Персонально ваш

Нет, я не хочу, чтобы на моей родине произошло, как в Латинской Америке. Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.
Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это «Христианское государство» — это просто замечательный пример происходящего.
Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! – сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться.
Та же самая «Лента», которую сегодня сожгли, вчера написала: женщине отрубили руку, когда она разговаривала по телефону. Совершенно безумная история. Женщина стояла, говорила по телефону. Левую руку с золотыми часами и золотыми перстнями положила на забор. И мимо забора шел мужик с топором, увидел золото – отрубил ей руку, убежал с ней, золотые кольца себе снял. Вот в таких даже вещах это выплескивается. Просто так это не рассосется.
Я говорю об общем процесс озверения общества, безусловно. И нельзя отрицать, что оно уже есть, потому что если бы даже я, весь такой алармист и паникер, четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев, а русские танки будут штурмовать украинские города, вы бы мне сказали: «Ну, братан, ты совсем уже псих! Езжай в Кащенко». Четыре года назад никто этого представить себе не мог. Сейчас мы уже живем в этой реальности.
К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно. Вот правда, я к этим людям отношусь крайне положительно. Во-первых, я, безусловно, благодарен Владимиру Путину, что он им дал такую возможность поехать в Сирию и быть там прикопанными в песочке.
Во-вторых, я им благодарен за то, что они едут в Сирию, а не в Украину, потому что, как ни крути, своя рубашка ближе к телу, и Сирия все-таки от нас дальше, и про Сирию я знаю меньше. Вот если бы эти люди ехали сюда, в Украину убивать украинцев, мне бы это нравилось меньше. А так, уж Сирия, прости, мир таков.
А, в-третьих, я благодарен этим людям, потому что они туда едут – и меньше становится проблем в России… То есть всех полоумных… в этом случае, скорее, я благодарен все-таки сирийцам, что они взяли на себя проблему утилизации всех полоумных, бесноватых в России.
― Аркадий…
― Вы спрашиваете мое мнение – я вам отвечаю.
― Некорректно.
― Подождите, туда поехал Мильчаков, туда поехала половина тех, кто был на Донбассе…
― Мне ничего не говорит эта фамилия, Аркадий.
― Мильчаков?
― Да.
Отжог немножко на "Эхе". Сказал все, что думаю.
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2063930-ec..
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
А разве не правильнее хотеть, чтоб Россия стала демократическим государством, неотъемлемой составной частью европейской цивилизации, сохранив и приумножив имеющийся материальный уровень жизни населения и существенно расширив духовную и культурную его часть?
так что Аркадий прав - сомали с 10 анклавов и постоянным междусобойчиком - для утилизации и очистки своей территории !
ужос )))))))
Только не "одна большая ДНР", а много маленьких "ДНР", в том-то и суть. Грызущиеся друг с другом. И это-то и будет великим благом для мира.
Ну и опять-таки, главного вы все еще не поняли. Точнее, как мне кажется, поняли, но все еще боитесь озвучить на широкую публику. Дело не в дебилизации населения некими внешними по отношению к нему силами. Дело в самом этом населении (которое я предпочитаю называть поголовьем), которое само этого хотело (как и всю свою историю). А путин и Ко просто позволили русским быть самими собой. Сбросить лицемерную маску цивилизации, которую на них тщетно натягивали в 1990-е (и даже в позднем, боявшемся мировой войны совке). Не киселевы родят своих зрителей - зрители востребуют своих киселевых. Именно своих, плоть от плоти. Поэтому то, что не получилось у Евгения, получилось у Дмитрия.
России больше не должно быть, никогда. И русских как этноса тоже. Других решений это уравнение не имеет. На сколько частей все это развалится, сколько погибнет (в т.ч. и потому, что климат отнюдь не сомалийский, как я опять-таки уже писал), сколько будет ассимилировано, что потом вырастет на развалинах - это все уже второстепенные детали.
Ватникам, как всегда - сдохнуть в мучениях.
Edited at 2017-10-01 09:37 am (UTC)
Ну, тогда начните c меня, я тоже руccкая.
Чем убивать будете, уже приготовили? Газовой камерой, раccтрелом или проcто в голову мотыгой? Вам лично чем приятнее будет?
Edited at 2017-10-01 11:56 am (UTC)
Там, говорят, уставшие ипотекари и другие закредитованные по уши великовозрастные гражданы, не способные заработать по-другому.
Невзоров рассказывал, ссылался на недавно вышедшую книжку питерского автора, забыл как его.
"Говорят". ))))))))
Невзоров - пидор. Ты слушаешь пидорасов зачем? Сам такой? Ты не свинорыл, часом, как автор?
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Именно так. А затем ЕС, Штаты, Канада, Япония - будут приводит осколки в человеческий вид. Один за другим...
Вроде взроcлые люди, а такую ахинею подроcтковую неcут...
На информацию из фейсбука Сергея Травина 29 сентября пришёл официальный комментарий пресс-службы УМВД России по Ивановской области: "Информация об имевшем место в Ивановской области разбойном нападении, в процессе совершения которого преступник отрубил потерпевшей руку, не соответствует действительности. На территории региона такое преступление не регистрировалось."
Как и американцы в Сирии-Ливии и т.п. гуманитарку с самолётов скидывают,а российские смерть и ужас.Или объяснять,что на Украине активист-доброволец с тремя судимостями-это воин света,защитник прав граждан и мировой цивилизации.
Ему бы сценарии писать к фильмам ужасов : ставить перед собой российский герб и рука-голова понесёт его к сбору премий и призов. Тот редкий случай,когда болезнь этой головы может принести пользу своему хозяину.
Каждый раз попадая на блог с этой Ф.И.О.как бы наступаешь в кучу говна в лифте без лампочки.
А то что есть почитатели таких гавноприносителей,сомневаться не могу.Сейчас выстоятся в очередь-придут на запах бабченко.
Будет Северная КНДР как уважаемый партнер.
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Свинорылы ехали в Чечню убивать русских. Так что, русские имеют все права убивать вас, свинорылов. всех!!! А вы не имеете права рот разевать. Вы - глисты, паразиты.
Так что, заткни пасть, гнида! Как батрачили на русских, так и дальше будете. А ваши жены и дочери будут сосать у нас за гроши.
Тогда украинцы должны были в Чечне убивать чеченцев. Но нет, сцуко, и там русские.
Внимание, вопрос: какого хрена русские забыли в Чечне?
мало ли что хочет свинья, а будет бекон.(с)
хохло-раб бабченКО хочет что бы его Родина украина развалилась и похоже это его желание уже сбылось, пока не 10 частей, на всего лишь на три, но лиха беда начало))
Я хочу что бы такие как вы побыстрее уехали из России.
Что же ви так о свой "новой родиной" нехорошо отзываетесь? У меня даже предчувствие есть, что если бы ви такое написали об своей родине, находясь в Израиле, вам бы обрезание сделали полностью, с "колокольчиками" и прочем не нужным вашему организму хозяйством.
Обидно, когда тебя не замечают. Хочется эпатировать и шокировать контентом.
Ну и - реквизиты, кто сколько может...
Интересно!!