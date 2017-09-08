Как слово наше отзовется

Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Разрешите представиться. Я — американский литературовед и преподаватель русской литературы и культуры в университете Wake Forest. Мы с Вами лично познакомились лет 10 назад, когда Вы были у нас в гостях в Чепэл-Хилле — я тогда училась там в аспирантуре. В данный момент я пишу книгу про русскую литературу о чеченских войнах и посвящаю главу Вашей книге. Мне бы очень хотелось задать Вам пару вопросов про книгу и про Ваши взгляды на современные события. Хочу также добавить, что мы со студентами часто читаем Вашу книгу и каждый раз она производит сильное впечатление. Иногда студенты в восторге, иногда в ужасе и слезах, но все согласны, что это мощное произведение.

Странные у меня ощущения от таких писем... Вот, приезжаешь куда-то, читаешь студентам лекции, потом они вырастают, становятся преподавателями, но то, что ты в них заложил - пытался заложить - прижилось, дало всходы и теперь это твое знание люди передают другим людям дальше. И все это живет своей жизнью.

Вот почему каким-то американцам на другом конце света - которые и знать-то не знают, где эта Чечня и никогда в жизни там не побывают - это важно, важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?



А все-таки не зря мы с вами работаем, братцы. Все-таки наши ростки всходят. Это - ровно то, зачем я пишу все эти свои рассказики.

А хотя бы я и хвастаюсь. Зато от чистого сердца.

Ну и таки да. В рамках проекта "Журналистика без посредников"

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