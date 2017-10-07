С днюхой, чо







Восемьсот двадцать метров проплыл сегодня. Растем. Вода вообще ледянющая уже. Впрочем, холодно первые метров двести. Потом уже пофиг. Главное, звенящие от холода копыта не разбить, как граненый стакан об асфальт. Восемьсот двадцать метров проплыл сегодня. Растем. Вода вообще ледянющая уже. Впрочем, холодно первые метров двести. Потом уже пофиг. Главное, звенящие от холода копыта не разбить, как граненый стакан об асфальт.

Борис Акунин говорит, что не появляться в России - это его форма протеста. Блин. А мне нравится, чо! Усиленно протестую вот.



Эх, еще бы бабла как-нить заработать, чтоб где-нибудь в теплом море протестовать...

Всем ЗОЖ



