Итак, друзья мои. Докладываю. Невероятная Анна Домбровская сообщает, что нам с вами удалось таки собрать деньги на печать украинских газет в зоне АТО для противостояния российской пропаганде. В октябре будет напечатано 35 тысяч экземпляров. Тридцать пять тысяч! Самое потрясающее, что девяносто процентов переводов пришло из России. Я горжусь вами, братцы. Вы просто офигенные молодцы. Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать.
Всего же в этом месяце на те или иные нужды в противостоянии этой ублюдочной агрессивной войне нам с вами удалось собрать более ста тысяч рублей.
Неплохо. Но есть одно но.
Мне тоже жрать что-то надо.
Поэтому по старой схеме.
Еще раз, повторюсь - этот раз персонально мне.
На макароны.
Спасибо.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
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Либо просто кинуть на телефон
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Поддерживаю Аркадий.
Вставь нормальный реквизит.
На телефоны так же не хочет.
Зачем, там же просто треш?
у них и щас есть -
Хочешь жрать-иди работай.
Это включая "на макароны" для гиганта мысли, отца русской демократии, или чисто "на газеты"?
Мне тоже жрать что-то надо.
Ну те сейчас времена, что б проводить свое время в кафе, чеканя пламеные тексты для
Искрыблога.
И в каждом посте - "дайте денег", "дайте денег"
Ты жалкий, как и всегда!