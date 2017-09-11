Ну, что, ложку дегтя?

Во-первых, поздравляю всех с победой на муниципальных выборах. Это действительно здорово. И, в общем-то, в нашей политической ситуации, даже и важно. Я хоть и говорю, что не вижу в российских «выборах» особого смысла, сам всегда хожу (ходил) и постоянно говорю, что лишний раз пойти поставить галочку пальцы не отвалятся. А вдруг. Вчера это «вдруг» и произошло. Ура! Но есть несколько «но»… Во-первых, что касается захлестнувший фейсбук эйфории - «блестящая победа», «едро посыпалось», «мы победили» и прочее «Путин зассал». К сожалению, победили только там, где разрешили победить. Там, где не разрешали - едро по прежнему рулит только в путь. Все то же самое - подтасовки, автобусы с военными и пр. Во-вторых, при явке в двадцать процентов, и при 150-200 местах из полутора тысяч эта победа говорит все о тех же пресловутых четырнадцати процентах. Плюс - минус. Они есть, они никуда не делись - и это просто замечательно. Но, к сожалению, пока есть только они. А все те же восемьдесят шесть - тоже остались и тоже никуда не делись. Изменения в общественном сознании пока не произошло. Перераспределения соотношения сил пока не произошло. Просто в этот раз они не пришли. Так что в реальности эта победа - техническая. То, что называется за неявкой соперника. Что никоим образом её не умаляет, конечно. Но и в излишнюю эйфорию впадать тоже не следует.

В-третьих, это здорово, что в Басманном и Хамовниках будут Азар и Яшин - я сейчас говорю без всякого сарказма, это действительно здорово и поздравляю обоих - но мне вот в моем Бутово от этого ни тепло, ни холодно. А уж тем более в моей эмиграции. В Хамовниках будет меньше платных парковок? Я поддерживаю платные парковки. Перестанут сносить хрущебы? Я считаю, что их надо все же сносить. Не так фантасмагорично, как это делается, но, все же, надо. Плитку перестанут перекладывать каждую неделю? Да бросьте. Станет меньше коррупция? Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой. Как по мне, неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий.

Замечательно, что в Басманном будет меньше незаконных построек и больше лавочек - но лично я вот, например, как не мог вернуться, так и не могу.

Так что это - техническая победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне.

Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит.

Но в том, что этого не будет на более высоких уровнях - выборах мэра, или Госдумы - я не сомневаюсь ни на секунду. Там подобный волюнтаризм не будет разрешен никогда. Да и на этом уровне если надо будет сковырнуть - сковырнут на раз-два. У Галяминой вон до сих пор продолжаются попытки приписать голоса. Все по старому - автозаки и менты.

Так что никто не зассал. Как по мне - ровно наоборот.

Теперь приближаемся к главному.

В-четвертых. По сути, мундепы нам нужны только для одного - для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.

В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали - по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?

Закончилось всё Собяниным.

Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону - а дальше-то что?

А дальше все то же самое - омон, автозаки, дивизия дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал - хоть все девяносто девять.

Эту власть на выборах никто никому не отдаст.

Потому что - наконец, самое главное -

Здесь все будет решаться на улицах.

Не важно, сколько человек придет на выборы.

Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.

А здесь критической массы пока не наблюдается.

Что та же ситуация Галяминой сейчас отлично и показывает.

Проголосовать готовы, отставиать свой голос - пока нет.

А так, - да, безусловно, победа.

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