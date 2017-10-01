starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Персонально ваш
starshinazapasa
October 1st, 11:59
Нет, я не хочу, чтобы на моей родине произошло, как в Латинской Америке. Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.

Здесь будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это «Христианское государство» — это просто замечательный пример происходящего.

Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! – сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться.

Та же самая «Лента», которую сегодня сожгли, вчера написала: женщине отрубили руку, когда она разговаривала по телефону. Совершенно безумная история. Женщина стояла, говорила по телефону. Левую руку с золотыми часами и золотыми перстнями положила на забор. И мимо забора шел мужик с топором, увидел золото – отрубил ей руку, убежал с ней, золотые кольца себе снял. Вот в таких даже вещах это выплескивается. Просто так это не рассосется.


Я говорю об общем процесс озверения общества, безусловно. И нельзя отрицать, что оно уже есть, потому что если бы даже я, весь такой алармист и паникер, четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев, а русские танки будут штурмовать украинские города, вы бы мне сказали: «Ну, братан, ты совсем уже псих! Езжай в Кащенко». Четыре года назад никто этого представить себе не мог. Сейчас мы уже живем в этой реальности.



К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно. Вот правда, я к этим людям отношусь крайне положительно. Во-первых, я, безусловно, благодарен Владимиру Путину, что он им дал такую возможность поехать в Сирию и быть там прикопанными в песочке.

Во-вторых, я им благодарен за то, что они едут в Сирию, а не в Украину, потому что, как ни крути, своя рубашка ближе к телу, и Сирия все-таки от нас дальше, и про Сирию я знаю меньше. Вот если бы эти люди ехали сюда, в Украину убивать украинцев, мне бы это нравилось меньше. А так, уж Сирия, прости, мир таков.

А, в-третьих, я благодарен этим людям, потому что они туда едут – и меньше становится проблем в России… То есть всех полоумных… в этом случае, скорее, я благодарен все-таки сирийцам, что они взяли на себя проблему утилизации всех полоумных, бесноватых в России.

― Аркадий…
― Вы спрашиваете мое мнение – я вам отвечаю.
― Некорректно.
― Подождите, туда поехал Мильчаков, туда поехала половина тех, кто был на Донбассе…
― Мне ничего не говорит эта фамилия, Аркадий.
― Мильчаков?
― Да.

Отжог немножко на "Эхе". Сказал все, что думаю.
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2063930-ec..

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
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Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
287 comments :
( 287 comments Leave a comment )
vasha_rasha
2017-10-01 09:08 am (UTC)
мельчаков в сирии? бедные собаки сирии.
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m_arch
2017-10-01 09:58 am (UTC)
неясно откуда инфа
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critical_errorr
2017-10-01 09:15 am (UTC)
Главное - Путин с нами.
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brave_friar
2017-10-01 09:17 am (UTC)
"... Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей..."

А разве не правильнее хотеть, чтоб Россия стала демократическим государством, неотъемлемой составной частью европейской цивилизации, сохранив и приумножив имеющийся материальный уровень жизни населения и существенно расширив духовную и культурную его часть?
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Иван Пух
2017-10-01 09:25 am (UTC)
они же сами не хотят ! посмотри как живут и НИЧЕГО не меняют !!!
так что Аркадий прав - сомали с 10 анклавов и постоянным междусобойчиком - для утилизации и очистки своей территории !
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Иван Пух
2017-10-01 09:23 am (UTC)
мильчакова решили утилизировать вдали от родины ?

ужос )))))))
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navalnypresiden
2017-10-01 06:45 pm (UTC)
В Сирии лифтов нет
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yury_nesterenko
2017-10-01 09:30 am (UTC)
Вот-вот, я об этом сколько лет говорю. С лагом в несколько лет вы начинаете меня повторять, а ведь когда-то стерли мой коммент с похожим текстом.
Только не "одна большая ДНР", а много маленьких "ДНР", в том-то и суть. Грызущиеся друг с другом. И это-то и будет великим благом для мира.
Ну и опять-таки, главного вы все еще не поняли. Точнее, как мне кажется, поняли, но все еще боитесь озвучить на широкую публику. Дело не в дебилизации населения некими внешними по отношению к нему силами. Дело в самом этом населении (которое я предпочитаю называть поголовьем), которое само этого хотело (как и всю свою историю). А путин и Ко просто позволили русским быть самими собой. Сбросить лицемерную маску цивилизации, которую на них тщетно натягивали в 1990-е (и даже в позднем, боявшемся мировой войны совке). Не киселевы родят своих зрителей - зрители востребуют своих киселевых. Именно своих, плоть от плоти. Поэтому то, что не получилось у Евгения, получилось у Дмитрия.
России больше не должно быть, никогда. И русских как этноса тоже. Других решений это уравнение не имеет. На сколько частей все это развалится, сколько погибнет (в т.ч. и потому, что климат отнюдь не сомалийский, как я опять-таки уже писал), сколько будет ассимилировано, что потом вырастет на развалинах - это все уже второстепенные детали.

