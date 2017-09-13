starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

Previous Entry Share Next Entry
Вся правда о США
starshinazapasa
September 13th, 16:02

Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку. Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп. (прим. - Колумб чмо)
Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон.
Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то.
Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана! - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас! Небо не видело таких жалких пацаков...
И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая.


Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара?
Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась.
Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска!
Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью.
За что мы американских инженеров и расстреляли.
Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!
Второй раз такого удара Родина никак не ожидала.
Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией.
Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года.
Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд.
Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным.
А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере в парадных.
И вот, наконец, развалился и СССР.
Момент настал! Казалось бы, удача все же повернулась к несчастным лицом. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите -
все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию.
Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО.
Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать.

"Краткий курс исторических взаимосвязей"
В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская,
Издательство "Л-Логика",
Москва, 21 век.

В рамках проекта "Да они ж все ебанулись!"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо


Tags: , ,
promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 314
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
202 comments :
( 202 comments Leave a comment )
omonkrivomazov
2017-09-13 01:06 pm (UTC)

А Россия ответила могучим ответным ударом-скупила американские облигации

(Reply) (Thread) (Expand)
r3po
2017-09-13 01:33 pm (UTC)
Мы еще в их интернетах насрем, в отместку за наши подъезды
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
prosto_vova
2017-09-13 01:06 pm (UTC)
Вот умеешь же выразить словами...Готовая статья в учебник истории.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
r3po
2017-09-13 01:07 pm (UTC)
> Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку.
Они вообще-то, хотели Индию, но что-то пошло не так.
(Reply) (Thread)
minnay
2017-09-13 01:12 pm (UTC)
То была дезинформация, чтоб никто не догадался.
(Reply) (Parent) (Thread)
nb92
2017-09-13 01:12 pm (UTC)
А каких американских инженеров расстреляли?
(Reply) (Thread)
r3po
2017-09-13 01:24 pm (UTC)
В книге «Брошенные» приводятся такие цифры: В 1951-м Госдеп составил отчет о 2-х тысячах американцев, пропавших в Советском Союзе. В 1952 г по данным ЦРУ еще 300 американцев было переведено из Китая в г. Молотов. В постсоветское время совместная комиссия обнаружила след 119-ти пленных американцев с русскими, украинскими и еврейскими фамилиями, вывезенных НКВД из Германии. Один архив хранит документ 50-х годов о 2836-ти зэках-американцах только в лагерях республики Коми...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
dimmoff
2017-09-13 01:16 pm (UTC)
ну, за ленд-лиз мы таки что-то платили... но не до конца, конечно. Мы че, мудаки, пиндосам все платить, бгггггг. Наебали, так наебали, гыыыы!
(Reply) (Thread) (Expand)
r3po
2017-09-13 01:31 pm (UTC)
Только за то, что после войны решили оставить. Все уничтоженное в ходе боевых действий списывалось. Вот тут нам карта и поперла гггг.
(Reply) (Parent) (Thread)
claire_1973
2017-09-13 01:18 pm (UTC)
//И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию!

Германия объявила войну США. В остальном же очень близко к реальности.
(Reply) (Thread) (Expand)
dagrael
2017-09-13 01:40 pm (UTC)
Да чего там, логично же все.
Германия объявила войну, но напасть не могла - далековато, а она только броски через Ла-Манш осваивала... А вот подлая Омерига как раз и напала))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Grohott
2017-09-13 01:27 pm (UTC)
Да! Сволочи! Я на заводе целый год работал на ленд-лизовской гильотине Niagara! Я мог себе палец отхерачить! Это вредительство!
(Reply) (Thread) (Expand)
ollo
2017-09-13 01:35 pm (UTC)
Забыл написать, как американцы отжали у России Аляску, гады
(Reply) (Thread)
r3po
2017-09-13 01:51 pm (UTC)
Они еще и пароход с золотом, которым расплатились, утопили.
(Reply) (Parent) (Thread)
dagrael
2017-09-13 01:38 pm (UTC)
Класс! Утянул.
(Reply) (Thread)

Как удается Россиюшке

CoCCineLLe
2017-09-13 07:57 pm (UTC)
со всем миром разосраться. Теперь ясно как.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
critical_errorr
2017-09-13 01:53 pm (UTC)
Никогда не доверял эти подлым гадам...
(Reply) (Thread)
kolyvanski
2017-09-13 01:57 pm (UTC)
Существенное уточнение:
- впервые эти нелюди и нехристи накормили голодающую Россеянскую Империю в 1891-1892 гг., прислав корабли с пшеницей, накормили естественно в корыстных целях!
Широкомасштабная американская гуманитарная помощь 1891-1892 годов голодающей России. Художник Айвазовский лично стал свидетелем встречи кораблей с долгожданным продовольствием, прибывшим из США в рамках кампании «Famine Fleet» («флот голода»), организованной американскими филантропами.

