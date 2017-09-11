starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Ну, что, ложку дегтя?
starshinazapasa
September 11th, 15:09

Во-первых, поздравляю всех с победой на муниципальных выборах. Это действительно здорово. И, в общем-то, в нашей политической ситуации, даже и важно. Я хоть и говорю, что не вижу в российских «выборах» особого смысла, сам всегда хожу (ходил) и постоянно говорю, что лишний раз пойти поставить галочку пальцы не отвалятся. А вдруг. Вчера это «вдруг» и произошло. Ура! Но есть несколько «но»…
Во-первых, что касается захлестнувший фейсбук эйфории - «блестящая победа», «едро посыпалось», «мы победили» и прочее «Путин зассал».
К сожалению, победили только там, где разрешили победить. Там, где не разрешали - едро по прежнему рулит только в путь. Все то же самое - подтасовки, автобусы с военными и пр.
Во-вторых, при явке в двадцать процентов, и при 150-200 местах из полутора тысяч эта победа говорит все о тех же пресловутых четырнадцати процентах. Плюс - минус. Они есть, они никуда не делись - и это просто замечательно. Но, к сожалению, пока есть только они. А все те же восемьдесят шесть - тоже остались и тоже никуда не делись. Изменения в общественном сознании пока не произошло. Перераспределения соотношения сил пока не произошло. Просто в этот раз они не пришли.
Так что в реальности эта победа - техническая. То, что называется за неявкой соперника. Что никоим образом её не умаляет, конечно. Но и в излишнюю эйфорию впадать тоже не следует.


В-третьих, это здорово, что в Басманном и Хамовниках будут Азар и Яшин - я сейчас говорю без всякого сарказма, это действительно здорово и поздравляю обоих - но мне вот в моем Бутово от этого ни тепло, ни холодно. А уж тем более в моей эмиграции. В Хамовниках будет меньше платных парковок? Я поддерживаю платные парковки. Перестанут сносить хрущебы? Я считаю, что их надо все же сносить. Не так фантасмагорично, как это делается, но, все же, надо. Плитку перестанут перекладывать каждую неделю? Да бросьте. Станет меньше коррупция? Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой. Как по мне, неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий.
Замечательно, что в Басманном будет меньше незаконных построек и больше лавочек - но лично я вот, например, как не мог вернуться, так и не могу.
Так что это - техническая победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне.

Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит.
Но в том, что этого не будет на более высоких уровнях - выборах мэра, или Госдумы - я не сомневаюсь ни на секунду. Там подобный волюнтаризм не будет разрешен никогда. Да и на этом уровне если надо будет сковырнуть - сковырнут на раз-два. У Галяминой вон до сих пор продолжаются попытки приписать голоса. Все по старому - автозаки и менты.
Так что никто не зассал. Как по мне - ровно наоборот.
Теперь приближаемся к главному.
В-четвертых. По сути, мундепы нам нужны только для одного - для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.
В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали - по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?
Закончилось всё Собяниным.
Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону - а дальше-то что?
А дальше все то же самое - омон, автозаки, дивизия дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал - хоть все девяносто девять.
Эту власть на выборах никто никому не отдаст.
Потому что - наконец, самое главное -
Здесь все будет решаться на улицах.
Не важно, сколько человек придет на выборы.
Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.
А здесь критической массы пока не наблюдается.
Что та же ситуация Галяминой сейчас отлично и показывает.
Проголосовать готовы, отставиать свой голос - пока нет.
А так, - да, безусловно, победа.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
72 comments :
( 72 comments Leave a comment )
  • 1
Grohott
2017-09-11 12:15 pm (UTC)
Ура! Вперёд! Праздник!
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rastokin
2017-09-11 06:15 pm (UTC)
Мысленно с вами.

