Аркадий Бабченко вещает с амвона синагоги. Черт, всегда хотел это сделать... Самый популярный в нашей синагоге отходняк. Итак, докладываю. Встреча была очень интересная. Два часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо всем, кто пришел. А зал был полон.
Было собрано восемь тысяч гривен. Пять тысяч ушли Анна Домбровская на починку автомобиля медслужбы в зоне АТО, еще четыре тысячи были переданы Хоттабычу на ASAP.
Следующую встречу, даст Бог, проведем в Софии Киевской. А затем попробуем и в мечети. Для полного комплекта. Ну, что-то вот пошло так, по церквам. Удобно и залы большие. Приходите.
За организацию спасибо Павел Фельдблюм и Галицкая синагога
Фото Айдер Муждабаев
Интересно
Мучают меня сомнения...
Сложно, шопездец, да?
Бима (ивр. בימה) — возвышение, обычно, в центре синагоги, где находится специальный стол для публичного чтения свитка Торы и соответствующего отрывка из книг пророков (Гафторы) во время богослужения.
Амво́н — специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей.
В христианском храме. А тут за спиной сидящего шкаф со свитками Торы, и витражи двенадцати колен Израилевых. Почувствуйте разницу:)
Сильно смеялся :о)
Но евреи с этим в жизни не согласятся. У нас ведь даже простая селёдка "это чего-то особенного!" (с)
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Edited at 2017-09-19 07:57 am (UTC)
Почти как в автозаке.
Обращаться можно значит.
У вас не синагога, а какой-то райком.)))))
умиляете. Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Мо-
жет быть, вы сдачи давали?"
(с)
Смотрю щас Бюро Легенд французское, шпионское, по наколке некого Веника с Эха Москвы. Нравится. Так вот там этих хоттабычей и не сосчитаешь !!!
Ну и «шана това», раз уж такое дело!
С праздником!