starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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С днюхой, чо
starshinazapasa
October 7th, 16:15



Восемьсот двадцать метров проплыл сегодня. Растем. Вода вообще ледянющая уже. Впрочем, холодно первые метров двести. Потом уже пофиг. Главное, звенящие от холода копыта не разбить, как граненый стакан об асфальт.
Борис Акунин говорит, что не появляться в России - это его форма протеста. Блин. А мне нравится, чо! Усиленно протестую вот.

Эх, еще бы бабла как-нить заработать, чтоб где-нибудь в теплом море протестовать...
Всем ЗОЖ

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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
24 comments :
( 24 comments Leave a comment )
  • 1
claire_1973
2017-10-07 01:21 pm (UTC)
Ситуация для чествования родившегося в один день с брежневской конституцией лучше, чем у МБХ в 2005-м. С чем искренне Вас лично и поздравляю.

С географической позицией аналогично. Вряд ли хуже, чем в Краснокаменске.
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av222
2017-10-07 01:46 pm (UTC)
С чьей днюхой?
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Grohott
2017-10-07 02:18 pm (UTC)
Гражданина начальника, конечно!
Типа, за ушком почесал и под хвостиком лизнул!
Путин и есть Россия, и всё такое!
Старшина из воды вылез, а нацлидер ему в огненном столпе явился и говорит:
- Аркадий, за что ты гонишь меня?
Вот он и уверовал.
Так что всё в законе )))
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av_klement
2017-10-07 01:59 pm (UTC)
у нас, Старшина, море еще +19, айда к нам - жить есть где...:)
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alexsas2645
2017-10-07 09:34 pm (UTC)
хороша-а страна Болга-ария
а в Майями лучше всех!
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valery_brest_by
2017-10-07 03:04 pm (UTC)
Заплыв в 2006 в "Шурави" в Одессе вспомнился...
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starshinazapasa
2017-10-10 09:26 pm (UTC)
Только очень многое изменилось с тех пор, Валер
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livejournal
2017-10-07 03:32 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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(Deleted comment)
Ivan Mouravyeff
2017-10-07 04:56 pm (UTC)
мнение кремлепидоров-на-подсосе особенно важно при разрешении споров «слабо» или «не слабо».

Edited at 2017-10-07 04:57 pm (UTC)
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gdubrovina
2017-10-07 04:01 pm (UTC)
С Вашей лохматостью и в минус можно . Если у Вас днюха , то поздравляю , а если президента , то воздерживаюсь . Я на него обижена .
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alexsas2645
2017-10-07 09:35 pm (UTC)
а я
на богом обиженных я не обижаюсь.
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gdubrovina
2017-10-07 10:45 pm (UTC)
Я на Бога не обижаюсь , благодарю каждый день
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Ivan Mouravyeff
2017-10-07 04:58 pm (UTC)
Как обычно, Путину сдохнуть в тюрьмев пожизненном заключении после Гааги! А вам Аркадий, счастья и процветания — среди зомбоидов таких как вы ой как мало.
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jago52
2017-10-07 06:15 pm (UTC)

Кто-нибудь вспомнил сегодня, что предельный возраст пребывания на госслужбе в России по закону - 65 лет?

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z_zwang
2017-10-08 04:16 pm (UTC)
"ты ещё ниц-цшше начни цитировать" (с)
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jago52
2017-10-09 06:02 am (UTC)
Ницше не читал (но осуждаю), а вот федеральный закон "О государственной гражданской службе РФ" для меня далеко не просто "многабукаф". И должность президента (обычная выборная чиновничья должность) также относится к предмету регулирования этого закона. Посмотрите статью 25.1. Я не говорю, что на основании этой статьи Путин обязан в день рождения тут же уйти в отставку. Но я к тому, что ещё один срок на шесть лет - это будет уже не Путин, а туркменбаши какой-то.
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z_zwang
2017-10-09 02:08 pm (UTC)
брежнева пересидел, теперь будет как сталин.

финал будет соответствующий: когда всех заебёт в доску - отравят как собаку.

партноменклатуре хочется вкусно кушать и жить не в рашке, а окно в европы медленно закрывается.

путриотизм - это для 86% дураков.
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begemout
2017-10-07 06:29 pm (UTC)
С ДР! Здоровья!
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vlasovetz55
2017-10-07 06:56 pm (UTC)
Если Путину, то сдохнуть скорей;
Если старшине -- долгих лет и лёгкого пера
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Ксения Андреева
2017-10-07 07:14 pm (UTC)
Хорошо выглядите, здоровый и крепкий, приятно смотреть. Желаю вам пережить (и нам тоже) всё это...
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qwertyl1102
2017-10-08 06:07 pm (UTC)
Чем тебя обидели, недоумок?
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yury_nesterenko
2017-10-11 11:31 am (UTC)
Welcome to Florida, Аркадий. С баблом для русскоязычных райтеров здесь очень сложно, зато с теплым морем полный порядок. Я при меньше +25 в воду вообще не захожу и при этом купаюсь практически круглый год. Выпадают только вторая половина января и февраль, и то не всегда. Это на моей широте. Южнее, ближе к Майами, и они не выпадают.

Ну а ватникам, само собой - сдохнуть в своей ледяной рашке.
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yury_nesterenko
2017-10-11 11:33 am (UTC)
Welcome to Florida, Аркадий. С баблом для русскоязычных райтеров здесь очень сложно, зато с теплым морем полный порядок. Я при меньше +25 в воду вообще не захожу и при этом купаюсь практически круглый год. Выпадают только вторая половина января и февраль, и то не всегда. Это на моей широте. Южнее, ближе к Майами, и они не выпадают.

Ну а ватникам, само собой - сдохнуть в своей ледяной рашке.
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