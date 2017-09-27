starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Братва, давите друг друга
starshinazapasa
September 27th, 16:16

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему.
Помните, Вадим Коровин все время боролся с беспределом на дорогах? Одной из его постоянных точек был как раз Кутузовский. Он там все время ловил этих, на АМР, на выделенке. А менты его все время за это гоняли. Вадиму сломали руку, на него заводили уголовное дело по наезду на полицейского и пр. и пр.
Теперь чувак на АМР сбивает того самого мента, который стоял на этой самой выделенке, чтобы гонять таких, как Вадим - да и вообще прочих мешающихся проезду бояр пейзан - чтобы этому чуваку на АМР было удобнее ездить.
Либеральная общественность, конечно, сразу начала раскручивать тему, как проклятый фсбшник сбил героя, защищавшего простых водителей от нарушителей - но то такое, там инфантилизм врожденный. Фиг его знает, как можно в Москве дожить до взрослых лет и на полном серьезе считать, что менты на Кутузовском стоят для того, чтобы защищать простых пейзан от нарушителей.
Далее СМИ сообщают, что на место аварии приезжают какие-то люди в штатском и показывают корочки. И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста. А мы всяких активистов и дальше будем пиздить, чтобы они не мешали вам нас давить. Ну и всяких прочих пейзан тоже, это уж само собой.
Но я, собственно, не про жаб с гадюками. Я все про тот же инфантилизм.


Вот если бы сейчас реально наступил бы тридцать седьмой, я вот, блять, просто руку на отсечение даю - либеральная общественность писала бы сейчас в Фейсбук из лагерей смерти на Колыме - ах, ах, как можно радоваться трагедии, произошедшей с палачом Пупкиным, он всего лишь расстреливал преступников, защищая простых граждан.
Кто-нибудь правда до сих пор верит в возможность демократической революции в России?
Товарищ Колокольцев, не бойтесь. Можете совершенно спокойно продолжать сажать оппозицию, пиздить по автозакам, заводить левые дела, возить мордой по столу, и вообще издеваться, как душе угодно - там не то, что никто руку с коктейлем Молотова на ваших псов не поднимет, там каждый раз плакать будут, когда один из них умрет, загрызенный соратниками.
И, таки да - не скорблю.
Братва, давите друг друга.

В рамках проекта "Чота опять не скорблю"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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233 comments :
( 233 comments Leave a comment )
dagrael
2017-09-27 01:19 pm (UTC)
Давно понятно. Только физиологические потребности способны побудить российскую массу на деяния. И то - какие...
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egykrok
2017-09-27 01:29 pm (UTC)
Ну так известно же - финно-угорские поскребыши, а духовное доступно исключительно славянам.
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egykrok
2017-09-27 01:22 pm (UTC)
Не скорблю(с) Да чего стесняетесь, Аркадий, наверное, стоило бы признаться - радуюсь.. так ведь?
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dimmoff
2017-09-27 01:39 pm (UTC)
А че радоваться? В чем цимус?
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claire_1973
2017-09-27 01:23 pm (UTC)
Был всё же случай в 30-е, когда посдследственный набил следователю морду, отобрал пистолет и отстреливался от чекистов.

А сейчас такое трудно представить.
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dagrael
2017-09-27 01:34 pm (UTC)
Ну, отчего же... Вон, недавно инцидент был нашумевший, когда ичкерийцы (вроде бы), захваченные Рогвардией, славно так с ней повздорили... Правда, их убили потом всех.
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living999999999
2017-09-27 01:25 pm (UTC)
Опять сапогом по ебалу.
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lexizli
2017-09-27 01:28 pm (UTC)
Кто бы спорил...
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dimmoff
2017-09-27 01:29 pm (UTC)
Ситуация со сбитым насмерть полицейским в центре Москвы автомобилем с номерами АМР и мигалкой будет развиваться так: сейчас какой-нибудь условный "оппозиционер" напишет, что-то вроде: "хватит возмущаться этой историей, дпсник защищал режим, небось голосовал за Путина вот и погиб от руки одного из его опричников". И всё внимание от летящего под 140 по Арбату членовоза сместится на этого козла отпущения.

Нам будут рассказывать, что так нельзя говорить, "либералы" совсем обезумели, кощунствуют. И вместо ареста и суда над убийцей полицейского, нам устроят партсобрание, где будут нас учить этике, такту, чувству скорби и другим необходимым вещам в стране, в которой твоя жизнь полностью зависит от того будет ли спешить обладатель крутой ксивы в ресторан или поужинает дома(c)
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qmed2
2017-09-27 05:30 pm (UTC)
млин, да ведь именно вот это вот пост Аркадия - о том, что "мусарок защишал режим, и пострадал от своих". Единственно, что он добавил, это "а я ж предупреждал!"
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Grohott
2017-09-27 01:32 pm (UTC)
Согласный я - Кафка просто дитё несмышлёное. Приехал бы к нам, обустроился, вдохнул гебешной портянки - и всё бы у него получилось!
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dedxassan
2017-09-27 01:34 pm (UTC)
Будь сейчас 37-й, либеральная общественность круглосуточно писала бы доносы. В злобности и желании простых решений либералы вполне могут соревноваться со сталинистами.
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dimmoff
2017-09-27 01:42 pm (UTC)
Комплексы ожили? Желания простых решений как чисто левый подход, придет Сталин и все будет хорошо.
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qwertyl1102
2017-09-27 01:52 pm (UTC)
Н-да, не повезло пацанчику. Мечтал, поди, и себе на мерс наскрести, да поскользнулся и попал под колёса.
В Москве, да и не только, в любого мента пальцем ткни и окажется мздоимец. А в ГИБДД и идут только за этим.
То что у них нет ни совести, ни чести вот этот случай и подтверждает.
Они только с мирными, да безоружными ого-го какие крутые. Особенно, когда их много.
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egykrok
2017-09-27 02:00 pm (UTC)
Вы когда последний раз взятку гаишнику давали? Из друзей-знакомых много таких?
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alexsas2645
2017-09-27 01:57 pm (UTC)
а мне пожалуйста чашечку кофе
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lavrovvv5
2017-09-27 03:02 pm (UTC)
а остались ли в России НЕ ИНФАНТИЛЫ???
вряд ли...

