Система вооружений им. Калашникова

Все таки уникальный памятник, конечно. И дело даже не в несогласованности родов, как совершенно правильно заметили пользователи интернета. Дело в том, что "Система вооружения — это совокупность образцов (комплексов) вооружения рода войск (сил), вида ВС и вооружённых сил в целом, предназначенных для выполнения определённых боевых задач. Может состоять из образцов одного или разных видов вооружения (например, система артиллерийского вооружения или система вооружения ПВО)" - как любезно сообщает нам словарь военных терминов.

Какую систему вооружений создал Калашников?

Автоматическое оружие системы Калашникова знаю.

Систему вооружений имени Калашникова... Не, не слышал.

Как вообще можно "изобрести" систему вооружений?

По каким характеристикам она может превосходить аналоги?

В общем, Салават Щербаков уникальный скульптор, конечно.

Запилить на памятник оружие противника, с которым он воевал, написать в эпитафии бессмысленную херню - а словосочетание "изобретатель системы вооружения" это просто полная, абсолютная, стопроцентно бессмысленная херня - поставить в этой херне запятые после пробела и не согласовать падежи - это, блин, надо уметь, конечно.

Гений, чо.