Итак, друзья мои. Докладываю. Невероятная Анна Домбровская сообщает, что нам с вами удалось таки собрать деньги на печать украинских газет в зоне АТО для противостояния российской пропаганде. В октябре будет напечатано 35 тысяч экземпляров. Тридцать пять тысяч! Самое потрясающее, что девяносто процентов переводов пришло из России. Я горжусь вами, братцы. Вы просто офигенные молодцы. Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать.

Всего же в этом месяце на те или иные нужды в противостоянии этой ублюдочной агрессивной войне нам с вами удалось собрать более ста тысяч рублей.

Неплохо. Но есть одно но.







Мне тоже жрать что-то надо.

Поэтому по старой схеме.

Еще раз, повторюсь - этот раз персонально мне.

На макароны.

Спасибо.



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