россиян даже немного жаль...бестолковые...
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suomika
2017-09-27 04:16 pm (UTC)
Подобные Вашему обобщения тоже нехороший симптом в плане Вашей "толковости";) Гипотеза - формирование Вашего мышления прошло 3 стадии из положенных 4х.. Есть потенциал для роста))
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shewolf_org
2017-09-27 03:16 pm (UTC)
И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста.

Это пирамида Хуйлоу, она так и работает.
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sergio_83
2017-09-27 03:27 pm (UTC)
прикольно бы получилось если б суд дпс-ника виновным избрал)))
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gopnikov
2017-09-27 07:02 pm (UTC)
и его родственников к возмещению ущерба привлек
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y_alex
2017-09-27 03:34 pm (UTC)
вот не пойму какое право имеет какой то мутный чел из праги рассуждать как хреново живут в России. да еще просить деньги на свои рассуждения.. и где? в России! у русских которых он же и поливает грязью и ненавистью
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fstrange
2017-09-27 03:48 pm (UTC)
Вас кто то поливает грязью, но вы все равно ходите и ходите оставлять комменты?
Садомазо практикуете?
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zelward
2017-09-27 03:46 pm (UTC)
Да ясно что работал на работе, куда нормальные не пошли бы, занимался полной херней, и от этого и погиб, как бы прямая причинно-следственная. Но все равно немного жаль идиота.
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Удел: терпеть, смиряться, бить челом?

pravdoiskanie
2017-09-27 03:50 pm (UTC)
Перед царём, боярином, и пред попом?
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Россиян обидело, что их назвали "стремной нацией".

simon_petlyra
2017-09-27 04:19 pm (UTC)


Как рассказал российский турист из Верхней Пышмы Никита Зудов, он со своими друзьями решил написать жалобу на бармена, который “плохо обслуживал россиян“.

“Туристы из России могли по часу ждать бокал пива у бара. Один раз на наших глазах бармен грубо обслуживал российских девушек. Напрямую говорил им, что россияне — стремная нация и все российские девушки легкодоступные, а мужики — вечно пьяное быдло. Позиция у персонала такая“, - рассказал россиянин.

робяты, а где есть находится верхняя пышма? малое гадюкино знаю, нижнюю саксонию знаю, никакой пышмы не знаю.
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Re: Россиян обидело, что их назвали "стремной нацией".

Elijah Motorny
2017-09-27 05:28 pm (UTC)
как будет "стремная" по-чешски?
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I_Viktor_I
2017-09-27 04:42 pm (UTC)
жене или родителям дадут денежку и мент погиб не зря, обеспечил семью
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roman_rostovcev
2017-09-27 05:26 pm (UTC)
Мечта любой матери, так по-Вашему?
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turnic
2017-09-27 05:11 pm (UTC)
ЦРу тож так делают. А копы негров отстреливают. Везде так. Мир несправедлив и опасен.
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used_against
2017-09-27 05:18 pm (UTC)
Самадуравиновата, ну. Только Совесть Журналистики в белом пальте, гг.
Знаете, Бабченко, когда у нас что-нибудь поменяется? Когда выведутся такие, как вы, не считающие часть людей достойными жалости.
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А как должно было быть?

akrotery
2017-09-27 07:43 pm (UTC)
То есть существует вариант, что в некой правильной стране на водителя из числа сотрудников спецслужб надели бы наручники (будь он хоть кто), посадили в обезьянник к бомжам пока суета с мерой пресечения, потом провели честное расследование, осудили и сунули в зону? Уж не знаю, где существует такое торжество правосудия.
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alfiya_gurina
2017-09-27 09:16 pm (UTC)
Давите друг друга. Давите, но не сильно. Подождите, пока приедет на танке освободитель России Бабченко. И уж он-то будет давить по-серьёзному и тех, и других.
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Ivan Mouravyeff
2017-09-27 11:29 pm (UTC)
ватные мечты. "Если янки захватят Японию, японский народ не перенесет позора, нанесенного императорской семье, и массово совершит сеппуку!"
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Alex McLashin
2017-09-28 05:35 am (UTC)
А зачем тридцать седьмой то ждать? Лагера смерти появились уже в восемнадцатом.
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