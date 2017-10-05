starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Казнь пленных в Сирии
starshinazapasa
October 5th, 15:34
Начался прям вал звонков с просьбой прокомментировать казнь пленного казака из ЧВК Вагнера в Сирии. Коллеги, поскольку двадцать раз на дню говорить одно и то же утомительно, давайте прокомментирую для всех сразу.

1. Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
2. Бабы еще нарожают.
3. Да и хер на него.


Tags:
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 314
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
572 comments :
( 572 comments Leave a comment )
vogel_rus
2017-10-05 12:40 pm (UTC)

Первыми двумя пунктами можно было бы ограничиться. . .

(Reply) (Thread)
nailhosny
2017-10-05 01:17 pm (UTC)
а я как раз только за третий.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
evgen_gavroche
2017-10-05 12:43 pm (UTC)
Война всегда своё возьмёт.
(Reply) (Thread)
firemyhair
2017-10-05 12:46 pm (UTC)


Edited at 2017-10-05 05:43 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
living999999999
2017-10-05 12:48 pm (UTC)
Тот случай, когда пошел за шерстью, а вернулся стриженый, точнее совсем не вернулся.
(Reply) (Thread) (Expand)
dekhannn
2017-10-05 02:25 pm (UTC)
пошли в атаку, попали в плен.
(Reply) (Parent) (Thread)
navalnypresiden
2017-10-05 05:28 pm (UTC)
Да не, из них щас Госпропаганда Матросовых сделает, отбивались от тысяч моджахедов 2 дня, хотели пасть на амбразуру, но контузия схватила
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
jolkipalki
2017-10-05 12:54 pm (UTC)
Сирийские асадоцы готовы заплатить ИГИЛу по миллиону баксов за каждого из русских пленных.

Видимо с одним миллионом уже пролетели, теперь они отомстят: убъют 100 людей связанных с игиловцами, видимо членов их семей.

https://twitter.com/ISIS_Hunters/status/915649933058985986
(Reply) (Thread)
render_man
2017-10-05 01:54 pm (UTC)
Ебала жаба гадюку.
(Reply) (Parent) (Thread)

Будет тебе видео, не это так другое)

Ваши документики!
2017-10-05 02:59 pm (UTC)
У игиловцев ещё дохера проштрафившихся бандосов из России. Так что клипы ещё будут. Чем просто башку резать - так лучше ролик замутить, сказать что русский военный, рядом какого-нибудь поляка посадить, сказать что тоже русский, а чтоб себя не выдал, приказать рот не разевать.

Потом хохлы в соцсетях найдут кого-нибудь похожего, подключится мюридка - и перформанс повторится.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
gdubrovina
2017-10-05 01:45 pm (UTC)
Не зларадствуйте . Огромный минус нашему правительству , могли выкупить . Жаль ребят .
(Reply) (Thread) (Expand)
unnoheitai
2017-10-05 01:49 pm (UTC)
Судьба наемника. Это же солдаты удачи. Удача отвернулась- бывает.
(Reply) (Parent) (Thread)
nict46
2017-10-05 01:51 pm (UTC)
Всякий раз в такого рода сообщениях СМИ останавливает мое внимание слово "казнь". Официально (да и по сути) это просто убийство военнопленного.

Edited at 2017-10-05 01:53 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
jolkipalki
2017-10-05 02:09 pm (UTC)
Военнопленные те, кто принял военную присягу и воюет в своей армии.

Эти два в Сирии были обычными наемниками, в Украине и наемниками, и террористами.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
rumataest0rsky
2017-10-05 02:16 pm (UTC)
Да, это не хохлов месить. Тут раз и ножом по горлу
(Reply) (Thread) (Expand)
giallalinea
2017-10-05 07:25 pm (UTC)
Укропы тоже воевать научились-таки.
(Reply) (Parent) (Thread)
alexsas2645
2017-10-05 02:16 pm (UTC)
да ладно... хоть и низкий у этого пушмяса айкью, но знали на что шли.
Так что значение имеет только пункт нумер 3.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-05 02:29 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-10-05 02:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
russkiy_kiborg
2017-10-05 02:36 pm (UTC)
хохло-раб Бабченко всё сказал! Хау!

Edited at 2017-10-05 02:36 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
russkiy_kiborg
2017-10-05 02:38 pm (UTC)
у хохло-рабов остались одни братья - ИГИЛОВЦЫ!
ИГИЛ понад усе!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
Михаил Радзибаев
2017-10-05 02:39 pm (UTC)
Какой "вал звонков"? Хер на тебя. Кому ты нужен.
(Reply) (Thread) (Expand)
Ваши документики!
2017-10-05 02:56 pm (UTC)
Ну не смущай парня, ему на что-то жить надо, значимость свою показать, чтобы на кошелёк исправно падало)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
seeblik
2017-10-05 02:47 pm (UTC)
чотам с кем-то неприятности?

Edited at 2017-10-05 02:48 pm (UTC)
(Reply) (Thread) (Expand)
Ваши документики!
2017-10-05 03:28 pm (UTC)
Актёров не хватает. Только одного русскоговорящего нашли. Второму пришлось молчать, чтобы за русского сошёл.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aleks_mar
2017-10-05 02:49 pm (UTC)
Просто работа со вредными условиями труда, америкосов тоже похоже накрыло за последнии дни калибрами, особо не бегают и в бубен не стучат. люди для правительст расходный материал
(Reply) (Thread) (Expand)
navalnypresiden
2017-10-05 05:44 pm (UTC)
Имена американцев можешь назвать, русских то знаем?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
turnic
2017-10-05 02:50 pm (UTC)
Может это у тебя в голове звонит,сынок.. После контузии бывает такое.
(Reply) (Thread)
simon_petlyra
2017-10-05 03:10 pm (UTC)


Пленник ИГ Заболотный состоял в карательном отряде в Чечне, отрезал головы мирным жителям.