korabl

Айвазовский, картина «Корабль помощи»

razdaca

Айвазовский, картина "Раздача продовольствия"



(Reply) (Thread) (Expand)
dimintc
2017-09-13 03:36 pm (UTC)
клевета, нарисовано в художественной мастерской при госдепе!
(Reply) (Parent) (Thread)
kolyvanski
2017-09-13 02:05 pm (UTC)
И еще в 1945-46 клятые янки предлагали распространить помощь в рамках Плана Маршалла (Marshall Plan) на СССР, но у светских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, и потому Коба отказался, а краснопузые россомокшане массово дохли от голода в 1946-47 гг. с высоко поднятой головой...
Кстати тогда же на Святой Руси были зафиксированы последние массовые случаи людоедства!
(Reply) (Thread) (Expand)
dim_king
2017-09-13 03:34 pm (UTC)
Свою речь с программой помощи Джордж Маршалл изложил в Гарвардском университете 5 июня 1947 года.

Вот ты фантаст(peace do ball)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
vasvladdav54
2017-09-13 02:27 pm (UTC)
Классный текст.Крутой анализ.
(Reply) (Thread)
nahuhol
2017-09-13 02:36 pm (UTC)
Говорю тебе, допиздишься, как Лапшин. И это в лучшем случае, а жаль. Мог бы человеком стать и Родину любить.
(Reply) (Thread) (Expand)
gopnikov
2017-09-13 02:58 pm (UTC)
ах ты подпиндосный выкормыш

Edited at 2017-09-13 02:58 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
alex_seevna
2017-09-13 02:47 pm (UTC)
Рука дающего не оскудевает - универсальный закон мира.
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
gopnikov
2017-09-13 02:59 pm (UTC)
ну давай ты петух напиши, а мы почитаем и оценим, а пока ты дрищешь жиденько
(Reply) (Parent) (Thread)
igor_piterskiy
2017-09-13 03:00 pm (UTC)
Самое главное скрыл от народа - Колумб был агентом ЦРУ!
(Reply) (Thread)
alexsas2645
2017-09-13 03:35 pm (UTC)
Колумб Америку открыл,
Но совершил ошибку злую...
Дурак зачем он не открыл
На нашей улице пивную
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
dagrael
2017-09-13 03:57 pm (UTC)
Как же тяжело, когда факты - вещь упрямая. Да?))
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
bopobyc
2017-09-13 03:46 pm (UTC)

Это называется - за горизонтом были слышны разрывы пуканов

(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
colobus1
2017-09-13 03:45 pm (UTC)
Россия - страна непуганных идиотов.
(Reply) (Thread)
ah1005
2017-09-13 06:41 pm (UTC)
Они там как раз очень даже перепуганные. И не только идиоты.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
kremlin_curant
2017-09-13 03:51 pm (UTC)
Довольно точно, хотя и эзоповским языком показано в какую палату #6 превратилось российское общество.
(Reply) (Thread)
kolyvanski
2017-09-13 04:35 pm (UTC)
Что значит общество превратилось?
Оно никогда иным и не было!
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
gorkiy_look
2017-09-13 03:52 pm (UTC)
Вот Аркадия я уважаю.
Правда у него небольшое осложнение на почве "крыма головного" мозга.
А так норм все.
(Reply) (Thread)
lanss
2017-09-17 06:36 pm (UTC)
Говна поешь, мудила, и листай дальше.

Edited at 2017-09-17 06:40 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
dka
2017-09-13 03:57 pm (UTC)
Что значит "разрешили иметь ядерное оружие". Разве СССР такое разрешение у кого-то спрашивал?
(Reply) (Thread)
r3po
2017-09-13 04:09 pm (UTC)
Ктож спрашивает разрешения, чтоб че нить спиздить?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
saferprim
2017-09-13 04:06 pm (UTC)
Про помощь от голода в 1891-1892 еще забыли, есть еще картина Ивана Айвазовского, "Раздача продовольствия".
(Reply) (Thread)
opiat_dvoika
2017-09-13 06:34 pm (UTC)
на первой странице коментов есть уже. Говорят, в Госдепе ту картину намазюкали.
(Reply) (Parent) (Thread)
( 202 comments Leave a comment )
Archive

Oct2017

S
M
T
W
T
F
S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account