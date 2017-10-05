Казнь пленных в Сирии

Начался прям вал звонков с просьбой прокомментировать казнь пленного казака из ЧВК Вагнера в Сирии. Коллеги, поскольку двадцать раз на дню говорить одно и то же утомительно, давайте прокомментирую для всех сразу.



1. Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

2. Бабы еще нарожают.

3. Да и хер на него.