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Яндекс-кошелек, номер 412 845 369 548 223.
В Сбербанке карта номер 4282 2248 6298 4215.
Приват-банк карта номер: 5210 2145 6672 2397.
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rappax
2017-09-11 12:17 pm (UTC)
Аркадий, а зачем выходить на улицы вообще? Чтобы снайпера поупражнялись на тех кому не повезёт? Ты же знаешь, что абсолютно любой мегаполис можно положить на лопатки в 3-4х болевых точках. И не нужно большое количество людей для этого. Главное организация вопроса.
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saferprim
2017-09-11 12:30 pm (UTC)
Нет нельзя, мегаполис это прежде всего про ЖКХ и обеспечение продовольствием, особенно российские, особенно в холодный период. Не будет электричества часов этак двадцать-тридцать, а особенно не дай бог отопления , никакой силой, этот хаос не остановишь. Ну и снайпера которые если будут стрелять, тоже будут понимать чем персонально для них, все это может закончится.
Петербург в феврале 1917 очень наглядный урок, что "мирный" народ делал потом с полицейскими. Не дай бог конечно.
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claire_1973
2017-09-11 12:23 pm (UTC)
На муниципальные сходила, на президентские впервые в жизни не пойду, поскольку выбирать из той рухляди, которую, прогнозирую, мне предложат, просто некого. "Против всех" они заботливо убрали, чтобы не было реального претендента.

Выход толп на улицу ничего не изменит - просто вместо автозаков будут пулемёты. Несколько очередей поверх голов и танки не понадобятся. А вот потом автозаки.

Были уже сапёрные лопатки в Тбилиси без всякого огнестрела, а затем метнувшаяся толпа обеспечила в давке большинство трупов.
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onborodin
2017-09-11 01:29 pm (UTC)
>Выход толп на улицу ничего не изменит - просто вместо автозаков будут пулемёты.

Изменяет социум и его правила
1 организации людей
2 действующие по разделяемом обществом целям
3 с вменяемыми и разделяемыми политиками
4 вменяемыми и адекватными целями

Смотрим на любую страну:

Если государство становиться террористом и бандитом, или уже таковым стало, и вместо мирной сдачи власти по требованию общества и общественных организаций, будут пулеметы со стороны государства - вполне адекватными становятся пулеметы и прочие меры со стороны общенства.

Так во всех социумах и странах, от Уругвая до Японии и обратно.
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alicecoo
2017-09-11 12:25 pm (UTC)
вам аркадий не угодишь. проиграли плохо, выиграли тоже нехорошо...
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jon_jonovich
2017-09-11 12:52 pm (UTC)

"победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне".

Тогда зачем столько текста,мимо проходи да
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onborodin
2017-09-11 01:17 pm (UTC)
>Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой. Как по мне, неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий.

From Mueller English-Russian Dictionary:

corruption

1: пОрча; гниЕние; corruption of the body
разложЕние трУпа

2: извращЕние; искажЕние (слова,
текста)

3: развращЕние

4: разложЕние (моральное);
продАжность, коррУпция

Мне трудно требовать от журналиста понимания смысла corruption, но вообще-то милитаристкие процессы и есть следствие гниения-разложения так называемой элиты, в частности, следствие слета ее этических установок, несменяемого отупения и ощущения безнаказанности.

Если элита бодренькая, свеженькая, в тонусе, чуствует общественные цели развития - 10 раз подумают, прежде чем начинать войнушку.
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dmitriykrilov
2017-09-11 02:00 pm (UTC)
> Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой.
Да, в этом автор вообще не прав. Автор считает аннексию Крыма и развязывание войны с Украиной преступлением? И я с ним согласен, только это не результат государственной идеологии (которой у РФ нет), а как раз результат коррупции. Одно хуйло решило развязать войнушку чтобы поднять себе рейтинг, куча жуликов и воров войну поддержало так как иначе потеряют тёплое место у кормушки и не смогут больше воровать.
Да и вообще -- ответственность за захват Крыма взял на себя Путин, а нахождение Путина у власти -- прямой результат коррупции, к которой относятся и фальсификации выборов, и переписывание конституции, и продажные суды и отсутствие свободных СМИ и вообще всё, благодаря чему Путин сидит на троне уже 17 лет.

Edited at 2017-09-11 02:00 pm (UTC)
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livejournal
2017-09-11 01:35 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-09-11 01:35 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
rikchel
2017-09-11 01:39 pm (UTC)
"...В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали - по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР»..."

Перевыборы Собянина на ровном месте, как и вся возня и движуха с Навальным тогда, были затеяны только для того, чтобы "забыть" про пятидесятилетний юбилей МОСКОВСКОГО договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах, омрачённый в том, юбилейном, году челябинским "метеоритом". Других причин для этих странных манипуляцый в то время я не нахожу.

