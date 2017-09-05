starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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По Таганке ходят НАТО танки
starshinazapasa
September 5th, 14:12



Как «Абрамсы» на Тверской задели-то. Лайфньюс третий текст по этому поводу пишет. Ну, раз вас так интересует эта тема, давайте я вам расскажу, друзья мои, как это будет.

Колонна «Абрамсов» пройдет по Тверской и остановится на Манежке. Благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.

Я буду сидеть на броне, молча курить, и также молча смотреть на вас. Иногда делая фотографии. Вы будете смущенно улыбаться, махать американскими флажками и всячески выказывать свое дружелюбие.

Я докурю, молча выкину бычок, так же молча спущусь в люк, вылезу из него со старым кожаным американским военным ремнем со звездой в кругу на пряжке и скажу: «Ну, что. Становись в очередь».

Снимай штаны, братцы. Ща лекарство принимать будем. От величия. От имперства. От шовинизма. От ксенофобии. От желания чужих земель. От желания войны. От ненависти. От человеконенавистничества. От рабства. От мракобесия. Чей, говоришь, Крым?


И через каждые сто метров будут стоять бочки из-под соляры, на которых доктора пряжками будут ставить печать на оголенные задницы восьмидесяти шести процентов: "Вылечен! Лейтенант Маккарти".

А потом мы поедем в Останкино.

Нет-нет. Не надо плакать. Не надо рассказывать про ипотеку, про то, что надо было кормить детей, про то, что просто делал свою работу, что ты всего лишь водитель или уборщица. Плакать надо было раньше. А теперь уже поздно. Лечение будет комплексным. В этот раз мы такой ошибки уже не допустим. И это вам еще повезло. Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит.

Ну, а что вы думали. Нет, как в прошлый раз уже не будет. Никаких больше "О-Раша-Горбачьёв-Перйестройкйа-Дружьбйа-Жевачкья". Неа. В этот раз вы умудрились заебать всех уже окончательно. Так что теперь вместо "Ра-ра-распутин" будет программа «Нефть в обмен на продовольствие», внешнее управление и денацификация лет так на двадцать.

А потом мы поедем в Ольгино. На Лайфньюс. На Рен-ТВ. И далее по списку. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. За травлю. За разжигание ненависти. За призывы к захватам. К убийствам. К войне. За коллажик ваш вот этот вот сраненький. Ремень из старой дубленой кожи, все выдержит.

И это еще только начало. Самое интересное впереди. Гаагу посмотрите. Оцените архитектурные красоты здания международного трибунала.

Доктор едет - едет сквозь снежную равнину...

А потом прозревшие восемдесят шесть процентов будут подходить, потирая пропечатанные задницы, благодарить за науку, и рассказывать. Как оно вам тут живется. И как нам обустроить Россию.

- В Москве еще ничего, жить можно, собачатины хватает, да и к вареной траве привыкнуть можно, - будете говорить вы. - Но вот в ста километрах отсюда уже совсем все плохо. Гражданская война, через каждые пять километров свое отдельное ДНР с алкоголиками на блокпостах, Россия разваливается, не могли бы вы…
- Нет.
- Почему?
- Нам похуй.

Точнее, нам даже не то, что похуй. Мы не то, что не собираемся обустраивать Россию. Ровно напротив. Мы категорически поддерживаем развал вашей ебаной империи. Десяток удельных княжеств нас вполне устроит. Ядерный чемоданчик вот сюда вот поставьте. Молодец. На тебе банку тушенки.

Просто вы пока еще не поняли главного, братцы.
Не освобождать мы вас пришли. А лечить.
Не мир принесли мы вам, но - люстрацию.

И так - двадцать лет. Как с Германией.
А там посмотрим.
На качество выученных уроков.



В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Paypal: putnpnh@gmail.com
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608
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Спасибо



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421 comments :
( 421 comments Leave a comment )
dimmoff
2017-09-05 11:19 am (UTC)
Перегиб легкий пошел, может мы и мудаки, но с танком перебор. Каждая нация имеет возможность делать ошибки и эти ошибки исправлять.
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angry_elf
2017-09-05 11:23 am (UTC)
Делают ошибки не нация, а люди. Каждое обобщение и нежелание отвечать за себя, прикрываясь "мы" ведет вас к тотальному пиздецу.
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alicecoo
2017-09-05 11:21 am (UTC)
классный текст. аркадий, браво!
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bband
2017-09-05 11:24 am (UTC)
Нет у России врача, вот что печально. Пока нет. Три года назад в марте 2014 написал это стихотворение...На Стихи.ру сразу потёрли.

