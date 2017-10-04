Матильда наш!

starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
А потом - хренак, и такое фото. и все..
Хуйлом был твой папа...
Re: Хуйлом был твой папа...
Re: Хуйлом был твой папа...
А забавный эпизод приключился сегодня в Герценке. Шли общественные слушания, обсуждался вопрос создания вокруг кировской агломерации так называемого зеленого щита. Организаторы - ОНФ и Общественная палата, ну и контингент участников соответствующий. Ярой оппозицией в зале не пахло, все в лучшем случае соглашались друг с другом, в худшем - задавали вполне мирные вопросы.
И тут среди всеобщего одобрямса и консенсуса встаёт тетушка под шестьдесят, явно с улицы, из разряда женщин, которые всегда не вовремя и всегда не в тему, и начинает говорить что-то... про журналиста Аркадия Бабченко, который уехал из страны.
Упс, откуда этот божий одуванчик знает Бабченко? Где зеленый щит Кирова и где Бабченко??? Причём тут Бабченко, ааааааааа! Вроде бы чувак никогда не высказывался на тему экологии. Только "неправильное" скорбение по погибшим и "родина бросит тебя, сынок. Всегда". В общем, тетушка заинтриговала до заворота кишок. Но все оказалось проще. Бабченко где-то в Праге увидал, что в городских парках не убирают листья и восхитился, как это мудро в плане подкормки почвы и все такое. А у нас в России листву сгребают, не давая корням деревьев развиться, а потом, дескать, во время ураганов эти деревья у нас с корнем вырывает. Это я со слов тётушки этой все пишу, сама у Бабченко такого поста уже не припомню.
Фронтовики дружно выдохнули и повеселели. Марат Френкель перевел тему на новые городские скверы и тему убранной листвы благополучно заболтал. В общем, буря с цитированием Бабченко улеглась, не начавшись.
А было все-таки забавно. Святая простота. Она бы ещё Навального вспомнила, ей богу.
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не умею ссылку из телеграма втыкать.
рвали глотку... без повода...
Очень похоже!
Обезьяна замечательная. Похожа на всех участников (в разных деталях) :).
Edited at 2017-10-04 10:33 am (UTC)
И никто это не запретит.
Мою эту любовь безоглядную
Патриарх даже благословит.
Тверь сверкает церквями и храмами
И огнём милицейских сирен
Что всегда будут самыми-самыми,
Охраняя спокойствие всем.
Православная Тверь распускается,
Как подснежники ранней весной.
Население всё улыбается
И приветливо машет рукой.
Православная Тверь святорусская
Ненавидит вонючих жидов.
Вьётся тихая улочка узкая,
Развозя кучу ихних гробов.
Улыбнитесь, каскадёры!
Мы у случая прекрасного в гостях!
И чеченцы здесь все православные,
Ходят в церкви по три раза в год.
И цыгане здесь самые лучшие,
Их так любит крещёный народ.
И здесь радуга в небе высокая
Здесь и смертности никакой нет!
Да и водка здесь самая вкусная,
И живут здесь до старости лет!
Православная Тверь распускается,
Как подснежники ранней весной.
Население всё улыбается
И приветливо машет рукой.
Православная Тверь святорусская
Ненавидит вонючих жидов.
Вьётся тихая улочка узкая,
Развозя кучу ихних гробов.
АХС
Слава Украiнi!
Edited at 2017-10-04 12:45 pm (UTC)
покемонов, покемонов на плакаты!..
Фото ну просто хоть на десктоп
Edited at 2017-10-08 05:18 am (UTC)