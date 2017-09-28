starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Система вооружений им. Калашникова
starshinazapasa
September 28th, 15:20


Все таки уникальный памятник, конечно. И дело даже не в несогласованности родов, как совершенно правильно заметили пользователи интернета. Дело в том, что "Система вооружения — это совокупность образцов (комплексов) вооружения рода войск (сил), вида ВС и вооружённых сил в целом, предназначенных для выполнения определённых боевых задач. Может состоять из образцов одного или разных видов вооружения (например, система артиллерийского вооружения или система вооружения ПВО)" - как любезно сообщает нам словарь военных терминов.
Какую систему вооружений создал Калашников?
Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.
Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.
Как вообще можно "изобрести" систему вооружений?
По каким характеристикам она может превосходить аналоги?


В общем, Салават Щербаков уникальный скульптор, конечно.
Запилить на памятник оружие противника, с которым он воевал, написать в эпитафии бессмысленную херню - а словосочетание "изобретатель системы вооружения" это просто полная, абсолютная, стопроцентно бессмысленная херня - поставить в этой херне запятые после пробела и не согласовать падежи - это, блин, надо уметь, конечно.
Гений, чо.
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134 comments :
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Устроили им полный салават

profi
2017-09-28 12:25 pm (UTC)
Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет. (С)
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Re: Устроили им полный салават

photojab
2017-09-28 02:33 pm (UTC)
Святая тема жи. Старание в зачот идёт (с)
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bertram
2017-09-28 12:30 pm (UTC)
обычный непрофессионализм. обычное дело там, где люди занимают посты не по профессиональным качествам.
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dimon_trigger
2017-09-29 10:29 pm (UTC)
а ведь целый ряд чиновников осматривали кучу эскизов и проектов а потом ставили подписи.
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living999999999
2017-09-28 12:32 pm (UTC)
Да какая хрен разница,подписи о выполнении работ поставлены,бабки получены, а что там, где там, уже не важно.
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predvaritelno
2017-09-28 12:35 pm (UTC)
то ли ещё будет...
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z_zwang
2017-09-28 12:38 pm (UTC)
задумка была верная - уёбищным текстом отвлечь внимание.

памятник опередил своё время, показал, что калашников вдохновился шмайссером. схема была так запрятана - хуй углядишь.

но, сукабля, бдительные граждане и это разглядели.

и спилили и отшлифовали неприятные моменты истории ;)
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colobus1
2017-09-28 12:47 pm (UTC)
Система была комсомольская. Потом стала партийно-коммунистической.
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Grohott
2017-09-28 01:02 pm (UTC)
Этих умельцев ещё и свинтили при переделывании памятника. Фантасмагория какая-то, дико извиняюсь.
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prosto_vova
2017-09-28 01:33 pm (UTC)
Творение Щербакова в комплексе с самим автором полностью отражает деградацию России.

Хотя нет, не полностью. Вот если бы памятник был не из чугуна и бронзы, а из говна с палками, тогда бы отражал полностью.
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russkiy_kiborg
2017-09-28 02:51 pm (UTC)
хохло-раб, ты почему не скачешь?
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Ведро Помоев
2017-09-28 01:40 pm (UTC)
Великий и могучий русская языка.
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yury_nesterenko
2017-09-28 01:40 pm (UTC)
Ну согласование тут, очевидно, не со словом "системы", а со словом "вооружения". Грамматически правильно, а по смыслу, конечно, бред.
Хотя есть версия, что автор специально поглумился, как это делали некоторые советские скульпторы (см. у Славы Рабиновича, как Аникушкин ваял ленина с х...м). Уж больно к месту пришлась схема Шмайсера, трудно такое сделать просто по глупости ;)

Ватникам - сдохнуть, как всегда.
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yaceya
2017-09-28 02:41 pm (UTC)
>Ну согласование тут, очевидно, не со словом "системы", а со словом "вооружения". Грамматически правильно
Чтобы согласовывать с вооружением оно не должно быть неразрывным в словосочетании. Скажем, в случае "состав команды" и "выигрыш" можно сказать "состав команды, выигравший чемпионат" и "состав команды, выигравшей чемпионат" - в первом случае речь о том составе команды, который выиграл, а во втором о нынешнем составе той команды, которая выиграла. Хотя, в принципе, это ненужный бюрократизм - "состав команды" и есть "команда", по хорошему лингвистам с ним бороться бы как в свое время боролись американцы по принципу "можешь написать просто - пиши просто, можешь написать сложно - не пиши".
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lavrovvv5
2017-09-28 01:46 pm (UTC)
тут Вы не правы,пан Бабченко...
АК-всего лишь ТРОФЕЙ от немцев
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nb92
2017-09-28 02:05 pm (UTC)
Первый идиот пошел.
Аркадий умнее оказался, не стал повторять растиражированные дебилами бредни про Шмайссера.
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(Suspicious comment)

Салават Щербаков уникальный скульптор

democrazzzy
2017-09-28 01:50 pm (UTC)
Зураб Церетели обиделся на Ваши слова по поводу уникальности Салавата
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Re: Салават Щербаков уникальный скульптор

giallalinea
2017-09-28 03:11 pm (UTC)
Церетели дальше памятников со сменными головами не пошел, таланта не хватило. А тут вон какой многогранный художник. То ли еще вскроется лет через 5, 10, 50? Секретиков в его скучных на первый взгляд работах полно.
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vogel_rus
2017-09-28 02:33 pm (UTC)

Вопрос в том,  что хотели увековечить в памятнике: человека или автомат?
Если б человека,  вероятно,  и писали бы эпитеты человеку: выдающийся советский конструктор и т.п.
А тут про человека коротко и сухо,  зато про систему вооружения решили выпендрится.
Так что это памятник советскому автомату и всему тому,  что им было сделано и продолжает делаться и поныне.



