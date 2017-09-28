starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Система вооружений им. Калашникова
Все таки уникальный памятник, конечно. И дело даже не в несогласованности родов, как совершенно правильно заметили пользователи интернета. Дело в том, что "Система вооружения — это совокупность образцов (комплексов) вооружения рода войск (сил), вида ВС и вооружённых сил в целом, предназначенных для выполнения определённых боевых задач. Может состоять из образцов одного или разных видов вооружения (например, система артиллерийского вооружения или система вооружения ПВО)" - как любезно сообщает нам словарь военных терминов.
Какую систему вооружений создал Калашников?
Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.
Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.
Как вообще можно "изобрести" систему вооружений?
По каким характеристикам она может превосходить аналоги?
В общем, Салават Щербаков уникальный скульптор, конечно.
Запилить на памятник оружие противника, с которым он воевал, написать в эпитафии бессмысленную херню - а словосочетание "изобретатель системы вооружения" это просто полная, абсолютная, стопроцентно бессмысленная херня - поставить в этой херне запятые после пробела и не согласовать падежи - это, блин, надо уметь, конечно.
Гений, чо.
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Устроили им полный салават
Re: Устроили им полный салават
памятник опередил своё время, показал, что калашников вдохновился шмайссером. схема была так запрятана - хуй углядишь.
но, сукабля, бдительные граждане и это разглядели.
и спилили и отшлифовали неприятные моменты истории ;)
Хотя нет, не полностью. Вот если бы памятник был не из чугуна и бронзы, а из говна с палками, тогда бы отражал полностью.
Хотя есть версия, что автор специально поглумился, как это делали некоторые советские скульпторы (см. у Славы Рабиновича, как Аникушкин ваял ленина с х...м). Уж больно к месту пришлась схема Шмайсера, трудно такое сделать просто по глупости ;)
Ватникам - сдохнуть, как всегда.
Чтобы согласовывать с вооружением оно не должно быть неразрывным в словосочетании. Скажем, в случае "состав команды" и "выигрыш" можно сказать "состав команды, выигравший чемпионат" и "состав команды, выигравшей чемпионат" - в первом случае речь о том составе команды, который выиграл, а во втором о нынешнем составе той команды, которая выиграла. Хотя, в принципе, это ненужный бюрократизм - "состав команды" и есть "команда", по хорошему лингвистам с ним бороться бы как в свое время боролись американцы по принципу "можешь написать просто - пиши просто, можешь написать сложно - не пиши".
АК-всего лишь ТРОФЕЙ от немцев
Аркадий умнее оказался, не стал повторять растиражированные дебилами бредни про Шмайссера.
Салават Щербаков уникальный скульптор
Re: Салават Щербаков уникальный скульптор
Вопрос в том, что хотели увековечить в памятнике: человека или автомат?
Если б человека, вероятно, и писали бы эпитеты человеку: выдающийся советский конструктор и т.п.
А тут про человека коротко и сухо, зато про систему вооружения решили выпендрится.
Так что это памятник советскому автомату и всему тому, что им было сделано и продолжает делаться и поныне.
Edited at 2017-09-28 02:34 pm (UTC)
один хуй скинем памятник
Re: "один хуй скинем памятник если вдруг доживём"
калаш хороший автомат, но коробов лучше.
Какую систему вооружений создал Калашников?
Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.
Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.
Систему стрелкового вооружения. АК-РПК-ПК
mikle97, тебе помазали анус мазутом, гыгы
говноед, похрюкай как ты обосрался, хохохо
Ты больной раком ебаный пидор!
Сдохни сука скорей!
Памятник создан так, что отражает взгляд спецслужб на эту тему. С их точки зрения, главные в этой истории - они самые и есть. И то, что Шмайссера вывезли в Россию. И то, что документы числом более 10 тыс отправили туда же. И то, как сложно и трудно они работали с немецкими инженерами в Ижевске. Как трудно дались все этапы создания АК! Всё это - "подвиг чекистов". А вы думали Калашникова?! Русских оружейников?
Сам факт создания АК - по их мнению - единственно заслуга чекистов.
МО - позорная шарашка.
Тут генералов защитить не смогли в Сирии. Никакие автоматы и вкс точные не помогли. Странно даже - столько оружия. А толку-то не очень. Не помогает оно защищать генералов даже.
А кто там солдат охраняет-то в таком случае? Вот и в плен их стали брать. Хотя, МО не верит в такое. И вообще - уже сколько раз было - вначале "ихние" говорили про уничтоженных россиян или самолёты. А МО опровергало это. Мол чушь. И только через время МО подтверждало - да сбили наших. Да потеряли убитыми военных своих. А вот про продажи ДАИШем нефти туркам или ещё кому-то - не подтвердилось. Т.е. у "той стороны" информация точнее, чем у российской. Хотя, там и не государство даже. А только название.
Но главное - будь российская армия такая могучая и непобедимая, будь она уверена в своих силах, то не было бы засекречивания данных о потерях в Сирии.
vasjad, тебя удавили, кококо
мокшанин, расскажи как тебя ебет индей, хохохо
Ты больной раком ебаный пидор!
Сдохни сука скорей!