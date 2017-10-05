Казнь пленных в Сирии

Начался прям вал звонков с просьбой прокомментировать казнь пленного казака из ЧВК Вагнера в Сирии. Коллеги, поскольку двадцать раз на дню говорить одно и то же утомительно, давайте прокомментирую для всех сразу.
1. Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
2. Бабы еще нарожают.
3. Да и хер на него.
Первыми двумя пунктами можно было бы ограничиться. . .
Edited at 2017-10-05 05:43 pm (UTC)
Видимо с одним миллионом уже пролетели, теперь они отомстят: убъют 100 людей связанных с игиловцами, видимо членов их семей.
https://twitter.com/ISIS_Hunters/status/915649933058985986
Будет тебе видео, не это так другое)
Потом хохлы в соцсетях найдут кого-нибудь похожего, подключится мюридка - и перформанс повторится.
Edited at 2017-10-05 01:53 pm (UTC)
Эти два в Сирии были обычными наемниками, в Украине и наемниками, и террористами.
Так что значение имеет только пункт нумер 3.
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Edited at 2017-10-05 02:36 pm (UTC)
ИГИЛ понад усе!
Edited at 2017-10-05 02:48 pm (UTC)
Пленник ИГ Заболотный состоял в карательном отряде в Чечне, отрезал головы мирным жителям.
5 октября в 00:08
Издание Chechenews обнаружило в архивах фотографию плененного ИГ в Сирии Романа Заболотного, сделанную в Чечне.
На фото Заболотный зафиксирован в тот момент, когда он закапывает отрубленную голову чеченца.
По заявлению самого Заболотного он проживал в Аксайском районе Ростовской области. Также выяснилось, что он являлся членом группировки т.н. «Всевеликое войско донское», в которой состоит и его отец.
Напомним в этой связи, что члены этой группировки, наряду с другими формированиями наемников, входили в состав т.н. «казачьего полка имени Ермолова», который воевал в Чечне в составе российской армии. Эта казачья банда отличалась особой жестокостью и садизмом против мирных жителей Чечни.
Основная деятельность «полка» заключалась в «зачистках» и карательных налетах на чеченские сёла, в ходе которых были похищены сотни и тысячи мирных жителей.
Судя по фото, Заболотный снят в тот момент, когда он и его банда заметали следы очередной казни похищенных ими людей в Чечне. Подлинность фото не вызывает сомнений. Любой специалист может определить, что это не фотошоп, а реальная фотография.
Между тем радио Свобода сообщает, что ФСБ потребовала от родителей второго попавшего в плен в Сирии наемника Григория Цуркану «не поднимать шум».
Цуркану воевал в Сирии в составе банды Вагнера, а ранее убивал украинцев на Донбассе. О том, что этот наемник воевал в банде Вагнера сообщил журналистам его брат Роман. Он отметил, что Цуркану уехал в Сирию в мае и скрывал свою «командировку».
Съемочная группа радио Свобода днем в среду приехала в дом семьи Цуркану. Брат попавшего в плен наемника еще утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.
Родители Цуркану рассказали, что им позвонили неизвестные, заверили, что их сына освободят, и сказали «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок был из ФСБ.
По сколько же лет этим дедушкам? Издание Chechenews не просматривало фотографии Второй мировой? Может они и там где засветились?
В детстве, помню, читаешь какую-нибудь книжку про исторические приключения, встречаешь там среди персонажей какого-нибудь наемного солдата, "ландскнехта на двойном жалованье", так сразу представляется такой умудренный жизнью воин, почти герой, сильный, смелый, гордый...
Старшина почему то не пишет про казненных солдатах из других стран. Сколько казнили америкосов? Сколько из ЕС? Видимо за это не платят. Как говориться: " есиь такая профессия-родину продавать"...
это же игиловцы не русские!
Российские военные Роман Заболотный и Григорий Цуркан, которых захватили в плен террористы ИГИЛ в Сирии, отказались от гражданства России еще в августе 2017 года.
Об этом идет речь в ответе МИД России на запрос о произошедшем с россиянами в Сирии
"Правоохранительными органами России они обосновано подозреваются в связях с ИГИЛ", - сказано в опубликованном документе.