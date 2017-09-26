starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Притча о мудаках
starshinazapasa
September 26th, 10:18



Жили-были мудаки. Воровали, правда, совсем не по-мудяцки - не вагонами, не эшелонами - отраслями воровали! Недрами! Бюджетами! Но мудаками от этого быть все равно не переставали. А чтоб им воровать не мешали, напринимали мудаки мудацких законов. Ну, чтоб с теми, кто кричал "мудаки! воры!" расправляться втихушку. Чтоб шума в мире меньше было. Оппозиционер? Какой такой оппозиционер? Богохульник и свистопляс! Вот же, у нас и законы есть. Закон о защите чувств верующих. Закон о запрете искажения истории. Закон о борьбе с коррупцией. Общественный договор о патриотизме и духовности.
И все, вроде, работало. Потому, что в стране мудаков даже самый последний мудак из всех мудаков знал, зачем и против кого приняты эти законы. И как правильно их использовать.
Но вот однажды мудаки так разошлись, что взяли и украли - нет, не деньги, не нефть, не пенсионный фонд и даже не военный бюджет - полуостров! У соседней страны. Спиздили целый полуостров и с выражением крысиных мордочек "а типа так оно и было" положили себе в карман.
А вместе с полуостровом украли и одну востроносую девушку.
Более того, девушку не просто украли, а расцеловали, раскрутили, распиарили и в Госдуму посадили. Ну, мудаки же, говорю.
Востроносая девушка в Госдуму пришла, носиком во все стороны покрутила, по углам понюхала, смотрит - бумажка.
Что за бумажка? Зачем? С какой целью положена?
Подняла.
Ага. Ого. О-го-го.
Закон о защите чувств верующих!


Девушка от свалившегося вместе с камнями с неба счастья аж замироточила. Боже, боже, как долго я этого ждала... Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Матерь Городов Савецких Великая Православная Русь!
Девушка воздела глаза в молитве, помироточила еще немного для приличия, вспомнила, что она же Мать-Прокурор, и принялась за дело.
Да как принялась!
Мудаки аж рот открыли.
Закон о защите чувств верующих, говорите? Ах вы суки непатриотичные! Куда смотрите, бляди! Вот у вас тут прям под боком один режиссер чувства правсолавные оскорбляет!!!!! Куда зенки отводите! Смотреть всем на режиссера! Нюхать! Языком пробовать! А вот он тут еще и историю искажает! А вы молчите??? Да какие ж вы после этого патриоты! Что? Заняты были? С коррупцией боролись? Так вот же он, лямы баксов на свою гнусь по офшорам из-за рубежа получал!!!! Что? Это кого надо режиссер? Авторитет, говорите? Особа, приближенная к истокам? Так может вы, агенты, с ним заодно? Будут вам щас, падло, авторитеты с пряниками. Щас я вас научу Родину-матушку-Царя-батюшку любить…
И как пошла сыпать законами, бумажками, офшорами, фондами, схемами - только клочки по закоулочкам.
Мудакам аж тошно стало.
Схватились они за волосы, давай их рвать на себе. Ой-ей-ей, как же так? А главное, сами, сами же эти мудяцкие законы и напринимали!
Ну, мудаки же, говорю.
А тут еще один товарищ объявился. Как поп из табакерки. Александр Калинин зовут. Как любезно сообщает нам агенство Чего-Изволите-РИА, ранее судимый за убийство, разбой и подделку документов. Лидер разрешенной террористической организации «Христианское государство» в общем.
Ну, какое государство, такой и лидер.
И давай этот лидер кинотеатры жечь.
И вообще христианско-государственный террор устраивать.
Мудаки совсем света белого невзвидели. Сидят, икают, даже не стонут уже. Господи, царь-баюшка, как же это? За что же нам напасть-то такая? Мы ж всего лишь воровали, да и то не до конца. Кое-что и на людишек оставалось немножко.
А девушка совсем разошлась. Царь-батюшка, говорите? А что ж тогда вот этот мудак про царя-батюшку бесовское прелюбодейское кино снимал? - говорит. А вот этот вот мудак ему через офшоры деньги переводил! - говорит. А этот мудак деньги давал! - говорит. А эти не патриоты, историю искажают, а они молчат! - говорит. И по мордам их их же законами - херак-с, херак-с.
Трещат мудяцкие чубы.
Любо дорого.
В общем, мораль этой истории такова: кто мне Поклонскую тронет - укушу.
Укушу, блять!
Жги, Наташа. Полностью, всецело и категорически на твоей стороне. Разбубень их всех их же законами! Разнеси весь этот гадюшник их же скрепами! Херачь духовностью! Крой залпами патриотизма! Ебень величием! Насыпай жабогадючьим дустом! Не стесняйся. И ни в чем себе не отказывай.
А мудаки потому что.
А вы меня еще спрашиваете, зачем я на неё подписался.
Да это просто праздник души какой-то.
Сдается мне, это будет комедия.
Приятного всем просмотра.

