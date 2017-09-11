Ну, что, ложку дегтя?

Во-первых, поздравляю всех с победой на муниципальных выборах. Это действительно здорово. И, в общем-то, в нашей политической ситуации, даже и важно. Я хоть и говорю, что не вижу в российских «выборах» особого смысла, сам всегда хожу (ходил) и постоянно говорю, что лишний раз пойти поставить галочку пальцы не отвалятся. А вдруг. Вчера это «вдруг» и произошло. Ура! Но есть несколько «но»…
Во-первых, что касается захлестнувший фейсбук эйфории - «блестящая победа», «едро посыпалось», «мы победили» и прочее «Путин зассал».
К сожалению, победили только там, где разрешили победить. Там, где не разрешали - едро по прежнему рулит только в путь. Все то же самое - подтасовки, автобусы с военными и пр.
Во-вторых, при явке в двадцать процентов, и при 150-200 местах из полутора тысяч эта победа говорит все о тех же пресловутых четырнадцати процентах. Плюс - минус. Они есть, они никуда не делись - и это просто замечательно. Но, к сожалению, пока есть только они. А все те же восемьдесят шесть - тоже остались и тоже никуда не делись. Изменения в общественном сознании пока не произошло. Перераспределения соотношения сил пока не произошло. Просто в этот раз они не пришли.
Так что в реальности эта победа - техническая. То, что называется за неявкой соперника. Что никоим образом её не умаляет, конечно. Но и в излишнюю эйфорию впадать тоже не следует.
Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит.
Но в том, что этого не будет на более высоких уровнях - выборах мэра, или Госдумы - я не сомневаюсь ни на секунду. Там подобный волюнтаризм не будет разрешен никогда. Да и на этом уровне если надо будет сковырнуть - сковырнут на раз-два. У Галяминой вон до сих пор продолжаются попытки приписать голоса. Все по старому - автозаки и менты.
Так что никто не зассал. Как по мне - ровно наоборот.
Теперь приближаемся к главному.
В-четвертых. По сути, мундепы нам нужны только для одного - для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.
В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали - по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?
Закончилось всё Собяниным.
Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону - а дальше-то что?
А дальше все то же самое - омон, автозаки, дивизия дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал - хоть все девяносто девять.
Эту власть на выборах никто никому не отдаст.
Потому что - наконец, самое главное -
Здесь все будет решаться на улицах.
Не важно, сколько человек придет на выборы.
Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.
А здесь критической массы пока не наблюдается.
Что та же ситуация Галяминой сейчас отлично и показывает.
Проголосовать готовы, отставиать свой голос - пока нет.
А так, - да, безусловно, победа.
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Петербург в феврале 1917 очень наглядный урок, что "мирный" народ делал потом с полицейскими. Не дай бог конечно.
Выход толп на улицу ничего не изменит - просто вместо автозаков будут пулемёты. Несколько очередей поверх голов и танки не понадобятся. А вот потом автозаки.
Были уже сапёрные лопатки в Тбилиси без всякого огнестрела, а затем метнувшаяся толпа обеспечила в давке большинство трупов.
Изменяет социум и его правила
1 организации людей
2 действующие по разделяемом обществом целям
3 с вменяемыми и разделяемыми политиками
4 вменяемыми и адекватными целями
Смотрим на любую страну:
Если государство становиться террористом и бандитом, или уже таковым стало, и вместо мирной сдачи власти по требованию общества и общественных организаций, будут пулеметы со стороны государства - вполне адекватными становятся пулеметы и прочие меры со стороны общенства.
Так во всех социумах и странах, от Уругвая до Японии и обратно.
"победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне".
Тогда зачем столько текста,мимо проходи да
From Mueller English-Russian Dictionary:
corruption
1: пОрча; гниЕние; corruption of the body
разложЕние трУпа
2: извращЕние; искажЕние (слова,
текста)
3: развращЕние
4: разложЕние (моральное);
продАжность, коррУпция
Мне трудно требовать от журналиста понимания смысла corruption, но вообще-то милитаристкие процессы и есть следствие гниения-разложения так называемой элиты, в частности, следствие слета ее этических установок, несменяемого отупения и ощущения безнаказанности.
Если элита бодренькая, свеженькая, в тонусе, чуствует общественные цели развития - 10 раз подумают, прежде чем начинать войнушку.
Да, в этом автор вообще не прав. Автор считает аннексию Крыма и развязывание войны с Украиной преступлением? И я с ним согласен, только это не результат государственной идеологии (которой у РФ нет), а как раз результат коррупции. Одно хуйло решило развязать войнушку чтобы поднять себе рейтинг, куча жуликов и воров войну поддержало так как иначе потеряют тёплое место у кормушки и не смогут больше воровать.
