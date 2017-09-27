Братва, давите друг друга.

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему.

Помните, Вадим Коровин все время боролся с беспределом на дорогах? Одной из его постоянных точек был как раз Кутузовский. Он там все время ловил этих, на АМР, на выделенке. А менты его все время за это гоняли. Вадиму сломали руку, на него заводили уголовное дело по наезду на полицейского и пр. и пр.

Теперь чувак на АМР сбивает того самого мента, который стоял на этой самой выделенке, чтобы гонять таких, как Вадим - да и вообще прочих мешающихся проезду бояр пейзан - чтобы этому чуваку на АМР было удобнее ездить.

Либеральная общественность, конечно, сразу начала раскручивать тему, как проклятый фсбшник сбил героя, защищавшего простых водителей от нарушителей - но то такое, там инфантилизм врожденный. Фиг его знает, как можно в Москве дожить до взрослых лет и на полном серьезе считать, что менты на Кутузовском стоят для того, чтобы защищать простых пейзан от нарушителей.

Далее СМИ сообщают, что на место аварии приезжают какие-то люди в штатском и показывают корочки. И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста. А мы всяких активистов и дальше будем пиздить, чтобы они не мешали вам нас давить. Ну и всяких прочих пейзан тоже, это уж само собой.

Но я, собственно, не про жаб с гадюками. Я все про тот же инфантилизм.



Вот если бы сейчас реально наступил бы тридцать седьмой, я вот, блять, просто руку на отсечение даю - либеральная общественность писала бы сейчас в Фейсбук из лагерей смерти на Колыме - ах, ах, как можно радоваться трагедии, произошедшей с палачом Пупкиным, он всего лишь расстреливал преступников, защищая простых граждан.

Кто-нибудь правда до сих пор верит в возможность демократической революции в России?

Товарищ Колокольцев, не бойтесь. Можете совершенно спокойно продолжать сажать оппозицию, пиздить по автозакам, заводить левые дела, возить мордой по столу, и вообще издеваться, как душе угодно - там не то, что никто руку с коктейлем Молотова на ваших псов не поднимет, там каждый раз плакать будут, когда один из них умрет, загрызенный соратниками.

И, таки да - не скорблю.

Братва, давите друг друга.

В рамках проекта "Чота опять не скорблю"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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