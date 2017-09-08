starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Как слово наше отзовется
starshinazapasa
September 8th, 14:54

Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Разрешите представиться. Я — американский литературовед и преподаватель русской литературы и культуры в университете Wake Forest. Мы с Вами лично познакомились лет 10 назад, когда Вы были у нас в гостях в Чепэл-Хилле — я тогда училась там в аспирантуре. В данный момент я пишу книгу про русскую литературу о чеченских войнах и посвящаю главу Вашей книге. Мне бы очень хотелось задать Вам пару вопросов про книгу и про Ваши взгляды на современные события. Хочу также добавить, что мы со студентами часто читаем Вашу книгу и каждый раз она производит сильное впечатление. Иногда студенты в восторге, иногда в ужасе и слезах, но все согласны, что это мощное произведение.

Странные у меня ощущения от таких писем... Вот, приезжаешь куда-то, читаешь студентам лекции, потом они вырастают, становятся преподавателями, но то, что ты в них заложил - пытался заложить - прижилось, дало всходы и теперь это твое знание люди передают другим людям дальше. И все это живет своей жизнью.
Вот почему каким-то американцам на другом конце света - которые и знать-то не знают, где эта Чечня и никогда в жизни там не побывают - это важно, важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?


А все-таки не зря мы с вами работаем, братцы. Все-таки наши ростки всходят. Это - ровно то, зачем я пишу все эти свои рассказики.
А хотя бы я и хвастаюсь. Зато от чистого сердца.

Ну и таки да. В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
67 comments :
( 67 comments Leave a comment )
bioger_myxomor
2017-09-08 12:00 pm (UTC)
печально все это...
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z_zwang
2017-09-10 06:27 pm (UTC)
до вас только дошло штоле?
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claire_1973
2017-09-08 12:11 pm (UTC)
Побольше бы таких ростков, да поменьше телевизора.
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Grohott
2017-09-08 12:36 pm (UTC)
Хоть Будда Шакьямуни и говорил "Всё тщетно", но это по очень большому счёту. А по маленькому, нашему, земному - Делай, что дОлжно и будь, что будет.
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poulsam
2017-09-08 01:56 pm (UTC)
Когда он уже биомусор начнет банить?
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livejournal
2017-09-08 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2017-09-08 01:31 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
d_nation
2017-09-08 02:25 pm (UTC)
ответ: потому что американцы способны сопереживать, представить как себя чуствовал человек, подумать что у убитого в Сирии боевика была мать и что она чуствовала, а жители РФ нет.

вчера тоже в семье обсуждали про "даму с собачкой" - в чем причина озверения россиян?

как не странно, но пришли к выводу что не в телевизоре, а в том что у них мало конфликтов между друг другом: дхарма не настигает.
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voorhis88
2017-09-08 03:06 pm (UTC)
американцы там об индейцах, ничего представить не хотят? Какой бред, ты несешь! Да срать им на все!
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vlasovetz55
2017-09-08 02:46 pm (UTC)
<Вот почему каким-то американцам на другом конце света ....... важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать, ....так и нпсрать до сих пор>

Какие-то американцы имеют культуру 1го класса а руские -- второго, и деградирующего. И пусть вас не обманывают чайковские, толстые и разные прочие булгаковы.



Edited at 2017-09-08 02:47 pm (UTC)
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voorhis88
2017-09-08 03:07 pm (UTC)
можно поподробнее о культуре американцев?
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а что за культура то?

kasyankv
2017-09-08 06:36 pm (UTC)
эта культура страны, которая появилась в тоже время, когда у нас Большой театр построили? Там где вырезали почти все племена индейцев? Прям представляю как все рыдали там тогда... Это в этой стране, когда у нас спутники в космос запускали, там еще вешали негров на деревьях? вы про эту культуру?
Я догадываюсь про ответ. У нас в России тоже было много темных времен. Но только нашей культуре больше 1000 лет, а тут сильно меньше.