Весь Ваш текст, уважаемый Аркадий- это чистой воды гапоновщина и завуалированный призыв к сотрудничеству с оккупационным режимом путём участия в т.н. "выборах".
Не знаю, какие обстоятельства подвигают Вас к написанию подобного, поэтому не осуждаю, но... примите к сведению.
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o_stas
2017-09-11 01:39 pm (UTC)
Сталингулаг: Выборы прошли, теперь о них можно спокойно поговорить. Дело в том, что вопрос: "нужно ходить на выборы или не нужно?" в корне неверен, логичней спрашивать – "а это вообще выборы?". Главная проблема людей, которые хотят перемен и недовольны политикой в стране, в том, что они пытаются соблюдать правила, которые власть пишет под себя, но при этом даже их не соблюдает. Власть говорит: вы хотите протестовать, говно вопрос, но только приходите в строго отведённое место, вот эти лозунги кричите, а эти не кричите, так можно одеваться, а так нельзя и да, строго митингуйте два часа и по домам. Считается ли эта хуйня протестом? Теоретически – да, но на практике мы видим, чем это заканчивается. Такая же история с выборами. Власть говорит: мы объявляем свободные выборы, но этого кандидата мы не допустим, он слишком криклив, и этого не допустим, он чёт нам не нравится, а этого тем более не допустим, вы слышали, что он говорит? этого вообще в тюрьму посадим! зато вот мы вам подогнали целый воз проверенных ребят – выбирай не хочу! Выборы ли это? Теоретически – да, а на практике – 17 лет Путин
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valsshebnik
2017-09-12 07:23 am (UTC)
Это все понятно, но людям психологически легче когда им предлагают какой-то выбор, пусть и фальшивый.
Есть же определенные условности, которые принято соблюдать. Хотя заламывать руки в каком-нибудь блоге по этому поводу, тоже не возбраняется.
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colobus1
2017-09-11 01:44 pm (UTC)
Холоп права выбирать не имеет. Что барин скажет, то холоп обязан делать. И холопы делают. И будут делать, кто бы не был при власти. Такова общественная психология российского народа. Феодальная. Холопья. Отсталая.
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poulsam
2017-09-11 02:44 pm (UTC)
Венесуэлла показывает, что выходить без толку
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Ни тепло, ни холодно.

saltichixa
2017-09-11 03:48 pm (UTC)
Власть преемственна. И все, что натворили едросы по каждому мухосранску ложится на следующую матильду. Если, предыдущая так и не висит на фонаре, а скорчила крашеную пергидрольную рожу...А, небось думали, что одним днем живут! Без разницы, как новую матильду зовут и к кому она приклеилась. Главное, на грехах проценты растут!
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homelessnicola
2017-09-11 04:07 pm (UTC)
Слава Украине!
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Про дерьмо.

climatcontrol1
2017-09-11 04:33 pm (UTC)
Опять дерьмо кричит о победе))) В чем? Где? из 1500 прощли 200? Ох, уже победа))) Успокойтесь уже! Вы интересны только вашему 1.5% электорату и не более и радуйтесь, что просто основная масса забила и не пошла на эти выборы. Иначе бы вы и эти 200 мест не получили бы ни за что. Пришло бы как на прошлых выборах 36% и вы бы опять были в глубокой жопе, где вам и место. Рэволюционеры, хахаха) Уже в комментах рэволюцию в ролях расписывают. Сидите ровно и не портьте воздух своей вонью, ваши либерстические влажные мечты о власти несбыточны, ибо есть у людей инстинктивное чутье на такую мразь, как вы. А для любителей мечтать о позе на лопатках и снайперах, есть очень профессиональные компетентные органы. И это радует. А, вообще, радует, что вся ваша либерастическая сволочь потихоньку валит со страны -Бабченко, Гомикадзе, Латынина, Ходорковский, Муртазин, Чичваркин..... Кто-то прожирает наворованное в России, кто-то оббивает пороги ища работу, используя свою антипутинскую риторику, но как-то безуспешно уже, ибо неинтересны, а кто-то побирается через Яндекс и Сбербанк. Что ж вы там не проявляете свою гениальность и не используете "свободу либерального западного мира", за который ратуете? А может у вас за душой-то и нет ничего, кроме вони и антипутинской риторики? Может вы ни на что и неспособны больше? Молитесь за здравие Путина, ибо если он уйдет, так вы сдохнете с голода. И учтите, что ваша либеральный бред уже просто никому неинтересен, а лица, пытающиеся его нести, убоги, скучны, примитивны и ничем не лучше, а подчас и гораздо хуже, тех, кого они так пытаются обойти, и заслуживают, вслед за Латыниной, парфюма в виде фекалий. Это ваша судьба примите ее с достоинством и пониманием своей роли в жизни российского общества. Вы - мелкие, вонючие, крикливые, постоянно фантазирующие о собственной значимости и ценности, клопы.
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Re: Про дерьмо.