Да и вообще -- ответственность за захват Крыма взял на себя Путин, а нахождение Путина у власти -- прямой результат коррупции, к которой относятся и фальсификации выборов, и переписывание конституции, и продажные суды и отсутствие свободных СМИ и вообще всё, благодаря чему Путин сидит на троне уже 17 лет.
Edited at 2017-09-11 02:00 pm (UTC)
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Перевыборы Собянина на ровном месте, как и вся возня и движуха с Навальным тогда, были затеяны только для того, чтобы "забыть" про пятидесятилетний юбилей МОСКОВСКОГО договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах, омрачённый в том, юбилейном, году челябинским "метеоритом". Других причин для этих странных манипуляцый в то время я не нахожу.
Весь Ваш текст, уважаемый Аркадий- это чистой воды гапоновщина и завуалированный призыв к сотрудничеству с оккупационным режимом путём участия в т.н. "выборах".
Не знаю, какие обстоятельства подвигают Вас к написанию подобного, поэтому не осуждаю, но... примите к сведению.
Есть же определенные условности, которые принято соблюдать. Хотя заламывать руки в каком-нибудь блоге по этому поводу, тоже не возбраняется.
Ни тепло, ни холодно.
Про дерьмо.
Re: Про дерьмо.
Начинай уже жить интересами страны приютившей тебя.
Работу ищи, налоги плати, приживайся.
И забудь про Россию.
навальный - это ельцин сегодня.
чтобы денежки буржуины не отняли, нужно на время притвориться белыми и пушистыми.
а плохой - "путин".
навальный - это ельцин сегодня.
пропала Рассея.
Да сколько ж можно! Нет никаких 14%!
Это те, кто на вопрос "Чьи Крым и Донбасс?" однозначно отвечает - украинские. Единственный имеющий смысл критерий, определяющий кол-во приличных людей в рашке. Все остальные суть быдло, недостойное жить. А то, что какой-то части этого быдла не нравится ВПОПЕРОС и даже лично путин - но при этом они хотели бы ту же самую политику, только без воровства и чиновного беспредела по отношению к ним лично - не имеет никакого принципиального значения. Совершенно верно - "неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий", я об этом который год говорю.
Ватникам - сдохнуть, разумеется.
Edited at 2017-09-12 07:07 pm (UTC)
Напомню вам отечественную историю. В 1905 году по всей России начались массовые беспорядки. Тысячи заводов бастовали, по всей стране возникали очаги мятежей. В некоторых городах (Москва, Харьков, Екатеринослав, Лодзь) дело доходило до многодневных уличных боёв с применением артиллерии и пулемётов. И тем не менее царю удалось удержаться у власти. Потому что абсолютное большинство тогдашних силовиков выполняло приказы начальства считая их правильными.
А теперь перенесёмся в февраль 1917 года. Из-за слухов о том, что в городе не осталось хлеба в Петрограде начались беспорядки. По количеству непосредственных участников, территориальному охвату и накалу страстей эти беспорядки и близко ни в какое сравнение с тем, что творилось в 1905 году, не шли. Но царская власть пала в течение всего нескольких дней. Потому что силовики перестали выполнять приказы начальства. Потому что перестали считать их правильными.
А почему они перестали считать их правильными? Да потому что силовики - это тоже часть общества. За 12 лет, прошедших после 1905 года, изменилось общество, изменились и силовики.
Таким образом, успех революции зависит не только от того, сколько человек готово защитить свой выбор, но и от того, сколько человек по другую сторону баррикады готово выполнять приказания начальства.
Вы, Аркадий, упускаете из виду, что омоновцы, водители автозаков и даже снайперы, которыми тут некоторые нас пугают, - тоже живут в этих же самых районах и ходят ровно по тем же самым разбитым дорогам и лечатся ровно в тех же самых убогих поликлиниках, что и остальные жители. И их дети ходят ровно в те же самые садики и учатся ровно в тех же самых школах, что и прочие жители. А значит существуют проблемы, объединяющие омоновцев с оппозиционерами. Но объединение возможно только через диалог и предвыборная агитация - отличный повод для такого диалога. Т.е. ещё раз - выборы, это прежде всего повод прийти домой к этим самым омоновцам и водителям автозаков, и обсудить с ними важные для них проблемы.
И тут очень важна регулярность диалога. Т.е. нужно обязательно использовать КАЖДЫЕ выборы чтобы приходить домой к омоновцам с разговором не зависимо от электоральных перспектив.
Результатом станет то, что в час Х эти омоновцы могут не захотеть выполнять приказания начальства, так же как это уже было в феврале 1917 года.
Сейчас управы/префектуры будут плотно работать с новыми депутатами, и не факт что они не встанут на тёмную сторону.
Более того, прошло много "зелёных, не нюхавших пороха", им сейчас вообще предстоит разобраться в Системе, а старшие товарищи конечно всегда будут готовы помочь :(
Поздравляю с победой над рашизмом всех!
Edited at 2017-09-18 07:02 pm (UTC)