В рамках проекта "Да они все ебанулись"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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110 comments :
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klimx
2017-09-26 07:40 am (UTC)

Слава богу, спижженный у русских лысым украинским мудаком полуостров русские себе вернули.

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geodezer_spb
2017-09-26 08:00 am (UTC)

Только непонятно на кой хрен.

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kikzan
2017-09-26 07:47 am (UTC)
Еврей вписался за еврея... Как обычно, облив грязью русских.
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dagrael
2017-09-26 02:47 pm (UTC)
Долбоеб вписался за русских в посте о мудаках-россиянах... Как обычно, облив грязью евреев.
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Михаил Никулин
2017-09-26 11:08 am (UTC)
У тебя аж привстал, да?
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Чудненько.

Александр Салов
2017-09-26 08:34 am (UTC)
Не знаю, что там России происходит благодаря "носительнице офицерской чести", но походу весело наверно.
Раз икается, пусть икается с подпрыгом.

Кстати Алексей, я хотел Вам задонатить с Приватбанковской карты - не получилось, ни на карточку, ни на телефоны.
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Re: Чудненько.

dezugner
2017-09-26 12:43 pm (UTC)
может потому что он Аркадий, а не Алексей?
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shyrkanikakoi
2017-09-26 08:56 am (UTC)
Фигня, "адские врата" только приоткрылись. Там таких демонов с легион вылупилось и окрепло. Что сеяли, то и выросло.
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sopnear
2017-09-26 09:00 am (UTC)
Они не мудаки, подонки и мразь точно, но ни разу не мудаки, они творят что захотят и всё за твой счёт,так кто из вас мудак и лох?
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Leonid Riefenstuhl
2017-09-26 09:21 pm (UTC)
"Мудак" не значит "дурак".
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maxim_mixalovsk
2017-09-26 09:20 am (UTC)
я не понял автора, он ёрничает или защищает деятеля искусств?

по существу можно сказать следующее: Алексей учитель снял 8 полнометражных художественных фильмов (включая Матильду),которые полностью провалились в прокате (кроме Матильды она ещё в прокате). Это режиссёр-бездарь, и я думаю Матильда единственный фильм, который возможно окупит свои 25 млн. долл. сша (не считая краденного), только за счёт ебанутой поклоснкой. а в целом такое же художественное дерьмо как и предыдущие 7 с позволения сказать картин.
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kingeugen
2017-09-26 10:22 am (UTC)
Если по прокату смотреть, то в России одни режиссёры-бездари, ну кроме порнорежиссёров.
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skeptik66
2017-09-26 09:21 am (UTC)
Хотелось бы внятно про её биографию почитать, без политических изысков. Где училась, как крестилась с кем дружила , как попала..где семья и кто ...
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kingeugen
2017-09-26 10:20 am (UTC)
В Украине родилась и выросла, там и свободомыслия набралась. А тут в диктатуру попала, не сориентировалась, чё-почём. Она ж Первый канал всё время смотрела, а там Россия вся сияет, коррупции уже почти нет и духовность из всех щелей. Поверила. Они все поверили, в Крыму, на Донбасе. И много где ещё. Даже сами россияне так не верят Первому каналу, как иностранцы. Россияне то видят каждый день несоответствие, достаточно на улицу выйти.
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kingeugen
2017-09-26 10:16 am (UTC)
Вот то же самое намедни говорил, так не поверили мне комментаторы, мол это план у них такой. Да какой план? На такой план мудаки не способны.
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portweyn13
2017-09-26 10:45 am (UTC)
Просто все, кто попадают в эту ипанутую систему, начинают сходить с ума (у кого он был) - "с волками жить, по волчьи выть") - там нормальные просто не выживают, - атмосфера такая блядская!

