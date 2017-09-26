Притча о мудаках





Жили-были мудаки. Воровали, правда, совсем не по-мудяцки - не вагонами, не эшелонами - отраслями воровали! Недрами! Бюджетами! Но мудаками от этого быть все равно не переставали. А чтоб им воровать не мешали, напринимали мудаки мудацких законов. Ну, чтоб с теми, кто кричал "мудаки! воры!" расправляться втихушку. Чтоб шума в мире меньше было. Оппозиционер? Какой такой оппозиционер? Богохульник и свистопляс! Вот же, у нас и законы есть. Закон о защите чувств верующих. Закон о запрете искажения истории. Закон о борьбе с коррупцией. Общественный договор о патриотизме и духовности.

И все, вроде, работало. Потому, что в стране мудаков даже самый последний мудак из всех мудаков знал, зачем и против кого приняты эти законы. И как правильно их использовать.

Но вот однажды мудаки так разошлись, что взяли и украли - нет, не деньги, не нефть, не пенсионный фонд и даже не военный бюджет - полуостров! У соседней страны. Спиздили целый полуостров и с выражением крысиных мордочек "а типа так оно и было" положили себе в карман.

А вместе с полуостровом украли и одну востроносую девушку.

Более того, девушку не просто украли, а расцеловали, раскрутили, распиарили и в Госдуму посадили. Ну, мудаки же, говорю.

Востроносая девушка в Госдуму пришла, носиком во все стороны покрутила, по углам понюхала, смотрит - бумажка.

Что за бумажка? Зачем? С какой целью положена?

Подняла.

Ага. Ого. О-го-го.

Закон о защите чувств верующих!





Девушка от свалившегося вместе с камнями с неба счастья аж замироточила. Боже, боже, как долго я этого ждала... Спасибо тебе, Россия! Спасибо тебе, Матерь Городов Савецких Великая Православная Русь!

Девушка воздела глаза в молитве, помироточила еще немного для приличия, вспомнила, что она же Мать-Прокурор, и принялась за дело.

Да как принялась!

Мудаки аж рот открыли.

Закон о защите чувств верующих, говорите? Ах вы суки непатриотичные! Куда смотрите, бляди! Вот у вас тут прям под боком один режиссер чувства правсолавные оскорбляет!!!!! Куда зенки отводите! Смотреть всем на режиссера! Нюхать! Языком пробовать! А вот он тут еще и историю искажает! А вы молчите??? Да какие ж вы после этого патриоты! Что? Заняты были? С коррупцией боролись? Так вот же он, лямы баксов на свою гнусь по офшорам из-за рубежа получал!!!! Что? Это кого надо режиссер? Авторитет, говорите? Особа, приближенная к истокам? Так может вы, агенты, с ним заодно? Будут вам щас, падло, авторитеты с пряниками. Щас я вас научу Родину-матушку-Царя-батюшку любить…

И как пошла сыпать законами, бумажками, офшорами, фондами, схемами - только клочки по закоулочкам.

Мудакам аж тошно стало.

Схватились они за волосы, давай их рвать на себе. Ой-ей-ей, как же так? А главное, сами, сами же эти мудяцкие законы и напринимали!

Ну, мудаки же, говорю.

А тут еще один товарищ объявился. Как поп из табакерки. Александр Калинин зовут. Как любезно сообщает нам агенство Чего-Изволите-РИА, ранее судимый за убийство, разбой и подделку документов. Лидер разрешенной террористической организации «Христианское государство» в общем.

Ну, какое государство, такой и лидер.

И давай этот лидер кинотеатры жечь.

И вообще христианско-государственный террор устраивать.

Мудаки совсем света белого невзвидели. Сидят, икают, даже не стонут уже. Господи, царь-баюшка, как же это? За что же нам напасть-то такая? Мы ж всего лишь воровали, да и то не до конца. Кое-что и на людишек оставалось немножко.

А девушка совсем разошлась. Царь-батюшка, говорите? А что ж тогда вот этот мудак про царя-батюшку бесовское прелюбодейское кино снимал? - говорит. А вот этот вот мудак ему через офшоры деньги переводил! - говорит. А этот мудак деньги давал! - говорит. А эти не патриоты, историю искажают, а они молчат! - говорит. И по мордам их их же законами - херак-с, херак-с.

Трещат мудяцкие чубы.

Любо дорого.

В общем, мораль этой истории такова: кто мне Поклонскую тронет - укушу.

Укушу, блять!

Жги, Наташа. Полностью, всецело и категорически на твоей стороне. Разбубень их всех их же законами! Разнеси весь этот гадюшник их же скрепами! Херачь духовностью! Крой залпами патриотизма! Ебень величием! Насыпай жабогадючьим дустом! Не стесняйся. И ни в чем себе не отказывай.

А мудаки потому что.

А вы меня еще спрашиваете, зачем я на неё подписался.

Да это просто праздник души какой-то.

Сдается мне, это будет комедия.

Приятного всем просмотра.

В рамках проекта "Да они все ебанулись"

Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным

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