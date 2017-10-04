starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Матильда наш!
starshinazapasa
October 4th, 8:58




Доброе утро
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
38 comments :
( 38 comments Leave a comment )
  • 1
tequillerboy
2017-10-04 06:00 am (UTC)
Крутые кубики из-под майки выступают.
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provokatorz
2017-10-05 02:33 am (UTC)
Погладили ее прессом... ))
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drneubauer555
2017-10-04 06:18 am (UTC)
Аркадий очень похож на старуху Изергиль из Ансамбля Христа Спасителя.
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pusets
2017-10-04 09:18 am (UTC)
Это которая там на басу?
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drneubauer555
2017-10-04 09:21 am (UTC)
Вокалист которая.
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robustov
2017-10-04 06:21 am (UTC)
Вот пишешь пишешь, что- то верно , что- то нет.
А потом - хренак, и такое фото. и все..
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z0w
2017-10-04 06:27 am (UTC)
Клевое фото. Ложкин должен оценить)
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steblya_kam
2017-10-05 08:13 am (UTC)
Ложкин кусает локти от зависти, что это не его картина :-)
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Grohott
2017-10-04 06:29 am (UTC)
Матерь Божья! Святые Угодники!!! Что делается-то??! Как жить как жить ???
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average_russian
2017-10-04 06:50 am (UTC)
Действительно доброе
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dutchman07
2017-10-04 07:27 am (UTC)
Три дебила это сила :) Третьего уёбка правда не признал. Ты и двоечник Лебединский узнаваемы.
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drneubauer555
2017-10-04 10:21 am (UTC)
Справа на плакате Хуйло. Редкое фото просто.
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dutchman07
2017-10-04 10:27 am (UTC)
Хуйлом был твой папа, но я не о нём на самом деле, а о кучерявом уёбке.
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Хуйлом был твой папа...

Moris Sobakin
2017-10-04 10:30 am (UTC)
Вот и пи*дуй к своему хуйлу любимому. Крим уаш!!!!!!!
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Re: Хуйлом был твой папа...

dutchman07
2017-10-04 10:37 am (UTC)
Так нам хорошо в Крыму. Попиваем винцо - Инкерман, Массандру, нежимся на солнышке. А укросвиньи дохнут в АТО.
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Re: Хуйлом был твой папа...

qmed
2017-10-04 06:43 pm (UTC)
то-то на ростовском скотомогильнике новый ров начали..
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drneubauer555
2017-10-04 11:10 am (UTC)
Вряд-ли. И к сожалению Путин еще жив.
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a_shestakov
2017-10-04 07:57 am (UTC)
Девочка-отличница:
А забавный эпизод приключился сегодня в Герценке. Шли общественные слушания, обсуждался вопрос создания вокруг кировской агломерации так называемого зеленого щита. Организаторы - ОНФ и Общественная палата, ну и контингент участников соответствующий. Ярой оппозицией в зале не пахло, все в лучшем случае соглашались друг с другом, в худшем - задавали вполне мирные вопросы.

И тут среди всеобщего одобрямса и консенсуса встаёт тетушка под шестьдесят, явно с улицы, из разряда женщин, которые всегда не вовремя и всегда не в тему, и начинает говорить что-то... про журналиста Аркадия Бабченко, который уехал из страны.

Упс, откуда этот божий одуванчик знает Бабченко? Где зеленый щит Кирова и где Бабченко??? Причём тут Бабченко, ааааааааа! Вроде бы чувак никогда не высказывался на тему экологии. Только "неправильное" скорбение по погибшим и "родина бросит тебя, сынок. Всегда". В общем, тетушка заинтриговала до заворота кишок. Но все оказалось проще. Бабченко где-то в Праге увидал, что в городских парках не убирают листья и восхитился, как это мудро в плане подкормки почвы и все такое. А у нас в России листву сгребают, не давая корням деревьев развиться, а потом, дескать, во время ураганов эти деревья у нас с корнем вырывает. Это я со слов тётушки этой все пишу, сама у Бабченко такого поста уже не припомню.

Фронтовики дружно выдохнули и повеселели. Марат Френкель перевел тему на новые городские скверы и тему убранной листвы благополучно заболтал. В общем, буря с цитированием Бабченко улеглась, не начавшись.