malkavae
2017-09-11 04:53 pm (UTC)
Игорь, тут такое дело: Большевиков на всю Россию было тысяч 25. На майдане скакала пара тысяч. Просто остальным было либо похуй. А в результате эти полтора процента взяли власть. Другое дело, что потом это дерьмо в почти полном составе отправилось в расстрельные подвальчики или в АТО, но власть они взяли.
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Семен Семеныч
2017-09-11 05:17 pm (UTC)
Какое дело миграшке до выборов в России?
Начинай уже жить интересами страны приютившей тебя.
Работу ищи, налоги плати, приживайся.
И забудь про Россию.
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z_zwang
2017-09-11 06:56 pm (UTC)
кремль начал операцию преемник-ребрендинг

навальный - это ельцин сегодня.

чтобы денежки буржуины не отняли, нужно на время притвориться белыми и пушистыми.

а плохой - "путин".
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навальный - это ельцин сегодня.

climatcontrol1
2017-09-11 07:45 pm (UTC)
Хоть и ЕБН дерьмо еще то, но сравнивать его с Навальным-это уже слишком. Мелковат, нагловат, жуликоват и туповат Навльный по сравнению с ЕБНом. Тот хоть и алкашом был, но с огромным опытом управления и силы был. А этот просто мелкий карточный шулер, уголовник-пиздабол, пользующий школоту и недовольных своим положением, в силу жизненных обстоятельств и своей невостребованности, людей.Неудачливый, бесталанный бизнесмен, никакой юрист и просто балабол.
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kukuruznik55
2017-09-11 07:38 pm (UTC)
Смотри не подавись, мразь.
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ah1005
2017-09-11 08:42 pm (UTC)
Выборы в РФ - это такой прикол. Сколько лет путена выбирают. А как он помрет, то все -
пропала Рассея.
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Да сколько ж можно! Нет никаких 14%!

yury_nesterenko
2017-09-12 05:36 pm (UTC)
3% есть. Три. В целом по рашке. В Москве, может, чуть побольше, но тоже вряд ли аж целых 14.
Это те, кто на вопрос "Чьи Крым и Донбасс?" однозначно отвечает - украинские. Единственный имеющий смысл критерий, определяющий кол-во приличных людей в рашке. Все остальные суть быдло, недостойное жить. А то, что какой-то части этого быдла не нравится ВПОПЕРОС и даже лично путин - но при этом они хотели бы ту же самую политику, только без воровства и чиновного беспредела по отношению к ним лично - не имеет никакого принципиального значения. Совершенно верно - "неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий", я об этом который год говорю.

Ватникам - сдохнуть, разумеется.

Edited at 2017-09-12 07:07 pm (UTC)
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maksa
2017-09-12 10:47 pm (UTC)
Хм, похоже, тот самый Нестеренко, у которого я, к примеру, читал про точные и неточные рифмы. А тут написано как будто совсем другим человеком…
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mazhwag
2017-09-13 08:46 am (UTC)
Вы, Аркадий, возможно не понимаете одной вещи. Единственным ресурсом любой власти, хоть демократической, хоть диктаторской, является лояльность исполнителей. Потому что мало отдать приказ. Нужно чтоб было кому этот приказ выполнить. А люди, они такие заразы, что охотно исполняют только такие приказы, которые полностью соответствуют их представлениям о том, что правильно и что не правильно. А если приказ не соответствует, то люди начинают сопротивляться. Сопротивление может быть разным: от лёгкого саботажа в виде не аккуратного и не своевременного выполнения приказа до жёсткого в виде мятежа.

Напомню вам отечественную историю. В 1905 году по всей России начались массовые беспорядки. Тысячи заводов бастовали, по всей стране возникали очаги мятежей. В некоторых городах (Москва, Харьков, Екатеринослав, Лодзь) дело доходило до многодневных уличных боёв с применением артиллерии и пулемётов. И тем не менее царю удалось удержаться у власти. Потому что абсолютное большинство тогдашних силовиков выполняло приказы начальства считая их правильными.