Edited at 2017-09-28 02:34 pm (UTC)
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kazak_esaul
2017-09-28 06:07 pm (UTC)
Товарищу нетто, человеку и автомату.
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xmiha
2017-09-28 02:38 pm (UTC)
Да уж, отлить в граните запятые после пробела... сука, где же дно??
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brand_v
2017-09-28 04:37 pm (UTC)
В граните, правда, не отливают, а высекают, отливают в бронзе.
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russkiy_kiborg
2017-09-28 02:48 pm (UTC)
хохло-раб решил высказаться о русской скульптуре - похвально. Скинул на кошелёк 2 гривны.
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giallalinea
2017-09-28 03:12 pm (UTC)
Ты так скоро все заработанное твоей блудливой мамашкой просадишь)
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один хуй скинем памятник

Vladim1952
2017-09-28 03:01 pm (UTC)
Зацепим Кразом и на свалку.
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Re: "один хуй скинем памятник если вдруг доживём"

yra22yra
2017-09-28 03:20 pm (UTC)
Бу-га-га-гу-шки. Ей богу рассмешил ты меня хохлопушка.
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dimintc
2017-09-28 03:09 pm (UTC)
чо пристали к человеку, лепит как умеет!
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maxim_mixalovsk
2017-09-28 03:14 pm (UTC)
я так понял, под системой он подразумевал принцип организации низших воинских подразделений на вооружении которых находится ак, рпк и пк.

калаш хороший автомат, но коробов лучше.
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shyrkanikakoi
2017-09-28 03:40 pm (UTC)
Да уж, на таёжного паренька в 25 лет снизошло. Может дописать, что и коллектив единомышленников маленько подмогнул? Текстовочка конечно хромает - три ошибки в одном предложении, уровень придурка из 3-го класса.
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homelessnicola
2017-09-28 04:14 pm (UTC)
А когда уже его объявят святым?
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e_tackleberry
2017-09-28 08:28 pm (UTC)
А он разве тоже ебал Матильду?
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mikle97
2017-09-28 04:47 pm (UTC)
>"Система вооружения — это совокупность образцов (комплексов) вооружения рода войск (сил), вида ВС и вооружённых сил в целом, предназначенных для выполнения определённых боевых задач. Может состоять из образцов одного или разных видов вооружения (например, система артиллерийского вооружения или система вооружения ПВО)" - как любезно сообщает нам словарь военных терминов.
Какую систему вооружений создал Калашников?
Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.
Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.

Систему стрелкового вооружения. АК-РПК-ПК
(Reply) (Thread)

mikle97, тебе помазали анус мазутом, гыгы

salomafie
2017-10-06 07:49 am (UTC)


говноед, похрюкай как ты обосрался, хохохо

Ты больной раком ебаный пидор!


Сдохни сука скорей!



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alexandropolus
2017-09-28 05:43 pm (UTC)
"Запилить на памятник оружие противника" - это только вам всем, публике, кажется раздолбайством. А на самом деле, всё очень логично.
Памятник создан так, что отражает взгляд спецслужб на эту тему. С их точки зрения, главные в этой истории - они самые и есть. И то, что Шмайссера вывезли в Россию. И то, что документы числом более 10 тыс отправили туда же. И то, как сложно и трудно они работали с немецкими инженерами в Ижевске. Как трудно дались все этапы создания АК! Всё это - "подвиг чекистов". А вы думали Калашникова?! Русских оружейников?
Сам факт создания АК - по их мнению - единственно заслуга чекистов.
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(Deleted comment)

МО - позорная шарашка.

vasjad
2017-09-28 06:27 pm (UTC)
Вообще-то, справедливо, что Шмайсера хоть так увековечили. Хоть такими почестями воздали дань создателю "Калашникова". А раз Шмайсера убрали, то и памятник "Калашникову" не нужен. Снести его. Как памятник бесполезный и нечестный. И табличку снять. Памятник надо лет через 100 ставить. Тогда бы не пришлось ленинские ставить!
Тут генералов защитить не смогли в Сирии. Никакие автоматы и вкс точные не помогли. Странно даже - столько оружия. А толку-то не очень. Не помогает оно защищать генералов даже.
А кто там солдат охраняет-то в таком случае? Вот и в плен их стали брать. Хотя, МО не верит в такое. И вообще - уже сколько раз было - вначале "ихние" говорили про уничтоженных россиян или самолёты. А МО опровергало это. Мол чушь. И только через время МО подтверждало - да сбили наших. Да потеряли убитыми военных своих. А вот про продажи ДАИШем нефти туркам или ещё кому-то - не подтвердилось. Т.е. у "той стороны" информация точнее, чем у российской. Хотя, там и не государство даже. А только название.
Но главное - будь российская армия такая могучая и непобедимая, будь она уверена в своих силах, то не было бы засекречивания данных о потерях в Сирии.
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vasjad, тебя удавили, кококо

salomafie
2017-10-06 07:49 am (UTC)


мокшанин, расскажи как тебя ебет индей, хохохо

Ты больной раком ебаный пидор!


Сдохни сука скорей!



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blagorodnii_don
2017-09-28 06:37 pm (UTC)
На этом памятнике ещё и масоны отметились.
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