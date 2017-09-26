Притча о мудаках

Жили-были мудаки. Воровали, правда, совсем не по-мудяцки - не вагонами, не эшелонами - отраслями воровали! Недрами! Бюджетами! Но мудаками от этого быть все равно не переставали. А чтоб им воровать не мешали, напринимали мудаки мудацких законов. Ну, чтоб с теми, кто кричал "мудаки! воры!" расправляться втихушку. Чтоб шума в мире меньше было. Оппозиционер? Какой такой оппозиционер? Богохульник и свистопляс! Вот же, у нас и законы есть. Закон о защите чувств верующих. Закон о запрете искажения истории. Закон о борьбе с коррупцией. Общественный договор о патриотизме и духовности.
И все, вроде, работало. Потому, что в стране мудаков даже самый последний мудак из всех мудаков знал, зачем и против кого приняты эти законы. И как правильно их использовать.
Но вот однажды мудаки так разошлись, что взяли и украли - нет, не деньги, не нефть, не пенсионный фонд и даже не военный бюджет - полуостров! У соседней страны. Спиздили целый полуостров и с выражением крысиных мордочек "а типа так оно и было" положили себе в карман.
А вместе с полуостровом украли и одну востроносую девушку.
Более того, девушку не просто украли, а расцеловали, раскрутили, распиарили и в Госдуму посадили. Ну, мудаки же, говорю.
Востроносая девушка в Госдуму пришла, носиком во все стороны покрутила, по углам понюхала, смотрит - бумажка.
Что за бумажка? Зачем? С какой целью положена?
Подняла.
Ага. Ого. О-го-го.
Закон о защите чувств верующих!
Девушка от свалившегося вместе с камнями с неба счастья аж замироточила. Боже, боже, как долго я этого ждала... Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Матерь Городов Савецких Великая Православная Русь!
Девушка воздела глаза в молитве, помироточила еще немного для приличия, вспомнила, что она же Мать-Прокурор, и принялась за дело.
Да как принялась!
Мудаки аж рот открыли.
Закон о защите чувств верующих, говорите? Ах вы суки непатриотичные! Куда смотрите, бляди! Вот у вас тут прям под боком один режиссер чувства правсолавные оскорбляет!!!!! Куда зенки отводите! Смотреть всем на режиссера! Нюхать! Языком пробовать! А вот он тут еще и историю искажает! А вы молчите??? Да какие ж вы после этого патриоты! Что? Заняты были? С коррупцией боролись? Так вот же он, лямы баксов на свою гнусь по офшорам из-за рубежа получал!!!! Что? Это кого надо режиссер? Авторитет, говорите? Особа, приближенная к истокам? Так может вы, агенты, с ним заодно? Будут вам щас, падло, авторитеты с пряниками. Щас я вас научу Родину-матушку-Царя-батюшку любить…
И как пошла сыпать законами, бумажками, офшорами, фондами, схемами - только клочки по закоулочкам.
Мудакам аж тошно стало.
Схватились они за волосы, давай их рвать на себе. Ой-ей-ей, как же так? А главное, сами, сами же эти мудяцкие законы и напринимали!
Ну, мудаки же, говорю.
А тут еще один товарищ объявился. Как поп из табакерки. Александр Калинин зовут. Как любезно сообщает нам агенство Чего-Изволите-РИА, ранее судимый за убийство, разбой и подделку документов. Лидер разрешенной террористической организации «Христианское государство» в общем.
Ну, какое государство, такой и лидер.
И давай этот лидер кинотеатры жечь.
И вообще христианско-государственный террор устраивать.
Мудаки совсем света белого невзвидели. Сидят, икают, даже не стонут уже. Господи, царь-баюшка, как же это? За что же нам напасть-то такая? Мы ж всего лишь воровали, да и то не до конца. Кое-что и на людишек оставалось немножко.
А девушка совсем разошлась. Царь-батюшка, говорите? А что ж тогда вот этот мудак про царя-батюшку бесовское прелюбодейское кино снимал? - говорит. А вот этот вот мудак ему через офшоры деньги переводил! - говорит. А этот мудак деньги давал! - говорит. А эти не патриоты, историю искажают, а они молчат! - говорит. И по мордам их их же законами - херак-с, херак-с.
