Персонально ваш

Нет, я не хочу, чтобы на моей родине произошло, как в Латинской Америке. Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.

Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это «Христианское государство» — это просто замечательный пример происходящего.



Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! – сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться.



Та же самая «Лента», которую сегодня сожгли, вчера написала: женщине отрубили руку, когда она разговаривала по телефону. Совершенно безумная история. Женщина стояла, говорила по телефону. Левую руку с золотыми часами и золотыми перстнями положила на забор. И мимо забора шел мужик с топором, увидел золото – отрубил ей руку, убежал с ней, золотые кольца себе снял. Вот в таких даже вещах это выплескивается. Просто так это не рассосется.

Я говорю об общем процесс озверения общества, безусловно. И нельзя отрицать, что оно уже есть, потому что если бы даже я, весь такой алармист и паникер, четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев, а русские танки будут штурмовать украинские города, вы бы мне сказали: «Ну, братан, ты совсем уже псих! Езжай в Кащенко». Четыре года назад никто этого представить себе не мог. Сейчас мы уже живем в этой реальности.

К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно. Вот правда, я к этим людям отношусь крайне положительно. Во-первых, я, безусловно, благодарен Владимиру Путину, что он им дал такую возможность поехать в Сирию и быть там прикопанными в песочке.

Во-вторых, я им благодарен за то, что они едут в Сирию, а не в Украину, потому что, как ни крути, своя рубашка ближе к телу, и Сирия все-таки от нас дальше, и про Сирию я знаю меньше. Вот если бы эти люди ехали сюда, в Украину убивать украинцев, мне бы это нравилось меньше. А так, уж Сирия, прости, мир таков.

А, в-третьих, я благодарен этим людям, потому что они туда едут – и меньше становится проблем в России… То есть всех полоумных… в этом случае, скорее, я благодарен все-таки сирийцам, что они взяли на себя проблему утилизации всех полоумных, бесноватых в России.

― Аркадий…

― Вы спрашиваете мое мнение – я вам отвечаю.

― Некорректно.

― Подождите, туда поехал Мильчаков, туда поехала половина тех, кто был на Донбассе…

― Мне ничего не говорит эта фамилия, Аркадий.

― Мильчаков?

― Да.

Отжог немножко на "Эхе". Сказал все, что думаю.

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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