- Вот нежная девичья головка и не выдержала - съехала на бекрень!
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Михаил Никулин
2017-09-26 11:07 am (UTC)
Выражение - "вы у нас спиздили Крым" мне неиллюзорно доставляет каждый раз.
Сравнение Крыма с отжатым мобильником - доставляет еще больше.
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gopnikov
2017-09-26 12:46 pm (UTC)
У тебя аж привстал, да?
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zakrit_dver
2017-09-26 11:08 am (UTC)
Сдается мне, что это будет комедия (с). Что-то Шекспиром повеяло :)
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psihspaarnis
2017-09-26 11:18 am (UTC)
Я не знаю, комедия это или нет, но наблюдая на происходящее в России часто пробивает то на смех, от на на тупое ржание, даже когда москальские поЦреоты пытаются себя (а иногда и меня) убедить, что тут на Западе мы их боимся.
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хохляди рефлексируют,

russkiy_kiborg
2017-09-26 11:37 am (UTC)
лучше скачите))
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Re: хохляди рефлексируют,

gopnikov
2017-09-26 12:47 pm (UTC)
на твоей могиле поскачем
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vasvladdav54
2017-09-26 01:05 pm (UTC)
Лидер разрешенной террористической организации....
Удачная фраза.
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vasjad
2017-09-27 10:58 am (UTC)
РФ - это международно признанное терроистическим, многопрофильное террористическое государство, официально находящееся под санкциями за международную террористическую деятельность.
Управляемое самозванным преступником - даже по российским и советским законам. По советским он предал все клятвы, данные им СССР - что является высшей мерой предательства в СССР. Который и российскую конституцию лживую предать ухитрился. Т.е. такие куцые законы соблюдать не смог. И потому, ему пришлось отказаться от конституции, ему мешавшей. И сделать 4-ый срок вторым.
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Вячеслав Львович Лимбир
2017-09-26 03:00 pm (UTC)
Какие интеллектуальные беседы ведутся здесь))) Подстать уровню автора блога)
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the_jubjub_bird
2017-09-26 06:43 pm (UTC)
Еще одна савушкинская @лядь отметилась.
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dmitriykrilov
2017-09-26 03:32 pm (UTC)
Чудесная притча!
Кстати, автор вроде раньше не принимал биткоины?
В любом случае надо закинуть, у меня где-то лайткоины валялись (сначала обменять).
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soltonez
2017-09-26 03:42 pm (UTC)
Сколько жопной боли, а смысл в самом конце поста:"Дайте денег. А то я работать не умею, да и не хочу, а жрать хочется".
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the_jubjub_bird
2017-09-26 06:43 pm (UTC)
Тебе Пригожин на доширак подаст.
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ТОП: 19:00 (московское)