А было все-таки забавно. Святая простота. Она бы ещё Навального вспомнила, ей богу.
---
не умею ссылку из телеграма втыкать.
(Reply) (Thread)
Ivan Mouravyeff
2017-10-04 08:33 am (UTC)
Это реально "Убивай космонавтов!" ггг
(Reply) (Thread)
вячеслав дубынин
2017-10-04 09:08 am (UTC)
А отчего распятие католическое?
(Reply) (Thread)
natokaktus
2017-10-04 10:22 am (UTC)
три еврея под окном рвали глотку... без повода...
(Reply) (Thread)

рвали глотку... без повода...

Moris Sobakin
2017-10-04 10:35 am (UTC)
А то, что твой президент украл у тебя и твоих родителей 200 миллиардов долларов, тебе еще не повод, ебанашка?
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qmed
2017-10-04 06:45 pm (UTC)
еще евреи насрали тебе в штаны в субботу вечером.
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Очень похоже!

Moris Sobakin
2017-10-04 10:28 am (UTC)
Молодцы!
Обезьяна замечательная. Похожа на всех участников (в разных деталях) :).

Edited at 2017-10-04 10:33 am (UTC)
(Reply) (Thread)
egykrok
2017-10-04 10:41 am (UTC)
Все на ять. Компания, антураж, выражения лиц
(Reply) (Thread)
drneubauer555
2017-10-04 11:26 am (UTC)
Я люблю петь про Тверь ненаглядную,
И никто это не запретит.
Мою эту любовь безоглядную
Патриарх даже благословит.
Тверь сверкает церквями и храмами
И огнём милицейских сирен
Что всегда будут самыми-самыми,
Охраняя спокойствие всем.

Православная Тверь распускается,
Как подснежники ранней весной.
Население всё улыбается
И приветливо машет рукой.
Православная Тверь святорусская
Ненавидит вонючих жидов.
Вьётся тихая улочка узкая,
Развозя кучу ихних гробов.

Улыбнитесь, каскадёры!
Мы у случая прекрасного в гостях!

И чеченцы здесь все православные,
Ходят в церкви по три раза в год.
И цыгане здесь самые лучшие,
Их так любит крещёный народ.
И здесь радуга в небе высокая
Здесь и смертности никакой нет!
Да и водка здесь самая вкусная,
И живут здесь до старости лет!

Православная Тверь распускается,
Как подснежники ранней весной.
Население всё улыбается
И приветливо машет рукой.
Православная Тверь святорусская
Ненавидит вонючих жидов.
Вьётся тихая улочка узкая,
Развозя кучу ихних гробов.

АХС
(Reply) (Thread)
valsshebnik
2017-10-04 12:04 pm (UTC)
Доброе. И сколько этот пост примерно стоит, в "рамках проекта"?
(Reply) (Thread)
bulwinkil
2017-10-04 12:07 pm (UTC)
Высокая европейская культура на марше.
Слава Украiнi!
(Reply) (Thread)
tommygl
2017-10-04 12:44 pm (UTC)
Как Вам удается делать такое убедительное "зверское лицо"? Этот талант не у всех есть.

Edited at 2017-10-04 12:45 pm (UTC)
(Reply) (Thread)

покемонов, покемонов на плакаты!..

metsuyan
2017-10-04 02:02 pm (UTC)
мартышка не заслужила быть в компании советских каннибалов
(Reply) (Thread)
qmed
2017-10-04 06:41 pm (UTC)
Забавно. А жрать по прежнему не на что?
(Reply) (Thread)

Фото ну просто хоть на десктоп

Александр Салов
2017-10-04 09:49 pm (UTC)
Ну очень развесело-оторванное :)
(Reply) (Thread)
Ксения Андреева
2017-10-04 10:15 pm (UTC)
Обезьянка посередине такая милая, обаятельная, и явно не понимает, почему попала в эту странную компанию...
(Reply) (Thread)
nemec_vader
2017-10-05 06:44 am (UTC)
Не верю, как сказал бы один режиссер. Вы, хоть и стараетесь, но все равно на настоящих ватников не похожи. Скрепную ебанутость сыграть нельзя, она должна быть врожденная.
(Reply) (Thread)
ed_jan_lt
2017-10-05 01:26 pm (UTC)
Надо так понимать, что вот эта фотка - это всё что вы, Аркадий, имеете сказать по поводу свободного ношения оружия и того как здорово это помогает обществу себя защищать?
(Reply) (Thread)
barsik61
2017-10-08 05:17 am (UTC)
Это что же такое вы все там увидели, что так обосрались?)))

Edited at 2017-10-08 05:18 am (UTC)
(Reply) (Thread)
( 38 comments Leave a comment )
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