А теперь перенесёмся в февраль 1917 года. Из-за слухов о том, что в городе не осталось хлеба в Петрограде начались беспорядки. По количеству непосредственных участников, территориальному охвату и накалу страстей эти беспорядки и близко ни в какое сравнение с тем, что творилось в 1905 году, не шли. Но царская власть пала в течение всего нескольких дней. Потому что силовики перестали выполнять приказы начальства. Потому что перестали считать их правильными.

А почему они перестали считать их правильными? Да потому что силовики - это тоже часть общества. За 12 лет, прошедших после 1905 года, изменилось общество, изменились и силовики.

Таким образом, успех революции зависит не только от того, сколько человек готово защитить свой выбор, но и от того, сколько человек по другую сторону баррикады готово выполнять приказания начальства.

Вы, Аркадий, упускаете из виду, что омоновцы, водители автозаков и даже снайперы, которыми тут некоторые нас пугают, - тоже живут в этих же самых районах и ходят ровно по тем же самым разбитым дорогам и лечатся ровно в тех же самых убогих поликлиниках, что и остальные жители. И их дети ходят ровно в те же самые садики и учатся ровно в тех же самых школах, что и прочие жители. А значит существуют проблемы, объединяющие омоновцев с оппозиционерами. Но объединение возможно только через диалог и предвыборная агитация - отличный повод для такого диалога. Т.е. ещё раз - выборы, это прежде всего повод прийти домой к этим самым омоновцам и водителям автозаков, и обсудить с ними важные для них проблемы.

И тут очень важна регулярность диалога. Т.е. нужно обязательно использовать КАЖДЫЕ выборы чтобы приходить домой к омоновцам с разговором не зависимо от электоральных перспектив.

Результатом станет то, что в час Х эти омоновцы могут не захотеть выполнять приказания начальства, так же как это уже было в феврале 1917 года.
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vdegunino
2017-09-14 02:06 pm (UTC)
О результатах выборов можно будет судить через год.
Сейчас управы/префектуры будут плотно работать с новыми депутатами, и не факт что они не встанут на тёмную сторону.
Более того, прошло много "зелёных, не нюхавших пороха", им сейчас вообще предстоит разобраться в Системе, а старшие товарищи конечно всегда будут готовы помочь :(
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Поздравляю с победой над рашизмом всех!

vasjad
2017-09-18 06:58 pm (UTC)
РФ боится, чтобы что-то пошло не так на учениях российско-белорусских. Правда, непонятно, почему в Сирии не учатся? Там же проще – и условмя подходящие. Но почему же не заблудятся в приграничье с НАТО, как на Украине, русские. Ведь так смело летают к границам НАТО на самолётах! И готовы до Берлина дойти. А тут в сельпо за водочкой не заблудятся даже! Что и так Шойгу напугал??? Даже самые тупые тыловые части росармии – не заблудятся. Даже самые ужратые не заблудятся! Не поедут за водкой на похмелку в НАТОвскую деревню даже. Или на дискотеку по бабам. А потому что НАТО! Вот как РФ боится НАТО!!! Вот и посмотрим - хоть 1 заблудится росвоенный или нет! И уже скоро учения закончатся, а росармия не продвинулась ни на 1 см в страну НАТО ни в одну!!! Так чть, что ни 1 из этой многотысячной группировки не заблудится, перейдя границу НАТО - ни российский, ни белорусский военный. Ни 1. Даже на Украину не заблудятся, не поедут в отпуск, хохлов пострелять и т.д. Из этих частей, на учениях находящихся. Вот в чём прелесть НАТО. Хотя, тут вычитал, что оказвается, в ЧССР войска не вводили русские, а украинцы. Потому что с украинской национальности было много руководства СССР тогда. Т.е. РФ не виновата ни в чём! Даже в том, что захватила Украину!!! Ну, так чего РФ тогда все советские победы себе берёт? РСФСР тоже не играла главной роли тогда. А Москва была обшей столицей. Т.е., Украина имеет право на 1 пянадцатую часть Москвы и одну пятнадцатую часть нынешней РФ в таком случае. Хотя, нет! На половину - ведь украинских генсеков было много. Ещё грузинские были. За Сталина Грузия может пол-России взять себе. Раз он в таком почёт в РФии-91. Грузия же его дала России! Не случайно цари захватывали Кавказ - чтобы Джугашвили сделался потом вождём! А без царей, ползал бы он по горам, пас баранов. Сексовал бы Иосиф Виссарионович с овцами на лужайке...


Edited at 2017-09-18 07:02 pm (UTC)
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