magict30p
2017-09-26 04:00 pm (UTC)
Вы попали в Т30P самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 69-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
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6202
2017-09-26 05:30 pm (UTC)
Смех смехом, а Поклонская дает просраться т.н «российской элите» по полной программе. Барышня, похоже, реально неуправляемая, и черт знает, каких еще бесов она вытащит на свет. Самое интересное- у нее появляется и расширяется группа поддержки. И не из-за ампиратора, черт бы с ним, а из-за ее убежденности и непреклонности. режим достал, похоже, ну совершенно всех.
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qmed2
2017-09-26 06:30 pm (UTC)
максимум, кому дает просраться эта прышмадовка - своей домработнице. А "элита" казлостана смотрит на это недоразумение примерно так, как сейчас Украина смотрит на Гадю - с озадаченым недоумением.
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ztrelig_bot
2017-09-26 06:08 pm (UTC)
Поклонская от : поклоняется Иисусу Христу.
Все христанутые в этом смысле : Поклонские.
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Grohott
2017-09-26 07:47 pm (UTC)
Да, славный довесок к Крыму получился - самоисполняемый шизофренический файл. А то тут все клоуны состарились, поглупели, огня нет. По российским законам, у неё и юр. образования-то нет, типа, курсы при тюрьме, образно выражаясь, тскать.
По поводу так называемого царя я имею одну искромётную догадку. Сам по себе он, как таковой, никого не ебёт, безусловно, но мысль народная не стоит на месте: коли сам царь испытывал, извиняюсь, плотские желания, то ведь люди могут додуматься до того, что и Сам Владимир Владимирыч - какает !!!
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Grohott
2017-09-26 08:15 pm (UTC)
Я немного погорячился, что у клоунов нет огня: некоторые таки находят в себе силы и искрят. Давеча спикер питеского закса Макаров схватил Бога за бороду, после чего зашёлся в административном восторге и даже изобрёл новое понятие. Он сказал:
- Россия - миродержавная сила и последняя надежда Бога!
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Жги, Наташа!

Leonid Riefenstuhl
2017-09-26 09:17 pm (UTC)
Отлично, Аркадий! Шикарно! Конечно, сильно раздухариться нашей "горе-Матильде" не дадут, остановят, если нужно будет. Но попкорна много уйдет.
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Re: Жги, Наташа!

vasjad
2017-09-27 11:01 am (UTC)
Как одна страна одного муд...жака и его кооператив кормила с 2000 года, кормит, и после 2018 года кормить продолжит.
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vasjad
2017-09-27 10:47 am (UTC)
Уже генералы Ирана не гибнут в Сирии. Они поумнели. Или закончились. Теперь россиксйкие гибнут. И не какие-то там бурятские нарисованные. А главное – что погибшие в Сирии или на Украинеросвояки никакие не герои. Они не за 100 гр фронтовых воевали. И не добровольцы никакие.
Если было предательство при гибели росгенерала в Сирии, то это было очень круто. Потому что простой военный такое сделать не мог. Он должен был слишком много знать. И иметь спец оборудование. Чтобы передать данные для обстрела. Да и простой рядовой уничтожил бы из автомата значительно больше на месте вояк, чем генерал и 2 полковника. Или мог бы взорвать много народу. И без такого миномётного обстрела. Который очень неточен – т.к. у мин точности больой нет. И миномётный обстрел вообще должен был накрыть очень большую территорию. Так что, там предал оень высокий чин. Который не находился там. Может, который командовал данными военными даже. Из Москвы. А может быть он не идейный ДАИШ, а прото надоели ему эти зверства российские. И он хочет просто скорейшего окончания этой бойни российской. Ведь будь он идейным – провёл бы теракты в Москве. Очень мощные. Имея такое звание и возможности-то!
Кстати, интересно - прогиб генерала и 2 полканов был в Сирии. Митинг - где-то у чёрта на куличках. А похоронят его в Москве. Не знают, куда и засунуть. Наёмника. Которого свои же предали, оказывается. Не смогли а американцев свалить. Как только те гаркнули, что не они - так стали среди своих искать. м..чудаки... Разм..расчудачивание генерала прошло. И 2 клоповников, миной прихлопнутых.
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pensa61
2017-09-28 05:25 pm (UTC)
Ради спасибо Вам, Аркадий, за "укушу за Поклонскую" :)), даже зарегалась. Чудо, как хорошо! :)) Ждем теперь, когда Поклонская в честь Вас замироточит :)))
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