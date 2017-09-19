





Аркадий Бабченко вещает с амвона синагоги. Черт, всегда хотел это сделать... Самый популярный в нашей синагоге отходняк. Итак, докладываю. Встреча была очень интересная. Два часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо всем, кто пришел. А зал был полон. Аркадий Бабченко вещает с амвона синагоги. Черт, всегда хотел это сделать... Самый популярный в нашей синагоге отходняк. Итак, докладываю. Встреча была очень интересная. Два часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо всем, кто пришел. А зал был полон.

Было собрано восемь тысяч гривен. Пять тысяч ушли Анна Домбровская на починку автомобиля медслужбы в зоне АТО, еще четыре тысячи были переданы Хоттабычу на ASAP.







Следующую встречу, даст Бог, проведем в Софии Киевской. А затем попробуем и в мечети. Для полного комплекта. Ну, что-то вот пошло так, по церквам. Удобно и залы большие. Приходите.

За организацию спасибо Павел Фельдблюм и Галицкая синагога

Фото Айдер Муждабаев