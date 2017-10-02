starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Докладываю
starshinazapasa
October 2nd, 14:30
Итак, друзья мои. Докладываю. Невероятная Анна Домбровская сообщает, что нам с вами удалось таки собрать деньги на печать украинских газет в зоне АТО для противостояния российской пропаганде. В октябре будет напечатано 35 тысяч экземпляров. Тридцать пять тысяч! Самое потрясающее, что девяносто процентов переводов пришло из России. Я горжусь вами, братцы. Вы просто офигенные молодцы. Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать.
Всего же в этом месяце на те или иные нужды в противостоянии этой ублюдочной агрессивной войне нам с вами удалось собрать более ста тысяч рублей.
Неплохо. Но есть одно но.



Мне тоже жрать что-то надо.
Поэтому по старой схеме.
Еще раз, повторюсь - этот раз персонально мне.
На макароны.
Спасибо.
В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
56 comments :
( 56 comments Leave a comment )
  • 1
rorts
2017-10-02 11:40 am (UTC)
вставь приват знакомых резидентов, а то нерезиденту запрещено.
(Reply) (Thread)

Поддерживаю Аркадий.

Александр Салов
2017-10-02 03:00 pm (UTC)
Неризиденту не могу кинуть перевод.
Вставь нормальный реквизит.
На телефоны так же не хочет.
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drneubauer666
2017-10-02 12:29 pm (UTC)
Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам!
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frangi_pani
2017-10-02 12:36 pm (UTC)
Можно пример газеты?
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Зачем, там же просто треш?

grustnyi_putnik
2017-10-02 03:22 pm (UTC)
Там же просто треш для самых отбитых. Ничего другого либероидно-фашистская тусовка произвести не в состоянии, а украинская - тем более.
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Ваши документики!
2017-10-02 12:50 pm (UTC)
Аркадий, бери себе побольше бабок, а на газеты чуток только кинь - всё равно сейчас пора печки растапливать, будут ими пользоваццо сепаратюги.
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estonskiy
2017-10-02 01:47 pm (UTC)
у них теперь газ бесплатный и еда , коммунизм настал , осталось газетку почитать
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rumataest0rsky
2017-10-02 12:54 pm (UTC)
Надеюсь в чернилах использовались мышьяк и свинец.
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-10-02 03:30 pm (UTC)
Нет, там будет использоваться пиздёж и пропаганда.
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jonn1ck2
2017-10-02 01:20 pm (UTC)
Господин хороший, купите газету.
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natokaktus
2017-10-02 01:22 pm (UTC)
хватит пиздеть! "Собрать" бабло вам удалось с пиндосов, у них на лапшу для хохляцких ушей спецом бабло выделяют.. РЖУНИМАГУ!!!
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Ведро Помоев
2017-10-02 01:31 pm (UTC)
Будет чем вытиранам АТО задницы подтирать.
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у них и щас есть -

Константин
2017-10-04 09:24 am (UTC)
- они ж сепарами и кацапами , иногда , подтираются ... ))
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1ttn
2017-10-02 01:44 pm (UTC)
Ну если даже в качестве "запаски - старая шина", то да, на латки надо попрошайничать... Револьюцiонеры гiдности, блин...
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in fiocci
2017-10-02 01:44 pm (UTC)
купите газету в пользу голодающих детей германии
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akalinine
2017-10-02 01:50 pm (UTC)
Начала эту войну не наша страна а кучка фсбешных блядей возглавляемая педофилом. Ты похоже как из армии пришел так все вещество там и оставил.Пора бы прекратить побираться.
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fr0005
2017-10-02 02:18 pm (UTC)
Войну начали те, кто захватывал склады в Галиции о чем радостно докладал коммунист и сын коммуниста Луценко на Майдане. И было это задолго и до Крыма и до Донбасса.

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fr0005
2017-10-02 02:17 pm (UTC)
а что мешало их там раньше печатать ?
(Reply) (Thread)
Ваши документики!
2017-10-03 02:57 am (UTC)
Полное отсутствие спроса))
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Hunter 54
2017-10-02 02:23 pm (UTC)
Хоть ты, Аркаша, и Бабченко, но реальных бабок табе не видать. Чем фастаешь - "удалось собрать более ста тысяч рублей". Хы. Приличный человек с такой суммой в кабак ходит, а табе "удалось собрать". Поц ты хохляцкий. Оппозиционер самодельный. Про таких, как ты, в картежных кругах говорят - сшей себе тряпичные фишки и тренируйся.😀
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asintez
2017-10-02 03:08 pm (UTC)
а на что человеку реально жить?
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dveruki
2017-10-02 02:24 pm (UTC)
Образец газеты удалось получить.

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drneubauer666
2017-10-02 03:12 pm (UTC)
А чего подписи хуйла нету? Кому сдаваца?
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dim_king
2017-10-02 02:43 pm (UTC)
Грандиозный успех!!!
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kazak_esaul
2017-10-02 03:19 pm (UTC)
"И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!" (с)
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alfiya_gurina
2017-10-02 05:29 pm (UTC)
Немного перефразирую Пикуля. У него были похожие строчки. Пока хохлы не начнут на Донбассе побеждать(а им не победить никогда), жители Донбасса будут этими вашими газетами подтираться. Впрочем, и этого не будут делать, у них туалетной бумаги достаточно. А ещё, гражданин Бабченко, пожалейте себя. Не стоит умирать голодной смертью из-за лишней тысячи газет. Пусть их будет не сто, а 99 тысяч. Сэкономленные деньги пустите на еду. Даже Ленин не доходил до голодных обмороков, хотя он занимался в эмиграции тем же.
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stanislavdb
2017-10-02 10:01 pm (UTC)

Хочешь жрать-иди работай.

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Mr Ice
2017-10-03 06:07 am (UTC)
>Всего же в этом месяце на те или иные нужды в противостоянии этой ублюдочной агрессивной войне нам с вами удалось собрать более ста тысяч рублей.

Это включая "на макароны" для гиганта мысли, отца русской демократии, или чисто "на газеты"?
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Мне тоже жрать что-то надо.

qmed
2017-10-03 05:10 pm (UTC)
Аркадий, вот это вот "Мне тоже жрать что-то надо" у вас из поста в пост. Может есть смысл как-то подрабатывать, хоть чуть-чуть, если писательство не дает возможность кормить себя и семью? Такси водить или что-нибудь в этом роде?
Ну те сейчас времена, что б проводить свое время в кафе, чеканя пламеные тексты для Искры блога.
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s_papadopulos
2017-10-08 06:45 am (UTC)
Аркашка, какой же ты жалкий) Радуешься выпуску партии туалетной бумаги?
И в каждом посте - "дайте денег", "дайте денег"
Ты жалкий, как и всегда!
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