Братва, давите друг друга.

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему.
Помните, Вадим Коровин все время боролся с беспределом на дорогах? Одной из его постоянных точек был как раз Кутузовский. Он там все время ловил этих, на АМР, на выделенке. А менты его все время за это гоняли. Вадиму сломали руку, на него заводили уголовное дело по наезду на полицейского и пр. и пр.
Теперь чувак на АМР сбивает того самого мента, который стоял на этой самой выделенке, чтобы гонять таких, как Вадим - да и вообще прочих мешающихся проезду бояр пейзан - чтобы этому чуваку на АМР было удобнее ездить.
Либеральная общественность, конечно, сразу начала раскручивать тему, как проклятый фсбшник сбил героя, защищавшего простых водителей от нарушителей - но то такое, там инфантилизм врожденный. Фиг его знает, как можно в Москве дожить до взрослых лет и на полном серьезе считать, что менты на Кутузовском стоят для того, чтобы защищать простых пейзан от нарушителей.
Далее СМИ сообщают, что на место аварии приезжают какие-то люди в штатском и показывают корочки. И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста. А мы всяких активистов и дальше будем пиздить, чтобы они не мешали вам нас давить. Ну и всяких прочих пейзан тоже, это уж само собой.
Но я, собственно, не про жаб с гадюками. Я все про тот же инфантилизм.
Вот если бы сейчас реально наступил бы тридцать седьмой, я вот, блять, просто руку на отсечение даю - либеральная общественность писала бы сейчас в Фейсбук из лагерей смерти на Колыме - ах, ах, как можно радоваться трагедии, произошедшей с палачом Пупкиным, он всего лишь расстреливал преступников, защищая простых граждан.
Кто-нибудь правда до сих пор верит в возможность демократической революции в России?
Товарищ Колокольцев, не бойтесь. Можете совершенно спокойно продолжать сажать оппозицию, пиздить по автозакам, заводить левые дела, возить мордой по столу, и вообще издеваться, как душе угодно - там не то, что никто руку с коктейлем Молотова на ваших псов не поднимет, там каждый раз плакать будут, когда один из них умрет, загрызенный соратниками.
И, таки да - не скорблю.
Братва, давите друг друга.
В рамках проекта "Чота опять не скорблю"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Спасибо
А сейчас такое трудно представить.
Нам будут рассказывать, что так нельзя говорить, "либералы" совсем обезумели, кощунствуют. И вместо ареста и суда над убийцей полицейского, нам устроят партсобрание, где будут нас учить этике, такту, чувству скорби и другим необходимым вещам в стране, в которой твоя жизнь полностью зависит от того будет ли спешить обладатель крутой ксивы в ресторан или поужинает дома(c)
В Москве, да и не только, в любого мента пальцем ткни и окажется мздоимец. А в ГИБДД и идут только за этим.
То что у них нет ни совести, ни чести вот этот случай и подтверждает.
Они только с мирными, да безоружными ого-го какие крутые. Особенно, когда их много.
вряд ли...
россиян даже немного жаль...бестолковые...
Это пирамида Хуйлоу, она так и работает.
Садомазо практикуете?
Удел: терпеть, смиряться, бить челом?
Россиян обидело, что их назвали "стремной нацией".
Как рассказал российский турист из Верхней Пышмы Никита Зудов, он со своими друзьями решил написать жалобу на бармена, который “плохо обслуживал россиян“.
“Туристы из России могли по часу ждать бокал пива у бара. Один раз на наших глазах бармен грубо обслуживал российских девушек. Напрямую говорил им, что россияне — стремная нация и все российские девушки легкодоступные, а мужики — вечно пьяное быдло. Позиция у персонала такая“, - рассказал россиянин.
робяты, а где есть находится верхняя пышма? малое гадюкино знаю, нижнюю саксонию знаю, никакой пышмы не знаю.
Re: Россиян обидело, что их назвали "стремной нацией".
Знаете, Бабченко, когда у нас что-нибудь поменяется? Когда выведутся такие, как вы, не считающие часть людей достойными жалости.
А как должно было быть?