5 октября в 00:08

Издание Chechenews обнаружило в архивах фотографию плененного ИГ в Сирии Романа Заболотного, сделанную в Чечне.

На фото Заболотный зафиксирован в тот момент, когда он закапывает отрубленную голову чеченца.

По заявлению самого Заболотного он проживал в Аксайском районе Ростовской области. Также выяснилось, что он являлся членом группировки т.н. «Всевеликое войско донское», в которой состоит и его отец.

Напомним в этой связи, что члены этой группировки, наряду с другими формированиями наемников, входили в состав т.н. «казачьего полка имени Ермолова», который воевал в Чечне в составе российской армии. Эта казачья банда отличалась особой жестокостью и садизмом против мирных жителей Чечни.

Основная деятельность «полка» заключалась в «зачистках» и карательных налетах на чеченские сёла, в ходе которых были похищены сотни и тысячи мирных жителей.

Судя по фото, Заболотный снят в тот момент, когда он и его банда заметали следы очередной казни похищенных ими людей в Чечне. Подлинность фото не вызывает сомнений. Любой специалист может определить, что это не фотошоп, а реальная фотография.

Между тем радио Свобода сообщает, что ФСБ потребовала от родителей второго попавшего в плен в Сирии наемника Григория Цуркану «не поднимать шум».

Цуркану воевал в Сирии в составе банды Вагнера, а ранее убивал украинцев на Донбассе. О том, что этот наемник воевал в банде Вагнера сообщил журналистам его брат Роман. Он отметил, что Цуркану уехал в Сирию в мае и скрывал свою «командировку».

Съемочная группа радио Свобода днем в среду приехала в дом семьи Цуркану. Брат попавшего в плен наемника еще утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.

Родители Цуркану рассказали, что им позвонили неизвестные, заверили, что их сына освободят, и сказали «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок был из ФСБ.
(Reply) (Thread) (Expand)
Ваши документики!
2017-10-05 03:30 pm (UTC)
"...Издание Chechenews обнаружило в архивах фотографию плененного ИГ в Сирии Романа Заболотного, сделанную в Чечне..."

По сколько же лет этим дедушкам? Издание Chechenews не просматривало фотографии Второй мировой? Может они и там где засветились?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
saimans
2017-10-05 03:13 pm (UTC)
Он наёмник за деньги воюет, за доллары. А скоро будут воевать за биткоены.....


(Reply) (Thread)
brave_friar
2017-10-05 03:14 pm (UTC)
<равнодушно пожимая плечами>
В детстве, помню, читаешь какую-нибудь книжку про исторические приключения, встречаешь там среди персонажей какого-нибудь наемного солдата, "ландскнехта на двойном жалованье", так сразу представляется такой умудренный жизнью воин, почти герой, сильный, смелый, гордый...
(Reply) (Thread)
navalnypresiden
2017-10-05 05:49 pm (UTC)
Вот, некоторые в детстве книжек перечитались и программы Время с Международной панорамой пересмотрелись
(Reply) (Parent) (Thread)
bednyi_erik
2017-10-05 03:22 pm (UTC)

Старшина почему то не пишет про казненных солдатах из других стран. Сколько казнили америкосов? Сколько из ЕС? Видимо за это не платят. Как говориться: " есиь такая профессия-родину продавать"...

(Reply) (Thread) (Expand)
drneubauer555
2017-10-05 03:31 pm (UTC)
Кому продавать, дурачок?) Твою родину уже давно по офшорам виолончелистов раскидали. А несогласных мусора дубиналами пиздят.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
rider3099
2017-10-05 03:23 pm (UTC)
Четкие и понятные ответы
(Reply) (Thread)
jafarov
2017-10-05 03:28 pm (UTC)
Ещё никто не предлагал школу в честь назвать? Первая учительница не рассказывала какой он был хороший?
(Reply) (Thread)
higgs_boson123
2017-10-05 06:22 pm (UTC)
какую "школу назвать"!?
это же игиловцы не русские!


Российские военные Роман Заболотный и Григорий Цуркан, которых захватили в плен террористы ИГИЛ в Сирии, отказались от гражданства России еще в августе 2017 года.

Об этом идет речь в ответе МИД России на запрос о произошедшем с россиянами в Сирии

"Правоохранительными органами России они обосновано подозреваются в связях с ИГИЛ", - сказано в опубликованном документе.
(Reply) (Parent) (Thread)
irek_murtazin
2017-10-05 03:30 pm (UTC)
Аркаш, справедливости ради тебя-то Родина не бросила... Ты сам бросил Родину... Разве нет?
(Reply) (Thread) (Expand)
mergenius
2017-10-05 04:09 pm (UTC)
какую родину ты имеешь ввиду(?) - он родился в СССР, а нынешнее ублюдочое образование под аббревиатурой РФ не является его родиной, и это образование уже давно продали и растащили по оффшорам твои хозяева, уже видны признаки потери внутренней стабильности и грядущего распада этой твоей недо-родины...
(Reply) (Parent) (Thread)
( 572 comments Leave a comment )
Archive

Oct2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account