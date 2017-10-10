Привет, бандеровцы и фашисты!

Вместе с диверсантами задержали и четырех пособников. Аркадий Бабченко из ДНР, из города Горловки. Он привозил диверсантам деньги. Во время выезда на Украину Аркадий познакомился с сотрудником службы безопасности и выполнял его просьбы. Помогал диверсантам.
Россия-24. Александр Сладков. Когда-то мой коллега и даже почти товарищ. Кстати, Саш, фиговый актер из этого твоего диверсанта Аркадия Бабченко из города Горловки. Переигрывает.
Ну, что, как пособник диверсантов я теперь имею полное право официально писать:
Доброе утро, хунта!
Тута:
Нет?
Ну так почему ты бритый придурок говоришь НА Украину ?
ЗЫ. Я беларус
по-русски будет "на украине".
Спасибо за ваш комментарий и за то, что он встал первым! )))
А белорус ты там или чукча — дело двадцать девятое.
А почему правила украинского языка должный действовать в русском? Может, нужно говорить "ин Великобританию" и "нах Германию"?
БАБЧЕНКО АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1980-07-27 ГОРЛІВКА ВОЛКОВА 7 0 25
БАБЧЕНКО АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1965-09-01 ГОРЛІВКА ТУШИНСЬКА 18 0 0
Доцент бы заставил...
Вон белотрус в этом блоге на 27рублевой вахте ошивается... Пусть идет лучше таблички новые на стены вешает.