Как слово наше отзовется

Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Разрешите представиться. Я — американский литературовед и преподаватель русской литературы и культуры в университете Wake Forest. Мы с Вами лично познакомились лет 10 назад, когда Вы были у нас в гостях в Чепэл-Хилле — я тогда училась там в аспирантуре. В данный момент я пишу книгу про русскую литературу о чеченских войнах и посвящаю главу Вашей книге. Мне бы очень хотелось задать Вам пару вопросов про книгу и про Ваши взгляды на современные события. Хочу также добавить, что мы со студентами часто читаем Вашу книгу и каждый раз она производит сильное впечатление. Иногда студенты в восторге, иногда в ужасе и слезах, но все согласны, что это мощное произведение.
Странные у меня ощущения от таких писем... Вот, приезжаешь куда-то, читаешь студентам лекции, потом они вырастают, становятся преподавателями, но то, что ты в них заложил - пытался заложить - прижилось, дало всходы и теперь это твое знание люди передают другим людям дальше. И все это живет своей жизнью.
Вот почему каким-то американцам на другом конце света - которые и знать-то не знают, где эта Чечня и никогда в жизни там не побывают - это важно, важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?
А все-таки не зря мы с вами работаем, братцы. Все-таки наши ростки всходят. Это - ровно то, зачем я пишу все эти свои рассказики.
А хотя бы я и хвастаюсь. Зато от чистого сердца.
Ну и таки да. В рамках проекта "Журналистика без посредников"
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Спасибо
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вчера тоже в семье обсуждали про "даму с собачкой" - в чем причина озверения россиян?
как не странно, но пришли к выводу что не в телевизоре, а в том что у них мало конфликтов между друг другом: дхарма не настигает.
Какие-то американцы имеют культуру 1го класса а руские -- второго, и деградирующего. И пусть вас не обманывают чайковские, толстые и разные прочие булгаковы.
Edited at 2017-09-08 02:47 pm (UTC)
а что за культура то?
Я догадываюсь про ответ. У нас в России тоже было много темных времен. Но только нашей культуре больше 1000 лет, а тут сильно меньше.
Ну а делить нации на сорта, приводя в пример Америку это прям 100% сюр!
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Вы ошибаетесь, Аркадий. Стране совсем не насрать на войну, жизни и смерти. О чеченской войне написано много, это читается и переживается. А вот на вас и вашу книгу стране действительно насрать и розами засыпать, поскольку вы бесталанны.
проживают люди, которЬІх Россия тогда - в 90-е -
привлекла к "ВЬІПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОГО ДОЛГА"
и навсегда, навечно испоганила им психику
и замарала репутацию.
И теперь живут они, никому кроме русского фсб, неизвестнЬІЕ убийцЬІ,
принимавшие участие в геноциде чеченцев,
навсегда запомнившие горЬІ разлагающихся трупов,
которЬІе принудила обонять
"великая прекрасная Россия".
ВОинЬІ навсегда запомнили запах
России -
вонь смерти.
))
Edited at 2017-09-08 04:23 pm (UTC)
согласен
американцам чечня не интересна,
они тебе так просто денег кидают чтобы ты и дальше вредил.
В Америке действительно и понятия не имеют про Чечню. Единственное, что там знают о чеченцах, это то, что они взрывали Бостонский марафон. Там даже эксперты не знают, что американский университетский профессор-кремленолог Абдурахман Авторханов был чеченцем. За исключением узких специалистов, которых по пальцам пересчитать, никто не знает чем, скажем, мордва или тувинцы отличаются от чеченцев. Более того - не знают даже о существовании Мордовии и Тувы.:-)
А вот каждый расейский ватник с апломбом и сознанием собственной непогрешимости судит об американских неграх и индейцах.:-) Умора!
Что для мира русская литература не исчерпала себя после Чехова и Толстого.
Спасибо,Аркадий,за ваш вклад в мировую культуру -полагаю,можно смело утверждать это в отношении изучаемого в университете произведения.