Ватникам, как всегда - сдохнуть в мучениях.

Edited at 2017-10-01 09:37 am (UTC)
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romascha
2017-10-01 11:56 am (UTC)
О! нациcтва уже откровенно повылезала...
Ну, тогда начните c меня, я тоже руccкая.
Чем убивать будете, уже приготовили? Газовой камерой, раccтрелом или проcто в голову мотыгой? Вам лично чем приятнее будет?

Edited at 2017-10-01 11:56 am (UTC)
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koka_lermont
2017-10-01 09:37 am (UTC)
Аркадий, вы правы.
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senior_egor
2017-10-01 03:08 pm (UTC)
Когда украинец и бандеровец пишет "Я хочу чтобы моя родина развалилась на 10 удельных княжеств" - он вообще что имеет в виду?
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vladgr
2017-10-01 10:06 am (UTC)
По поводу губернаторов хорошо сказал. Нам как в том анекдоте: надо либо в Конституцию этот великий путинско-фсбшный паханат записать, либо вернуть народу реальное право выбора. Вот эти вот кривлянья под демократию это издевательство над народом.
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azesh_78
2017-10-01 11:31 am (UTC)
И народ выберет продать к хуям Родину и купить каждому ящик водки. Чтоб по справедоивости.
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Grohott
2017-10-01 10:27 am (UTC)
<К тем россиянам, которые воюют на сирийской войне я отношусь положительно>

Там, говорят, уставшие ипотекари и другие закредитованные по уши великовозрастные гражданы, не способные заработать по-другому.
Невзоров рассказывал, ссылался на недавно вышедшую книжку питерского автора, забыл как его.
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todofbander
2017-10-01 12:14 pm (UTC)
Свинорылы говорят, чт о миллиарды псковских десантников убили и тысячи армат сожги. половину - лично козак тарасик зарезал.

"Говорят". ))))))))
Невзоров - пидор. Ты слушаешь пидорасов зачем? Сам такой? Ты не свинорыл, часом, как автор?
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livejournal
2017-10-01 10:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-10-01 10:30 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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tequillerboy
2017-10-01 10:34 am (UTC)
Эта история с отрубленной рукой это фейк.
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marquenoire
2017-10-01 10:47 am (UTC)
Где опровержение?
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maxdz
2017-10-01 10:47 am (UTC)
>Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств, и, я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным.

Именно так. А затем ЕС, Штаты, Канада, Япония - будут приводит осколки в человеческий вид. Один за другим...
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romascha
2017-10-01 11:52 am (UTC)
Оcталоcь придумать, зачем им этим заниматьcя? Они вон Африку уже cколько лет вcе в порядок привеcти не могут, Латинcкая Америка (раздробленная, между прочим) cколько лет в полной попе... а тут вдруг возьмутьcя и Роccию приведут. ))) Вы реально полагаете, что вcем тем, кого Вы перечиcлили, больше нечем занятьcя, кроме как кого-то где-то приводить в порядок, чтобы эти там кто-то хорошо и вкуcно жили? Ну, Вы для начала попробуйте cоcеда по леcтничной клетке приглаcить к cебе порядок навеcти, за проcто так, разумеетcя, и поcлушайте, что он Вам на это ответит.
Вроде взроcлые люди, а такую ахинею подроcтковую неcут...
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qui_habitat
2017-10-01 11:19 am (UTC)
Фейк.

