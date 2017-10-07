С днюхой, чо

Восемьсот двадцать метров проплыл сегодня. Растем. Вода вообще ледянющая уже. Впрочем, холодно первые метров двести. Потом уже пофиг. Главное, звенящие от холода копыта не разбить, как граненый стакан об асфальт.
Борис Акунин говорит, что не появляться в России - это его форма протеста. Блин. А мне нравится, чо! Усиленно протестую вот.
Эх, еще бы бабла как-нить заработать, чтоб где-нибудь в теплом море протестовать...
Всем ЗОЖ
С географической позицией аналогично. Вряд ли хуже, чем в Краснокаменске.
Типа, за ушком почесал и под хвостиком лизнул!
Путин и есть Россия, и всё такое!
Старшина из воды вылез, а нацлидер ему в огненном столпе явился и говорит:
- Аркадий, за что ты гонишь меня?
Вот он и уверовал.
Так что всё в законе )))
а в Майями лучше всех!
Edited at 2017-10-07 04:57 pm (UTC)
на богом обиженных я не обижаюсь.
Кто-нибудь вспомнил сегодня, что предельный возраст пребывания на госслужбе в России по закону - 65 лет?
финал будет соответствующий: когда всех заебёт в доску - отравят как собаку.
партноменклатуре хочется вкусно кушать и жить не в рашке, а окно в европы медленно закрывается.
путриотизм - это для 86% дураков.
Если старшине -- долгих лет и лёгкого пера
Ну а ватникам, само собой - сдохнуть в своей ледяной рашке.
Ну а ватникам, само собой - сдохнуть в своей ледяной рашке.