Путин - герой России.
Лавры снискал Лавров.
Евреи все ждут Мессии
В России мессия готов.
Радостью неподдельной
Полны сердца россиян,
У страны сопредельной
Вывернули карман.
В руки спелая груша
Русским упала сама.
Можно теперь ее кушать
От счастья сходя с ума.
Но можно и подавиться,
Заглатывая сгоряча.
Есть герой у России
Нет у России врача.
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Ivan Mouravyeff
2017-09-05 11:28 am (UTC)
Гав-ньюс еще существует?
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poll59
2017-09-05 01:25 pm (UTC)
типа ушел в подполье
в инет
денег нет, но пока держатся
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fado_fado
2017-09-05 11:36 am (UTC)
" Слышите эти крики? Это из здания ФСБ. Вот где сейчас настоящая терапия проходит"
Не-е!
В ФСБ без хирургии не обойтись.
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pusets
2017-09-05 01:25 pm (UTC)
Интенсивная терапия?
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penetrat0r
2017-09-05 12:10 pm (UTC)
Всё же дефашизация, а не денацификация, полагаю.
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kremlgaz
2017-09-05 12:44 pm (UTC)
"русский мир" - нацистская идея
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tigr6
2017-09-05 12:19 pm (UTC)
Аркадий, неужели вы верите в реальность подобного сценария в обозримой перспективе?
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0fis
2017-09-05 12:31 pm (UTC)
в сладкие мечты верить не обязательно, они для того чтоб упиваться ими. другое дело, когда мечтаешь вслух, то всегда клоуном выглядишь.
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visualfox
2017-09-05 12:37 pm (UTC)
Бред какой- то
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livejournal
2017-09-05 12:38 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2017-09-05 12:38 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
stanislav141
2017-09-05 12:42 pm (UTC)
Там статейка - огонь.

"Сообщество интеллигентных, творческих людей, считавших, что нужно дать русским людям гражданские права и свободы, превратилось за последние годы в не слишком большую, но крайне агрессивную, исполненную ненависти и желания "раздавить гадину" группу фриков, мечтающих о насилии и танках "Абрамс". И, напротив, противостоящее им большинство людей, мечтающих о славе для своей Родины, о её возрождении, демонстрирует осторожность в подходах, заботу о людях, не крикливый, а подлинный гуманизм, способность уживаться на одном поле с идейными противниками."

Ох@енно же!
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avla
2017-09-05 12:46 pm (UTC)
о да, невероятно смачное место

спасибо что нашли такое, я бы в жизни не стал там копаться,
а ведь поучительно иногда
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skvoznyack
2017-09-05 12:44 pm (UTC)
По Таганке ходят НАТО танки
Край суровый тишиной объят.
На коленях сраные портянки
Кал роняя все в слезах стоят.
На коленях сраные портянки
Кал роняя все в слезах стоят.
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colonel_tg
2017-09-05 09:07 pm (UTC)
БУ-ГО-ГА!!! Это просто заебись!!!
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prosto_vova
2017-09-05 12:55 pm (UTC)
Вот хороший текст! Присоединяюсь к колонне.
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yabarmalei
2017-09-05 01:13 pm (UTC)
хочешь быстрее в плен сдаться?
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d_nation
2017-09-05 12:58 pm (UTC)
а почему Ольгино?

мне почему-то кажется что если Абрамы будут на Таганке, то Ольгино на тот момент уже не будет существовать физически.........
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7snatch7
2017-09-05 01:00 pm (UTC)
Тролинг засчитан !


Edited at 2017-09-05 01:01 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
eurodecline
2017-09-05 01:31 pm (UTC)
Мячты, мячты.
Никакой НАТЫ на Таганке не будет, и Бабченки тоже.
Правоверные мусульмане не пустят гейропиндосов в Масквабад.
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alga
2017-09-05 08:46 pm (UTC)
Какой сказочный долбоеб. Я думаю тебе стоит найти каких-нибудь русских жителей Грозного начала 90-х и поговорить с ними про жизнь под правоверными мусульманами. Хотя ты, дебил, все равно не поймёшь.
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Anton Zubarev
2017-09-05 01:52 pm (UTC)
Ну-ну....мечтайте.
(Reply) (Thread)
poll59
2017-09-05 01:54 pm (UTC)
зачотный вброс, старшина
эко всех корёжит...
(Reply) (Thread)
ss_sulaco
2017-09-05 01:55 pm (UTC)
Какое-то двойственное впечатление... А кто эти такие - "мы", которые такой ошибки уже не допустят?
(Reply) (Thread)
Вячеслав Калиновский
2017-09-05 02:26 pm (UTC)
Шикардос, Аркадий) Еще не начинал терапию ремнем по жопам, а жопы те уже горят)
(Reply) (Thread)

А, вот для чего они чинят мостовую на Тверской:

dmitry1903
2017-09-05 02:44 pm (UTC)
для "Абрамсов"!
(Reply) (Thread)
Oleg Gavnischer
2017-09-05 02:49 pm (UTC)
"Не вижу, почему бы даже благородному дону не принять пару розог от имени его преосвященства!" (с)
(Reply) (Thread)
al_fuhrmann
2017-09-05 02:52 pm (UTC)
В Германии сразу после войны никакой "отдельной Москвы" с Абрамсом или Т-34 не было. Вся страна была под оккупацией: или русскими или дядей Сэмом.
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