Ну а делить нации на сорта, приводя в пример Америку это прям 100% сюр!
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Hunter 54
2017-09-08 03:47 pm (UTC)
а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?
------------
Вы ошибаетесь, Аркадий. Стране совсем не насрать на войну, жизни и смерти. О чеченской войне написано много, это читается и переживается. А вот на вас и вашу книгу стране действительно насрать и розами засыпать, поскольку вы бесталанны.
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lumilich
2017-09-08 04:21 pm (UTC)
...во многих странах сейчас
проживают люди, которЬІх Россия тогда - в 90-е -
привлекла к "ВЬІПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОГО ДОЛГА"
и навсегда, навечно испоганила им психику
и замарала репутацию.

И теперь живут они, никому кроме русского фсб, неизвестнЬІЕ убийцЬІ,
принимавшие участие в геноциде чеченцев,
навсегда запомнившие горЬІ разлагающихся трупов,
которЬІе принудила обонять
"великая прекрасная Россия".

ВОинЬІ навсегда запомнили запах
России -
вонь смерти.

))


Edited at 2017-09-08 04:23 pm (UTC)
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согласен

kasyankv
2017-09-08 06:42 pm (UTC)
гораздо проще сбросить пару ядерных бомб, как на Японию в 45-м, не травмируя психику солдат. Так настоящие "правильные" страны поступают. А мы уроды. Пытаемся сами у себя разобраться.
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lupusest_007
2017-09-08 06:13 pm (UTC)
В NC не собираетесь встретиться с этой писательницей?
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Виталий Скворцов
2017-09-08 06:29 pm (UTC)
Аркадий, твои повести действительно мощные. Когда-то на меня произвели огромное впечатление. не лучше ли снова заняться литературой чем политикой? Если действительно хочешь что-то изменить,но ты пошел не той дорогой, это легкий путь. Так ничего не получиться.
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dagrael
2017-09-08 09:12 pm (UTC)
А потому что для кого-то смерть - трагедия, а для кого-то - лишь шаг к отработке ипотеки.
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Максим Фролов
2017-09-08 09:35 pm (UTC)
на мой взгляд писатель ты никакой,
американцам чечня не интересна,
они тебе так просто денег кидают чтобы ты и дальше вредил.
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Grohott
2017-09-08 10:43 pm (UTC)
Слышь, чучело, тебе уже невозможно навредить ))
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alexsas2645
2017-09-08 11:51 pm (UTC)
всегда забавно читать расейские комментарии про Америку.

В Америке действительно и понятия не имеют про Чечню. Единственное, что там знают о чеченцах, это то, что они взрывали Бостонский марафон. Там даже эксперты не знают, что американский университетский профессор-кремленолог Абдурахман Авторханов был чеченцем. За исключением узких специалистов, которых по пальцам пересчитать, никто не знает чем, скажем, мордва или тувинцы отличаются от чеченцев. Более того - не знают даже о существовании Мордовии и Тувы.:-)

А вот каждый расейский ватник с апломбом и сознанием собственной непогрешимости судит об американских неграх и индейцах.:-) Умора!
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alga
2017-09-09 03:55 am (UTC)
Вообще-то например американец Ричард Фейнман не просто знал о существовании Тувы, но и очень рвался ее увидеть своими глазами. КГБ не пустило - ну не могли они никак понять в чем тут подвох, нахрена лауреату нобелевской премии по физике это надо :)
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aurora_hws
2017-09-09 06:23 am (UTC)
Приятно ,черт возьми.
Что для мира русская литература не исчерпала себя после Чехова и Толстого.
Спасибо,Аркадий,за ваш вклад в мировую культуру -полагаю,можно смело утверждать это в отношении изучаемого в университете произведения.
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jon_jonovich
2017-09-09 10:16 am (UTC)
Имеется в виду "почему в этой стране насрать на мою книгу"?
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igor_valchuk_01
2017-09-09 10:25 am (UTC)
стиль письма не американки, пусть даже и носителя русского языка
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av222
2017-09-09 07:14 pm (UTC)
Аркадий, встречай Латынину (http://echo.msk.ru/news/2052614-echo.html)
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