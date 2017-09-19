starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Самый популярный в нашей синагоге
starshinazapasa
September 19th, 8:57



Аркадий Бабченко вещает с амвона синагоги. Черт, всегда хотел это сделать... Самый популярный в нашей синагоге отходняк. Итак, докладываю. Встреча была очень интересная. Два часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо всем, кто пришел. А зал был полон.
Было собрано восемь тысяч гривен. Пять тысяч ушли Анна Домбровская на починку автомобиля медслужбы в зоне АТО, еще четыре тысячи были переданы Хоттабычу на ASAP.




Следующую встречу, даст Бог, проведем в Софии Киевской. А затем попробуем и в мечети. Для полного комплекта. Ну, что-то вот пошло так, по церквам. Удобно и залы большие. Приходите.
За организацию спасибо Павел Фельдблюм и Галицкая синагога
Фото Айдер Муждабаев
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
49 comments :
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Интересно

Александр Салов
2017-09-19 06:25 am (UTC)
Получилось бы в России так...
Мучают меня сомнения...
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del_vecchio
2017-09-19 08:55 am (UTC)
Не за что. Лучше объясните, как у вас получилось из собранных восьми тысяч гривен передать 5 тысяч Домбровской и еще 4 тысячи некому Хоттабычу? Интересно же!
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dagrael
2017-09-19 10:06 am (UTC)
И одна добавлена не из собранных в этот раз (8), а из более ранних средств, своих, например,
Сложно, шопездец, да?
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del_vecchio
2017-09-19 10:47 am (UTC)
Вы убили всю магию. Так неинтересно.
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dagrael
2017-09-19 10:50 am (UTC)
А как интересно?
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del_vecchio
2017-09-19 10:54 am (UTC)
Ну, например, было интересно узнать какой-нибудь способ чудесного превращения 8 тысяч в 9 тысяч. В наше нелегкое время это могло бы многих выручить.
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dagrael
2017-09-19 11:16 am (UTC)
Разрушить вам "магию" повторно? Такой способ существует уже почти тыщу лет - депозитарный вклад в банк называется.
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del_vecchio
2017-09-19 11:28 am (UTC)
У вас ничего не получится. на самом деле, я вас обманул. Изначально я всего лишь думал, что автор в спешке немного ошибся с цифрами. И надеялся, что мой комент поможет ему исправить эту неточность. Светская беседа в мои планы не входила.
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ptiburducoff
2017-09-19 06:38 am (UTC)
Ну вот и с наступающим Новым Годом!
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luk_aa
2017-09-19 06:39 am (UTC)
Аркадий Аркадьевич, ну какой амвон?))) Вы б еще туда иконостас затащили)
Бима (ивр. ‏בימה‏‎) — возвышение, обычно, в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков (Гафторы) во время богослужения.
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nikoloza
2017-09-19 07:12 am (UTC)
Амво́н (от др.-греч. ἄμβων, ἄμβωνος — «выступ, возвышение») - как бы одно и тоже, нет? :)
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tigry
2017-09-19 07:56 am (UTC)
Нет.
Амво́н — специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей.
В христианском храме. А тут за спиной сидящего шкаф со свитками Торы, и витражи двенадцати колен Израилевых. Почувствуйте разницу:)
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freken_magda
2017-09-19 07:57 am (UTC)
Нет. Это все равно, что бороду православного священника пейсами назвать.
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luk_aa
2017-09-19 08:06 am (UTC)
Сильно разросшимися пейсами)
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hate_asmr_bitch
2017-09-19 09:00 am (UTC)
Пейсы же не с бороды отпускают.
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luk_aa
2017-09-19 08:04 am (UTC)
Ну разве что Бабченко его с собой из православного храма принес)
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tojime
2017-09-19 08:15 am (UTC)
> Ну разве что Бабченко его с собой из православного храма принес)

Сильно смеялся :о)
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te_guan_jan
2017-09-20 01:18 pm (UTC)
Абсолютно одно и то же. На иврите - бима, по-гречески - амвон, ещё иногда кафедра. И т.д.
Но евреи с этим в жизни не согласятся. У нас ведь даже простая селёдка "это чего-то особенного!" (с)
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av_klement
2017-09-19 06:58 am (UTC)
в Софии...? в Болгарии...??
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luk_aa
2017-09-19 08:07 am (UTC)
В Софии Киевской, ИМХО
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starshinazapasa
2017-09-19 08:40 am (UTC)
В Софии Киевской
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av_klement
2017-09-19 08:52 am (UTC)
ааа, жаль - подумал к нам приедете...:)
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livejournal
2017-09-19 07:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-09-19 07:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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(Deleted comment)
greywildcat
2017-09-19 07:55 am (UTC)
Пруфы на запрет в тексте закона или балабол.
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aquabresh
2017-09-19 07:56 am (UTC)
Отмена преподования это не запрет изучения. Чуешь разницу? Вот тебя этому языку по закону учили. Не помогло.

Edited at 2017-09-19 07:57 am (UTC)
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(Deleted comment)
taki_net
2017-09-19 08:28 am (UTC)
Балабол, слил.
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(Deleted comment)
lighthole
2017-09-19 08:37 am (UTC)
а схуяли я должен своими налогами спонсировать насильное изучение детьми языка нации деградантов? есть национальные меньшинства, общины вот пусть скидываются организуют школы со своим языком. я только приветствую высокоорганизованные группы людей. Заодно и качество преподавания повысят.
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Михаил Никулин
2017-09-19 09:12 am (UTC)
Удивительная гармония человека и места.
Почти как в автозаке.
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dagrael
2017-09-19 10:07 am (UTC)
Замечательное у вас понимание гармонии))
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dagrael
2017-09-19 10:08 am (UTC)
Действительно оригинально.
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claire_1973
2017-09-19 11:22 am (UTC)
Буддисты не охвачены.
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kazak_esaul
2017-09-20 05:00 pm (UTC)
И огнепоклонники.
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claire_1973
2017-09-20 05:21 pm (UTC)
Ахурамазда бог приличный.
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kazak_esaul
2017-09-20 07:58 pm (UTC)
Приличный бог - отлично сказано.

Обращаться можно значит.
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shad_tkhom
2017-09-19 12:17 pm (UTC)
В синагоге лучше в Пурим...
(Reply) (Thread)
bigironx
2017-09-19 03:21 pm (UTC)
Где в синагоге располагается амвон и почему женщины на мужской стороне ?
У вас не синагога, а какой-то райком.)))))
(Reply) (Thread)
vital_sol
2017-09-19 04:33 pm (UTC)
Так победим!
(Reply) (Thread)
kazak_esaul
2017-09-20 08:00 pm (UTC)
"- Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня
умиляете. Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Мо-
жет быть, вы сдачи давали?"

(с)
(Reply) (Thread)
Grohott
2017-09-21 01:35 pm (UTC)
Хоттабыч, должно быть, генерал игил ))
Смотрю щас Бюро Легенд французское, шпионское, по наколке некого Веника с Эха Москвы. Нравится. Так вот там этих хоттабычей и не сосчитаешь !!!
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vitjko
2017-09-21 08:38 pm (UTC)
А об чём разговор был, хотя бы коротко?
Ну и «шана това», раз уж такое дело!
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С праздником!

kili45
2017-09-22 02:27 am (UTC)
С ихним Новым Годом.
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ext_1699289
2017-09-23 01:44 pm (UTC)
Пытался посмотреть на ютубе. Звук ужасный. Ничего не понял. Титры пустите?
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