко, большой и маленький
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argument_q
2017-10-10 06:48 am (UTC)
Да хоть какой-нибудь уже ловись! ))
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z0w
2017-10-10 06:49 am (UTC)
ох хфашисты
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caluromysiops
2017-10-10 06:52 am (UTC)
Фамилия Имя Отчество тел дата рожд. нас. пункт ул. дом корп кв
БАБЧЕНКО АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1980-07-27 ГОРЛІВКА ВОЛКОВА 7 0 25
БАБЧЕНКО АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1965-09-01 ГОРЛІВКА ТУШИНСЬКА 18 0 0
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vladicusmagnus
2017-10-10 06:57 am (UTC)
Это выше или из репортажа? Если выше - удали к ебеням.
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pani_stosia
2017-10-10 07:15 am (UTC)
Почему бы нет? Зачем лепить постановку с актерами, если можно пучок "диверсантов" наловить из тех, кто не вовремя на улицу вышел.
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Джек Рассел
2017-10-11 01:25 am (UTC)
Да у них там гнездо!
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dagrael
2017-10-10 09:19 am (UTC)
Выполнял п_р_о_с_ь_б_ы сотрудника службы безопасности? Тьфу, блядь.
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Доцент бы заставил...

bzakrevsky
2017-10-10 10:58 am (UTC)
Может фашисты его пытали горилкой и салом? Или в качестве финансового эквивалента благодарности за помощь диверсантам предложил немножко рейхсгривен?
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Lectorem kun
2017-10-10 06:22 pm (UTC)
В Донецке нет проспекта Шевченко. И вообще, постановка крайне корявая. Для россиян - в самый раз.
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provokatorz
2017-10-11 02:50 am (UTC)
Нет? Значит будет!

Вон белотрус в этом блоге на 27рублевой вахте ошивается... Пусть идет лучше таблички новые на стены вешает.
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steblya_kam
2017-10-11 10:01 am (UTC)
Вас уже подделывают! Это слава :-)
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