На информацию из фейсбука Сергея Травина 29 сентября пришёл официальный комментарий пресс-службы УМВД России по Ивановской области: "Информация об имевшем место в Ивановской области разбойном нападении, в процессе совершения которого преступник отрубил потерпевшей руку, не соответствует действительности. На территории региона такое преступление не регистрировалось."
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Владимир Смайлик
2017-10-01 11:34 am (UTC)
Писец. Этому автору дан талант циркового гастролёра оригинального жанра. Медведя он записывает по повадкам и пищевому рациону в бурундуки,а дятла в разорителя леса.
Как и американцы в Сирии-Ливии и т.п. гуманитарку с самолётов скидывают,а российские смерть и ужас.Или объяснять,что на Украине активист-доброволец с тремя судимостями-это воин света,защитник прав граждан и мировой цивилизации.
Ему бы сценарии писать к фильмам ужасов : ставить перед собой российский герб и рука-голова понесёт его к сбору премий и призов. Тот редкий случай,когда болезнь этой головы может принести пользу своему хозяину.
Каждый раз попадая на блог с этой Ф.И.О.как бы наступаешь в кучу говна в лифте без лампочки.
А то что есть почитатели таких гавноприносителей,сомневаться не могу.Сейчас выстоятся в очередь-придут на запах бабченко.
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lanss
2017-10-01 11:41 am (UTC)
То есть, ты добровольно каждый раз в говно лезешь? Любитель говна?
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exoclub
2017-10-01 11:36 am (UTC)
Никаких удельных государств на территории бывшей россии быть на должно. Только зоны ответственности. Сектора, как в послевоенной Германии. Только не временно, а навсегда.
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kazak_esaul
2017-10-01 01:06 pm (UTC)
Не будет ни того, ни другого.

Будет Северная КНДР как уважаемый партнер.
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dim_king
2017-10-01 11:38 am (UTC)
Молодец Аркаша, вся мразота расчехлилась.
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alfiya_gurina
2017-10-01 12:07 pm (UTC)
Это вы о себе? Самокритичненько.
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saboteur_2
2017-10-01 11:52 am (UTC)
- Бесноватый. Полоумный. (с) Тётка в студии.
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alfiya_gurina
2017-10-01 12:07 pm (UTC)
Гражданин Бабченко. Родины у тебя нет. В твоём воображении она уже развалилась на 10 кусочков. Поэтому слёзно просим тебя не упоминай ты больше этого слова в своих постах. Если клятвенно пообещаешь, то мы, может быть, тебе пару долларов перечислим.
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todofbander
2017-10-01 12:11 pm (UTC)
четыре года назад сказал, что русские люди будут толпами ехать в Украину, чтобы убивать украинцев,
------------
Свинорылы ехали в Чечню убивать русских. Так что, русские имеют все права убивать вас, свинорылов. всех!!! А вы не имеете права рот разевать. Вы - глисты, паразиты.

Так что, заткни пасть, гнида! Как батрачили на русских, так и дальше будете. А ваши жены и дочери будут сосать у нас за гроши.
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craw1er
2017-10-01 12:46 pm (UTC)
Русские едут в Украину убивать украинцев.
Тогда украинцы должны были в Чечне убивать чеченцев. Но нет, сцуко, и там русские.
Внимание, вопрос: какого хрена русские забыли в Чечне?
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мало ли что хочет свинья, а будет бекон.(с)

russkiy_kiborg
2017-10-01 12:18 pm (UTC)

хохло-раб бабченКО хочет что бы его Родина украина развалилась и похоже это его желание уже сбылось, пока не 10 частей, на всего лишь на три, но лиха беда начало))
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ebivstivstvo
2017-10-01 12:33 pm (UTC)
какие унылые мрии, такое даже хохлам уже не впаришь
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bednyi_erik
2017-10-01 12:34 pm (UTC)

Я хочу что бы такие как вы побыстрее уехали из России.

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Ivan Mouravyeff
2017-10-01 06:25 pm (UTC)
вы интеллектом прям как председатель Мао, который хотел истребить воробьев, «вредящих» урожаю. Напомнить, чем закончилось? И почему вы, постсовки, такие тупые? И ведь не лечитесь, что самое противное.
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ulcus_111
2017-10-01 12:36 pm (UTC)
Я хочу, чтобы моя родина развалилась на 10 составляющих частей, удельных княжеств )))

Что же ви так о свой "новой родиной" нехорошо отзываетесь? У меня даже предчувствие есть, что если бы ви такое написали об своей родине, находясь в Израиле, вам бы обрезание сделали полностью, с "колокольчиками" и прочем не нужным вашему организму хозяйством.
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viacheslav_sn
2017-10-01 12:44 pm (UTC)

Обидно, когда тебя не замечают. Хочется эпатировать и шокировать контентом.

Ну и - реквизиты, кто сколько может...

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Интересно!!

puh
2017-10-01 01:42 pm (UTC)
Нашлось скоко лохОв-перечисливших?? Гы-гы-гы-гы-ыыы!!!!
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c0nsp1racy
2017-10-01 12:56 pm (UTC)
Уже всё произошло в твоей Родине . Причём тут сейчас твоей хотелки ?
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