Трещат мудяцкие чубы.
Любо дорого.
В общем, мораль этой истории такова: кто мне Поклонскую тронет - укушу.
Укушу, блять!
Жги, Наташа. Полностью, всецело и категорически на твоей стороне. Разбубень их всех их же законами! Разнеси весь этот гадюшник их же скрепами! Херачь духовностью! Крой залпами патриотизма! Ебень величием! Насыпай жабогадючьим дустом! Не стесняйся. И ни в чем себе не отказывай.
А мудаки потому что.
А вы меня еще спрашиваете, зачем я на неё подписался.
Да это просто праздник души какой-то.
Сдается мне, это будет комедия.
Приятного всем просмотра.
В рамках проекта "Да они все ебанулись"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Слава богу, спижженный у русских лысым украинским мудаком полуостров русские себе вернули.
Только непонятно на кой хрен.
Чудненько.
Раз икается, пусть икается с подпрыгом.
Кстати Алексей, я хотел Вам задонатить с Приватбанковской карты - не получилось, ни на карточку, ни на телефоны.
Re: Чудненько.
по существу можно сказать следующее: Алексей учитель снял 8 полнометражных художественных фильмов (включая Матильду),которые полностью провалились в прокате (кроме Матильды она ещё в прокате). Это режиссёр-бездарь, и я думаю Матильда единственный фильм, который возможно окупит свои 25 млн. долл. сша (не считая краденного), только за счёт ебанутой поклоснкой. а в целом такое же художественное дерьмо как и предыдущие 7 с позволения сказать картин.
- Вот нежная девичья головка и не выдержала - съехала на бекрень!
Сравнение Крыма с отжатым мобильником - доставляет еще больше.
хохляди рефлексируют,
Re: хохляди рефлексируют,
Удачная фраза.
Управляемое самозванным преступником - даже по российским и советским законам. По советским он предал все клятвы, данные им СССР - что является высшей мерой предательства в СССР. Который и российскую конституцию лживую предать ухитрился. Т.е. такие куцые законы соблюдать не смог. И потому, ему пришлось отказаться от конституции, ему мешавшей. И сделать 4-ый срок вторым.
Кстати, автор вроде раньше не принимал биткоины?
В любом случае надо закинуть, у меня где-то лайткоины валялись (сначала обменять).
ТОП: 19:00 (московское)
Это Ваш 69-й ТОПовый пост в этом году.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
Все христанутые в этом смысле : Поклонские.
По поводу так называемого царя я имею одну искромётную догадку. Сам по себе он, как таковой, никого не ебёт, безусловно, но мысль народная не стоит на месте: коли сам царь испытывал, извиняюсь, плотские желания, то ведь люди могут додуматься до того, что и Сам Владимир Владимирыч - какает !!!
- Россия - миродержавная сила и последняя надежда Бога!
Жги, Наташа!
Re: Жги, Наташа!
Если было предательство при гибели росгенерала в Сирии, то это было очень круто. Потому что простой военный такое сделать не мог. Он должен был слишком много знать. И иметь спец оборудование. Чтобы передать данные для обстрела. Да и простой рядовой уничтожил бы из автомата значительно больше на месте вояк, чем генерал и 2 полковника. Или мог бы взорвать много народу. И без такого миномётного обстрела. Который очень неточен – т.к. у мин точности больой нет. И миномётный обстрел вообще должен был накрыть очень большую территорию. Так что, там предал оень высокий чин. Который не находился там. Может, который командовал данными военными даже. Из Москвы. А может быть он не идейный ДАИШ, а прото надоели ему эти зверства российские. И он хочет просто скорейшего окончания этой бойни российской. Ведь будь он идейным – провёл бы теракты в Москве. Очень мощные. Имея такое звание и возможности-то!
Кстати, интересно - прогиб генерала и 2 полканов был в Сирии. Митинг - где-то у чёрта на куличках. А похоронят его в Москве. Не знают, куда и засунуть. Наёмника. Которого свои же предали, оказывается. Не смогли а американцев свалить. Как только те гаркнули, что не они - так стали среди своих искать. м..чудаки... Разм..расчудачивание генерала прошло. И 2 клоповников, миной прихлопнутых.